Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для распространения дезинформации, - Столтенберг

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для распространения дезинформации, в том числе о странах НАТО.

"Одна из проблем пандемии заключается в том, что мы видели, как государства и негосударственные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды, частично для разделения союзников и частично для подрыва доверия к нашим демократическим институтам. Мы видели, как Китай и Россия отмечали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО ответил на пропаганду предоставлением фактов.

"НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", - сказал генсек Североатлантического Альянса.