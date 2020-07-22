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Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме

Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свои срочные выводы по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум (№3612), среди которых рекомендация разъяснить связь между референдумами всенародных инициатив об отмене законов и о решении вопросов общегосударственного значения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Рекомендуется разъяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по решению вопросов общегосударственного значения", - говорится в документе, обнародованном на сайте Совета Европы и который будет рекомендован для утверждения на 124-м пленарном заседании Венецианской комиссии с 8-9 октября 2020 года.

Согласно рекомендациям, процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования, а последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума, - Разумков

Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума. Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе и проверять все подписи.

"Рекомендуется гармонизировать законопроект с избирательным законодательством для дальнейшего усиления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создать механизмы, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному выполнению избирательных прав внутренне перемещенных лиц", - говорится в выводах Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия (423) референдум (1505)


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Топ комментарии
+40
Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме - Цензор.НЕТ 7379
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22.07.2020 12:27
+28
Чому зелені бовдури так поспішають з питанням референдуму ?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
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22.07.2020 12:30
+23
"Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."

Источник: https://censor.net/n3209512

Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
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22.07.2020 12:29
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Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме - Цензор.НЕТ 7379
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22.07.2020 12:27 Ответить
А хіба вас хтось тримає? Дивна дівчинка- сама вигадала, сама образилась!
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22.07.2020 12:29 Ответить
А може хай краще здохне разом зі всією зеленою плєсєнью? Я б не проти, щоби і всі 73% здохли.
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22.07.2020 16:26 Ответить
Но помни: гнев, страх - это всё ведёт на тёмную сторону Силы. Как только ты сделаешь первый шаг по тёмному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. (с)
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22.07.2020 16:43 Ответить
Та срать я хотел на эту писанину
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22.07.2020 17:06 Ответить
так, демонструєте потужний інтелект: нехай всі погані здохнуть, а хороші залишаться. І побудуємо прекрасний світ!
Тільки штука в тому, що немає "хороших" і "поганих", "дурних" і "розумних". Всі, абсолютно всі люди чинять і розумно і по-дурному, і підло і благородно. Якщо Ви вважаєте, що ніколи не робили ганебних речей, то Ви просто брехун або дурак.
Прокуратор...
Так це не працює.

p.s. Я зовсім не "містик", але негарні речі стаються з людьми, що так завзято бажають смерті людям, яких навіть не знають. Мабуть, вони самі себе якось руйнують.
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22.07.2020 22:28 Ответить
к сожалению зеленский и его слуги оказались подлецами и лжецами,
на самом деле это причина всех бед
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23.07.2020 09:16 Ответить
Тобто до Зеленського у нашій країні не було "бєд"?
Я не прибічник будь-якої влади, сама її природа робить мене опозіційним до влади, але це довга розмова )))
Немає у природі "прічини всєх бєд", на мою думку. Якщо всі негаразди звалювати на одну загальну причину, то це упередженість або відутність розуму, як на мене.
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23.07.2020 11:20 Ответить
их уже на много меньше! к зиме останется пару штук!
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23.07.2020 08:54 Ответить
"Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."

Источник: https://censor.net/n3209512

Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
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22.07.2020 12:29 Ответить
є така мутна: «Марія Ставнійчук»
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22.07.2020 12:40 Ответить
Да хватит уже тыкать украинцев этим сбродом назначенцев под названием "Венецианская крмиссия"
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22.07.2020 12:30 Ответить
Та ви шо? То міжнародна комісія, з найкращимиєвропейськими спеціалістами, вам не до вподоби? Віддаєте перевагу "трусавецьким профі", під керівництвом коломойського- фуйла?
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22.07.2020 12:34 Ответить
Привет, дарагой! Ты хоть знаешь хоть как формируется Венецианская комиссия? Её члены безальтернативно назначаются каждым европейским государством, в том числе и рашей, и белорусью, и сербией и т.д. "Найкращі європейські спеціалісти"
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22.07.2020 13:54 Ответить

