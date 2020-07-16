Двое полицейских в Одессе занимались "крышеванием" проституции, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за "крышевание" проституции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали 2500 долларов США у лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и оказывать содействие в дальнейшей противоправной деятельности.
После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны.
Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.
Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
теперь опасайся перевода на карточку, - могут задержать
шльондру хочеш ти - шукай, де менти
обнал шукаєш ти - шукай, де менти
С ворами на ты, с ******* на ты
Мама, мама, я мечтаю о том
Как брошу всё и стану ментом"
https://www.youtube.com/watch?v=qWA-XZwED_E&ab_channel=NaNoTiViable
Арсен Борісич тут ні до чого
Пенсам скидка...
))
Де-факто вона й так легальна.