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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, який вимагав Максим Кривош, який захопив у Луцьку автобус із людьми.

Ролик опубліковано на офіційній facebook-сторінці Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Президент вимовляє: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".

Також до посту додано скріншоти з вимогами Кривоша.

Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша 01

Дивіться також: Трьох заручників у Луцьку вдалося звільнити, - Аваков. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+97
завтра террористы будут требовать отдать Херсон россии, он тоже выполнит?
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21.07.2020 21:18
+61
ушлепок
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21.07.2020 21:22
+51
Вова, ты дебил?
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21.07.2020 21:20
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Зеленский - сообщник террориста!

Они вместе подрывают ЗЕльоное днище
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21.07.2020 23:06 Відповісти
"ЗЕльоное днище 2020"
Авторы шифера

Смотреть всем!😂
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21.07.2020 23:08 Відповісти
Передайте дебилу, что он дебил.
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21.07.2020 23:09 Відповісти
ЧТО ЭТО БЫЛО?
Теперь каждая политическая сторона будет трактовать эту ситуацию с унижением ЗЕ по своему.
Слуги народа будут пиарить ЗЕ как человеколюбивого президента. Но боюсь это рейтинг не поднимет перед выборами.
Оппозиция будет говорить что президент унизил не только себя но и страну. И я не удивлюсь если завтра появятся десятки новых "террористов" с новыми требованиями к ЗЕ.
Как ни крути но от всего этого больше всех выиграл Аваков!
Он типа всех спас и сработал хорошо. К нему нет никаких претензий и он весь в белом и на коне.
А вот ЗЕ с одной стороны вроде помог, но какой ценой?! Ценой своего личного унижения перед каким-то ничтожеством. ЗЕ уронил свой статус президента, до уровня ничтожного и слабого человека готового выполнять любую блажь кухонного террориста. ЗЕ по факту опустился до уровня этого террориста.
Обратите внимание, что Аваков же не записал видосик, где унизился бы до требований террориста. Он понимает что самое ценное для политика это его Репутация.
ЗЕ сам ОБНУЛИЛ свою Репутацию, поверив обещаниям Авакова, что этот поступок поднимет рейтинг.
Рейтинг может и поднимет на 5%, но через месяц этот рейтинг опять упадет. А вот Репутацию Лидера страны уже не вернуть.
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21.07.2020 23:12 Відповісти
...А вот Репутацию Лидера страны уже не вернуть.
Блазень і лідер держави - речі несумісні...
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21.07.2020 23:27 Відповісти
а вона була? репутація? яка може бути репутація у зкацапленого блазня-малоросса?
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22.07.2020 07:08 Відповісти
Кіно закінчилось хепіендом..тепер наїзди на пса режиму порошенка, якому блазень продовжив мандат до грудня 19ого, недоречні.
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21.07.2020 23:13 Відповісти
Фильм
"*******" 2020 года

