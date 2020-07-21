Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия

Жена Максима Кривоша, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке, едет на место происшествия.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

В городе Дубно на улице Морозенко, где проживает Максим Кривош, работают правоохранители.

Журналистам удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал.

Сын Кривоша также добавил, что мать уехала в Луцк.

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Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

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