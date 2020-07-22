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Новини Силовики
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65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році зріс рівень довіри населення до МВС. Відомство представило презентацію результатів дослідження щодо сприйняття й оцінки внутрішньої безпеки в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Консультаційна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки в межах співпраці з МВС замовила проведення соціологічного дослідження на основі індикаторів високого рівня Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року щодо сприйняття та оцінки населенням внутрішньої безпеки в Україні.

Дослідження було реалізовано Київським міжнародним інститутом соціології в період з 19 до 25 травня 2020 року та слугуватиме базою для оцінки прогресу в досягненні мети Стратегії МВС до 2020 року. Воно проводилося з-поміж дорослого населення України (2003 респонденти), за виключенням тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим. З огляду на карантинні обмеження, опитування проводилося за методикою CATI (телефонне інтерв’ю за комп’ютерного асистування).

Результати свідчать, що 65 % населення вважає Україну безпечним місцем для проживання, 82 % - свій населений пункт та 87 % громадян окреслює своє найближче середовище проживання (громаду) безпечною. Варто зазначити, що такий показник визначений в умовах триваючої збройної агресії, пандемії COVID-19 та її наслідків.

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС 01

Використання методології "Євробарометр" під час дослідження соціологічної служби ЄС дозволило порівняти відчуття публічної безпеки в Україні в 2020 році з країнами ЄС в 2017 році. За результатами аналізу спостерігаються такі тенденції: громадяни України у своєму безпосередньому середовищі проживання почуваються безпечніше (87 %), ніж у 2017 році (без COVID-19) громадяни Італії (84 %), Болгарії (81 %) та на одному рівні з громадянами Румунії (87 %), а також не набагато гірше, ніж у середньому серед країн ЄС (91 %). Позитивна динаміка сприйняття суспільством змін у безпековому середовищі простежується з початку реалізації Стратегії МВС 2020.

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС 02

Також респонденти відповідали на питання щодо рівня довіри до МВС та органів його системи. Державній прикордонній службі довіряють 60 % населення, Державній міграційній службі — 58 %, Державній службі з надзвичайних ситуацій — 77 %, Національній гвардії — 68 %, Національній поліції — 49 %, Патрульній поліції в складі НПУ — 51 %. Довіра до системи МВС загалом становить 50 % (базується на сумі показників "повністю довіряю" та "більше довіряю").

Порівняно з попереднім дослідженням Центру Разумкова, яке проводилося у 2018 році, коли стратегія лише набирала обертів, відбулося зростання рівня довіри населення до органів системи МВС завдяки реалізації заходів, передбачених Стратегією. А саме: ДСНС +26 %, Нацгвардія +19 %, ДПСУ +9 % Нацполіція +16 % (базується на сумі показників "повністю довіряю" та "більше довіряю").

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС 03

Про остаточний перехід системи МВС до клієнтоорієнтованого підходу в діяльності та нову сервісну природу відомства свідчить показник схвалення якості послуг, отриманий від органів системи, який перевищує 80 %.

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Високий рівень схвалення якості виконання завдань демонструє визнання народом зростання професіоналізму працівників органів системи МВС та ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС 04

Сьогодні громадяни України відчувають більшу впевненість у захищеності державного кордону порівняно з громадянами європейських країн. Водночас вони приблизно, як і громадяни країн ЄС, оцінюють достатність та адекватність дій своїх урядів із протидії тероризму, кіберзлочинності, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, протидії організованій злочинності.

65% громадян України вважають державу безпечною для проживання, - МВС 05

Нагадуємо, що від 21 серпня 2019 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року.

Автор: 

безпека (944) дослідження (612) МВС (3509) опитування (1961) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+11
И только пассажиры вчерашнего автобуса еще до конца не определились с ответом.
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22.07.2020 11:08
+8
Даже в полицейских участках женщин не насилуют как на диком Западе.
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22.07.2020 11:14
+7
Менты не дерут взятки, не крышуют преступность, не делают постановочные теракты, не убивают за деньги и не насилуют свидетелей.

Все очень безопасно.
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22.07.2020 11:15
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И только пассажиры вчерашнего автобуса еще до конца не определились с ответом.
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22.07.2020 11:08 Відповісти
учитывая , что с большой долей вероятности захват организован МВД ...
безопасный захват ...
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22.07.2020 11:53 Відповісти
И ЭТО ПРАВИЛЬНО! МВД с каждым днем наращивает доверие ! К концу года цифирь ваапче поразит ....ВСЕ начнут доверять.
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22.07.2020 11:11 Відповісти
95квартал вде за соцiологiю взявся
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22.07.2020 11:12 Відповісти
Класс!!!

Конечно в Украине безопаснее, чем в ЕС.

Никакого терроризма от МВД и президента. Никаких ограничений прав. Никакой преступности. Никакого разгула биндитизма на уровне 90-х. Никакой войны.
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22.07.2020 11:13 Відповісти
Даже в полицейских участках женщин не насилуют как на диком Западе.
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22.07.2020 11:14 Відповісти
Менты не дерут взятки, не крышуют преступность, не делают постановочные теракты, не убивают за деньги и не насилуют свидетелей.

Все очень безопасно.
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22.07.2020 11:15 Відповісти
Какая фигня! Откуда они это высосали?
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22.07.2020 11:13 Відповісти
Не з пальця, напевно...))
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22.07.2020 11:18 Відповісти
Из пальца,которым Вава на рояле играет.
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22.07.2020 12:27 Відповісти
Україна очолила рейтинг злочинності в Європі.
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, оприлюдненого на сайті Numbeo.
Так, Україна очолила рейтинг злочинності в Європі з показником 48,8%, а індекс безпечності склав 51,1%. Друге місце після України займає Швеція з індексом злочинності 47,4% та Франція - 47,3%.
Оцінювалася 41 країна, дані наведено на середину 2020 року., https://www.unn.com.ua/uk/news/1881275-********-ocholila-reyting-zlochinnosti-v-yevropi

🤗
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22.07.2020 11:17 Відповісти
Во как быстро у Авакяна с Антониной Геращенко появились инфографики... Заботливые они у нас, все о простых людях думают....
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22.07.2020 11:29 Відповісти
Социологов, которые меряют "среднюю температуру по больнице" надо отправлять на необитаемый остров. Там их "социология" будет репрезентативна.
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22.07.2020 11:39 Відповісти
Ахахах та ясно!!!
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22.07.2020 11:51 Відповісти
КТО НЕ СОГЛАСЕН ПРОТИВОГАЗ НА ГОЛОВУ И ПЕРЕДАВЛИВАНИЕ ШЛАНГА
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22.07.2020 11:52 Відповісти
А дубинку в этот раз что использовать не будем, у нас же безопасно уже на 73%.
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22.07.2020 12:26 Відповісти
БРЕХНЯ!
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22.07.2020 11:57 Відповісти
Романтики...
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22.07.2020 12:01 Відповісти
якщо я навіть не допускаю вдарити свою дружину, а мій сусід бє свою щодня, разом ми бєм дружин через день
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22.07.2020 12:22 Відповісти
В точку попали с результати опроса, чувак еле запихнул сумку с бк в автобус, и на следующий день заговорили как у нас безопасно.
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22.07.2020 12:24 Відповісти
Від поліції відчуваю більше загрози ніж захист.
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22.07.2020 13:48 Відповісти
А особливо народ любить собакова - 100 %, ні 110....
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22.07.2020 14:28 Відповісти
 
 