Смотреть всем ! 😂
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21.07.2020 23:16 Відповісти
Молодец, Зеля! Пецино ЭГО ничего подобного сделать и близко не позволило! Его самолюбие не позволяет быть смешным, даже если на кону будут стоять человеческие ЖИЗНИ! Хотя со стороны смешным он выглядит почти всегда, похлеще любого комика. Зато Зеле смешным быть не привыкать.
То чувство, когда начинаешь понимать, КАК ХОРОШО, когда Президент- простой, современный Человек, не имеющий ничего общего с софковой системой!
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21.07.2020 23:18 Відповісти
Страну забыли указать-нароссия? Угадал? Молодой современный обнуленыш.
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22.07.2020 00:45 Відповісти
Твоя страна- нанороссия. Там живут люди с наномосхами. В моя страна- Украина.
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22.07.2020 02:23 Відповісти
* А моя страна- Украина.
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22.07.2020 02:24 Відповісти
спасибо,посмеялся
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21.07.2020 23:27 Відповісти
спектакль погорелого театра тошно и противно
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21.07.2020 23:36 Відповісти
Бухать попробуй меньше. И попей рассольчику. Говорят, помогает. Спроси у шефа.
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22.07.2020 02:42 Відповісти
Хочу вставить и свои пять копеек в этот ожесточенный батл.
Этот гражданин несколько раз стрелял в квадрокптер, который над автобусом запустили полицейские. Значит, подходил к окну и высовывался из него.
Вывод - его должен был уложить снайпер, а не вовик видосик записывать.
Может, я не права?
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21.07.2020 23:55 Відповісти
Вопрос к МВД и снайперам. А если промахнется? Это риски.
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22.07.2020 00:04 Відповісти
Кроме этого мужика никто к окнам не подходил, так что вопрос в умении снайперов.
Может, таких там не было?
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22.07.2020 00:10 Відповісти
Тоді то не снайпер, а мисливиць на зайців..
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22.07.2020 19:07 Відповісти
Тебя надо было в автобус, и чтобы выстрелил снайпер, и чтобы пуля пробила голову террориста, изменила траекторию и попала не в беременную, и не в ребёнка, которые были в автобусе, а в твой широкий рот.
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22.07.2020 01:11 Відповісти
ну это ты загнул . во всём мире уже давно снайпера антитеррора применяют пули не дающие рикошета и не пробивающие тело насквозь .
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22.07.2020 10:21 Відповісти
Ну я думаю что перед Кадыровым он может и каждую неделю извиняется.
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21.07.2020 23:59 Відповісти
на сегодня это его меньший из фейлов. помните фильм, где террорист требует, чтобы министр трахнул свинью? зе это сделает и просто удалит ролик.
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22.07.2020 00:02 Відповісти
Ещё лучше, чем оскорблять защитников Украины, патриотов, чем высмеивать Украину, язык, церковь, у Зеленского получается выполнять всяческие требования террористов и просить у них прощения на коленях.... Как это гадко и мерзко....
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22.07.2020 00:04 Відповісти
А где наша ,,Альфа,,? Где? Цирк да и только! Требования странные... Я бы понял Плохого, если бы он требовал от Зеленского подать в отставку, причем заставив приехать в Луцк, и подписать бумаги перед телекамерами! Да ещё и извиниться перед народом Украины за то что ,,увидел в глазах Путина,, , за ,,ту сторону,, , за всех погибших на Донбассе при его правлении! Да ещё стоя на коленях принести извинения! А так, не сходится здесь многое! Ну, с отставкой я перебрал, хотя было бы прикольно! А вот извинения я бы хотел увидеть и услышать. Но все же- пошёл бы на это Зеленский? И на отставку, или на извинения.... Ради спасения заложников? Вместо ,,Альфы,, , у которой входит в прямую обязанность освобождение заложников в таких ситуациях, видосики по требованию террориста выкладывает! Стыдоба!!! Власть в который раз показала, что она ничего не держит под контролем! Теперь лавры будут Зеленскому-мол это он разрулил ситуацию! Слов нет- одни эмоции! Не президент- тряпка!
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22.07.2020 00:26 Відповісти
Вот это настоящий ГИДРАНТ...
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22.07.2020 00:34 Відповісти
От кацапів налетіло.
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22.07.2020 00:40 Відповісти
у пэцялюбов подгорело
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22.07.2020 00:47 Відповісти
У террориста как и у Надюхи были нормальные требования: вовков и их дружков в крематорий
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22.07.2020 00:49 Відповісти
Зеленский, конечно, начал с малого, но сам факт принципиально важен. Следующие террористы будут требовать от него всё больше и больше, ибо знают - выполнит. Терроризму в Украине - зелёный свет!
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22.07.2020 00:50 Відповісти
Молодець. Пох, що завиває мародерівська купка.
Головне, врятовані люди.
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22.07.2020 01:07 Відповісти
Наши президенты не спасают людей а торгуют ими. На несколько, якобы спасённых миллионы потеряны, а десятки тысяч убитых. Когда дойдёт и ваша очередь стать трупом или рабом росиянских хозяев, тогда кричите молодец.
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Чому у такої країни зі славною історією та прекрасними людьми - трапляються такі дебільні Пре-Зе-денти ?
Тільки десь десяток тем назад писав про те , як у всьому світі поважають Першого Президента Чечні -Дудаєва .
КолиУкраїна таки вибере собі достойного Президента ?
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22.07.2020 05:14 Відповісти
Порохобот з дурки захопив заручників і що-треба дати придуркові їх зірвати,бо пЕСик хоче,щоб влада визнала себе терористами?Краще закликати подивитися фільм про пЕСиків,щоб люди бачили їх,нещасних,проблему.Правда,а для чого було після того,як придурка Зеля вмовив і він здався,влаштовувати аваківцям шоу з бетеером?Вони що,хотіли Зелю підставити,чи вчергове обіс...атися?
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22.07.2020 06:20 Відповісти
Воно й видно,хто в дурці.Ось:https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU.
А ще ось:https://www.facebook.com/valeriypelts/videos/10215633626747229/?t=72.
Та з вас,дурнів скоро ковбасу будуть робити.
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22.07.2020 07:33 Відповісти
Тішить одне, що хоч не Юля.
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22.07.2020 06:24 Відповісти
яке ж воно нікчема.
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22.07.2020 05:43 Відповісти
Молодец Зе. Все верно. Успокоить и обмануть террориста-шизофреника, а потом обезвредить.
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22.07.2020 05:44 Відповісти
Ну нарешті Зєля усвідомив, що платні тролі таки потрібні! Ех...
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22.07.2020 06:26 Відповісти
Ну нарешті Зєля усвідомив, що платні тролі, як ти, потрібні потужному і уйлу.
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22.07.2020 06:31 Відповісти
недолуга вистава після небаченої ганьби, коли покинули напризволяще нашого бійця.

