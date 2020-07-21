Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, який вимагав Максим Кривош, який захопив у Луцьку автобус із людьми.
Ролик опубліковано на офіційній facebook-сторінці Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Президент вимовляє: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".
Також до посту додано скріншоти з вимогами Кривоша.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они вместе подрывают ЗЕльоное днище
Авторы шифера
Смотреть всем!😂
Теперь каждая политическая сторона будет трактовать эту ситуацию с унижением ЗЕ по своему.
Слуги народа будут пиарить ЗЕ как человеколюбивого президента. Но боюсь это рейтинг не поднимет перед выборами.
Оппозиция будет говорить что президент унизил не только себя но и страну. И я не удивлюсь если завтра появятся десятки новых "террористов" с новыми требованиями к ЗЕ.
Как ни крути но от всего этого больше всех выиграл Аваков!
Он типа всех спас и сработал хорошо. К нему нет никаких претензий и он весь в белом и на коне.
А вот ЗЕ с одной стороны вроде помог, но какой ценой?! Ценой своего личного унижения перед каким-то ничтожеством. ЗЕ уронил свой статус президента, до уровня ничтожного и слабого человека готового выполнять любую блажь кухонного террориста. ЗЕ по факту опустился до уровня этого террориста.
Обратите внимание, что Аваков же не записал видосик, где унизился бы до требований террориста. Он понимает что самое ценное для политика это его Репутация.
ЗЕ сам ОБНУЛИЛ свою Репутацию, поверив обещаниям Авакова, что этот поступок поднимет рейтинг.
Рейтинг может и поднимет на 5%, но через месяц этот рейтинг опять упадет. А вот Репутацию Лидера страны уже не вернуть.
Блазень і лідер держави - речі несумісні...
"*******" 2020 года
Смотреть всем ! 😂
То чувство, когда начинаешь понимать, КАК ХОРОШО, когда Президент- простой, современный Человек, не имеющий ничего общего с софковой системой!
Этот гражданин несколько раз стрелял в квадрокптер, который над автобусом запустили полицейские. Значит, подходил к окну и высовывался из него.
Вывод - его должен был уложить снайпер, а не вовик видосик записывать.
Может, я не права?
Может, таких там не было?
Головне, врятовані люди.
Тільки десь десяток тем назад писав про те , як у всьому світі поважають Першого Президента Чечні -Дудаєва .
КолиУкраїна таки вибере собі достойного Президента ?
А ще ось:https://www.facebook.com/valeriypelts/videos/10215633626747229/?t=72.
Та з вас,дурнів скоро ковбасу будуть робити.
Зе-чмо, у якого все під контролем, та командири плюнули та залишили помирати в страшних муках нашого хлопця. Чотири страшних доби...
О. Арестович.
Куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?
Усі біди від об'єктивної реальності.
А вона така, що ми маємо в історії з солдатом, якого залишили на нейтральній смузі, одну з найчорніших сторінок цієї війни. Справжня ганьба.
У послідовній серії епізодів, які там відбулися, було зроблено неправильно все, що можна, і ще кілька неправильностей придумали спеціально для нього.
Розвал управління у бригаді.
Потім ми довго брехали про те, як було, щоб відмазатися від розвалу.
Потім туди з'їздили резидент і головнокомандувач ЗСУ. І, підозрюю, самі організовували евакуацію. І збрехали публічно ще раз про те, що все під контролем.
У результаті цієї організації, чи то поранений, чи то вже мертвий солдат, лежав на нейтральній смузі. Чотири дні.
А потім нас смачно ткнули носом в реальність.
Скільки не говори про монтаж і навмисне створення вражень з боку інформаційних служб противника, ні бардак, що відбувається в нагрудній камері, ні факт чотирьох днів, цим не заговориш. І тим більше не заговориш нашої брехні.
Чому немає оцінок подій від ОБСЄ?
Якщо реально був режим "тиші", ОБСЄ перші повинні були б підтвердити його порушення росіянами.
Що відбувається в Збройних силах?
Чотири доби не могли організувати нормальну евакуацію, провалили дві спроби, брехали і дезінформували.
Що відбувається у військово-політичному управлінні державою?
Пряме втручання двох головнокомандувачів не тільки не змінило ситуації - воно її погіршило.
Пряме втручання двох головнокомандувачів не тільки не змінило ситуації - воно її погіршило
Що відбувається в головах? У совісті?
Логіка і етика військової служби передбачає, що своїх поранених і убитих виносять за будь-яку ціну.
У кожній армії світу є не один, не два і не три епізоди, в яких, для того, щоб винести не те що поранених - просто тіла, гинули нові солдати. Але виносили.
Це - закон, який не обговорюється.
Якщо так не чинити, не повертати своїх, ніхто більше не піде.
Закон цей має таку силу, що ні конкретна ситуація, ніякі міжнародні договори, жодна обставина у світі, не може служити виправданням для його порушення.
Ми - порушили.
Що відбувається у Корпусі морської піхоти?
І я повторюю своє питання - куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?
В розвал, дезорганізацію і деморалізацію?
Президент пошел на поводу у террориста!!!
ЗЕ, вон из Украины! Нмм нужен Президент, а не Клоунская тряпка!!!
Он хотел пошутить с выборами а вышло что пацану теперь президентом нужно быть .....
Спроси у Киевлян про Леню космоса ......
То повний звіздець! "Терорист" вийшов, почекав, перекурив, напевно. Підійшли поліцейські, побазарили, а потім БТР, ба-бах, захват... Ідіоти, блін...95-й квартал
А если им приходится жить в условиях разгула вооруженного терроризма и вооруженной преступности то люди перестают верить не только во власть, но и в государство.
И об этом Владимиру Зеленскому стоит задуматься всерьез.
Про реальность бытия
Я же не говорю что тигр должен орешки грызть
Например, цирки, даже Украина поддержала закон и со след.года цирк зверей будет запрещен.
Зоопарки, должны быть как заповедники, где люди у зверей как в гостях, а не наоборот - где звери в тесных клетках.
Меха, это вообще жесть, я ими не пользуюсь и не понимаю смысл, когда можно купить в разы дешевле ту же columbia и чувствовать себя комфортно, а не в мехах за 30 штук по метро ездить.
На счет еды, да, здесь согласен, здесь аналогично с тигром, убил, съел.
Иначе мы получаем почти фашизм по отношению к другим землянам, ну мацкалей это не касается, то не земляне
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
"Террорист", "фашист", "мародёр", "барыга" - это не синонимы слова "плохой"!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про боротьбу з тероризмом
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей;
Является ли злочинной целью просмотр кино?
Дальнейшее обсуждение бессмысленно
Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
ЗЕ, в отставку!
По-друге повинні бути спеціальні тепловізори та прибори для інших фізічних явищ щоб бачити, що відбувається із терористами та заручниками.
Це тренування на рефлекси влади до більш серйозних ультиматумів. Як тут уже казали, ідея запозичена із першої серії першого сезону британського серіалу «Чорне дзеркало» «Black Mirror» «Черное Зеркало» 2011 року.
Там по сюжету терористи захопили принцесу Британії та висунули вимогу, щоб прем'єр-міністр трахнув свиню у прямому етері о 16-00.