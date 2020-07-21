Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия
Жена Максима Кривоша, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке, едет на место происшествия.
Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
В городе Дубно на улице Морозенко, где проживает Максим Кривош, работают правоохранители.
Журналистам удалось коротко пообщаться с 15-летним сыном Максима Кривоша. Он рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал.
Сын Кривоша также добавил, что мать уехала в Луцк.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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https://aillarionov.livejournal.com/1193275.html
Захвативший заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош занимался в Дубно опекой животных, в частности - собак. Эту информацию https://suspilne.media/49511-u-centri-lucka-colovik-zabarikaduvavsa-v-avtobusi-vidbulasa-strilanina/ Суспільн ому подтвердила зоозащитница из Ровно Алла Лосик.
"Он в Дубно защищал животных, лечил, то там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер.
Она добавила, что таким волонтерством он занимался примерно пять лет. О его судимости в организации не знали.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!