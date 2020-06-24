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Новини Ринок землі
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Сьогодні немає питань, які потребують всеукраїнського референдуму, - Разумков

Сьогодні немає питань, які потребують всеукраїнського референдуму, - Разумков

Сьогодні немає глобальних питань, які б стали предметом всеукраїнського референдуму, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я думаю, що сьогодні глобальних питань, які треба було б виносити на референдум, поки що немає", - заявив Разумков в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передає Цензор.НЕТ.

На думку спікера, питання доступу іноземців до ринку землі доцільно порушувати на референдумі, коли будуть зрозумілі всі плюси і мінуси роботи ринку землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про вартість референдуму: схожі за структурою вибори коштують 12 млрд грн

"Якщо ми говоримо з вами про землю, я думаю, що це точно не перше питання, яке має розглядатися на всеукраїнському референдумі, тому що воно дискусійне сьогодні. Ми ухвалили той законопроєкт, який дасть можливість провести тест - у нас буде час до 2024 року подивитися, як буде працювати, якщо будуть знайдені якісь помилки, їх потрібно буде виправити для того, щоб, коли ми підійдемо до відкритого ринку, ми розуміли всі можливості. І тільки ближче до того часу варто проводити референдум з питань доступу іноземців (до продажу землі. - Ред.)", - зазначив Разумков.

Глава парламенту підкреслив, що йому як голові Верховної Ради на референдумі цікаво було б дізнатися позицію людей про відповідальність народних депутатів за виконання своїх обов'язків.

"Мені була б цікава позиція громадян (і я переконаний, що вона б у багатьох питаннях збігалася з моєю) про невідвідування роботи і про кнопкодавство, щоб це спричиняло втрату мандата", - сказав Разумков.

Також читайте: Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук

Разумков припустив, що питання, яке він би виніс на референдум, приблизно звучало б так: "Чи має народний депутат втрачати можливість працювати далі в разі кнопкодавства або невиконання своїх обов'язків, в тому числі й роботи в сесійній залі".

Автор: 

референдум (627) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+12
Вообще-то есть один вопрос - досрочное прекращение полномочий Зеленского и СН.
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24.06.2020 11:37
+12
Є. Імпічмент, розпуск вр, осінню вибори. Що б без крові.
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24.06.2020 11:38
+10
Есть срочный вопрос - ИНПИЧМЕНТ КЛОУНУ
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24.06.2020 11:39
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Красиво разложил.
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24.06.2020 11:34 Відповісти
А зачем так Рекламировали Закон , как Первостепенной Важности.
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24.06.2020 11:35 Відповісти
пістна маца на вуха гоям....
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24.06.2020 11:40 Відповісти
Они ж не догадывался что уже ВСЕ деньги просерут к моменту принятия закона, и Вовке прийдется их отбивать взад даже у засранцев дальнобойщикоыв для борьбы с коронкой...
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24.06.2020 12:05 Відповісти
так то "сегодня" нет необходимости... За "завтра" он же не сказал! Но уже подумал, только с Медведчуками согласует...
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24.06.2020 13:02 Відповісти
Сегодня нет вопросов, требующих всеукраинского референдума, - Разумков - Цензор.НЕТ 6716
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24.06.2020 11:35 Відповісти
Вообще-то есть один вопрос - досрочное прекращение полномочий Зеленского и СН.
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24.06.2020 11:37 Відповісти
Но вот если кацапы Харьков захотят, то тогда конечно появится необходимость референдума об изменении границ, да?
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24.06.2020 11:37 Відповісти
Є. Імпічмент, розпуск вр, осінню вибори. Що б без крові.
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24.06.2020 11:38 Відповісти
А по моему как раз наоборот, можно провести референдум, чтобы провести роспуск Рады именно с кровью (причем официально, с гильотиной), а то законодательство это не позволяет, да и Зе-придурки решили не ограничивать диапазон вопросов выносимый на референдум (как раз для того чтобы можно было протягивать любой зашквар типа организовать федерализацию или вообще "роспуск" Украины)
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24.06.2020 12:14 Відповісти
Есть срочный вопрос - ИНПИЧМЕНТ КЛОУНУ
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24.06.2020 11:39 Відповісти
Чому не має? Ось нагальне питання: "Блазень повний мудак? Так чи ні".
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24.06.2020 11:41 Відповісти
как и предполагалось - решать что выносить будет партия сосна народа, а это наманалово
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24.06.2020 11:43 Відповісти
*сосна народа*
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24.06.2020 15:55 Відповісти
Так какого Бубочка "как в Ж удалённый" подает этот закон "неотложным"?
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24.06.2020 11:45 Відповісти
да? а продажа земель? а импичмент преЗЕденту? а особый статус л/днр? а вода в крысму?
и это навскидку...
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24.06.2020 11:46 Відповісти
а давайте проведем референдум нужны ли нам референдумы))
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24.06.2020 11:46 Відповісти
Самый актуальный вопрос на референдум - это досрочное прекращение Зеленского.
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24.06.2020 11:50 Відповісти
я б навіть сказала - утилізація.
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24.06.2020 12:00 Відповісти
Сцуки Сперва приняли закон о продажи земли а потом о референдуме Вот же хитрожопые дЖИДаи Опять щирых Украинцев надурили Впрочем как и много веков подряд А ведь зелебоба обещал что все важные вопросы только через референдум Хотя для каганата вопросы Украинской земли вещь второстепенная У них земля своя (обетованная)
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24.06.2020 11:52 Відповісти
Ты щырый?
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24.06.2020 11:57 Відповісти
Є!!! Бубочкіно президентство.
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24.06.2020 11:59 Відповісти
Это Вам кажется, что нет вопросов. Кнопкодавство это подделка документа делегированного избирателями своему депутату. в КЗОТе сказано при трёх прогулах увольнение. Для этого не нужен референдум это Ваша работа, ведь по Конституции все равны, но в Вашем понятии есть ещё слуги народа, на них законы не распространяются. А на референдум сразу два вопроса, отмена закона о рынке земли и закона о банках и немедленно.
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24.06.2020 12:30 Відповісти
Ну с рынком земли понятно, а закон о банках зачем отменять, так хочется отдать через ручные суды бене Приватбанк или компенсацию за то, что он нас ограбил??? Или вернуть на рынок карманные банки олигархов используемые исключительно для отмывания и вывода бабла за кордон, а не для кредитования реального сектора экономики?
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24.06.2020 19:40 Відповісти
Нет вопросов? Конечно нет. Сначала принимаем закон о выборах, пропихивая модель которой нет у ни в одной ведущей стране мира, а потом разводим руками и говорим "так вопросов нет"...
Мрази, одно слово.
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24.06.2020 13:40 Відповісти
У загашнику д"Єрьмака треба покопатися
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Ну конечно, зачем спрашивать у народа его мнение о дерибане земли как таковом,разве оккупантов-инородцев волнует мнение украинцев о своей земле? Кроме очевидного вопроса о продаже земли есть масса вопросов - например о возвращении в государственную собственность стратегических предприятий и месторождений полезных ископаемых, об ужесточении наказания за коррупцию, об прекращении полномочий клоуна и всего вашего шапито и т.д.
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24.06.2020 19:34 Відповісти
 
 