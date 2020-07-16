РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Фото
8 391 53

Двое полицейских в Одессе занимались "крышеванием" проституции, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за "крышевание" проституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали 2500 долларов США у лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и оказывать содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны.
Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали в аэропорту Одессы совладельца отеля "Токио Стар", где сгорели 9 человек

Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 01
Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 02
Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 03
Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 04
Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 05
Двое полицейских в Одессе занимались крышеванием проституции, - ГБР 06

Автор: 

Одесса (8011) Нацполиция (16713) проституция (326) ГБР (3181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
😃 Да там половина аваковских птенцов крышует проституцию...а вторая половина игровые автоматы...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:13 Ответить
+13
никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
16.07.2020 15:15 Ответить
+8
проще перечислить все виды криминального бизнеса и везде они крышуют один из пунктов
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😃 Да там половина аваковских птенцов крышует проституцию...а вторая половина игровые автоматы...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:13 Ответить
Так выходит наркоту некому крышевать? Открываю крышевание наркоторговли.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
Наркоту кришує сам аваков, як активний член міжнародної наркомафії. Я думав в Одесі тільки двоє ментів не кришують проституцію і їх реально знайшли.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:27 Ответить
проще перечислить все виды криминального бизнеса и везде они крышуют один из пунктов
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
А шо дєлать? Видали корочку, ствол - і крутись як хочеш. )))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:49 Ответить
как в поговорке что охраняешь то и имеешь
показать весь комментарий
16.07.2020 16:03 Ответить
Новина Полішинеля !!))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
16.07.2020 15:15 Ответить
Цих повій треба обирати депутатами від слуг народу, щоб вони могли привітатися у ВР: доброго дня, колеги!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
та ну, они слишком честные, зарабатывают, приносят пользу, двигают экономику, иногда получают валютные инвестиции ... "слуги народа" рядом не стояли.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:08 Ответить
"Незамєнімий" реформатор аваков та його "діти " ... Це все пофіг....головне "гральний бізнес" запустити і можна у відставку йти...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
"После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны"

теперь опасайся перевода на карточку, - могут задержать
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:17 Ответить
ви тільки Арсен Борісичу не кажіть, бо йому буде дуже соромно
показать весь комментарий
16.07.2020 15:18 Ответить
Да полиция крышует "слуг народа". Тоже мне новость.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:18 Ответить
та всем давно известно, что: ОБНОН крышует наркоту, "полиция нравов" проституцию, ОБЭП - обнал и левые фирмы, участковые - местных бабушек и прод.рынки, управа МВД - игровые автоматы и все остальное....как-то так
показать весь комментарий
16.07.2020 15:19 Ответить
бажаєш наркоти - шукай, де менти
шльондру хочеш ти - шукай, де менти
обнал шукаєш ти - шукай, де менти
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
У нас крышует СБУ
показать весь комментарий
16.07.2020 15:20 Ответить
"А, менты, менты, нереально круты
С ворами на ты, с ******* на ты
Мама, мама, я мечтаю о том
Как брошу всё и стану ментом"

https://www.youtube.com/watch?v=qWA-XZwED_E&ab_channel=NaNoTiViable
показать весь комментарий
16.07.2020 15:21 Ответить
Ключевое слово"двое"!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:23 Ответить
це окремі нетипові випадки
Арсен Борісич тут ні до чого
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Да и шо вы говорите , таки токо двое а до меня доходят слухи , шо каждый начальник рай отдела крышует не ..... . В Одессе это известная тема
показать весь комментарий
16.07.2020 15:24 Ответить
Да легализуйте!!
Пенсам скидка...
))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Не, девочки, пенсам скидку только после третьего раза.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:27 Ответить
Навіть Згоден після четвертого...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:39 Ответить
а пенсам доплату к пенсии на казино
показать весь комментарий
16.07.2020 17:09 Ответить
только двое?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Кажется большинство полицейских этим занимаются в нашей стране. Это даже не главное направление их деятельности.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:25 Ответить
Даже Зеленскго , и то мент крышует
показать весь комментарий
16.07.2020 15:26 Ответить
Рехворма триває!!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:26 Ответить
Справжні чекісти!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
У них служба и опасна и трудна !!!)))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:31 Ответить
та не те слово.... трипер, гонокок, сифіліс...
показать весь комментарий
16.07.2020 15:51 Ответить
Зрозуміло чому мєнти проти де-юре легалізації проституції.
Де-факто вона й так легальна.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:33 Ответить
Нічого дивного в ОЗУ під назвою МВС під керівництвом бариші і злочинця Сабакова не відбувається. Це лише 1%того що ловлять і то напевно самі простітутки і здали. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами. Поліцію потрібно боятися більше чим пересічних бандюків.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:33 Ответить
"Привет" ошибается, не половина, а 199% полиции крышуют проституцию, а именно кроме полиции нравов, еще опера угрозыска, патрульная полиция, вот и получается, что каждую проститутку крышуют разные службы, правда об этом в МВД и в ВБ "не знают".
показать весь комментарий
16.07.2020 15:36 Ответить
Помню как мусора визжали чтобы не легализовывали проституцию и марихуану. Вот теперь надеюсь понятно всем почему?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:42 Ответить
Дожились. При Петі вони максимум газетні кіоски кришували. )))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qWA-XZwED_E Менты- Менты нереально круты - YouTube.flv - YouTube
показать весь комментарий
16.07.2020 15:48 Ответить
да уж, полюция собакова свое дело знает туго. то детей стреляют, насилуют малолеток и не только, то наркотой торгуют, то проституток крышуют, при этом собаков как "потужный" мусор неприкасаемый. а зебаран крышует министра полюции собакова. в стране жопа , но все при деле. ))))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:48 Ответить
Так как за деньги продались полицейские, не проституток в этом деле нет.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:59 Ответить
Ха, так это же одна из основных статей доходов сАбаковцев и их там далеко не "двое"! Основные противники легализации проституции и порнобизнеза далеко попы, а МЕНТЫ!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:30 Ответить
Ой, есть про это такой французский фильм! Молодой и старый, старый всё время ставит на скачках!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:32 Ответить
Так в каждом городе мусора крышуют проституток и наркобарыг.Тоже мне нашли новость.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:48 Ответить
наркомани і жужлайки це їхній постійний істочнік доходів і освєдомітєлі ще з часів нквд і раніше...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:03 Ответить
Замечено. Если в кабинете чиновника есть иконы - он ворюга и брехло.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:28 Ответить
А хто їхній головнокомандувач? Не пора вже писати рапорт? Скільки може бути таких зашкварів?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:28 Ответить
Ну вот вам и ответ на вопрос, нужна ли легализация и контроль оной стихии. А ведь это попались простачки, а что говорить о проститюшинг-холдингах.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:10 Ответить
Пора принять закон о борделях и публичных домах, это как и казино, 5-10 милиардов налогов в год. Будушее за услугами, а на заводе останется работать один оператор цеха...
показать весь комментарий
16.07.2020 20:21 Ответить
так а шо вы тут ваще хатели...- ну 24к- это собсссно хня для таких орлов сабаакова, ..НО- субботники и воскресники никто и никогда указами крашего министра не отменял и не отменит...)))
показать весь комментарий
16.07.2020 21:34 Ответить
всего двое на всю Одессу .. ..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:16 Ответить
 
 