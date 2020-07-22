65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році зріс рівень довіри населення до МВС. Відомство представило презентацію результатів дослідження щодо сприйняття й оцінки внутрішньої безпеки в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Консультаційна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки в межах співпраці з МВС замовила проведення соціологічного дослідження на основі індикаторів високого рівня Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року щодо сприйняття та оцінки населенням внутрішньої безпеки в Україні.

Дослідження було реалізовано Київським міжнародним інститутом соціології в період з 19 до 25 травня 2020 року та слугуватиме базою для оцінки прогресу в досягненні мети Стратегії МВС до 2020 року. Воно проводилося з-поміж дорослого населення України (2003 респонденти), за виключенням тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим. З огляду на карантинні обмеження, опитування проводилося за методикою CATI (телефонне інтерв’ю за комп’ютерного асистування).

Результати свідчать, що 65 % населення вважає Україну безпечним місцем для проживання, 82 % - свій населений пункт та 87 % громадян окреслює своє найближче середовище проживання (громаду) безпечною. Варто зазначити, що такий показник визначений в умовах триваючої збройної агресії, пандемії COVID-19 та її наслідків.

Використання методології "Євробарометр" під час дослідження соціологічної служби ЄС дозволило порівняти відчуття публічної безпеки в Україні в 2020 році з країнами ЄС в 2017 році. За результатами аналізу спостерігаються такі тенденції: громадяни України у своєму безпосередньому середовищі проживання почуваються безпечніше (87 %), ніж у 2017 році (без COVID-19) громадяни Італії (84 %), Болгарії (81 %) та на одному рівні з громадянами Румунії (87 %), а також не набагато гірше, ніж у середньому серед країн ЄС (91 %). Позитивна динаміка сприйняття суспільством змін у безпековому середовищі простежується з початку реалізації Стратегії МВС 2020.

Також респонденти відповідали на питання щодо рівня довіри до МВС та органів його системи. Державній прикордонній службі довіряють 60 % населення, Державній міграційній службі — 58 %, Державній службі з надзвичайних ситуацій — 77 %, Національній гвардії — 68 %, Національній поліції — 49 %, Патрульній поліції в складі НПУ — 51 %. Довіра до системи МВС загалом становить 50 % (базується на сумі показників "повністю довіряю" та "більше довіряю").

Порівняно з попереднім дослідженням Центру Разумкова, яке проводилося у 2018 році, коли стратегія лише набирала обертів, відбулося зростання рівня довіри населення до органів системи МВС завдяки реалізації заходів, передбачених Стратегією. А саме: ДСНС +26 %, Нацгвардія +19 %, ДПСУ +9 % Нацполіція +16 % (базується на сумі показників "повністю довіряю" та "більше довіряю").

Про остаточний перехід системи МВС до клієнтоорієнтованого підходу в діяльності та нову сервісну природу відомства свідчить показник схвалення якості послуг, отриманий від органів системи, який перевищує 80 %.

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Високий рівень схвалення якості виконання завдань демонструє визнання народом зростання професіоналізму працівників органів системи МВС та ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.

Сьогодні громадяни України відчувають більшу впевненість у захищеності державного кордону порівняно з громадянами європейських країн. Водночас вони приблизно, як і громадяни країн ЄС, оцінюють достатність та адекватність дій своїх урядів із протидії тероризму, кіберзлочинності, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, протидії організованій злочинності.

Нагадуємо, що від 21 серпня 2019 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року.