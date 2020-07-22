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Новости Силовики
1 207 22

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД. ИНФОГРАФИКА

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году вырос уровень доверия населения к МВД. Ведомство представило презентацию результатов исследования по восприятию и оценке внутренней безопасности в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Консультационная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности в рамках сотрудничества с МВД, заказала проведение социологического исследования на основе индикаторов высокого уровня Плана мероприятий по реализации Стратегии развития органов системы МВД на период до 2020 года относительно восприятия и оценки населением внутренней безопасности в Украине.

Исследование было реализовано Киевским международным институтом социологии в период с 19 по 25 мая 2020 года и будет служить базой для оценки прогресса в достижении цели Стратегии МВД до 2020 года. Оно проводилось среди взрослого населения Украины (2003 респондента), исключая временно оккупированные территорий ОРДЛО и АР Крым. Несмотря на карантин, опрос проводился по методике CATI (телефонное интервью при компьютерном ассистировании).

Результаты свидетельствуют, что 65% населения считает Украину безопасным местом для проживания, 82% - свой населенный пункт и 87% граждан определяет свою ближайшую среду обитания (общину) безопасной. Стоит отметить, что такой показатель определен в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, пандемии COVID-19 и ее последствий.

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД 01

Использование методологии "Евробарометра" во время исследования социологической службы ЕС позволило сравнить ощущения публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году. По результатам анализа наблюдаются следующие тенденции: граждане Украины в своей непосредственной среде обитания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19) граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии (87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%). Положительная динамика восприятия обществом изменений в среде безопасности прослеживается с начала реализации Стратегии МВД 2020.

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД 02

Также респонденты отвечали на вопрос об уровне доверия к МВД и органов его системы. Так, Государственной пограничной службе доверяют 60% населения, государственной миграционной службе - 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 77%, Национальной гвардии - 68%, Национальной полиции - 49%, патрульной полиции в составе НПУ - 51%. Доверие к системе МВД в целом составляет 50% (базируется на сумме показателей "полностью доверяю" и "больше доверяю").

По сравнению с предыдущим исследованием Центра Разумкова, проведенного в 2018 году, когда стратегия только набирала обороты, произошел рост уровня доверия населения к органам системы МВД благодаря реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией. А именно: ГСЧС +26%, Нацгвардия +19%, Нацполиция +16% (базируется на сумме показателей "полностью доверяю" и "больше доверяю").

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД 03

Об окончательном переходе системы МВД к клиентоориентированному подходу в деятельности и новой сервисной природе ведомства, свидетельствует показатель одобрения качества услуг, полученный от органов системы, который превышает 80%.

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Высокий уровень одобрения качества выполнения задач демонстрирует признание народом рост профессионализма работников органов системы МВД и эффективное внедрение новых подходов в правоохранительной сфере и сфере безопасности.

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД 04

Сегодня граждане Украины чувствуют большую уверенность в защищенности государственной границы по сравнению с гражданами европейских стран. В то же время они примерно, как и граждане стран ЕС, оценивают достаточность и адекватность действий своих правительств по противодействию терроризму, киберпреступности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, противодействия организованной преступности.

65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД 05

Напоминаем, что от 21 августа 2019 г. распоряжением Кабинета Министров Украины был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития органов системы МВД на период до 2020 года.

безопасность (1115) исследование (567) МВД (9324) опрос (2849) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+11
И только пассажиры вчерашнего автобуса еще до конца не определились с ответом.
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22.07.2020 11:08
+8
Даже в полицейских участках женщин не насилуют как на диком Западе.
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22.07.2020 11:14
+7
Менты не дерут взятки, не крышуют преступность, не делают постановочные теракты, не убивают за деньги и не насилуют свидетелей.

Все очень безопасно.
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22.07.2020 11:15
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Правила форума Совет форумчан
И только пассажиры вчерашнего автобуса еще до конца не определились с ответом.
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22.07.2020 11:08 Ответить
учитывая , что с большой долей вероятности захват организован МВД ...
безопасный захват ...
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22.07.2020 11:53 Ответить
И ЭТО ПРАВИЛЬНО! МВД с каждым днем наращивает доверие ! К концу года цифирь ваапче поразит ....ВСЕ начнут доверять.
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22.07.2020 11:11 Ответить
95квартал вде за соцiологiю взявся
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22.07.2020 11:12 Ответить
Класс!!!

Конечно в Украине безопаснее, чем в ЕС.

Никакого терроризма от МВД и президента. Никаких ограничений прав. Никакой преступности. Никакого разгула биндитизма на уровне 90-х. Никакой войны.
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22.07.2020 11:13 Ответить
Даже в полицейских участках женщин не насилуют как на диком Западе.
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22.07.2020 11:14 Ответить
Менты не дерут взятки, не крышуют преступность, не делают постановочные теракты, не убивают за деньги и не насилуют свидетелей.

Все очень безопасно.
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22.07.2020 11:15 Ответить
Какая фигня! Откуда они это высосали?
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22.07.2020 11:13 Ответить
Не з пальця, напевно...))
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22.07.2020 11:18 Ответить
Из пальца,которым Вава на рояле играет.
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22.07.2020 12:27 Ответить
Україна очолила рейтинг злочинності в Європі.
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, оприлюдненого на сайті Numbeo.
Так, Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%, а індекс безпечності склав 51,1%. Друге місце після України займає Швеція з індексом злочинності 47,4% та Франція - 47,3%.
Оцінювалася 41 країна, дані наведено на середину 2020 року., https://www.unn.com.ua/uk/news/1881275-********-ocholila-reyting-zlochinnosti-v-yevropi

🤗
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22.07.2020 11:17 Ответить
Во как быстро у Авакяна с Антониной Геращенко появились инфографики... Заботливые они у нас, все о простых людях думают....
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22.07.2020 11:29 Ответить
Социологов, которые меряют "среднюю температуру по больнице" надо отправлять на необитаемый остров. Там их "социология" будет репрезентативна.
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22.07.2020 11:39 Ответить
Ахахах та ясно!!!
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22.07.2020 11:51 Ответить
КТО НЕ СОГЛАСЕН ПРОТИВОГАЗ НА ГОЛОВУ И ПЕРЕДАВЛИВАНИЕ ШЛАНГА
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22.07.2020 11:52 Ответить
А дубинку в этот раз что использовать не будем, у нас же безопасно уже на 73%.
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22.07.2020 12:26 Ответить
БРЕХНЯ!
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22.07.2020 11:57 Ответить
Романтики...
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22.07.2020 12:01 Ответить
якщо я навіть не допускаю вдарити свою дружину, а мій сусід бє свою щодня, разом ми бєм дружин через день
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22.07.2020 12:22 Ответить
В точку попали с результати опроса, чувак еле запихнул сумку с бк в автобус, и на следующий день заговорили как у нас безопасно.
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22.07.2020 12:24 Ответить
Від поліції відчуваю більше загрози ніж захист.
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22.07.2020 13:48 Ответить
А особливо народ любить собакова - 100 %, ні 110....
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22.07.2020 14:28 Ответить
 
 