Супрун и компания уничтожили систему здравоохранения. Остались очаги оказания медицинской помощи по стране, которые держатся исключительно на врачах, - Степанов

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины в 2016 2019 годах Ульяна Супрун и ее заместители "от самой медицины были очень далеки".

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

"Это человек (Ульяна Супрун. - Ред.), который, это (здравоохранение. - Ред.) уничтожал. Я думаю, она просто не понимает, что это такое: зачем это все нужно было. Она от всего этого очень далека... у нас полностью отсутствовали любые средства индивидуальной защиты в больницах. Если помните, количество заболевших врачей, и вообще медицинского персонала, в апреле доходило до 21%. Сейчас - на уровне 5-6%. У нас была уничтожена сама система того же инфекционного контроля. То есть должны быть соответствующие нормативные документы – такие, как инфекционный контроль в больнице - для избежания внутрибольничных инфекций. Подготовка к этому полностью провалена", - заявил Степанов.

"Мы же помним, в каком состоянии у нас были все больницы – инфекционные, и не только. Самым ценным товаром оказались ИВЛ. И я считаю, что в последние месяцы было создано очень многое. Более того, Супрун и компания всё время говорили, что наши врачи - плохие, в отличие от западных. Между тем, у нас процент летальности пациентов от COVID-19 - 2,6% - один из самых низких в Европе…" - добавил глава МОЗ.

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"Я просто увидел объем катастрофы, к которой это все привело. Даже будучи вмонтированным во власть, я оценивал систему здравоохранения чисто в рамках Одесской области (степанов был главой областной государственной администрации. - Ред.). И тогда тоже выходил с критикой. А когда ты находишься здесь, ты понимаешь, что перед тобой - вся эта махина системы здравоохранения. Но по факту она полностью развалена! Есть очаги оказания медицинской помощи по стране. Очаги, которые держатся исключительно на врачах; а всю систему, всю инфраструктуру, по сути, надо создавать сначала. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - резюмировал глава МОЗ.

Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что после пандемии коронавируса COVID-19 в Украине необходимо изменить подход к медицинской реформе, поскольку вспышка заболевания показала, что в стране, кроме профессиональных медиков, ничего нет.

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.