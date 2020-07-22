США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео
Державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Європи цього тижня заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, і звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
Помпео виступив із заявою після "відвертих" переговорів з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом у Лондоні 21 липня на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм через нібито приховування Пекіном початку пандемії коронавірусу, порушень прав людини у країні та звинувачень у кіберпіратстві.
Помпео закликав кожну країну, яка "розуміє свободу і демократію і цінує їх", визнати загрозу, яку становить Китай.
"Ми сподіваємося, що зможемо створити коаліцію, яка розуміє це", – наголосив Помпео.
Глава Держдепартаменту зазначив, що переговори з Борисом Джонсоном були "конструктивними". Обговорювали вони, зокрема, ситуацію у Гонконгу та поширення китайських технологій мобільного зв’язку.
Раніше США закликали уряд Британії заборонити використання технологій китайської компанії Huawei у мережах 5G-зв’язку. Про намір відмовитися від обладнання Huawei Лондон оголосив за кілька днів до візиту Помпео.
На початку 2018 року між США і Китаєм почалася торгова війна. Тоді президент Трамп збільшив мита на низку китайських товарів. Вашингтон заявив, що Пекін підриває позиції американських виробників. Пізніше США звинуватили Китай у крадіжці технологій. Китайська влада відповіла дзеркально. Сторони повідомили про врегулювання конфлікту, але остаточне вирішення питання було зупинене пандемією коронавірусу.
Білий дім підозрює Китай у приховуванні реальної інформації про початкову стадію епідемії, що могло привести до глобальної пандемії. Водночас Вашингтон звинувачує Пекін у придушенні громадянських свобод у Гонконзі.
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ти вже не андруша ?
непогана думка!!!
Япония мала и южная кореея мала как территорией так и природными ресурсами...
И как тут не высрать версию о Всемирном Масонате? Задорнов бы сказал кое-что("ну тупыые"(либо наоборот - это мы тупые? ))
а то я не знаю где Задорнов))
ты знаешь, нам Сралин покажется "мать терезой".
тебе вдолбили в детсаде шо "бог" - очень добр?
ты имеешь интернет? - почитай что вытворял этот добрячок со СВОИМ же народом. и представь шо было бы с другими(оно и было, но там близко от похода "своего народа", просто почитай и заткнись.)
я "не знаю"?....
мы же заключаем шо земле 7000 лет, приблизительно? судя по "св. писаниям"? - вот и все, я тоже с тобой не буду спорить - кто кости динозавров подбросил - архиефрикционист Гарвиил, или все-таки злая сотона?
ну это как бы Эйнштейн спорил с чуваком, доказывавшим шо у Эйнштейна в доме живет ватный единорог, просто его не видно (но он есть!)
и не ручаюсь за эйнштейновский немецко-французский по этому поводу
К стати, больше половины населения Земли живут в не-демократических странах.