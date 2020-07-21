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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька

Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька

Відео, на якому президент Володимир Зеленський виконує вимогу терориста Максима Кривоша, який захопив людей у Луцьку і закликає всіх дивитися документальний фільм, видалено з офіційної сторінки президента в фейсбуці.

Публікація, в якій президент виконує вимогу терориста, зникла відразу після звільнення заручників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер найсвіжіша публікація на сторінці Зеленського в соцмережі - це привітання зі звільненням заручників. А перед нею стоїть ранковий пост про те, що громадянин повідомив про захоплення заручників, і Нацполіція з СБУ почали спецоперацію.

Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька 01

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, опублікувавши на своїй сторінці в фейсбуці відео, на якому він вимовляє фразу "Фільм "Земляни" 2005 рік. Дивитися всім".

Також читайте: У терориста з Луцька були спільники в інших містах, їх затримали, - Аваков

"Земляни" (англ. Earthlings) - документальний фільм 2005 року про проблеми експлуатації людьми тварин для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Він також телефонував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, і сказав, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

На місце події з Дубна, де проживає сім'я терориста, їде його дружина.

Час від часу терорист намагається збити пострілами або гранатою літаючий над автобусом поліцейський коптер.

Терорист не дає передати заручникам воду і їжу і не випускає їх у туалет.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, переговори з терористом тривають, і силовики роблять все, щоб вирішити ситуацію мирно.

СБУ розслідує за фактом захоплення заручників провадження за статтею "терористичний акт".

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+55
Лучше бы сам себя удалил и не напрягал страну.
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21.07.2020 22:32
+50
Та не так же ш глибоко.
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21.07.2020 22:32
+29
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 6674
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21.07.2020 22:45
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ага и видео никто не скачал???..клоун
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21.07.2020 22:45 Відповісти
А порохоботи, так розсердилися на нього!)) Їм треба було, щоб заручниики там були довго - от тоді б у них все б було по феншую. От же Зеля. ніяк не випрвдовує сподівань порохоботні)))
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21.07.2020 22:45 Відповісти


73% та клінічний ідіотізм - близнюки-браття.
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21.07.2020 22:49 Відповісти
Пані Олена, а ваші сподівання випрадовує? Дешеве кіно, це ваше всьо?
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21.07.2020 22:52 Відповісти
Ну як сказати щодо вартості? інколи під дорогим брендом можно отримати ширпотреб, інколи- шукаєш щось в своє задоволення. не дивлячись на вартість стрічки. Кожному своє. Так що- нема про що вести дискусію. Кожному - своє. Дешеве- дороге , це не до мене.
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21.07.2020 22:56 Відповісти
ненене, не надо съезжать с дешевого базара. Хотите себе тупого начальника - берите только себе, не навязывайте нам клована - и тогда можно было бы сказать "каждому свое".
А так - вы навязали свой безмозглый выбор всем, уроды тупые.
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21.07.2020 23:23 Відповісти
Не тільки нав'язали, а й жити МИ будемо зі своїм вибором. А подобається вам чи ні, то мене якось не пече.Да, і наразі рейтинг Зеленського вас мабуть розстроє. Співчуваю. Може приїдеде? Ваш голос дуже важливий для нас. Не нехтуйте.
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21.07.2020 23:27 Відповісти
если до тебя еще не дошло, то тебя кидают в спам - вот где реальный рейтинг вашего солнцеликого вождя уродов.
А через несколько лет тем из вас, у кого не хватило мозгов вовремя замолчать, будут плевать вслед.
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21.07.2020 23:29 Відповісти
ОЙ, СПАМ це серьйозно((( Тепер дійшло.
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21.07.2020 23:31 Відповісти
точно так же серьезно, как и рейтинг твоего солнцеликого вождя.
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21.07.2020 23:58 Відповісти
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 1072
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21.07.2020 22:46 Відповісти
ой, а я это кино не посмотрел...что делать?
и уже удалили
или по теме: почтальон звонит дважды
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22.07.2020 07:49 Відповісти
Блин, сохранил кто то ? )
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21.07.2020 22:47 Відповісти
https://youtu.be/nnHC6iY3OAA
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21.07.2020 23:00 Відповісти
ютуби нє горят!..
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21.07.2020 23:09 Відповісти
YouTube!
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21.07.2020 23:01 Відповісти
Видео, на котором президент Владимир Зеленский выполняет требование захватившего людей в Луцке террориста Максима Кривоша и призывает всех смотреть документальный фильм, удалено со официальной страницы президента в Фейсбуке. Источник: https://censor.net/n3209424

