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Новини
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США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео

США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту до Європи цього тижня заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, і звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Помпео виступив із заявою після "відвертих" переговорів з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом у Лондоні 21 липня на тлі загострення напруженості у відносинах з Китаєм через нібито приховування Пекіном початку пандемії коронавірусу, порушень прав людини у країні та звинувачень у кіберпіратстві.

Помпео закликав кожну країну, яка "розуміє свободу і демократію і цінує їх", визнати загрозу, яку становить Китай.

"Ми сподіваємося, що зможемо створити коаліцію, яка розуміє це", – наголосив Помпео.

Глава Держдепартаменту зазначив, що переговори з Борисом Джонсоном були "конструктивними". Обговорювали вони, зокрема, ситуацію у Гонконгу та поширення китайських технологій мобільного зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія і Китай використовують пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, - Столтенберг

Раніше США закликали уряд Британії заборонити використання технологій китайської компанії Huawei у мережах 5G-зв’язку. Про намір відмовитися від обладнання Huawei Лондон оголосив за кілька днів до візиту Помпео.

На початку 2018 року між США і Китаєм почалася торгова війна. Тоді президент Трамп збільшив мита на низку китайських товарів. Вашингтон заявив, що Пекін підриває позиції американських виробників. Пізніше США звинуватили Китай у крадіжці технологій. Китайська влада відповіла дзеркально. Сторони повідомили про врегулювання конфлікту, але остаточне вирішення питання було зупинене пандемією коронавірусу.

Білий дім підозрює Китай у приховуванні реальної інформації про початкову стадію епідемії, що могло привести до глобальної пандемії. Водночас Вашингтон звинувачує Пекін у придушенні громадянських свобод у Гонконзі.

Автор: 

Китай (4678) США (23303) Джонсон Борис (583) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+4
Кого я бачу... лопух зав'ялий.
ти вже не андруша ?
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22.07.2020 08:25
+3
А коалицию по выжиганию расии они не желают создать?
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22.07.2020 08:29
+2
китай - красая чума
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22.07.2020 08:32
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22.07.2020 08:20 Відповісти
Кого я бачу... лопух зав'ялий.
ти вже не андруша ?
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22.07.2020 08:25 Відповісти
кацапы надеются на помощь китая ?
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22.07.2020 08:34 Відповісти
А коалицию по выжиганию расии они не желают создать?
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22.07.2020 08:29 Відповісти
Наоборот, хотят пригласить ее в коалицию против Китая, и за это "понять и простить". Трампон плотно сидит на кремлевском кукане.
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22.07.2020 08:33 Відповісти
натравити підорашку на Китай?
непогана думка!!!
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22.07.2020 09:52 Відповісти
гавно не горит
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22.07.2020 08:33 Відповісти
Судя по всему нет...рашка единственный противовес...(((( И китаю нужны ресурсы рашки...
Япония мала и южная кореея мала как территорией так и природными ресурсами...
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22.07.2020 08:34 Відповісти
китай - красая чума
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22.07.2020 08:32 Відповісти
Желтая...от красного только оболочка осталась и то очень тонкая
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22.07.2020 08:35 Відповісти
Сначала выкармливают людоедские режимы, а потом "героически" с ними "борются".
И как тут не высрать версию о Всемирном Масонате? Задорнов бы сказал кое-что("ну тупыые"(либо наоборот - это мы тупые? ))
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22.07.2020 08:35 Відповісти
Задорнов на гастролях разом з Кабздоном.
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22.07.2020 08:38 Відповісти
Задорнов бы сказал\\\\\\\\\\