Члени Веніціанської комісії :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%96 Уго Міфсуд Боннічі (професор права та колишній президент Мальти),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1 Жан-Клод Колльяр https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colliard [fr] (канцлер Паризького університету, колишній член Конституційної ради),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Крістоф Грабенвартер https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Grabenwarter [de] (суддя Конституційного суду Німеччини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A0%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вольфганг Гоффманн-Рім https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Hoffmann-Riem [en] (колишній суддя Федерального конституційного суду Німеччини),
Жан Ерік Гельгезен (професор Університету Осло)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Ганна Сухоцька (колишній прем'єр-міністр Польщі, професор Познанського університету ім. Адама Міцькевича та завідувач кафедри конституційного права),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Грет Галлер https://de.wikipedia.org/wiki/Gret_Haller [de] (старший лектор Університету Йоганна Вольфґанґа Ґете (Німеччина),
колишній президент Парламенту Швейцарії),Клемен Яклич (лектор із права в Гарвардській школі права),
Джеффрі Джовелл (професор права та колишній декан Університетського коледжу Лондона),
Євген Танчев (президент Конституційного суду Болгарії),
Каарло Туорі (професор юриспруденції Університету Гельсінкі),
Пієтер Ван Дійк (державний секретар, голова комітету з конституційного права, колишній суддя Європейського суду з прав людини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1 Ян Велеерс https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Velaers [nl] (професор Університету Антверпа).

Члени комісії від України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Головатий
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22.07.2020 14:53 Ответить
При́нцип Пи́тера - положение, выдвинутое и обоснованное в одноимённой книге Лоуренсом Питером. Формулировка: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». Согласно принципу Питера этот финт незывается "пас всторону", все бывшие достигшие уровня своей некомпетенции и удаленные своими странами туда, где они не будут мешать внутри страны.
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22.07.2020 15:26 Ответить
Це і є ваш аргумент? Не густо.
По суті зауважень "Веніціанської комісії", до папірця, створеного запоребриком, поданим "слугами", є претензії?
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22.07.2020 16:32 Ответить
Какие могут быть претензи к организации-синекуре?
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22.07.2020 16:50 Ответить
По суті є що заперечити, чи будете маніпулювати термінами? Тоді, аdieu.
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22.07.2020 17:02 Ответить
ага, ага, т.е. указанные люди, зачастую достигшие в своих странах всего, чего вообще можно достичь в юридической области да и вообще во всех возможных областях, кроме политической вершины (условного президентства), и вошедшие после этого в "Венецианскую комиссию" - они как бы "недостойны", с твоей точки зрения, да? Это ты типа их так принизил, сделал ничтожными - они же типа по "принципу Питера" - достигли уровня своей компетенции... Дарагой, ты с такими сентенциями похож на... Моську, ссаную шавку, визжающую и тявкающую на слона, которому до Моськи - тупо нет дела, он её не замечает, поэтому ты с каждым постом всё больше визжишь и наливаешься дурью... Потому что Венецианская комиссия - это реально профессионалы, а ты - ссаная шавка.
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22.07.2020 23:58 Ответить
По сути против того, что в списке все - бывшие и что комиссия формируется недемократическим путем есть что возразить?
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23.07.2020 02:08 Ответить
Это же комиссия экспертов. Конечно же она формируется недемократичным способон. И иначе быть не может.
Ты нашел "аргумент" из совершенно другой сферы. Когда все здесь обсуждаю качество материалы, ты верещишь "зеленый".
Скажи, ты реально идиот или тупо проплаченный?
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23.07.2020 10:44 Ответить
Якщо ти взявся відповідати українською, кацапе, то не " Венецианская комиссия", а "Венеціанська комісія". Палишься...
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22.07.2020 12:47 Ответить
А якщо ви ПАНІ, не знаю ХТО, взялися виправляти кацапа, то не "Венеціанська комісія". Палишься...(ще не відомо хто ПАЛИТЬСЯ?), а ВЕНЕЦІЙСЬКА. (так говорять "настоящі ПАТРІОТИ").
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22.07.2020 13:01 Ответить
Вообще-то нет. Есть общепринятые нормы украинского языка. А есть правопис Скрипника, на который надрачивают маргиналы.
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23.07.2020 10:46 Ответить
Смысл сказанного не меняется от языка, поэтому, ольгинец, от тебя ****** полюбому вонять будет.
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22.07.2020 13:47 Ответить
Ну, мы уже поняли, что ты тупо спалился.
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23.07.2020 10:45 Ответить
Чому зелені бовдури так поспішають з питанням референдуму ?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
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22.07.2020 12:30 Ответить
вони ще допишуться до того, що прийдеться визнавати чинним кримський референдум.
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22.07.2020 12:31 Ответить
Это точно. Судя по вольному обращению с презумпцией невиновности, то что закон обратной силы не имеет - для них не препятствие.
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22.07.2020 14:25 Ответить
Хочуть руками "мудрого наріду" зробити брудні справи.
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22.07.2020 19:53 Ответить
Так Зе еще когда обещал народовладдя? Он задержался с референдумом, надо было до продажи земли его ввести
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22.07.2020 20:31 Ответить
Марионетка 🤢🤡🎪👃🏻🎹Моника ,много чего ,и кому только не обещала
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23.07.2020 05:52 Ответить
А перед прийняттям закону про землю ваші бовдури вимагали це вирішити на референдумі... Вам ніщо не нагальне, але коли воно треба, то ніколи його немає. Тому вже мовчала б. Ще й кремль сюди приплела. https://censor.net/ua/user/354814 - звездунья-стрекоза...
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23.07.2020 10:27 Ответить
А ЗЕ-блазенята" хоч букви, написані в рішенні Венеційської комісії, знають? Чи дивляться на них, "Як баран на нові ворота..."?...
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22.07.2020 12:30 Ответить
а їх вчили тільки як кнопки не переплутати...хіба їм треба ще щось читати і розуміти? ))))
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22.07.2020 12:33 Ответить
Для чого? прегожен за це не платить! З одного стовбчика перетягнути у другий, потім "Отправить", ось 11,8 ru.***...
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22.07.2020 13:17 Ответить
Соя дупу рве за "венеціанку"
Агов, "иліта", а ну-но нагадайте рішення цієї контори по судовій рихвормі Януковоча
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22.07.2020 12:39 Ответить
Засуха - кримський зайвехромосом?
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22.07.2020 13:22 Ответить
воно - шарійска підстилка))
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22.07.2020 13:25 Ответить
Як би не навпоки, шарійков його підстилка =)))
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22.07.2020 13:34 Ответить
По темі відповісти нічого - починаєте лайном плюватися?) Типовий стиль "8%иліти")
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22.07.2020 16:11 Ответить
Просто давиш інтелектом) Одразу видно - "8%-иліта"
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22.07.2020 16:10 Ответить
Зеблевотина 🤢🤡🤮🤮🤮🤮холуй *****
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23.07.2020 05:55 Ответить
Типовий коментар 8%-ї хабалки)
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23.07.2020 07:30 Ответить
овцам выбравших клоуна на трон и пятую колонну в раду, только референдума не хватало.
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22.07.2020 12:55 Ответить
Почему порохоботы пользуются путинской лексикой?
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22.07.2020 14:07 Ответить
О, специалиста по путинской лексике прорвало.
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22.07.2020 14:28 Ответить
Тому що всі 6 років лахта з порохососами в одну дудку дули.
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22.07.2020 16:12 Ответить
Брешеш, як собака.
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22.07.2020 18:56 Ответить
З "илітою8%" так розмовляй.
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22.07.2020 20:02 Ответить
Бо розуму не маєш.
Хочеш доказати, що маєш?
Тоді визнач, хто такі "лахта", хто такі "порохососи", і обоснуй, як вони в одну дудку дули.
Не зможеш? То залишаєшся в прежній категорії.
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23.07.2020 17:28 Ответить
На зборах секти в Лоліти спитай)
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23.07.2020 19:57 Ответить
******, ти пи..ш. Порох - особистий ворог )(уйла, бо змусив Захід ввести санкції проти рашки.
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22.07.2020 19:50 Ответить
Правда? Змусив? Тіхан, молися на свого ідола на зборах секти та не лізь серед люди, вишивата
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22.07.2020 20:01 Ответить
"Рекомендуется разъяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по решению вопросов общегосударственного значения" - будут разъяснять пока Коломойский, Пинчук и другие такие же не наберут достаточно земли.
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22.07.2020 13:26 Ответить
розумков ты полный подлец
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22.07.2020 14:01 Ответить
Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум - Цензор.НЕТ 4021