Зе-чмо, у якого все під контролем, та командири плюнули та залишили помирати в страшних муках нашого хлопця. Чотири страшних доби...
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22.07.2020 06:50 Відповісти
Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша - Цензор.НЕТ 4552
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22.07.2020 06:55 Відповісти
Поранених і вбитих виносять за будь-яку ціну. Ми порушили цей закон.
О. Арестович.

Куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?
Усі біди від об'єктивної реальності.
А вона така, що ми маємо в історії з солдатом, якого залишили на нейтральній смузі, одну з найчорніших сторінок цієї війни. Справжня ганьба.
У послідовній серії епізодів, які там відбулися, було зроблено неправильно все, що можна, і ще кілька неправильностей придумали спеціально для нього.
Розвал управління у бригаді.
Потім ми довго брехали про те, як було, щоб відмазатися від розвалу.
Потім туди з'їздили резидент і головнокомандувач ЗСУ. І, підозрюю, самі організовували евакуацію. І збрехали публічно ще раз про те, що все під контролем.
У результаті цієї організації, чи то поранений, чи то вже мертвий солдат, лежав на нейтральній смузі. Чотири дні.
А потім нас смачно ткнули носом в реальність.
Скільки не говори про монтаж і навмисне створення вражень з боку інформаційних служб противника, ні бардак, що відбувається в нагрудній камері, ні факт чотирьох днів, цим не заговориш. І тим більше не заговориш нашої брехні.
Чому немає оцінок подій від ОБСЄ?
Якщо реально був режим "тиші", ОБСЄ перші повинні були б підтвердити його порушення росіянами.
Що відбувається в Збройних силах?
Чотири доби не могли організувати нормальну евакуацію, провалили дві спроби, брехали і дезінформували.
Що відбувається у військово-політичному управлінні державою?
Пряме втручання двох головнокомандувачів не тільки не змінило ситуації - воно її погіршило.
Пряме втручання двох головнокомандувачів не тільки не змінило ситуації - воно її погіршило
Що відбувається в головах? У совісті?
Логіка і етика військової служби передбачає, що своїх поранених і убитих виносять за будь-яку ціну.
У кожній армії світу є не один, не два і не три епізоди, в яких, для того, щоб винести не те що поранених - просто тіла, гинули нові солдати. Але виносили.
Це - закон, який не обговорюється.
Якщо так не чинити, не повертати своїх, ніхто більше не піде.
Закон цей має таку силу, що ні конкретна ситуація, ніякі міжнародні договори, жодна обставина у світі, не може служити виправданням для його порушення.
Ми - порушили.
Що відбувається у Корпусі морської піхоти?
І я повторюю своє питання - куди дрейфують Збройні сили при Зеленському і Хомчаку?
В розвал, дезорганізацію і деморалізацію?
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22.07.2020 06:52 Відповісти
Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша - Цензор.НЕТ 471
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22.07.2020 07:19 Відповісти
Тема для карикатуры- сидит зелёный чел с зелёным огурцом смотрит телевизор и говорит: Вован, фильм Земляне посмотрел, чё дальше?
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22.07.2020 07:19 Відповісти
А далі йди до себе на Путєнстан. Ми тут якось і самі розберемось
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22.07.2020 08:06 Відповісти
До Моссада нам далеко....
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22.07.2020 07:28 Відповісти
Тупий,дурний,залежний.
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22.07.2020 08:11 Відповісти
Ну як, як цього Євнуха безмозглого можна було вибрати президентом?
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22.07.2020 08:32 Відповісти
Позор!!!
Президент пошел на поводу у террориста!!!

