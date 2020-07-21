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Новости Захват заложников в Луцке
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Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия

Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия

Жена Максима Кривоша, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке, едет на место происшествия.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

В городе Дубно на улице Морозенко, где проживает Максим Кривош, работают правоохранители.

Журналистам удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал.

Сын Кривоша также добавил, что мать уехала в Луцк.

Также читайте: У луцкого террориста не было проблем с психическим здоровьем, - Аваков

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Читайте: Захвативший заложников в центре Луцка террорист Максим Кривош 6 лет назад издал книгу "Философия Преступника"

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+21
в Украине живет минимум 20% ваты которая ненавидит все украинское и готова стрелять нам в спину.
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21.07.2020 17:01
+15
Господа, а представьте что будет если случится настоящий, серьезный кризис, что эта ряженная шобла будет делать?
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21.07.2020 16:58
+7
Санта Барбара
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21.07.2020 16:58
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Правила форума Совет форумчан
також з бомбами...чи вечерю визе?
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21.07.2020 16:56 Ответить
-- Да! -- шептал Остап. -- Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.(с)
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21.07.2020 16:58 Ответить
пирожки с капустой и компот.
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21.07.2020 17:00 Ответить
З бімбами,визе
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21.07.2020 17:13 Ответить
Какого хера эта х.уйловская шизанутая семейка живет в Украине????
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21.07.2020 16:57 Ответить
Патаму шта в пасспорте не написано, вата или патриот (с). Внимательнее нужно припезедента слушать !
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21.07.2020 17:00 Ответить
Так писали, что он гражданин *********!
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21.07.2020 17:03 Ответить
уроженец.
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21.07.2020 17:05 Ответить
Ні, він уродженець Оренбурга, але з 1999 громадянин України.
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21.07.2020 17:05 Ответить
Ясно. Все равно - сволочь.
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21.07.2020 17:07 Ответить
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21.07.2020 17:11 Ответить
Нужен Минск №3, нужно договариваться, и Трампу позвоните...
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21.07.2020 17:00 Ответить
в Украине живет минимум 20% ваты которая ненавидит все украинское и готова стрелять нам в спину.
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21.07.2020 17:01 Ответить
После Зебыдла будет непочатый край работы.... - всех зебилов выдворять.
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21.07.2020 17:04 Ответить
не надо всех. Кто-то же должен работать на низших работах - охранниками в магазине, уборщиками в туалетах, кассирами?
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21.07.2020 17:06 Ответить
Ок, договорились.
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21.07.2020 17:08 Ответить
А ты уже в профсоюзе?
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21.07.2020 17:12 Ответить
на погост да пойдут вместо навоза на поля
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21.07.2020 17:13 Ответить
********** сімейка в Рівненській області? Не дивно, що в нього дах поїхав.
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21.07.2020 17:03 Ответить
Скажите, а почему жен и родственников росийских террористов не привозили к захваченным ими зданиям и населенным пунктам? Или росийские террористы особенные?
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21.07.2020 16:57 Ответить
Какой нахрен из него террорист? Полудурок с бимбой и автоматом. Собственно тем и страшен что полудурок.
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21.07.2020 17:13 Ответить
Отношения у них хоть нормальные были, а то беда будет.
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21.07.2020 16:57 Ответить
Санта Барбара
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21.07.2020 16:58 Ответить
Господа, а представьте что будет если случится настоящий, серьезный кризис, что эта ряженная шобла будет делать?
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21.07.2020 16:58 Ответить
Та шо будет, будет как всегда, Вава возьмёт все под контроль и все умрут
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21.07.2020 17:01 Ответить
А вот фигушки, проще Вову придушить, одного да и второго...
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21.07.2020 17:02 Ответить
Ето нужно было делать год назад. Сейчас же нужно бежать за чипсами и пивасиком, пока 73%-ные все не разгребли.
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21.07.2020 17:03 Ответить
головне, щоб не було як у фільмі "Фінансовий монстр", коли дружина терориста вкрила його ху@ми.
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21.07.2020 17:00 Ответить
Анал Інтєр прігласітє, шоб "касалось каждово"
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21.07.2020 17:01 Ответить
Шо за бред?Жена,детки,тузика ещё привезите...Херь какая-то...
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21.07.2020 17:02 Ответить
А что надо все в клочья?
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21.07.2020 17:03 Ответить
Почему всё,всех и соседей туда же,и продавщицу магазина.
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21.07.2020 17:15 Ответить
Ситуация приобретает комический характер, но если он и правда возьмет и рванет весь автобус с заложниками, он же неадекватный и ничего смешного я не вижу.
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21.07.2020 17:02 Ответить
Мда. Ситуация становится вообще маразматичной. Комичного мало.
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21.07.2020 17:07 Ответить
Ситуация обычная для такого случая.У Че снесло крышу и его надо обезвредить с наименьшими жертвами,всё.
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21.07.2020 17:23 Ответить
кривоша едет неспеша
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21.07.2020 17:04 Ответить
сделать коппию жены,пустить в бус и пусть коппия покончит с этим безобразием...
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21.07.2020 17:04 Ответить
щас потребует, шоб вместе с бутусовым и самые активные на цензоровском совете форумчан подьехали ))))) будет с ними поговорить.
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21.07.2020 17:05 Ответить
У Бутусоава. коронавирус
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21.07.2020 17:08 Ответить
а этим того не испугаеш. он всё время постил, шо коронавирус фигня и происки закулисья ))))
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21.07.2020 17:12 Ответить
Активні тільки пецелюбики..
Навіть паранормально активні..))
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21.07.2020 17:17 Ответить
Ну,цирк какой то...Мелко люди уже в автобусе?Все ли здоровы?Как с водой?Мож сердце у кого прихватило?не,не знаете?
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21.07.2020 17:06 Ответить
Сколько(извините)
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21.07.2020 17:10 Ответить
Ещё двоюродный дядя должен приехать и внучатый племянник.
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21.07.2020 17:06 Ответить
Уже Аваков опроверг , что он псих
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21.07.2020 17:06 Ответить
Проходят годы, а методы работы КГБ(ФСБ) не меняются. Сейчас мы испытываем их на себе:

