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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 829 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 60 995 случаев. ИНФОГРАФИКА

брифинг (50) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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22.07.2020 09:53 Ответить
 
 