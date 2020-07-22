РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10931 посетитель онлайн
Новости Силовики
7 939 24

ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

21 июля 2020 г. следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды.

ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством 01

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотребление влиянием и сутенерство (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских в Одессе занимались "крышеванием" проституции, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством 02

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством 03

задержание (6686) правоохранительные органы (2970) проституция (325) СБУ (19983) силовики (2799) ГБР (3030)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Залез на поле МВД так ему и надо.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:29
+6
А его коллег-проституток пока не разоблачили.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:25
+5
Ну конечно. Кто же у нас еще занимается наркоторговлей и сутенерством. Именно ети и кричат громче всего против легализации проституции и марихуаны
показать весь комментарий
22.07.2020 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А его коллег-проституток пока не разоблачили.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:25 Ответить
Под прикрытием, и легенда что надо.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:35 Ответить
при баканове то наркотой то проституцией то рейдерством только и занимаются
показать весь комментарий
22.07.2020 10:29 Ответить
до Баканова все чисто было?
показать весь комментарий
22.07.2020 10:42 Ответить
при Порошенко такого не было...
показать весь комментарий
22.07.2020 13:59 Ответить
Залез на поле МВД так ему и надо.
показать весь комментарий
22.07.2020 10:29 Ответить
Ну конечно. Кто же у нас еще занимается наркоторговлей и сутенерством. Именно ети и кричат громче всего против легализации проституции и марихуаны
показать весь комментарий
22.07.2020 10:29 Ответить
Чего сразу - сутенёр?!?! Он тоже работал - обеспечивал рекламой!
показать весь комментарий
22.07.2020 10:33 Ответить
разоблачили и прекратили противоправную деятельность работника Центрального аппарата, он хотя бы не дляцентрального аппарата сутенерство организовывал?
показать весь комментарий
22.07.2020 10:34 Ответить
тю, так а чим їм там ще займатись під керівництвом зюзіного корєша - розвідкою? контррозвідкою?
ги
показать весь комментарий
22.07.2020 10:37 Ответить
Почему удостоверение погибшего от рук тварей Полковника Службы показывают полностью, а мразей в погонах закрывают?
показать весь комментарий
22.07.2020 10:37 Ответить
какой-то: першый сэржант.........
наверное дневальным был
показать весь комментарий
22.07.2020 11:07 Ответить
разжалуют до ефрейтора с сохранением занимаемой должности.
показать весь комментарий
22.07.2020 11:12 Ответить
на входе стоял..- "..чего изволите..?" - решил по-другому поднять "авторитет"- пойдет нах без пенсии..))
показать весь комментарий
22.07.2020 15:27 Ответить
Вот оно что ! Конечно,ловить террористов некогда ...СБУ подхалтуривает. Офицер собирал дотацию к жалованью ,а конкуренты подложили свинью. Теперь, пока сговорятся,пока средства распределят ....ой ! Зачем эти терки?
показать весь комментарий
22.07.2020 10:51 Ответить
Звання у цього сутенера якесь фуфлове, судячи з фото ксиви. Він тільки свою дочку, тещу і дружину реально міг "кришувать". Нехай тепер посидить, а вони попрацюють без його "даху".
показать весь комментарий
22.07.2020 10:59 Ответить
Старшина, хотів бабок зрубати - премію не дають...
показать весь комментарий
22.07.2020 11:00 Ответить
Понять и простить?
показать весь комментарий
22.07.2020 11:13 Ответить
Енто была агентурная сеть...
😎
показать весь комментарий
22.07.2020 11:02 Ответить
Наверно и сам пользовался услугами(бесплатно).
показать весь комментарий
22.07.2020 11:03 Ответить
ця новина, щоб поржати? То дайте відпочити після "терориста".
показать весь комментарий
22.07.2020 11:05 Ответить
Джеймс Бонд.........украинский.
показать весь комментарий
22.07.2020 11:14 Ответить
А чому ніхто не пише, що це простий водій?
показать весь комментарий
22.07.2020 12:33 Ответить
Подрабатывал в свободное от работы время
показать весь комментарий
22.07.2020 14:00 Ответить
 
 