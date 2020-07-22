США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю, - Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Европу на этой неделе заявил, что Вашингтон хочет создать международную коалицию для противодействия влиянию Китая, и обвинил Пекин в использовании пандемии для продвижения собственных интересов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".
Помпео выступил с заявлением после "откровенных" переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабе в Лондоне 21 июля на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за якобы сокрытия Пекином начала пандемии коронавируса, нарушений прав человека в стране и обвинений в киберпиратстве.
Помпео призвал каждую страну, которая "понимает свободу и демократию и ценит их", признать угрозу, которую представляет Китай.
"Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это", - подчеркнул Помпео.
Глава Госдепартамента отметил, что переговоры с Борисом Джонсоном были "конструктивными". Обсуждали они, в частности, ситуацию в Гонконге и распространение китайских технологий мобильной связи.
Ранее США призвали правительство Великобритании запретить использование технологий китайской компании Huawei в сетях 5G-связи. О намерении отказаться от оборудования Huawei Лондон объявил за несколько дней до визита Помпео.
В начале 2018 между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позже США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответила зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.
Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
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ти вже не андруша ?
непогана думка!!!
Япония мала и южная кореея мала как территорией так и природными ресурсами...
И как тут не высрать версию о Всемирном Масонате? Задорнов бы сказал кое-что("ну тупыые"(либо наоборот - это мы тупые? ))
а то я не знаю где Задорнов))
ты знаешь, нам Сралин покажется "мать терезой".
тебе вдолбили в детсаде шо "бог" - очень добр?
ты имеешь интернет? - почитай что вытворял этот добрячок со СВОИМ же народом. и представь шо было бы с другими(оно и было, но там близко от похода "своего народа", просто почитай и заткнись.)
я "не знаю"?....
мы же заключаем шо земле 7000 лет, приблизительно? судя по "св. писаниям"? - вот и все, я тоже с тобой не буду спорить - кто кости динозавров подбросил - архиефрикционист Гарвиил, или все-таки злая сотона?
ну это как бы Эйнштейн спорил с чуваком, доказывавшим шо у Эйнштейна в доме живет ватный единорог, просто его не видно (но он есть!)
и не ручаюсь за эйнштейновский немецко-французский по этому поводу
К стати, больше половины населения Земли живут в не-демократических странах.