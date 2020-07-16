УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7333 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 388 53

Двоє поліцейських в Одесі "кришували" проституцію, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, викрили і повідомили про підозру двом оперуповноваженим ГУ Нацполіції в Одеській області в одержанні неправомірної вигоди за "кришування" проституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними досудового розслідування, оперуповноважені вимагали 2500 доларів США від осіб, які надають платні інтимні послуги на території міста Одеса. Натомість обіцяли не притягувати їх до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією) та сприяти в подальшій протиправній діяльності.

Після переказу на картковий рахунок чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 24 200 гривень оперуповноважених було затримано.

Слідчі ДБР провели санкціоновані судом обшуки за місцем роботи та проживання оперуповноважених.

Наразі слідчі ДБР повідомили правоохоронцям про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали в аеропорту Одеси співвласника готелю "Токіо Стар", де згоріли 9 осіб

Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 01
Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 02
Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 03
Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 04
Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 05
Двоє поліцейських в Одесі кришували проституцію, - ДБР 06

Автор: 

Одеса (5494) Нацполіція (15260) проституція (148) ДБР (3538)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
😃 Да там половина аваковских птенцов крышует проституцию...а вторая половина игровые автоматы...
показати весь коментар
16.07.2020 15:13
+13
никогда такого не было и вот опять
показати весь коментар
16.07.2020 15:15
+8
проще перечислить все виды криминального бизнеса и везде они крышуют один из пунктов
показати весь коментар
16.07.2020 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😃 Да там половина аваковских птенцов крышует проституцию...а вторая половина игровые автоматы...
показати весь коментар
16.07.2020 15:13 Відповісти
Так выходит наркоту некому крышевать? Открываю крышевание наркоторговли.
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
Наркоту кришує сам аваков, як активний член міжнародної наркомафії. Я думав в Одесі тільки двоє ментів не кришують проституцію і їх реально знайшли.
показати весь коментар
16.07.2020 15:27 Відповісти
проще перечислить все виды криминального бизнеса и везде они крышуют один из пунктов
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
А шо дєлать? Видали корочку, ствол - і крутись як хочеш. )))
показати весь коментар
16.07.2020 15:49 Відповісти
как в поговорке что охраняешь то и имеешь
показати весь коментар
16.07.2020 16:03 Відповісти
Новина Полішинеля !!))
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
показати весь коментар
16.07.2020 15:15 Відповісти
Цих повій треба обирати депутатами від слуг народу, щоб вони могли привітатися у ВР: доброго дня, колеги!
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
та ну, они слишком честные, зарабатывают, приносят пользу, двигают экономику, иногда получают валютные инвестиции ... "слуги народа" рядом не стояли.
показати весь коментар
16.07.2020 16:08 Відповісти
"Незамєнімий" реформатор аваков та його "діти " ... Це все пофіг....головне "гральний бізнес" запустити і можна у відставку йти...
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
"После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны"

теперь опасайся перевода на карточку, - могут задержать
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять!
показати весь коментар
16.07.2020 15:17 Відповісти
ви тільки Арсен Борісичу не кажіть, бо йому буде дуже соромно
показати весь коментар
16.07.2020 15:18 Відповісти
Да полиция крышует "слуг народа". Тоже мне новость.
показати весь коментар
16.07.2020 15:18 Відповісти
та всем давно известно, что: ОБНОН крышует наркоту, "полиция нравов" проституцию, ОБЭП - обнал и левые фирмы, участковые - местных бабушек и прод.рынки, управа МВД - игровые автоматы и все остальное....как-то так
показати весь коментар
16.07.2020 15:19 Відповісти
бажаєш наркоти - шукай, де менти
шльондру хочеш ти - шукай, де менти
обнал шукаєш ти - шукай, де менти
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
У нас крышует СБУ
показати весь коментар
16.07.2020 15:20 Відповісти
"А, менты, менты, нереально круты
С ворами на ты, с ******* на ты
Мама, мама, я мечтаю о том
Как брошу всё и стану ментом"

