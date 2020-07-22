РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10775 посетителей онлайн
Новости
16 597 173

Супрун и компания уничтожили систему здравоохранения. Остались очаги оказания медицинской помощи по стране, которые держатся исключительно на врачах, - Степанов

Супрун и компания уничтожили систему здравоохранения. Остались очаги оказания медицинской помощи по стране, которые держатся исключительно на врачах, - Степанов

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины в 2016 2019 годах Ульяна Супрун и ее заместители "от самой медицины были очень далеки".

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Это человек (Ульяна Супрун. - Ред.), который, это (здравоохранение. - Ред.) уничтожал. Я думаю, она просто не понимает, что это такое: зачем это все нужно было. Она от всего этого очень далека... у нас полностью отсутствовали любые средства индивидуальной защиты в больницах. Если помните, количество заболевших врачей, и вообще медицинского персонала, в апреле доходило до 21%. Сейчас - на уровне 5-6%. У нас была уничтожена сама система того же инфекционного контроля. То есть должны быть соответствующие нормативные документы – такие, как инфекционный контроль в больнице - для избежания внутрибольничных инфекций. Подготовка к этому полностью провалена", - заявил Степанов.

"Мы же помним, в каком состоянии у нас были все больницы – инфекционные, и не только. Самым ценным товаром оказались ИВЛ. И я считаю, что в последние месяцы было создано очень многое. Более того, Супрун и компания всё время говорили, что наши врачи - плохие, в отличие от западных. Между тем, у нас процент летальности пациентов от COVID-19 - 2,6% - один из самых низких в Европе…" - добавил глава МОЗ.

Также читайте: Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово"

"Я просто увидел объем катастрофы, к которой это все привело. Даже будучи вмонтированным во власть, я оценивал систему здравоохранения чисто в рамках Одесской области (степанов был главой областной государственной администрации. - Ред.). И тогда тоже выходил с критикой. А когда ты находишься здесь, ты понимаешь, что перед тобой - вся эта махина системы здравоохранения. Но по факту она полностью развалена! Есть очаги оказания медицинской помощи по стране. Очаги, которые держатся исключительно на врачах; а всю систему, всю инфраструктуру, по сути, надо создавать сначала. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - резюмировал глава МОЗ.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что после пандемии коронавируса COVID-19 в Украине необходимо изменить подход к медицинской реформе, поскольку вспышка заболевания показала, что в стране, кроме профессиональных медиков, ничего нет.

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.

Автор: 