- https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/ https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/ -
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22.07.2020 19:02 Ответить
Может просто отдадите власть Советам Европы и МВФ? Вы же только вредить и ******* можете, а решения за вас принимаются из-за поребрика (при чем с обеих сторон)
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22.07.2020 14:06 Ответить
Кацап, а не пойти ли тебе в длительное эротическое путешествие? Ну шоб не подгавкивал из-за поребрика, больно лаптями бздит.
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22.07.2020 14:30 Ответить
Пианисты безрукие и безмозглые, ни одного закона не можете нормально написать, чтобы вас не натыкали рожей, как котят в дерьмо.
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22.07.2020 17:30 Ответить
Всі диктатури і негідні справи робилися руками " простого" народу на референдумах. Все залежить як поставити питання і кому належать телеканали. Дуже небезпечний закон. Референдум можна проводити про побудову нової школи чи лікарні. Але ніяк про скасування закону чи конституційні зміни. Так можна і Україну ліквідувати руками самих же українців
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22.07.2020 19:45 Ответить
К этому мразь калоЗЕленая ,в угоду ***** и ведёт
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23.07.2020 06:02 Ответить
Ой!
А давайте начнём с референдума - кто за то, чтобы зарплаты и пенсии простому народу увеличить в два раза?
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23.07.2020 11:51 Ответить
 
 