а то я не знаю где Задорнов))
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22.07.2020 08:45 Відповісти
ЗАдронова твоего Бог шибко наказал. Сатирик в погонах фсб с кирзовым юморком в Украине не х..й не нужен, зачем о таком дерьме вспоминать.
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22.07.2020 10:33 Відповісти
слушай, ты прочитай как этот "бог"(бог чего?) - наказывал свой же народ......
ты знаешь, нам Сралин покажется "мать терезой".
тебе вдолбили в детсаде шо "бог" - очень добр?
ты имеешь интернет? - почитай что вытворял этот добрячок со СВОИМ же народом. и представь шо было бы с другими(оно и было, но там близко от похода "своего народа", просто почитай и заткнись.)
я "не знаю"?....
США хочуть створити міжнародну коаліцію для протидії Китаю, - Помпео - Цензор.НЕТ 8163
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22.07.2020 11:01 Відповісти
Не надо свою глупость фото Невзорова прикрывать. Его анитклерикальная позциция широко известна... Если человек ссылкается на Задорнова то они либо глуп, либо промосковский. Вот и все. Ты глуп Борис. Реально Так что не тужься. Это факт прими его и смирись. Меньше будешь писать несвязанных логикой постов за умного сойдешь.
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22.07.2020 11:06 Відповісти
мне хватает просто одного вопроса, тупо по писанине:

мы же заключаем шо земле 7000 лет, приблизительно? судя по "св. писаниям"? - вот и все, я тоже с тобой не буду спорить - кто кости динозавров подбросил - архиефрикционист Гарвиил, или все-таки злая сотона?
ну это как бы Эйнштейн спорил с чуваком, доказывавшим шо у Эйнштейна в доме живет ватный единорог, просто его не видно (но он есть!)
и не ручаюсь за эйнштейновский немецко-французский по этому поводу
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22.07.2020 11:18 Відповісти
Лучше бы с ********** боролись. А без Китая мы обратно вернемся в каменный век. Именно благодаря Китаю сейчас большинство населения может себе позволить современную технику.
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22.07.2020 08:36 Відповісти
Одноразову. Вже проходили, знаємо.
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22.07.2020 08:39 Відповісти
Какую одноразовую? Сейчас все что вокруг тебя сделано в Китае. Китай даже делает немецкие автомобили. Или ты веришь что Фольксваген и Мерседес делают в Германии? Я тебя разочарую. Чисто немецкие товары сейчас не конкурентоспособны на рынке.
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22.07.2020 08:52 Відповісти
Ти бачив китайський лісапет в якому в підшипниках коліс лімініві кульки замість стальних? А я бачив.
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22.07.2020 09:01 Відповісти
Так ты же заказал в Китае самый дешовый лисапет. Можешь заказать еще лисапет с бумаги тебе сделают. Сколько платишь из того они тебе и сделают. Например у меня знакомый работает поставщиком в Епицентре и заказывает у китайцев бензопилы по $5, а Епицентр продает их по $50. Так что тот лисапет что ты купил, привезли из Китая где он стоил как в Украине зубная щетка. Потому что 90% от цены ето накрутка барыг, таможенников, откатов и поборов. То что наши барыги и власть жадные твари которые обдирают нас до костей ето не проблема китайцев. Я сам видел что Китай делает даже моторы к *немецким* Фольксвагенам
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22.07.2020 09:18 Відповісти
Чайники производят современную технику благодаря западному заводскому оборудованию и западным технологиям. Не будет ни того, ни другого - чайна погрузится в средневековье.
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22.07.2020 09:10 Відповісти
Ты хочешь сказать что в Украине лучше? В Украине трусы с носками не могут нормально пошить. К тому же у тебя устаревшие понятия. Сейчас Китай делает подделки которые на Западе еще даже не пошли в серийное производство
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22.07.2020 09:23 Відповісти
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22.07.2020 08:49 Відповісти
Конечно, лучше бы рашку макнули, но и чайна подходит для макания. Респект!
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22.07.2020 08:50 Відповісти
США ожидают демократии от коммунистической страны?
К стати, больше половины населения Земли живут в не-демократических странах.
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22.07.2020 09:26 Відповісти
Вот и езжай в эту недемократическую половину, так как раз нехватка безнадежно устаревших паровозов.
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Как ПарАвоз может устареть?
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22.07.2020 13:14 Відповісти
 
 