Минздрав (4902) Супрун Ульяна (639) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+86
так пошли отмазка о "попередниках" ток степанов забыл сказать - что нормальные врачи были "за" реформы Супрун, а всякая шелупонь типа степанова - против, бо денег на лапы стали давать меньше.
Да и не Супрун распродавала маски и медпрепараты тысячами тонн перед эпидемией))
показать весь комментарий
22.07.2020 12:20
+54
Стоп. А де 2000 лікарень що Гончарук приготував у протидію короновірусу?
показать весь комментарий
22.07.2020 12:18
+45
а ещё она все маски продала...
и да, у вас все будет ещё хуже, потому что вы ещё и бабло про-али, и на ваши фантазии про светлое будущее денех нет
показать весь комментарий
22.07.2020 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
прям конкурс "кто глубже лизнет вазелино"
показать весь комментарий
22.07.2020 13:01 Ответить
заявил фельдшер
показать весь комментарий
22.07.2020 13:02 Ответить
Степанов не фельдшер, а налоговик.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:57 Ответить
Карьера. В 1990-1992 гг. - работал санитаром Славянской городской больницы №1.
показать весь комментарий
22.07.2020 15:07 Ответить
Степанов, тебе уже пора писать наставления для следующего министра, а не вспоминать о том, что было год назад!
Учи конспекты азирова, паскуда зебильная!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:02 Ответить
Лошары, системы здравоохранения в Украине нет уже лет тридцать. Супрун и Ко хотели что-то сделать, но мутрый нарит хочет жить в говне, т.е. рюзьге мире.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:13 Ответить
Харе звиздеть. При Супрун ни я ни мои знакомые не разу не сталкивались с переносом операциии из- за отсутствия препаратов для анестезии ❗️ И вуаля при вас имбецилах людей оперировали на несколько месяцев позже. Еще у одного все папередники виноваты.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:13 Ответить
Да уж.Клята Супрун навiть взяток не брала.Звичайно таке Украине не походит.Тому Степанов,хоче вернуть все в зад,на совковые рейки и грести бабос лопатой
показать весь комментарий
22.07.2020 13:14 Ответить
Ща эта гнида Степанов интересно проводит "второй этап реформ" - тот, который должен был коснуться врачей-специалистов: так вот врачей обязали САМИМ ЗА СВОЙ СЧЕТ купить ноутбуки для работы, при том, что фактическая зп у врача-специалиста в поликлинике на уровне минималки - им ведь не повышали зп, как семейным врачам. По словам гинеколога жены - половина специалистов уже поувольнялись нафиг, ибо работать себе в убыток - это нонсенс.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:17 Ответить
Но что это за врач без ПК, пусть свои из дому принесут или купят, а как же, можно и вложиться, чтоб работать
показать весь комментарий
22.07.2020 17:35 Ответить
Зедебилам на заметку.При Супрун компьютеры закупили всем больницам и врачам ,участвующим в реформе первого уровня медицины! И программное обеспечение к ним.Все что сейчас работает или закуплено,сделано при Супрун.Для того ,что бы писать ,зедебильному министру против Супрун ,пусть спросит у врачей реформированых больниц,которые получали притаких дебилах как степанов максимум 5000 тычяч,а сейчас ,замет те 3 года уже от 15000 тысяч.Тупые зедебильные уроды!
показать весь комментарий
22.07.2020 18:01 Ответить
Речь о втором уровне, а не о первом
показать весь комментарий
22.07.2020 18:46 Ответить
Да хоть четвертый.Дело не в компюторе ,а в прграммах которые в них установлены в которых врачи должны постоянно работать.И этим их должны обеспечить,в этом то же суть реформы. Зедебилам тяжело обьяснять.
показать весь комментарий
22.07.2020 19:16 Ответить
в чем успех первого этапа реформы? Очень хочется услышать именно от Вас , а потом я Вам поведаю о программах
показать весь комментарий
23.07.2020 17:37 Ответить
Люди получили семейного врача и могут его выбрать! Зарплата семейного врача,того к которому идут люди 17000-20000 тысяч,вместо пяти. Кабинеты врачей укомплектованы согласно табеля оснашения! Закуплено и закупается мед.оборудование на миллионы гривен.Началось полное переоснащение ,реформированных больниц.На заработанные ими деньги.Больницы занялись термомодереизацией,что бы сократить расходы на энергоносители,потому что это их заработанные деньги! Сотни тысяч людей получают бесплатно лекарства по программам!!Если бы зеленые рукожопые реформаторы не влезли в реформу,уже бы были результаты реформы 2 уровня! И у тех кто успел войти в реформу 2 уровня они уже есть.Написать еще? Ноют и скулят только коррупционеры главные врачи ,которые привыкли ,что им должны дать ,а они украсть и поделить.Именно они все это тормозили и тормозят,рассказывая сказки про сокращения и другие страхи про реформу.Программы в которых работают врачи не совершенны ,но они есть и по ним все видно,кто врач ,а кто зедебил степанов.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:08 Ответить
Люди получили семейного врача и могут его выбрать! - вот я выбрал и что изменилось конкретнее, пжлста. Этот врач поумнел? Или начал бегать ко мне каждый день и интересоваться моим здоровьем? А может этот врач программу здоровья для моей семьи разработал? А-ха-ха... Ну, о том, что врача теперь хрен вызовешь домой - это безусловное достижение или выбрать врача на другом конце города, ибо в близ лежащей поликлинике одни дубы, тоже, видимо, достижение.

З/п семейного врача, того, к которому идут люди, 17 - 20 к. Вы переусердствовали в просмотре телевизера, господин. Нет таких з/п. Нет и хоть усритесь. Есть, к Вашему сведению, система штрафов, которая выводит з/п на чуть больший уровень, чем было. Поликлиника - это не только семейные врачи, а и спецы узкие которые так и сидят на минималке. Семейный врач - это только в кино такой крутой, а на самом деле - это те же ваши участковые врачи. Надо же быть таким наивным, пипец!
Закуплено медоборудование... Дорогой, Вы не марсианин, случаем? Поберегите себя. Нет этого и в помине!
Началось полное переоснащение больниц... термомдернизация... Человек, ты полный дурак, околпаченный зомбоящиком! НЕТ ЭТОГО, НЕТ!!!
Сотни тысяч людей получают бесплатно лекарства по программам!! Сотни тысяч людей несут сотни тысяч гривен ежедневно, как и ранее!
Если бы зеленые рукожопые реформаторы не влезли в реформу,уже бы были результаты реформы 2 уровня! Не было, ибо всё не продуманно и не жизнеспособно! Хоть сиреневые бы пришли к власти.

