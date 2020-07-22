США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Європи цього тижня заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, і звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Помпео виступив із заявою після "відвертих" переговорів з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом у Лондоні 21 липня на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм через нібито приховування Пекіном початку пандемії коронавірусу, порушень прав людини у країні та звинувачень у кіберпіратстві.

Помпео закликав кожну країну, яка "розуміє свободу і демократію і цінує їх", визнати загрозу, яку становить Китай.

"Ми сподіваємося, що зможемо створити коаліцію, яка розуміє це", – наголосив Помпео.

Глава Держдепартаменту зазначив, що переговори з Борисом Джонсоном були "конструктивними". Обговорювали вони, зокрема, ситуацію у Гонконгу та поширення китайських технологій мобільного зв’язку.

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Раніше США закликали уряд Британії заборонити використання технологій китайської компанії Huawei у мережах 5G-зв’язку. Про намір відмовитися від обладнання Huawei Лондон оголосив за кілька днів до візиту Помпео.

На початку 2018 року між США і Китаєм почалася торгова війна. Тоді президент Трамп збільшив мита на низку китайських товарів. Вашингтон заявив, що Пекін підриває позиції американських виробників. Пізніше США звинуватили Китай у крадіжці технологій. Китайська влада відповіла дзеркально. Сторони повідомили про врегулювання конфлікту, але остаточне вирішення питання було зупинене пандемією коронавірусу.

Білий дім підозрює Китай у приховуванні реальної інформації про початкову стадію епідемії, що могло привести до глобальної пандемії. Водночас Вашингтон звинувачує Пекін у придушенні громадянських свобод у Гонконзі.