Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме
Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свои срочные выводы по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум (№3612), среди которых рекомендация разъяснить связь между референдумами всенародных инициатив об отмене законов и о решении вопросов общегосударственного значения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Рекомендуется разъяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по решению вопросов общегосударственного значения", - говорится в документе, обнародованном на сайте Совета Европы и который будет рекомендован для утверждения на 124-м пленарном заседании Венецианской комиссии с 8-9 октября 2020 года.
Согласно рекомендациям, процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования, а последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе.
Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума. Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе и проверять все подписи.
"Рекомендуется гармонизировать законопроект с избирательным законодательством для дальнейшего усиления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создать механизмы, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному выполнению избирательных прав внутренне перемещенных лиц", - говорится в выводах Венецианской комиссии.
Пожалуйста, подождите...
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Тільки штука в тому, що немає "хороших" і "поганих", "дурних" і "розумних". Всі, абсолютно всі люди чинять і розумно і по-дурному, і підло і благородно. Якщо Ви вважаєте, що ніколи не робили ганебних речей, то Ви просто брехун або дурак.
Прокуратор...
Так це не працює.
p.s. Я зовсім не "містик", але негарні речі стаються з людьми, що так завзято бажають смерті людям, яких навіть не знають. Мабуть, вони самі себе якось руйнують.
на самом деле это причина всех бед
Я не прибічник будь-якої влади, сама її природа робить мене опозіційним до влади, але це довга розмова )))
Немає у природі "прічини всєх бєд", на мою думку. Якщо всі негаразди звалювати на одну загальну причину, то це упередженість або відутність розуму, як на мене.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."
Источник: https://censor.net/n3209512
Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
Члени Веніціанської комісії :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%96 Уго Міфсуд Боннічі (професор права та колишній президент Мальти),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1 Жан-Клод Колльяр https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colliard [fr] (канцлер Паризького університету, колишній член Конституційної ради),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Крістоф Грабенвартер https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Grabenwarter [de] (суддя Конституційного суду Німеччини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A0%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вольфганг Гоффманн-Рім https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Hoffmann-Riem [en] (колишній суддя Федерального конституційного суду Німеччини),
Жан Ерік Гельгезен (професор Університету Осло)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Ганна Сухоцька (колишній прем'єр-міністр Польщі, професор Познанського університету ім. Адама Міцькевича та завідувач кафедри конституційного права),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Грет Галлер https://de.wikipedia.org/wiki/Gret_Haller [de] (старший лектор Університету Йоганна Вольфґанґа Ґете (Німеччина),
колишній президент Парламенту Швейцарії),Клемен Яклич (лектор із права в Гарвардській школі права),
Джеффрі Джовелл (професор права та колишній декан Університетського коледжу Лондона),
Євген Танчев (президент Конституційного суду Болгарії),
Каарло Туорі (професор юриспруденції Університету Гельсінкі),
Пієтер Ван Дійк (державний секретар, голова комітету з конституційного права, колишній суддя Європейського суду з прав людини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1 Ян Велеерс https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Velaers [nl] (професор Університету Антверпа).
Члени комісії від України
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Головатий
По суті зауважень "Веніціанської комісії", до папірця, створеного запоребриком, поданим "слугами", є претензії?
Ты нашел "аргумент" из совершенно другой сферы. Когда все здесь обсуждаю качество материалы, ты верещишь "зеленый".
Скажи, ты реально идиот или тупо проплаченный?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
Агов, "иліта", а ну-но нагадайте рішення цієї контори по судовій рихвормі Януковоча
Хочеш доказати, що маєш?
Тоді визнач, хто такі "лахта", хто такі "порохососи", і обоснуй, як вони в одну дудку дули.
Не зможеш? То залишаєшся в прежній категорії.
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А давайте начнём с референдума - кто за то, чтобы зарплаты и пенсии простому народу увеличить в два раза?