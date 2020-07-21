Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька
Відео, на якому президент Володимир Зеленський виконує вимогу терориста Максима Кривоша, який захопив людей у Луцьку і закликає всіх дивитися документальний фільм, видалено з офіційної сторінки президента в фейсбуці.
Публікація, в якій президент виконує вимогу терориста, зникла відразу після звільнення заручників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер найсвіжіша публікація на сторінці Зеленського в соцмережі - це привітання зі звільненням заручників. А перед нею стоїть ранковий пост про те, що громадянин повідомив про захоплення заручників, і Нацполіція з СБУ почали спецоперацію.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, опублікувавши на своїй сторінці в фейсбуці відео, на якому він вимовляє фразу "Фільм "Земляни" 2005 рік. Дивитися всім".
"Земляни" (англ. Earthlings) - документальний фільм 2005 року про проблеми експлуатації людьми тварин для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.
Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.
Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.
СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
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73% та клінічний ідіотізм - близнюки-браття.
А так - вы навязали свой безмозглый выбор всем, уроды тупые.
А через несколько лет тем из вас, у кого не хватило мозгов вовремя замолчать, будут плевать вслед.
и уже удалили
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НАСТУПНИЙ КРОК НАРОДА УКРАЇНИ - ВИДАЛЕННЯ В. Зеленського З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ЦЕ Ж ЯКИМ ТРЕБА БУТИ ДЕБІЛОМ ЩОБ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ ВИКОНУВАТИ ЗАБАГАНКИ ТЕРОРИСТІВ ???
Это уже не говоря о том, что первое лицо страны позорится, выполняя требования террориста-психа.
Пецки напрочь лишены чувства юмора. Такие же злобные и узколобые, как их шеф.
карманам работяг
может это причина удаления видосика ?
кто-то сделает оргвыводы, не будет совершать ошибок предшественников, а кто-то хорошо пропиарился на дешевом спектакле и показали, что система совсем не готова к подобным
мероприятиям