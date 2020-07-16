Двое полицейских в Одессе занимались "крышеванием" проституции, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за "крышевание" проституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали 2500 долларов США у лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и оказывать содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны.

Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

