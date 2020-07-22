Супрун и компания уничтожили систему здравоохранения. Остались очаги оказания медицинской помощи по стране, которые держатся исключительно на врачах, - Степанов
Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины в 2016 2019 годах Ульяна Супрун и ее заместители "от самой медицины были очень далеки".
Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
"Это человек (Ульяна Супрун. - Ред.), который, это (здравоохранение. - Ред.) уничтожал. Я думаю, она просто не понимает, что это такое: зачем это все нужно было. Она от всего этого очень далека... у нас полностью отсутствовали любые средства индивидуальной защиты в больницах. Если помните, количество заболевших врачей, и вообще медицинского персонала, в апреле доходило до 21%. Сейчас - на уровне 5-6%. У нас была уничтожена сама система того же инфекционного контроля. То есть должны быть соответствующие нормативные документы – такие, как инфекционный контроль в больнице - для избежания внутрибольничных инфекций. Подготовка к этому полностью провалена", - заявил Степанов.
"Мы же помним, в каком состоянии у нас были все больницы – инфекционные, и не только. Самым ценным товаром оказались ИВЛ. И я считаю, что в последние месяцы было создано очень многое. Более того, Супрун и компания всё время говорили, что наши врачи - плохие, в отличие от западных. Между тем, у нас процент летальности пациентов от COVID-19 - 2,6% - один из самых низких в Европе…" - добавил глава МОЗ.
"Я просто увидел объем катастрофы, к которой это все привело. Даже будучи вмонтированным во власть, я оценивал систему здравоохранения чисто в рамках Одесской области (степанов был главой областной государственной администрации. - Ред.). И тогда тоже выходил с критикой. А когда ты находишься здесь, ты понимаешь, что перед тобой - вся эта махина системы здравоохранения. Но по факту она полностью развалена! Есть очаги оказания медицинской помощи по стране. Очаги, которые держатся исключительно на врачах; а всю систему, всю инфраструктуру, по сути, надо создавать сначала. Именно этим мы сейчас и занимаемся", - резюмировал глава МОЗ.
Читайте полный текст интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым "Все понимали, что нам нужна реформа. А над нами решили поэкспериментировать".
Напомним, что в апреле Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что после пандемии коронавируса COVID-19 в Украине необходимо изменить подход к медицинской реформе, поскольку вспышка заболевания показала, что в стране, кроме профессиональных медиков, ничего нет.
Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.
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Учи конспекты азирова, паскуда зебильная!
З/п семейного врача, того, к которому идут люди, 17 - 20 к. Вы переусердствовали в просмотре телевизера, господин. Нет таких з/п. Нет и хоть усритесь. Есть, к Вашему сведению, система штрафов, которая выводит з/п на чуть больший уровень, чем было. Поликлиника - это не только семейные врачи, а и спецы узкие которые так и сидят на минималке. Семейный врач - это только в кино такой крутой, а на самом деле - это те же ваши участковые врачи. Надо же быть таким наивным, пипец!
Закуплено медоборудование... Дорогой, Вы не марсианин, случаем? Поберегите себя. Нет этого и в помине!
Началось полное переоснащение больниц... термомдернизация... Человек, ты полный дурак, околпаченный зомбоящиком! НЕТ ЭТОГО, НЕТ!!!
Сотни тысяч людей получают бесплатно лекарства по программам!! Сотни тысяч людей несут сотни тысяч гривен ежедневно, как и ранее!
Если бы зеленые рукожопые реформаторы не влезли в реформу,уже бы были результаты реформы 2 уровня! Не было, ибо всё не продуманно и не жизнеспособно! Хоть сиреневые бы пришли к власти.
Программа, которую вручили врачам называется (открою тебе секрет) Helsi pro. Так вот, глупый человек... Прошло уже 2 месяца, а сервера не способны принять ежедневное количество запросов и сервера лежат. Врачи оформляют пролеченные случаи, но не знают, правильно они делают или нет! Предложения и замечания игнорируются. Кураторы, прикрепленные к больницам, абсолютно нулевые и на вопросы ответить не могут. Создано вместо одного сайта Е-хэлз - аж целых 6! Понял, зачем? Бабло пилят. Никто, ни за что не отвечает пинают от НСЗУ в ХЭЛСИ, от ХЭЛСМ в Е-ПЛАТФОРМ! Чтобы передать в НСЗУ законченный эпизод (один) иногда уходит до часа времени. Час, Карл! И таких в день минимум три! А работать когда?!
А такие говнари потом ходят и ****** - а чего к моему говнородственнику никто не подходит? А некогда, бл... Мы тут реформируемся!
Ты, если ни *** не знаешь, что на самом деле твориться, не ****** бы, а поинтересовался у тех, кто на переднем конце этой недореформы.