Программа, которую вручили врачам называется (открою тебе секрет) Helsi pro. Так вот, глупый человек... Прошло уже 2 месяца, а сервера не способны принять ежедневное количество запросов и сервера лежат. Врачи оформляют пролеченные случаи, но не знают, правильно они делают или нет! Предложения и замечания игнорируются. Кураторы, прикрепленные к больницам, абсолютно нулевые и на вопросы ответить не могут. Создано вместо одного сайта Е-хэлз - аж целых 6! Понял, зачем? Бабло пилят. Никто, ни за что не отвечает пинают от НСЗУ в ХЭЛСИ, от ХЭЛСМ в Е-ПЛАТФОРМ! Чтобы передать в НСЗУ законченный эпизод (один) иногда уходит до часа времени. Час, Карл! И таких в день минимум три! А работать когда?!
А такие говнари потом ходят и ****** - а чего к моему говнородственнику никто не подходит? А некогда, бл... Мы тут реформируемся!
Ты, если ни *** не знаешь, что на самом деле твориться, не ****** бы, а поинтересовался у тех, кто на переднем конце этой недореформы.
И последнее...
Не смотри больше зомбоящик!
показать весь комментарий
23.07.2020 18:59 Ответить
Ну во первых,я думаю ты из когорты зедебилов,потому что я тебя не оскорблял ,передовика реформы.Телевизор после прихода к власти зе идиотов и покупке 30% каналов зжпистами не смотрю.Если вы действительно проводите реформу ,то есть непосредсвенно этим занимаетесь ,то вы плохой и не грамотный реформатор,я не завидую вашему персоналу,что у них такой реформатор.Семейного врача выбирает каждый сам и вправе отказаться как ты пишешь от тупого.Программу здоровья для твоей семьи не составит даже семейный врач в более богатой и цивилизованной стране,примерно в 90% стран мира.Для этого есть платные клиники для тех кто может оплатить.Еще раз для тебя лично у нас в много профильной больнице с персоналом более1500 человек зарплата семейного врача от 12000.Те у кого есть максимальное количество пациентов до 20000.Врачами выписано за прошлый год более500000 бесплатных рецептов по програмам.Закуплено оборудования на 50 миллионов,в 2019 году,продолжаем закупку и в этом году но вредители зедебильные ломают к сожалению планы!Про минималку,есть рукожопые семейные врачи которые сидят на минималке к ним никто не идет,думаем что с ними делать.Начали повышать оклады персоналу 2 уровня от заработанных денег по пакетам программ,если рукожопые реформаторы не вмешаются к концу 2020 года оклады вырастут в 2 раза!! При этом мы не убирали никакие прошлые доплаты! Могу дать адрес,если хочешь ,приедешь на экскурсию. Не все хорошо,но это реальная реформа для пациентов и врачей.
показать весь комментарий
24.07.2020 18:01 Ответить
Знаешь, дурак.... Не смог я осилить твою бред... Дочитал лишь до " у нас в много профильной больнице с персоналом более1500 человек зарплата семейного врача от 12000"
Какие, на хер, семейные врачи в много профильной больнице???!!!
Иди в ...изду на переработку
показать весь комментарий
28.07.2020 13:23 Ответить
Да идиот именно так в многопрофильной.Потому что мы в свое время не разделили ПСМД и стационары ,включили мозги и не сделали то что предлогали. Но тебе зедебидьный идиот это не понять,у вас мозг недоразвитый ,кроме оскорблений ,вы тупоголовые не на что не способны.Врачи взрослой и детской поликлиник ,после окончания курсов и стали семейными врачами.А стационар с неотложной помощью ,оказывает помощь по пакетам услуг.,2 уровня! Но для таким недоразвитым к сожалению это недоступно .Не дай бог ,что бы ты был связан как то с медициной,бедные пациенты ,тебя должны во время удушить.