НАСТУПНИЙ КРОК НАРОДА УКРАЇНИ - ВИДАЛЕННЯ В. Зеленського З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЦЕ Ж ЯКИМ ТРЕБА БУТИ ДЕБІЛОМ ЩОБ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ ВИКОНУВАТИ ЗАБАГАНКИ ТЕРОРИСТІВ ???
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21.07.2020 22:51 Відповісти
Скоро терорист (або терористи) візмуть нових заручників і вимагатимуть подати воду в Крим. І Вова врятує їх
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21.07.2020 22:53 Відповісти
А теперь Вова должен снять эпическое документальное кино про свою Перемогу над психически больным придурком. Как Петя снял кино про свою ,,перемогу" под Дебальцево .В отличие от Пети у Вовы прав на отцовство над перемогой определенно БОЛЬШЕ ! Все таки она в данном случае как то присутствовала и имела место
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21.07.2020 22:57 Відповісти
YouTube во всю прославляет зеракла за подвиг!
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21.07.2020 23:00 Відповісти
Так же Гнусавьlй гном и перед гомодрилом Дьlровьlм извинится, а затем видосик удалит.Тьху, гьlдота.
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21.07.2020 23:00 Відповісти
Щось мені думається,що це грандіозний спектакль,але на жаль ми це не взнаємо.
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21.07.2020 23:00 Відповісти
95 КВАРТАЛ ЗАНЯЛСЯ ТЕРРОРИЗМОМ!
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21.07.2020 23:04 Відповісти
Страшно, когда Предводитель Вафел!!!!
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21.07.2020 23:07 Відповісти
И что? Надо было не удалять? Выполнить требование неадекватного маразматика призвать "смотреть фильм"- это самое лёгкое, что можно было сделать ради спасения ЖИЗНЕЙ 13-ТИ ЛЮДЕЙ!!!
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21.07.2020 23:08 Відповісти
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 9980
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22.07.2020 00:41 Відповісти
Узбагойся, Самострел. Твоя жизнь- бессмысленное загрязнение воздуха сероводором. Не стоит даже леденца Рошен, не то что ломанного гроша.
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22.07.2020 02:21 Відповісти
Це тільки я помітив, що у переліку осіб, від яких терорист вимагав визнати себе терористами у законі, не було Зеленського і голови єврейської громади України?
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22.07.2020 06:52 Відповісти
Фух, хорошо, что террорист не потребовал записать видео, как Президент орально удовлетворяет *****.
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21.07.2020 23:14 Відповісти
Судячи з того, як моніка себе поводить- таке відео є...
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21.07.2020 23:41 Відповісти
а жаль... хреном по роялю это и през может, а вот орально корнишон *****... это квартал! Смотреть всем!
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21.07.2020 23:58 Відповісти
Да, Вовочка, ты у нас настоящий лидер. Тебя один только уголовник сломал - поимел, как захотел. Ты только поломался немножко. А, что говорить о Путине, когда он тебя начнёт прессовать? Позорище ты наше.
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21.07.2020 23:20 Відповісти
нужно было как пукин в нордосте и беслане замочить людей с терористами
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21.07.2020 23:32 Відповісти
виртуозу игры на рояле без рук не к лицу разбрасываться такими финтами
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21.07.2020 23:24 Відповісти
слово - не воробей, видосики - не теряются. Все шо ты наговорил, все будет использовано против тебя.
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21.07.2020 23:26 Відповісти
Каким образом? Как может дискредитировать кого-то фильм "Земляне"?
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21.07.2020 23:36 Відповісти
таким образом, что пойдет в нарезку, когда понадобится.
Это уже не говоря о том, что первое лицо страны позорится, выполняя требования террориста-психа.
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21.07.2020 23:57 Відповісти
Ну для нарезки и без данного эпизода у Зеленского медиа материала предостаточно. Начиная к примеру с игры на рояле. А позора лично я не вижу в данном эпизоде. Результат говорит сам за себя. Все заложники живы. Террорист арестован. Цель достигнута. Значит действия были правильными.
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22.07.2020 00:01 Відповісти
И что? Не знаю про фильм, но группу "Земляне" хорошо помню. Хорошая группа была.... Пусть этот безобидный видос, от которого хочется ржать, во имя спасения людей, будет самым бОльшим, что смогут "использовать против" Зе.
Пецки напрочь лишены чувства юмора. Такие же злобные и узколобые, как их шеф.
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21.07.2020 23:41 Відповісти
