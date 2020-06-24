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Новости Рынок земли
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Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума, - Разумков

Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума, - Разумков

Сегодня нет глобальных вопросов, которые бы стали предметом всеукраинского референдума, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что сегодня глобальных вопросов, которые надо было бы выносить на референдум, пока что нет", - заявил Разумков в интервью "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

По мнению спикера, вопрос доступа иностранцев к рынку земли целесообразно поднимать на референдуме, когда будут понятны все плюсы и минусы работы рынка земли.

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"Если мы говорим с вами о земле, я думаю, что это точно не первый вопрос, который должен рассматриваться на всеукраинском референдуме, потому что он дискуссионный сегодня. Мы приняли тот законопроект, который даст возможность провести тест – у нас будет время до 2024 года посмотреть, как будет работать, если будут найдены какие-то ошибки, их нужно будет исправить для того, чтобы, когда мы подойдем к открытому рынку, мы понимали все возможности. И только ближе к тому времени стоит проводить референдум по вопросам доступа иностранцев (к продаже земли. - Ред.)", - отметил Разумков.

Глава парламента подчеркнул, что ему, как председателю Верховной Рады, на референдуме интересно было бы узнать позицию людей об ответственности народных депутатов за выполнение своих обязанностей.

"Мне была бы интересна позиция граждан (и я убежден, что она бы во многих вопросах совпадала с моей) о непосещении работы и о кнопкодавстве, чтобы это влекло потерю мандата", - сказал Разумков.

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Разумков предположил, что вопрос, который он бы вынес на референдум, приблизительно звучал так: "Должен ли народный депутат терять возможность работать далее в случае кнопкодавства или невыполнения своих обязанностей, в том числе и работы в сессионном зале".

Автор: 

референдум (1504) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+12
Вообще-то есть один вопрос - досрочное прекращение полномочий Зеленского и СН.
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24.06.2020 11:37
+12
Є. Імпічмент, розпуск вр, осінню вибори. Що б без крові.
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24.06.2020 11:38
+10
Есть срочный вопрос - ИНПИЧМЕНТ КЛОУНУ
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24.06.2020 11:39
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Красиво разложил.
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24.06.2020 11:34 Ответить
А зачем так Рекламировали Закон , как Первостепенной Важности.
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24.06.2020 11:35 Ответить
пістна маца на вуха гоям....
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24.06.2020 11:40 Ответить
Они ж не догадывался что уже ВСЕ деньги просерут к моменту принятия закона, и Вовке прийдется их отбивать взад даже у засранцев дальнобойщикоыв для борьбы с коронкой...
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24.06.2020 12:05 Ответить
так то "сегодня" нет необходимости... За "завтра" он же не сказал! Но уже подумал, только с Медведчуками согласует...
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24.06.2020 13:02 Ответить
Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума, - Разумков - Цензор.НЕТ 6716
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24.06.2020 11:35 Ответить
Вообще-то есть один вопрос - досрочное прекращение полномочий Зеленского и СН.
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24.06.2020 11:37 Ответить
Но вот если кацапы Харьков захотят, то тогда конечно появится необходимость референдума об изменении границ, да?
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24.06.2020 11:37 Ответить
Є. Імпічмент, розпуск вр, осінню вибори. Що б без крові.
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24.06.2020 11:38 Ответить
А по моему как раз наоборот, можно провести референдум, чтобы провести роспуск Рады именно с кровью (причем официально, с гильотиной), а то законодательство это не позволяет, да и Зе-придурки решили не ограничивать диапазон вопросов выносимый на референдум (как раз для того чтобы можно было протягивать любой зашквар типа организовать федерализацию или вообще "роспуск" Украины)
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24.06.2020 12:14 Ответить
Есть срочный вопрос - ИНПИЧМЕНТ КЛОУНУ
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24.06.2020 11:39 Ответить
Чому не має? Ось нагальне питання: "Блазень повний мудак? Так чи ні".
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24.06.2020 11:41 Ответить
как и предполагалось - решать что выносить будет партия сосна народа, а это наманалово
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24.06.2020 11:43 Ответить
*сосна народа*
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24.06.2020 15:55 Ответить
Так какого Бубочка "как в Ж удалённый" подает этот закон "неотложным"?
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24.06.2020 11:45 Ответить
да? а продажа земель? а импичмент преЗЕденту? а особый статус л/днр? а вода в крысму?
и это навскидку...
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24.06.2020 11:46 Ответить
а давайте проведем референдум нужны ли нам референдумы))
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24.06.2020 11:46 Ответить
Самый актуальный вопрос на референдум - это досрочное прекращение Зеленского.
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24.06.2020 11:50 Ответить
я б навіть сказала - утилізація.
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24.06.2020 12:00 Ответить
Сцуки Сперва приняли закон о продажи земли а потом о референдуме Вот же хитрожопые дЖИДаи Опять щирых Украинцев надурили Впрочем как и много веков подряд А ведь зелебоба обещал что все важные вопросы только через референдум Хотя для каганата вопросы Украинской земли вещь второстепенная У них земля своя (обетованная)
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24.06.2020 11:52 Ответить
Ты щырый?
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24.06.2020 11:57 Ответить
Є!!! Бубочкіно президентство.
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24.06.2020 11:59 Ответить
Это Вам кажется, что нет вопросов. Кнопкодавство это подделка документа делегированного избирателями своему депутату. в КЗОТе сказано при трёх прогулах увольнение. Для этого не нужен референдум это Ваша работа, ведь по Конституции все равны, но в Вашем понятии есть ещё слуги народа, на них законы не распространяются. А на референдум сразу два вопроса, отмена закона о рынке земли и закона о банках и немедленно.
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24.06.2020 12:30 Ответить
Ну с рынком земли понятно, а закон о банках зачем отменять, так хочется отдать через ручные суды бене Приватбанк или компенсацию за то, что он нас ограбил??? Или вернуть на рынок карманные банки олигархов используемые исключительно для отмывания и вывода бабла за кордон, а не для кредитования реального сектора экономики?
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24.06.2020 19:40 Ответить
Нет вопросов? Конечно нет. Сначала принимаем закон о выборах, пропихивая модель которой нет у ни в одной ведущей стране мира, а потом разводим руками и говорим "так вопросов нет"...
Мрази, одно слово.
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24.06.2020 13:40 Ответить
У загашнику д"Єрьмака треба покопатися
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24.06.2020 14:11 Ответить
Ну конечно, зачем спрашивать у народа его мнение о дерибане земли как таковом,разве оккупантов-инородцев волнует мнение украинцев о своей земле? Кроме очевидного вопроса о продаже земли есть масса вопросов - например о возвращении в государственную собственность стратегических предприятий и месторождений полезных ископаемых, об ужесточении наказания за коррупцию, об прекращении полномочий клоуна и всего вашего шапито и т.д.
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24.06.2020 19:34 Ответить
 
 