показать весь комментарий
28.07.2020 18:28 Ответить
После слова "предлОгали" я понял, что не ошибся в тебе, козлина
Еще раз тебе, *******, разъясняю (не благодари) - в стационарах семейных врачей нет!
Мало того, твои зелебобы наплодили в поликлиниках "новые" структуры - первичная помощь, со своими главврачами и прочей ***..ней...
показать весь комментарий
04.08.2020 12:52 Ответить
Я же не зря написал в конце ,что таким дебилам бесполезно,что либо объяснять. В стационарах ,конечно семейных врачей нет,а первичная помощь с семейными врачами в поликлиниках есть ,у нас их три,плюс еще фапы и семейные амбулатории!,Но главный врач(сейчас генеральный директор после конкурса) был и оставался один вместе с управлением больницы.Только не знаю для чего ты недоразвитый интересуешся этим вопросом? Я же тебе предлагал дать адрес ,что бы ты дебил мог убедится как могут люди работать и мыслить! И что такое реформа!Жаль что с приходом к власти зеленой плесени ,все опять превращается в совковую уравниловку ! По всей видимости теперь реформами занимаются,такие *****-тые как ты,стараюсь для лучшего понимания темы писать твоим грязным языком.
показать весь комментарий
04.08.2020 19:57 Ответить
никто не говорит о первом уровне, речь о втором.
Финансировать второй уровень, как первый, никто не будет. Врачей второго уровня (сидящих в поликлиниках) столько не нужно. Семейный должен заменить этих неврологов, кардиологов и прочих и вполне способен. Без их фуфломицинов люди везде больше живут. Семейный - стационар, все. Но эту прослойку узких нельзя никак уволить. ( никто ПК им покупать не будет) зарплату, как семейному никто не даст. Разве что сократить в 10 раз. Как везде. Но совок наклепал врачей. Все они сдают экзамен на 40 процентов
показать весь комментарий
22.07.2020 18:32 Ответить
Семейный врач никак не может заменить офтальмолога, гинеколога, уролога, хирурга и тд.
И если к этим врачам сидят очереди - значит их нужно как минимум столько.
И зарплаты у них должны быть никак не меньшие, чем у "профанов широкого профиля", то есть - семейных врачей. Если их сократить в 10 раз, как вы предлагаете - попасть к ним можно будет только после очереди в несколько месяцев.
показать весь комментарий
22.07.2020 20:45 Ответить
Может на достационарном уровне вполне. Может определить, есть парез или маралич, нарушение речи и не переть - тратить драгоценное время к неврологу. Может остро у зрения проверить и конъюнктивит получить и определить глаукому, может рефлектором красноту в носу и в горле выявить. Для этого им дали молотки, рефлекторы, гинекологичское кресло. И на муравьи отправили. А к неврологу " сидят" с несуществующие и болезнями: "остеохондроз", "все болит", "голова", съедают килограммы ненужных лекарств, болеют от этих лекарств, зависимы от лекарств и лечения, потому что многие фуфломицины- стимуляторы, вызывают зависимость, сколько мельдония только, а сколько мельдониеподобных ппрепаратов, а сколько лечения там, где ничего не нужно! Потому что чиновники читают инструкции, врачи свято верят ( почти не кривая душой) в прекрасность этих всех фуфломицинов! Это такой прекрасный все бурьян, буйный, цветущий и никто не вырвет с корнем это, никто, бульк! только и все опять затянуло....
показать весь комментарий
22.07.2020 22:44 Ответить
Паралич- исправитель перевирает.
показать весь комментарий
22.07.2020 22:46 Ответить
И на курсы, а не на муравьи
показать весь комментарий
22.07.2020 22:48 Ответить
"Может на достационарном уровне вполне."