"не знаю про книгу, но смотрел аниме с таким названием" - зачем вы позоритесь? Молчал бы уж, может и за умного сошел бы.
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21.07.2020 23:55 Відповісти
А где речь идет о книге? Берега попутал?
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22.07.2020 00:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qwLS8P2aQcs&t=22s Земляне - Запрещенный фильм к показу во многих странах (шокирующий фильм о животных) https://www.youtube.com/watch?v=qwLS8P2aQcs&t=22s
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21.07.2020 23:33 Відповісти
У нас он тоже запрещен?
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21.07.2020 23:37 Відповісти
Странно, что "запрещенный к показу во многих странах фильм" спокойно размещен в Ютубе....
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21.07.2020 23:45 Відповісти
Посмотрел я этот фильм "от корки до корки". Впечатлил, конечно..... Очень тяжелый для просмотра.... У нас в Украине даже терры- "гуманисты". Даже "выходцев из рф-ии" перекуём! Жаль, конечно, что таким непотребным/не гуманным способом решил привлечь внимание к этой проблеме.... Теперь сядет лет на 15, а ведь мог движение по защите животных организовать.... А проблема таки есть. Кадры жуткие.... От мяса, конечно, не откажусь, но по всем другим направлениям- легко готов подкорректировать свою философию. И однозначно- всегда буду поддерживать гуманное отношение к животным. Ибо масштабы нашей жестокости поражают.... (говорю о человечестве в целом).
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22.07.2020 02:36 Відповісти
Согласна, я этот фильм в 17 году смотрела. Жутко от человеческой бесчеловечности.
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22.07.2020 06:58 Відповісти
позно лялька всралася...
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22.07.2020 01:14 Відповісти
А что вы Украинцы хотите Терпите позор Когда за иудея голосовали чем думали Страна Украина а президент еврей Вот ржут с нас в других странах
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22.07.2020 01:17 Відповісти
он не еврей, сказал, что синагогу не посещал
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22.07.2020 04:31 Відповісти
це все ****** може закінчитись і справа не тільки в майбутніх терористах та їх вимогах, а в суспільній думці, щодо поступок злочинцям. сьогодні усі полегшено здихнули і подумали, як же все легко можна вирішити погодившись з вимогами терориста. згодом це можна буде екстрополювати на ОРДЛО і суспільна думка хитнеться у бік того, що треба домовлятись і з тими орками.
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22.07.2020 01:29 Відповісти
вы поверили авакову и зеленскому ? после макета мины в деле шеремета ?
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22.07.2020 07:05 Відповісти
Зе-чмо.
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22.07.2020 01:38 Відповісти
Это что получается что я зря фильм смотрел?
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22.07.2020 01:40 Відповісти
Это зрада!Порохоботы хотели признания от власти в терроризме!
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22.07.2020 04:15 Відповісти
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 431
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22.07.2020 04:29 Відповісти
зеленский кидала
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22.07.2020 04:31 Відповісти
всё правильно сделал.
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22.07.2020 05:52 Відповісти
зеленский и аваков замутили балаган в стиле квартал95 для усиления прав мусоров в красных шапках, зеленский провёл реформы и теперь мусорьё с автоматами шарит по
карманам работяг
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22.07.2020 07:02 Відповісти
Зеленський видалив відео, на якому виконував вимогу терориста з Луцька - Цензор.НЕТ 7276
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22.07.2020 07:03 Відповісти
интересно, а видео зеленского случайно не раньше объявления требований "террориста" снято ?
может это причина удаления видосика ?
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22.07.2020 07:22 Відповісти
в Крым и Рым, и медные трубы...
кто-то сделает оргвыводы, не будет совершать ошибок предшественников, а кто-то хорошо пропиарился на дешевом спектакле и показали, что система совсем не готова к подобным
мероприятиям
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22.07.2020 07:57 Відповісти
Шкода, що поросяти не попросив розстріляти. У багатьох любителів шоколаду стався б запор.
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22.07.2020 10:52 Відповісти
опять обосрался....
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22.07.2020 13:54 Відповісти
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