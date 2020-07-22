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Новини Силовики
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ДБР викрило співробітника СБУ, який займався сутенерством. ФОТОрепортаж

ДБР викрило співробітника СБУ, який займався сутенерством. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України викрило та припинило протиправну діяльність працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, як плату за "кришування" їхньої діяльності. Крім того, зазначений працівник забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду.

21 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним чергової неправомірної вигоди.

ДБР викрило співробітника СБУ, який займався сутенерством 01

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, а саме - зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та обрання щодо нього запобіжного заходу.

Також дивіться: Двоє поліцейських в Одесі "кришували" проституцію, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР викрило співробітника СБУ, який займався сутенерством 02

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

ДБР викрило співробітника СБУ, який займався сутенерством 03

Автор: 

затримання (4350) Правоохоронні органи (2708) проституція (148) СБУ (12915) силовики (2514) ДБР (3538)


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Топ коментарі
+13
Залез на поле МВД так ему и надо.
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22.07.2020 10:29
+6
А его коллег-проституток пока не разоблачили.
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22.07.2020 10:25
+5
Ну конечно. Кто же у нас еще занимается наркоторговлей и сутенерством. Именно ети и кричат громче всего против легализации проституции и марихуаны
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22.07.2020 10:29
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А его коллег-проституток пока не разоблачили.
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22.07.2020 10:25 Відповісти
Под прикрытием, и легенда что надо.
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22.07.2020 10:35 Відповісти
при баканове то наркотой то проституцией то рейдерством только и занимаются
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22.07.2020 10:29 Відповісти
до Баканова все чисто было?
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22.07.2020 10:42 Відповісти
при Порошенко такого не было...
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Залез на поле МВД так ему и надо.
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22.07.2020 10:29 Відповісти
Ну конечно. Кто же у нас еще занимается наркоторговлей и сутенерством. Именно ети и кричат громче всего против легализации проституции и марихуаны
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22.07.2020 10:29 Відповісти
Чего сразу - сутенёр?!?! Он тоже работал - обеспечивал рекламой!
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22.07.2020 10:33 Відповісти
разоблачили и прекратили противоправную деятельность работника Центрального аппарата, он хотя бы не дляцентрального аппарата сутенерство организовывал?
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22.07.2020 10:34 Відповісти
тю, так а чим їм там ще займатись під керівництвом зюзіного корєша - розвідкою? контррозвідкою?
ги
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22.07.2020 10:37 Відповісти
Почему удостоверение погибшего от рук тварей Полковника Службы показывают полностью, а мразей в погонах закрывают?
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22.07.2020 10:37 Відповісти
какой-то: першый сэржант.........
наверное дневальным был
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22.07.2020 11:07 Відповісти
разжалуют до ефрейтора с сохранением занимаемой должности.
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22.07.2020 11:12 Відповісти
на входе стоял..- "..чего изволите..?" - решил по-другому поднять "авторитет"- пойдет нах без пенсии..))
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22.07.2020 15:27 Відповісти
Вот оно что ! Конечно,ловить террористов некогда ...СБУ подхалтуривает. Офицер собирал дотацию к жалованью ,а конкуренты подложили свинью. Теперь, пока сговорятся,пока средства распределят ....ой ! Зачем эти терки?
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22.07.2020 10:51 Відповісти
Звання у цього сутенера якесь фуфлове, судячи з фото ксиви. Він тільки свою дочку, тещу і дружину реально міг "кришувать". Нехай тепер посидить, а вони попрацюють без його "даху".
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22.07.2020 10:59 Відповісти
Старшина, хотів бабок зрубати - премію не дають...
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22.07.2020 11:00 Відповісти
Понять и простить?
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22.07.2020 11:13 Відповісти
Енто была агентурная сеть...
😎
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22.07.2020 11:02 Відповісти
Наверно и сам пользовался услугами(бесплатно).
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22.07.2020 11:03 Відповісти
ця новина, щоб поржати? То дайте відпочити після "терориста".
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22.07.2020 11:05 Відповісти
Джеймс Бонд.........украинский.
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22.07.2020 11:14 Відповісти
А чому ніхто не пише, що це простий водій?
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22.07.2020 12:33 Відповісти
Подрабатывал в свободное от работы время
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22.07.2020 14:00 Відповісти
 
 