Разумеется НЕ может. Ибо амбулаторное обследование у того же офтальмолога предполагает наличие соответствующего оборудования и умения как им пользоваться, так и правильно интерпритировать увиденное. Большая часть заболеваний не требует лечения в стационаре - вполне достаточно лечения амбулаторного, но проводить его должен СПЕЦИАЛИСТ, а не терапевт.

"конъюнктивит получить и определить глаукому" У вас очень примитивное представление об объеме проблем, с которыми сталкивается тот же офтальмолог.

"есть парез или маралич" - аналогично - виной всему ваше убого-примитивное представление о том, с чем сталкивается хирург-травматолог в поликлинике.

"врачи свято верят ( почти не кривая душой) в прекрасность этих всех фуфломицинов"
Главное что вы, ничего не зная и нигде не учась знаете суть сразу всех лекарств. Куда уж тем врачам.

Вы в своем невежестве напоминаете мне сельскую бабку, которая услышав, что я программист, образовалась и попросила ей телевизор починить.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:57 Ответить
Да уже купили во все отделения,еще в прошлом году.Реформой надо заниматься ,а не ныть.Убирать врачей бездарей,которых 50%.просто сидящих в кабинетах и ненавидящих больных.Зарплату никто не дает ее зарабатывают по пакетам услуг по которым способна работать ваша больница и мед.персонал!!В этом суть ,пойдут к тем кто лучше лечит и у них зарплата будет выше чем в первом уровне!
показать весь комментарий
23.07.2020 18:16 Ответить
Что за чушь? Какого ляда врач должен сам за свои покупать инструмент для работы, а тем более - отдавать за этот инструмент полугодовую зарплату??
показать весь комментарий
22.07.2020 20:41 Ответить
Покупает халат приличный самый дешевенький 500 грн, костюмчик 750, 1-2 за год изнашивается, тапки сменные 1000, и письменные принадлежности покупает, и завтрак взять нужно, это чиновникам все дают
показать весь комментарий
22.07.2020 22:27 Ответить
А не должен покупать халат-костюмчик - спецодежда для сотрудников в нормальных огранизациях закупается централизовано и выдается без оплаты, ибо она нужна для работы.
Полицейский, пожарник, даже работяга на заводе не покупают себе форму. И врач не должен себе форму покупать!
показать весь комментарий
23.07.2020 11:00 Ответить
в чем успех первого этапа реформы? Очень хочется услышать именно от Вас
показать весь комментарий
23.07.2020 17:36 Ответить
Этот болтливый мудак, поливающий гавном Ульяну, способен " он продуцирует идеи " только одни - БОЛЬШЕ БАБОК!
Ну а клиника БАРИС с ними разберётся правильно!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:25 Ответить
О, похоже дело швах у степанова, Супрун ему везде виновата, оказывается...) Писдунишка жалкий...оба зеленых премьера постоянно рапортовали о полной готовности к эпидемии. Видно не знали, что Супрун все маски продала
показать весь комментарий
22.07.2020 13:26 Ответить
Потому что он вор бывший глава Налоговой Инспекции. Такие люди на честных людей бросаются как на быки на красную тряпку.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:18 Ответить
Степанов!! Не будь подстилкой у рабиновича, медведчука и зеленского!! Скажи спасибо Супрун, что она при таком мизерном финансировании смогла сохранить костяк медицины в украине. Если ты такой умный, то почему за пять месяцев, вместе с зеленским и придурком-рыночным и бездарем-ворюгой Шмыгалём, дурили украинский народ и не могли просто купить за рубежом, вовремя, простых масок, халатов, лекарств и аппаратов вентиляции лёгких, хотя бы для мед работников?? Почему?? Сколько тысяч, безвинных душ по вашей дурости умерли?? Вас троих, к стати, за это надо судить!! И я думаю после вашей каденции, а может быть и раньше, вас всех