ЗЕ, вон из Украины! Нмм нужен Президент, а не Клоунская тряпка!!!
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22.07.2020 09:09 Відповісти
Якому поводу? Все по сценарію! Як режисер сказав, так він і зіграв. Цирк то все, пілять. Дикий цирк...
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22.07.2020 09:30 Відповісти
Он не виноват что за него проголосовало 74%.
Он хотел пошутить с выборами а вышло что пацану теперь президентом нужно быть .....
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22.07.2020 09:47 Відповісти
после этого хоть один человек за него проголосует?
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22.07.2020 09:19 Відповісти
Поверь - ПРОГОЛОСУЮТ !
Спроси у Киевлян про Леню космоса ......
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22.07.2020 09:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU Блін! А шо то було?!
То повний звіздець! "Терорист" вийшов, почекав, перекурив, напевно. Підійшли поліцейські, побазарили, а потім БТР, ба-бах, захват... Ідіоти, блін...95-й квартал
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22.07.2020 09:29 Відповісти
З минулого року Квартал крокує країною. Квартальне шапіто всюди.
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22.07.2020 09:34 Відповісти
Власть, не способная оградить своих граждан от этого, не имеет поддержки людей.
А если им приходится жить в условиях разгула вооруженного терроризма и вооруженной преступности то люди перестают верить не только во власть, но и в государство.
И об этом Владимиру Зеленскому стоит задуматься всерьез.
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22.07.2020 09:45 Відповісти
Російський шпигун Зєленський про це думає кожну хвилину. Йому цей приклад дав російський шпигун Порошенко.
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22.07.2020 10:04 Відповісти
А Юрчик то тоже лажанул ...что и не удивительно ...я еще думаю себе такой , с какого такого ху.....перепугу ттак называемый террорист звонит лично главреду цензора , но юрка вравурно на фб "президент спас заложников и бла бла бла" но что ж ты милок теперь статью не накатаешь о том что все так называемая спец операция по спасению заложников и сам так называемый террорист оказалось просто постоновкой квартала в исполнении твоего другана арсен борисыча )) https://youtu.be/07hAr9aIK-o
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22.07.2020 10:04 Відповісти
Фильм очень-очень сильный, реально рекомендую

Про реальность бытия
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22.07.2020 10:12 Відповісти
Про душевнобольных веганов, которые хотят отобрать у нормальных людей еду и одежду?
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22.07.2020 14:29 Відповісти
Про дискриминацию видов, а каждый после просмотра сделает вывод сам.

Я же не говорю что тигр должен орешки грызть
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22.07.2020 14:42 Відповісти
И человек не должен отказывать себе в нормальной еде и одежде и никто не имеет никакого права ограничивать его в этом.
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22.07.2020 22:45 Відповісти
Ну я же говорю что выводы каждый сделает сам.

Например, цирки, даже Украина поддержала закон и со след.года цирк зверей будет запрещен.
Зоопарки, должны быть как заповедники, где люди у зверей как в гостях, а не наоборот - где звери в тесных клетках.
Меха, это вообще жесть, я ими не пользуюсь и не понимаю смысл, когда можно купить в разы дешевле ту же columbia и чувствовать себя комфортно, а не в мехах за 30 штук по метро ездить.

На счет еды, да, здесь согласен, здесь аналогично с тигром, убил, съел.

Иначе мы получаем почти фашизм по отношению к другим землянам, ну мацкалей это не касается, то не земляне
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23.07.2020 10:01 Відповісти
Купи микроскоп. Даже одноклеточные поедают друг друга. Это природа. Это нормально, потому что это природа. А фильм явно не земляне снимали, а какие-то отбросы что идут против природы. Не нравятся меха, не носи. В чем проблема? Почему ты других заставляешь отказаться от них? Ты фашист?
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23.07.2020 11:13 Відповісти
Социал националист
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23.07.2020 11:16 Відповісти
Левак, понятно все. В Украине запрещен кстати,как и звери в цирке. А я вот национал демократ и мне нормально.
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23.07.2020 11:18 Відповісти
Эволюция? Нет, веган выбирает деградацию и ладно бы он один, так он еще насильно заставляет других людей отказаться от природы и вымирать. Будут как в Европе терроризировать бойни и мясные лавки, нужно вставать и прибивать этих тварей, это не люди.
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23.07.2020 11:17 Відповісти
Ну идиот на идиоте.... Читайте придурки, что такое "терроризм":
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
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22.07.2020 10:23 Відповісти
Если я, например, возьму заложников. Да еще и грохну парочку. А в качестве требований выдвину свежесть бутербродов в буфете. Перестану ли я быть террористом? Цель у меня ну никак не "злочинна з погляду будь-якого уряду".
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22.07.2020 12:54 Відповісти
Естественно нет. СЛОВА ИМЕЮТ СМЫСЛ !
"Террорист", "фашист", "мародёр", "барыга" - это не синонимы слова "плохой"!
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22.07.2020 13:10 Відповісти
Шото сложно. Может я чего не догнал, но в изначальном посте вы сосредоточили внимание на последней фразе в определении (как по мне , так немного дурацком) терроризма. Цель, поставленная террористом, не может быть объективнао оценена, и имхо не является определяющей. Важно каким способом человек пытается достичь цели - угрозой убийства или стоянием с плакатом. Что он там себе хочет пока неясно, но его социальная опасность уже может быть определена независимо от мнения чинного уряду или кого-то еще.
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22.07.2020 13:36 Відповісти
Друг мой, значение слова определяется не тем, что ты думаешь, а в данном случае

