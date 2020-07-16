Двоє поліцейських в Одесі "кришували" проституцію, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, викрили і повідомили про підозру двом оперуповноваженим ГУ Нацполіції в Одеській області в одержанні неправомірної вигоди за "кришування" проституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними досудового розслідування, оперуповноважені вимагали 2500 доларів США від осіб, які надають платні інтимні послуги на території міста Одеса. Натомість обіцяли не притягувати їх до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією) та сприяти в подальшій протиправній діяльності.

Після переказу на картковий рахунок чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 24 200 гривень оперуповноважених було затримано.

Слідчі ДБР провели санкціоновані судом обшуки за місцем роботи та проживання оперуповноважених.

Наразі слідчі ДБР повідомили правоохоронцям про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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