И последнее...
Не смотри больше зомбоящик!
Какие, на хер, семейные врачи в много профильной больнице???!!!
Иди в ...изду на переработку
Еще раз тебе, *******, разъясняю (не благодари) - в стационарах семейных врачей нет!
Мало того, твои зелебобы наплодили в поликлиниках "новые" структуры - первичная помощь, со своими главврачами и прочей ***..ней...
Финансировать второй уровень, как первый, никто не будет. Врачей второго уровня (сидящих в поликлиниках) столько не нужно. Семейный должен заменить этих неврологов, кардиологов и прочих и вполне способен. Без их фуфломицинов люди везде больше живут. Семейный - стационар, все. Но эту прослойку узких нельзя никак уволить. ( никто ПК им покупать не будет) зарплату, как семейному никто не даст. Разве что сократить в 10 раз. Как везде. Но совок наклепал врачей. Все они сдают экзамен на 40 процентов
И если к этим врачам сидят очереди - значит их нужно как минимум столько.
И зарплаты у них должны быть никак не меньшие, чем у "профанов широкого профиля", то есть - семейных врачей. Если их сократить в 10 раз, как вы предлагаете - попасть к ним можно будет только после очереди в несколько месяцев.
Разумеется НЕ может. Ибо амбулаторное обследование у того же офтальмолога предполагает наличие соответствующего оборудования и умения как им пользоваться, так и правильно интерпритировать увиденное. Большая часть заболеваний не требует лечения в стационаре - вполне достаточно лечения амбулаторного, но проводить его должен СПЕЦИАЛИСТ, а не терапевт.
"конъюнктивит получить и определить глаукому" У вас очень примитивное представление об объеме проблем, с которыми сталкивается тот же офтальмолог.
"есть парез или маралич" - аналогично - виной всему ваше убого-примитивное представление о том, с чем сталкивается хирург-травматолог в поликлинике.
"врачи свято верят ( почти не кривая душой) в прекрасность этих всех фуфломицинов"
Главное что вы, ничего не зная и нигде не учась знаете суть сразу всех лекарств. Куда уж тем врачам.
Вы в своем невежестве напоминаете мне сельскую бабку, которая услышав, что я программист, образовалась и попросила ей телевизор починить.
Полицейский, пожарник, даже работяга на заводе не покупают себе форму. И врач не должен себе форму покупать!
Ну а клиника БАРИС с ними разберётся правильно!
ворбывший глава Налоговой Инспекции. Такие люди на честных людей бросаются как на быки на красную тряпку.
Якщо підійти тверезо до висеру цього мародера,то Уляні варто звернутись до суду.Принципово.
-створення НСЗУ
-початок реалізації принципу "гроші за пацієнтом"
-створення системи сімейних лікарів
-зростання зарплат лікарів первинної медицини.
Але цю інформацію ви можете самостійно знайти в неті.Причини реформи,етапи,проблеми,кому і чому це подобається-неподобається...
Так,ми переходимо від системи Семашко до західноєвропейських зразків ,і найголовніше тут-не зупинятися (як це сталося за Зєлєнского).
Чому відмовились від чудової радянської системи,при якій всі були здорові й щасливі ? Та з тієї ж причини,що й інші пострадянські країни.
Дякуйте поросята!!!
в одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.
Два в Прибалтику.
Один в Чехию.
Один в Польшу.
Один в Португалию.
Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.
Знакомые врачи подтверждают.
Такая тенденция наблюдается по всей стране.
при барыге зарплата в долларовом эквиваленте упала в три раза, и не только у медиков.
зато у того же "главного патриота" доходы через офшоры утроились.
как говорят классики, ищи где воруют.
или псевдопатриотизм прибежище подонков.
зебила -неЛОХА мы вскоре сменим, а барыг с власти можно вынести только вперед ногами.
яркий тому пример лука, *йло, и прочие туркменбаши , они одного поля ягода.
зебилы, ваши приколы были ужЕ не смешные с самого начала.. и до конца - Зели..(
Некоторые люди лишены дара говорить правду. Зато какой искренностью дышит их ложь!
Станислав Ежи Лец
Грустно, но Украина при Зеленском стремительно превращается в fake state.
Одна коммунистическая болтология!!
Тільки не радянська система, а за часів радянського союзу. Бо в ті роки по всьому світові була нормальна медична система. До речі, всі показники, сангігієнічні в тому числі, совок брав з США.
Прежде, чем описать то, что происходит сейчас на уровень вторичного звена, хочу поинтересоваться у ёганых форумных каратистов - в чем успех первого этапа реформы первичной помощи?
очень жду вменяемые ответы.