трёх ещё настигнет украинское правосудие!! Сначала, Всё продали, втридорога, за рубеж козлы грёбанные, обогатились, а потом радовались, как дети, каждому липовому рейсу с медикаментами из Китая!! И я удивляюсь почему до сих пор родственники умерших не подали на вас всех идиотов в суд.. Потому, что практически вы людей в больницах не лечили, и сейчас не лечите, а просто позволяете, этим бедным больным, более "комфортно умереть"!! Так, что часы тикают и вы лучше помолчите!! До Супрун Вам, Степанов, как до Киева раком!! Красиво трандеть на ТВ это не значит, что ты хороший министр МОЗ. Ты лучше скажи, что полезного в медицине сделано за пять месяцев твоего хренового руководства?? А я скажу -НИЧЕГО... абсолютно НИЧЕГО!!! Все держится сегодня в медицине, благодаря протоколам лечения СУПРУН!!! А с приходом вашего руководства, в медицине уже опять начали проявляется взяточниство, кумовство, покупка лекарств только в ваших аптеках, лечение только у ваших врачей, сдача анализов только в ваших лабораториях и т д. !! ..То есть все плохое и негативное, что было при Богатырёвой, Мусие, Богомолец и прочих министрах МОЗ-ворюгах от медицины, сейчас активно всплывает!!
показать весь комментарий
22.07.2020 13:27 Ответить
Ну да-похоже для Степанова хорошая медицина может быть только по образу и подобию совковой
показать весь комментарий
22.07.2020 13:32 Ответить
Чучало,що не працювало в медичних закладах жодного дня,дзявкає на доктора медицини,з двадцятирічною практикою !
Якщо підійти тверезо до висеру цього мародера,то Уляні варто звернутись до суду.Принципово.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:33 Ответить
в чем успех первого этапа реформы? Очень хочется услышать именно от Вас
показать весь комментарий
23.07.2020 17:36 Ответить
Успіх першого етапу-в самому факті його проведення.Тобто :
-створення НСЗУ
-початок реалізації принципу "гроші за пацієнтом"
-створення системи сімейних лікарів
-зростання зарплат лікарів первинної медицини.
Але цю інформацію ви можете самостійно знайти в неті.Причини реформи,етапи,проблеми,кому і чому це подобається-неподобається...
Так,ми переходимо від системи Семашко до західноєвропейських зразків ,і найголовніше тут-не зупинятися (як це сталося за Зєлєнского).
Чому відмовились від чудової радянської системи,при якій всі були здорові й щасливі ? Та з тієї ж причини,що й інші пострадянські країни.
показать весь комментарий
23.07.2020 22:43 Ответить
до 2014-го года в Украине еще подавали местами признаки жизни останки совковой медицины, ничего хорошего, но хоть что-то было. с 2015-го года эти останки были добиты и выброшены и медицины в Украине не стало как таковой. какие-то вывески, сайтик, законы и бумажки ну и "эффективные менеджеры" (как же без них?), во главе с самым "эффективным" - смерть-бабой. это все, что есть, а медицины нет. притом разрушено все было настолько мастерски и основательно, что восстановить вряд ли что-то получится, только строить с нуля. но и тут проблема: в Украине просто нет людей, способных построить подобную гигантскую систему, как здравоохранение, поддерживать как-то еще могли, а вот построить уничтоженное с нуля никак.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:37 Ответить
Шо, таки опять во всем "папиредники" виноваты ? Как у Миколы Яновича ? )))
показать весь комментарий
22.07.2020 13:47 Ответить
Просто агент російських спецслужб Порошенко чудово виконав поставленну перед ним керівництвом РФ задачу.
Дякуйте поросята!!!
показать весь комментарий
22.07.2020 14:02 Ответить
Еще раз. На бис. А потом еще. Пока не уразумеешь собственную дурь.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:04 Ответить
Из Украины массово уезжают врачи.

в одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.

Два в Прибалтику.
Один в Чехию.
Один в Польшу.
Один в Португалию.

Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.

Знакомые врачи подтверждают.
Такая тенденция наблюдается по всей стране.
при барыге зарплата в долларовом эквиваленте упала в три раза, и не только у медиков.
зато у того же "главного патриота" доходы через офшоры утроились.
как говорят классики, ищи где воруют.
или псевдопатриотизм прибежище подонков.
зебила -неЛОХА мы вскоре сменим, а барыг с власти можно вынести только вперед ногами.
яркий тому пример лука, *йло, и прочие туркменбаши , они одного поля ягода.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:15 Ответить
уезжают потому что проклятый порох дал безвиз? всех в гулаг и работать бесплатно)))
показать весь комментарий
22.07.2020 18:53 Ответить
прикольный, "сладкий диктор на голубом очке" профессиональный теоретик-заочник от медицины Степанов "від самої медицини" оказался - "рукой поддать" кому надо..

зебилы, ваши приколы были ужЕ не смешные с самого начала.. и до конца - Зели..(
показать весь комментарий
22.07.2020 14:16 Ответить
Цей козел мабуть ніколи не лікувався у "чудових" лікарнях за останні 30 років...
показать весь комментарий
22.07.2020 14:20 Ответить
в чем успех первого этапа реформы? Очень хочется услышать именно от Вас
показать весь комментарий
23.07.2020 17:35 Ответить
и о свыначуках с барыгами и их запоребриковыми союзниками

Некоторые люди лишены дара говорить правду. Зато какой искренностью дышит их ложь!
Станислав Ежи Лец
показать весь комментарий
22.07.2020 14:22 Ответить
ну ну "попереднікі"
показать весь комментарий
22.07.2020 14:40 Ответить
Степанов, ти тупий?
показать весь комментарий
22.07.2020 14:42 Ответить
опять папередники !!!!!
показать весь комментарий
22.07.2020 14:42 Ответить
тварье воровское зеленое, не вам бестолочам безмозглым рот открывать, при Супрун лекарство которое приходится принимать стоило 76грн при вас уродах 205. Вы как саранча где не пройдете, там пустыня.
показать весь комментарий
22.07.2020 14:47 Ответить
А как ты близко до медицины? Специалист ты наш широкого профиля. Сидеть точно будешь...
показать весь комментарий
22.07.2020 15:15 Ответить
Опять откатят нас назад, в их родную совдепию. Когда читаю его бред- такая тоска накатывает, прямо выть хочется. Неужели в этой стране никогда ничего не изменится? Так и будут у власти уроды...
показать весь комментарий
22.07.2020 15:18 Ответить
в чем успех первого этапа реформы? Очень хочется услышать именно от Вас
показать весь комментарий
23.07.2020 17:34 Ответить
Зедебил?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:58 Ответить
Вся зелёная власть нацелена на возрождение и приумножение коррупции. Из этого надо и исходить, оценивая любые заявления её функционеров.
Грустно, но Украина при Зеленском стремительно превращается в fake state.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:17 Ответить
Супрун выполняла указание международных медицинских корпораций - расчистить поле деятельности для них, уничтожив украинскую медицину, закрыв больницы. Отдав Украину иностранными фарпроизводителям. Заболел - подохни или неси последнее мафиозным врачам и фармацевтам. Так что теперь у нас выбор невелик. Украина не входит в "Золотой миллиард" так что население должно уменьшится до нуля, освободив от себя территорию для тех кто входит в Золотой миллиард.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:33 Ответить
Степанов пытается как-=то поправить ситуавцию, но возможности для него ничтожны. Украинская медицина почти разрушена, больницы закрыты и персонал уволен. Чтоб восстановить медицину нужны большие средства. Но средства у е**ейской мафии и вряд ли они их отдадут
показать весь комментарий
22.07.2020 16:38 Ответить
Так ніхто ж і не сумнівається, що В УСЬОМУ ВИННІ ПАПЄРЄДНІКИ.
показать весь комментарий
22.07.2020 18:03 Ответить
Степанов ты Вор, пиз.....дун и хохотун!! Пока ты и пятки супрун не стоиш!! Кроме как звиздеть и врать каждый день, На ТВ и ,Что -то заносить на поворотах Зеленскому, встречать липовые самолёты с медикаментами из Китая, больше ни куя не можешь и за пять месяцев не сделал!!
Одна коммунистическая болтология!!
показать весь комментарий
22.07.2020 18:07 Ответить
ЗеБанду геть.
показать весь комментарий
22.07.2020 18:20 Ответить
Супрун формувала таку саму медичну систему, як, наприклад, в Канаді. Радянська мені подобалась більше, але вона занадто коштовна. Пристосуватись можна.
показать весь комментарий
22.07.2020 18:56 Ответить
+100%
Тільки не радянська система, а за часів радянського союзу. Бо в ті роки по всьому світові була нормальна медична система. До речі, всі показники, сангігієнічні в тому числі, совок брав з США.
показать весь комментарий
23.07.2020 12:05 Ответить
Уе.. к Степанов - иди в жопу.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:15 Ответить
а про те, як Зеленський маски продав під час епідемії, Степанов нічого не сказав.
показать весь комментарий
23.07.2020 12:03 Ответить
степанов, ху..янов..
Прежде, чем описать то, что происходит сейчас на уровень вторичного звена, хочу поинтересоваться у ёганых форумных каратистов - в чем успех первого этапа реформы первичной помощи?
очень жду вменяемые ответы.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:32 Ответить
Недоразвитый,тебе это зачем.Для начала буквы изучи.
показать весь комментарий
28.07.2020 19:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 