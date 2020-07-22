ГБР разоблачило сотрудника СБУ, который занимался сутенерством. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

21 июля 2020 г. следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотребление влиянием и сутенерство (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

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В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.