https://aillarionov.livejournal.com/1193275.html
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21.07.2020 17:07 Ответить
а ты не испытывай.
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21.07.2020 17:15 Ответить
С такими НЕАДЕКВАТНЫМИ нечего цацкаться, отправить группу высокопрофессиональных снайперов с поддержкой спецназа и заданием уничтожить цель при первой же благоприятной возможности (с минимальным ущербом для заложников)!
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21.07.2020 17:13 Ответить
Нужно принять закон запрещающий любые переговоры с террористами, захватившими заложников, невзирая на лица и количество заложников (будь то роддом, детсад или администрация президента/ Верховная Рада вместе с президентом и депутатами), кроме процедуры безоговорочной сдачи, причем при спецоперации террористов уничтожать на месте преступления(автоматический смертный приговор)!
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21.07.2020 17:26 Ответить
Если он неадекват,то что даст этот закон?
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21.07.2020 17:30 Ответить
этот закон позволит покончить с террористами-шантажистами (в итоге погибнет куда меньше людей, чем могло бы) каждый пример будет уроком и выводом для последующих, что это безполезно!
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21.07.2020 17:37 Ответить
Всякое должностное лицо, нарушавшее этот закон (вне зависимости от намерений и результата его усилий) считать ПОСОБНИКОМ ТЕРРОРИЗМА и наказывать смертной казнью (без права помилования)! Иначе этот замкнутый круг и проблему с террористами-шантажистами никогда не решить!
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21.07.2020 17:34 Ответить
чип энд дейл спешат на помощь...
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21.07.2020 17:32 Ответить
От зараз якраз і є шанс подивитись,чи здатна наша дебільна влада хоть щось зробити.Хоча,на прикладі того,як наш герой 4 дні лежав та повільно вмирав без надання йому допомоги...на кантролє у прєпіздента... далі цензурно висловлюватись немає ніякої змоги.Ну от просто ніякої...
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21.07.2020 17:38 Ответить
А что оно такое? Чем занималось, была робота? доступ к оружию?
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21.07.2020 17:56 Ответить
Мужчина на протяжении пяти лет как волонтер занимался лечением собак, о его криминальном прошлом зоозащитники не знали.
Захвативший заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош занимался в Дубно опекой животных, в частности - собак. Эту информацию https://suspilne.media/49511-u-centri-lucka-colovik-zabarikaduvavsa-v-avtobusi-vidbulasa-strilanina/ Суспільн ому подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.

"Он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер.
Она добавила, что таким волонтерством он занимался примерно пять лет. О его судимости в организации не знали.
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21.07.2020 18:31 Ответить
Вот это поворот!
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21.07.2020 18:47 Ответить
Напевно надивився на скалічених людьми собак і клепки поїхали...
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21.07.2020 18:32 Ответить
И на хрена нам такой министр МВД Аваков, который за сутки ни хрена не может сделать с одним террористом!! А если завтра война?? Что опять будет 2013 год?. Не будем стрелять, потому, что он сраный россиянин!?! А будем спрашивать путина??!! Козлы долбаные и трусливые!!! Только и умеют, что карманы свои набивать и народ грабить!!
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21.07.2020 19:19 Ответить
Сколько же их, этих ****......тых россиян в Украине??? они все чокнутые!! То недоделанный рыбак, грохнул семь человек, теперь этот чокнутый ветеринар!! Одни отбросы России приезжают в Украину!!
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21.07.2020 19:22 Ответить
Глядя на фото невольно вспоминаешь Мединского с его фразой:"...что у ихнего народа имеется одна лишняя «хромосома». - из интервью газете"
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21.07.2020 19:27 Ответить
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.07.2020 20:29 Ответить
у него есть жена? значит, он не такой уж и сумасшедший?
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21.07.2020 22:28 Ответить
 
 