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про боротьбу з тероризмом

Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей;

Является ли злочинной целью просмотр кино?
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22.07.2020 14:11 Відповісти
Так в этом и смысл моего первого вопроса. Я ж борюсь за здоровое питание для граждан!(см. выше). Мета може бути не злочинною, але злочинними будуть засоби її досягнення. Від цього теракт не перестаэ бути терактом. Тому я і кажу, що визначення терроризму трошки дебільне. В мене є деякий досвід стосовно того як пишуться такі закони. Прочитати написане авторам не вистачає часу та бажання.
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22.07.2020 14:42 Відповісти
Ну да. И закон неправильный, и определение неправильно....
Дальнейшее обсуждение бессмысленно
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22.07.2020 15:53 Відповісти
Бубочка совсем сбрендил? На медэкспертизу его немедленно!!!
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22.07.2020 10:43 Відповісти
в клініку Пальчевського як за звичай?
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22.07.2020 14:36 Відповісти
Порохоботы системно работают на расшатывание Украины и подрыв ее изнутри в интересах Путина и Медведчука. Еще будет премьер Порошенко при президенте Медведчуке. Которого он вернул в политику и позволил стать медиа- и просто олигархом. Совпадение? Не думаю
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22.07.2020 11:30 Відповісти
нi, нi не подумайте, це все не заради рейтингу- прохрипiло Зе-чмо.


Зе-чмо навiть збрехати та зiграти нормально не вмiє. гiвно-актор та гiвно-клоун...

https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
https://twitter.com/highlander_free/status/1285845591545778177
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22.07.2020 12:57 Відповісти
*******....
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22.07.2020 13:18 Відповісти
Президент, который идет на поводу у террориста - дешевый клоун, а не Президент страны.

ЗЕ, в отставку!
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22.07.2020 14:26 Відповісти
Зеленський виконав вимогу луцького терориста Кривоша - Цензор.НЕТ 8929
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22.07.2020 14:50 Відповісти
Пора йому в декрет...а в особливих випадках хай в стойку стає Мєндель...вона одна може справитись з ротою злодіїв,терористів,вбивць.А яка економія на силових кадрах.Гелікоптери можете здати в зад.Іржаві БТРи можете здати на брухт...
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22.07.2020 17:13 Відповісти
кто смотрел ? как фильм ??)))))
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22.07.2020 17:41 Відповісти
Ви за "Чорне дзеркало", чудовий, добре що так званий терорист його не дивився, бо зеля іпавби свиню...
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22.07.2020 19:11 Відповісти
Чи дійшло до залежного,що ця постанова принизлива а не смішна?Бо це сором на весь світ.
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22.07.2020 18:15 Відповісти
По-перше не повинно бути ніяких зливів у ЗМІ та до публіки. Відразу після визначення біля автобуса повинні бути встановлені спеціальні джаммери, що блокують зв'язок, а потім встановлена мобільна сота для перехвату всіх повідомлень. Місце повинно бути закрито щитами.

По-друге повинні бути спеціальні тепловізори та прибори для інших фізічних явищ щоб бачити, що відбувається із терористами та заручниками.

Це тренування на рефлекси влади до більш серйозних ультиматумів. Як тут уже казали, ідея запозичена із першої серії першого сезону британського серіалу «Чорне дзеркало» «Black Mirror» «Черное Зеркало» 2011 року.
Там по сюжету терористи захопили принцесу Британії та висунули вимогу, щоб прем'єр-міністр трахнув свиню у прямому етері о 16-00.
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23.07.2020 00:38 Відповісти
типичный поступок зелоха и его "королевский рати " )))
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23.07.2020 10:55 Відповісти
Чому воно творить а нам соромно.Батьку,заберіть свого сина.
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23.07.2020 21:50 Відповісти
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