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Новости
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США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю, - Помпео

США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Европу на этой неделе заявил, что Вашингтон хочет создать международную коалицию для противодействия влиянию Китая, и обвинил Пекин в использовании пандемии для продвижения собственных интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

Помпео выступил с заявлением после "откровенных" переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабе в Лондоне 21 июля на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем из-за якобы сокрытия Пекином начала пандемии коронавируса, нарушений прав человека в стране и обвинений в киберпиратстве.

Помпео призвал каждую страну, которая "понимает свободу и демократию и ценит их", признать угрозу, которую представляет Китай.

"Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепартамента отметил, что переговоры с Борисом Джонсоном были "конструктивными". Обсуждали они, в частности, ситуацию в Гонконге и распространение китайских технологий мобильной связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для распространения дезинформации, - Столтенберг

Ранее США призвали правительство Великобритании запретить использование технологий китайской компании Huawei в сетях 5G-связи. О намерении отказаться от оборудования Huawei Лондон объявил за несколько дней до визита Помпео.

В начале 2018 между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позже США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответила зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.

Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.

Китай (3023) США (27043) Джонсон_Борис (505) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+4
Кого я бачу... лопух зав'ялий.
ти вже не андруша ?
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22.07.2020 08:25
+3
А коалицию по выжиганию расии они не желают создать?
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22.07.2020 08:29
+2
китай - красая чума
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22.07.2020 08:32
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Ню-ню...
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22.07.2020 08:20 Ответить
Кого я бачу... лопух зав'ялий.
ти вже не андруша ?
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22.07.2020 08:25 Ответить
кацапы надеются на помощь китая ?
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22.07.2020 08:34 Ответить
А коалицию по выжиганию расии они не желают создать?
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22.07.2020 08:29 Ответить
Наоборот, хотят пригласить ее в коалицию против Китая, и за это "понять и простить". Трампон плотно сидит на кремлевском кукане.
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22.07.2020 08:33 Ответить
натравити підорашку на Китай?
непогана думка!!!
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22.07.2020 09:52 Ответить
гавно не горит
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22.07.2020 08:33 Ответить
Судя по всему нет...рашка единственный противовес...(((( И китаю нужны ресурсы рашки...
Япония мала и южная кореея мала как территорией так и природными ресурсами...
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22.07.2020 08:34 Ответить
китай - красая чума
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22.07.2020 08:32 Ответить
Желтая...от красного только оболочка осталась и то очень тонкая
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22.07.2020 08:35 Ответить
Сначала выкармливают людоедские режимы, а потом "героически" с ними "борются".
И как тут не высрать версию о Всемирном Масонате? Задорнов бы сказал кое-что("ну тупыые"(либо наоборот - это мы тупые? ))
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22.07.2020 08:35 Ответить
Задорнов на гастролях разом з Кабздоном.
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22.07.2020 08:38 Ответить
Задорнов бы сказал\\\\\\\\\\

а то я не знаю где Задорнов))
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22.07.2020 08:45 Ответить
ЗАдронова твоего Бог шибко наказал. Сатирик в погонах фсб с кирзовым юморком в Украине не х..й не нужен, зачем о таком дерьме вспоминать.
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22.07.2020 10:33 Ответить
слушай, ты прочитай как этот "бог"(бог чего?) - наказывал свой же народ......
ты знаешь, нам Сралин покажется "мать терезой".
тебе вдолбили в детсаде шо "бог" - очень добр?
ты имеешь интернет? - почитай что вытворял этот добрячок со СВОИМ же народом. и представь шо было бы с другими(оно и было, но там близко от похода "своего народа", просто почитай и заткнись.)
я "не знаю"?....
США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео - Цензор.НЕТ 8163
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22.07.2020 11:01 Ответить
Не надо свою глупость фото Невзорова прикрывать. Его анитклерикальная позциция широко известна... Если человек ссылкается на Задорнова то они либо глуп, либо промосковский. Вот и все. Ты глуп Борис. Реально Так что не тужься. Это факт прими его и смирись. Меньше будешь писать несвязанных логикой постов за умного сойдешь.
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22.07.2020 11:06 Ответить
мне хватает просто одного вопроса, тупо по писанине:

мы же заключаем шо земле 7000 лет, приблизительно? судя по "св. писаниям"? - вот и все, я тоже с тобой не буду спорить - кто кости динозавров подбросил - архиефрикционист Гарвиил, или все-таки злая сотона?
ну это как бы Эйнштейн спорил с чуваком, доказывавшим шо у Эйнштейна в доме живет ватный единорог, просто его не видно (но он есть!)
и не ручаюсь за эйнштейновский немецко-французский по этому поводу
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22.07.2020 11:18 Ответить
Лучше бы с ********** боролись. А без Китая мы обратно вернемся в каменный век. Именно благодаря Китаю сейчас большинство населения может себе позволить современную технику.
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22.07.2020 08:36 Ответить
Одноразову. Вже проходили, знаємо.
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22.07.2020 08:39 Ответить
Какую одноразовую? Сейчас все что вокруг тебя сделано в Китае. Китай даже делает немецкие автомобили. Или ты веришь что Фольксваген и Мерседес делают в Германии? Я тебя разочарую. Чисто немецкие товары сейчас не конкурентоспособны на рынке.
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22.07.2020 08:52 Ответить
Ти бачив китайський лісапет в якому в підшипниках коліс лімініві кульки замість стальних? А я бачив.
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22.07.2020 09:01 Ответить
Так ты же заказал в Китае самый дешовый лисапет. Можешь заказать еще лисапет с бумаги тебе сделают. Сколько платишь из того они тебе и сделают. Например у меня знакомый работает поставщиком в Епицентре и заказывает у китайцев бензопилы по $5, а Епицентр продает их по $50. Так что тот лисапет что ты купил, привезли из Китая где он стоил как в Украине зубная щетка. Потому что 90% от цены ето накрутка барыг, таможенников, откатов и поборов. То что наши барыги и власть жадные твари которые обдирают нас до костей ето не проблема китайцев. Я сам видел что Китай делает даже моторы к *немецким* Фольксвагенам
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22.07.2020 09:18 Ответить
Чайники производят современную технику благодаря западному заводскому оборудованию и западным технологиям. Не будет ни того, ни другого - чайна погрузится в средневековье.
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22.07.2020 09:10 Ответить
Ты хочешь сказать что в Украине лучше? В Украине трусы с носками не могут нормально пошить. К тому же у тебя устаревшие понятия. Сейчас Китай делает подделки которые на Западе еще даже не пошли в серийное производство
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22.07.2020 09:23 Ответить
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22.07.2020 08:49 Ответить
Конечно, лучше бы рашку макнули, но и чайна подходит для макания. Респект!
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22.07.2020 08:50 Ответить
США ожидают демократии от коммунистической страны?
К стати, больше половины населения Земли живут в не-демократических странах.
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22.07.2020 09:26 Ответить
Вот и езжай в эту недемократическую половину, так как раз нехватка безнадежно устаревших паровозов.
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22.07.2020 10:35 Ответить
Как ПарАвоз может устареть?
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22.07.2020 13:14 Ответить
 
 