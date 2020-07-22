65% граждан Украины считают государство безопасным для проживания, - МВД. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году вырос уровень доверия населения к МВД. Ведомство представило презентацию результатов исследования по восприятию и оценке внутренней безопасности в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Консультационная миссия ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности в рамках сотрудничества с МВД, заказала проведение социологического исследования на основе индикаторов высокого уровня Плана мероприятий по реализации Стратегии развития органов системы МВД на период до 2020 года относительно восприятия и оценки населением внутренней безопасности в Украине.

Исследование было реализовано Киевским международным институтом социологии в период с 19 по 25 мая 2020 года и будет служить базой для оценки прогресса в достижении цели Стратегии МВД до 2020 года. Оно проводилось среди взрослого населения Украины (2003 респондента), исключая временно оккупированные территорий ОРДЛО и АР Крым. Несмотря на карантин, опрос проводился по методике CATI (телефонное интервью при компьютерном ассистировании).

Результаты свидетельствуют, что 65% населения считает Украину безопасным местом для проживания, 82% - свой населенный пункт и 87% граждан определяет свою ближайшую среду обитания (общину) безопасной. Стоит отметить, что такой показатель определен в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, пандемии COVID-19 и ее последствий.

Использование методологии "Евробарометра" во время исследования социологической службы ЕС позволило сравнить ощущения публичной безопасности в Украине в 2020 году со странами ЕС в 2017 году. По результатам анализа наблюдаются следующие тенденции: граждане Украины в своей непосредственной среде обитания чувствуют себя безопаснее (87%), чем в 2017 году (без COVID-19) граждане Италии (84%), Болгарии (81%) и на одном уровне с гражданами Румынии (87%), а также не намного хуже, чем в среднем среди стран ЕС (91%). Положительная динамика восприятия обществом изменений в среде безопасности прослеживается с начала реализации Стратегии МВД 2020.

Также респонденты отвечали на вопрос об уровне доверия к МВД и органов его системы. Так, Государственной пограничной службе доверяют 60% населения, государственной миграционной службе - 58%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 77%, Национальной гвардии - 68%, Национальной полиции - 49%, патрульной полиции в составе НПУ - 51%. Доверие к системе МВД в целом составляет 50% (базируется на сумме показателей "полностью доверяю" и "больше доверяю").

По сравнению с предыдущим исследованием Центра Разумкова, проведенного в 2018 году, когда стратегия только набирала обороты, произошел рост уровня доверия населения к органам системы МВД благодаря реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией. А именно: ГСЧС +26%, Нацгвардия +19%, Нацполиция +16% (базируется на сумме показателей "полностью доверяю" и "больше доверяю").

Об окончательном переходе системы МВД к клиентоориентированному подходу в деятельности и новой сервисной природе ведомства, свидетельствует показатель одобрения качества услуг, полученный от органов системы, который превышает 80%.

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Высокий уровень одобрения качества выполнения задач демонстрирует признание народом рост профессионализма работников органов системы МВД и эффективное внедрение новых подходов в правоохранительной сфере и сфере безопасности.

Сегодня граждане Украины чувствуют большую уверенность в защищенности государственной границы по сравнению с гражданами европейских стран. В то же время они примерно, как и граждане стран ЕС, оценивают достаточность и адекватность действий своих правительств по противодействию терроризму, киберпреступности, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, противодействия организованной преступности.

Напоминаем, что от 21 августа 2019 г. распоряжением Кабинета Министров Украины был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития органов системы МВД на период до 2020 года.