Заручників звільнено, терориста затримано, - Аваков. ВІДЕО+ФОТО

Заручників, яких від ранку утримував в автобусі терорист Максим Кривош, звільнено. Терориста затримано.

Про це повідомив в Твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

Заручників звільнено, терориста затримано.





