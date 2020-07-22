За сутки COVID-19 заболели 75 детей и 83 медработника, - Степанов
За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболели 75 детей, а также 83 медицинских работников.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 829 человек. Из них 75 детей, а также 83 медицинских работника. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 973 пациента", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 60 995 человек. Из них 4 329 ребенка, а также 8 103 медработника.
При этом, всего выздоровели 33172 человек, а летальных случаев - 1 534.
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Georgi Io #473224
показать весь комментарий22.07.2020 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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