За сутки COVID-19 заболели 75 детей и 83 медработника, - Степанов

За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболели 75 детей, а также 83 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 829 человек. Из них 75 детей, а также 83 медицинских работника. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 973 пациента", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 60 995 человек. Из них 4 329 ребенка, а также 8 103 медработника.

При этом, всего выздоровели 33172 человек, а летальных случаев - 1 534.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