https://www.youtube.com/watch?v=qWA-XZwED_E&ab_channel=NaNoTiViable
показати весь коментар
16.07.2020 15:21 Відповісти
Ключевое слово"двое"!!!
показати весь коментар
16.07.2020 15:23 Відповісти
це окремі нетипові випадки
Арсен Борісич тут ні до чого
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
Да и шо вы говорите , таки токо двое а до меня доходят слухи , шо каждый начальник рай отдела крышует не ..... . В Одессе это известная тема
показати весь коментар
16.07.2020 15:24 Відповісти
Да легализуйте!!
Пенсам скидка...
))
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
Не, девочки, пенсам скидку только после третьего раза.
показати весь коментар
16.07.2020 15:27 Відповісти
Навіть Згоден після четвертого...
показати весь коментар
16.07.2020 15:39 Відповісти
а пенсам доплату к пенсии на казино
показати весь коментар
16.07.2020 17:09 Відповісти
только двое?
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
Кажется большинство полицейских этим занимаются в нашей стране. Это даже не главное направление их деятельности.
показати весь коментар
16.07.2020 15:25 Відповісти
Даже Зеленскго , и то мент крышует
показати весь коментар
16.07.2020 15:26 Відповісти
Рехворма триває!!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 15:26 Відповісти
Справжні чекісти!!!
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
У них служба и опасна и трудна !!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 15:31 Відповісти
та не те слово.... трипер, гонокок, сифіліс...
показати весь коментар
16.07.2020 15:51 Відповісти
Зрозуміло чому мєнти проти де-юре легалізації проституції.
Де-факто вона й так легальна.
показати весь коментар
16.07.2020 15:33 Відповісти
Нічого дивного в ОЗУ під назвою МВС під керівництвом бариші і злочинця Сабакова не відбувається. Це лише 1%того що ловлять і то напевно самі простітутки і здали. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами. Поліцію потрібно боятися більше чим пересічних бандюків.
показати весь коментар
16.07.2020 15:33 Відповісти
"Привет" ошибается, не половина, а 199% полиции крышуют проституцию, а именно кроме полиции нравов, еще опера угрозыска, патрульная полиция, вот и получается, что каждую проститутку крышуют разные службы, правда об этом в МВД и в ВБ "не знают".
показати весь коментар
16.07.2020 15:36 Відповісти
Помню как мусора визжали чтобы не легализовывали проституцию и марихуану. Вот теперь надеюсь понятно всем почему?
показати весь коментар
16.07.2020 15:42 Відповісти
Дожились. При Петі вони максимум газетні кіоски кришували. )))
показати весь коментар
16.07.2020 15:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qWA-XZwED_E Менты- Менты нереально круты - YouTube.flv - YouTube
показати весь коментар
16.07.2020 15:48 Відповісти
да уж, полюция собакова свое дело знает туго. то детей стреляют, насилуют малолеток и не только, то наркотой торгуют, то проституток крышуют, при этом собаков как "потужный" мусор неприкасаемый. а зебаран крышует министра полюции собакова. в стране жопа , но все при деле. ))))
показати весь коментар
16.07.2020 15:48 Відповісти
Так как за деньги продались полицейские, не проституток в этом деле нет.
показати весь коментар
16.07.2020 15:59 Відповісти
Ха, так это же одна из основных статей доходов сАбаковцев и их там далеко не "двое"! Основные противники легализации проституции и порнобизнеза далеко попы, а МЕНТЫ!
показати весь коментар
16.07.2020 16:30 Відповісти
Ой, есть про это такой французский фильм! Молодой и старый, старый всё время ставит на скачках!
показати весь коментар
16.07.2020 16:32 Відповісти
Так в каждом городе мусора крышуют проституток и наркобарыг.Тоже мне нашли новость.
показати весь коментар
16.07.2020 16:48 Відповісти
наркомани і жужлайки це їхній постійний істочнік доходів і освєдомітєлі ще з часів нквд і раніше...
показати весь коментар
16.07.2020 17:03 Відповісти
Замечено. Если в кабинете чиновника есть иконы - он ворюга и брехло.
показати весь коментар
16.07.2020 17:28 Відповісти
А хто їхній головнокомандувач? Не пора вже писати рапорт? Скільки може бути таких зашкварів?
показати весь коментар
16.07.2020 17:28 Відповісти
Ну вот вам и ответ на вопрос, нужна ли легализация и контроль оной стихии. А ведь это попались простачки, а что говорить о проститюшинг-холдингах.
показати весь коментар
16.07.2020 18:10 Відповісти
Пора принять закон о борделях и публичных домах, это как и казино, 5-10 милиардов налогов в год. Будушее за услугами, а на заводе останется работать один оператор цеха...
показати весь коментар
16.07.2020 20:21 Відповісти
так а шо вы тут ваще хатели...- ну 24к- это собсссно хня для таких орлов сабаакова, ..НО- субботники и воскресники никто и никогда указами крашего министра не отменял и не отменит...)))
показати весь коментар
16.07.2020 21:34 Відповісти
всего двое на всю Одессу .. ..
показати весь коментар
16.07.2020 22:16 Відповісти
 
 