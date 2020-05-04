РУС
В КС поступило представление о признании неконституционным закона о рынке земли

В Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины",- говорится в сообщении КС в понедельник.

По данным суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

Напомним, 30 апреля был опубликован Закон Украины о рынке земли. Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.

КС (2252)
+14
сладкая парочка - ЗаЖОП+БьЮТ.... кто же еще...
04.05.2020 15:59 Ответить
+11
После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)
04.05.2020 15:58 Ответить
+10
До своего последнего вздоха баба Беня будет гадить и мстить Украине. И даже уже украденные, вывезенные и надежно спрятанные миллиарды долларов ее не утешают. Такова уж ненасытная утроба людей зеленской национальности.
04.05.2020 15:58 Ответить
интересно, кто эти 48 негров!! так переживающие за народ!!
04.05.2020 15:56 Ответить
Твій нік тебе зовсім не палить. Кацапа видно здалеку.
04.05.2020 15:58 Ответить
Пушкин наполовину кацап. А на вторую - негр. Так шо палево двойное
04.05.2020 17:31 Ответить
сладкая парочка - ЗаЖОП+БьЮТ.... кто же еще...
04.05.2020 15:59 Ответить
Як завжди мімо https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-konstitucijnij-sud-maye-zaxistiti-prava-ukra%d1%97nciv-i-zupiniti-kradizhku-zemli/
04.05.2020 16:34 Ответить
Фракція «Батьківщина» спільно з фракцією «За майбутнє» ухвалили рішення оскаржити у Конституційному суді підписаний президентом Зеленським закон про розпродаж сільськогосподарської землі й добитися того, щоб цей документ був визнаний неконституційним і не набрав чинності.
04.05.2020 16:37 Ответить
На відміну від ОПЗЖ, що тільки імітувала процес, "Батьківщина" робить усе послідовно.
04.05.2020 16:39 Ответить
І шо характерно, висвітлити такий елементарно необхідний у даному випадку факт неупередженому й фаховому редактору новин на думку не спало.
04.05.2020 16:42 Ответить
До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 31
04.05.2020 16:01 Ответить
спасибо, были такие подозрения
04.05.2020 16:05 Ответить
Те, кто не читал Конституцию и не знает, что именно Мораторий был анти-конституционным.
04.05.2020 16:01 Ответить
Ну, так почитай Конституцию, недотёпа...
04.05.2020 16:14 Ответить
Юлебот,не старайся все уже знают что Тимошенко отстаивает интересы крупных агрохолдингов,наверное совершенно ьесплатно,типа людям земля не нужна,пусть сдают за даром в аренду
04.05.2020 16:17 Ответить
Читай больше, недоделанй...
04.05.2020 16:22 Ответить
Ты сначало это слово без ошибки напиши, недоделанный юлебот,потом уже станешь крупным спициолистам па ограрным вопросам с Юлькой,которая баранов живых видела только в твоём виде
показать весь комментарий
04.05.2020 16:42 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 16:51 Ответить
Стасик, чья бы корова мычала, а твоя молчала. Посчитаем твои ошибки:

сначало - 1. ошибка.
спициолистам - 3 ошибки.
па - 1 ошибка.
ограрным - 1 ошибка.
после запятой пробел - 2 ошибки.
в конце предложения точка - 1 ошибка.

Итого 8 ошибок в одном предложении. Ты наверно Рошен очень любишь, или все зеленое, главное "абинеюля" громче кричи.
04.05.2020 16:56 Ответить
Это типа украинская конституция запрещает гражданам Украины купить украинскую землю?🤔🤔🤔
показать весь комментарий
04.05.2020 16:15 Ответить
04.05.2020 16:27 Ответить
Это типа украинская Конституция закрепляет право любого гражданина Украины распоряжаться своей собственностью. А Мораторий запрещал это делать.
04.05.2020 16:31 Ответить
Так и я про это какие мудаки ввели мараторий на землю которая принадлежит украинцам
04.05.2020 16:44 Ответить
Те, кто сделали из этого Моратория политический фетиш для совкового населения.
04.05.2020 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KahJU7NOL-U
04.05.2020 17:00 Ответить
Яркий пример.
04.05.2020 17:09 Ответить
Ну, так а про нарушение Конституции Членограем есть што сказать, не ???
04.05.2020 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KahJU7NOL-U
04.05.2020 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L9gxhKGjHBc&list=PLg3OOsOIMeyH9YfFcVcmBSDgIA_HYHJRa&index=95&t=0s

Посмотрел как разводили зеленых козликов и от души поржал.
Прям фильм Буратино " .... На дурака не нужен нож... "
Наивные лошки!
04.05.2020 15:57 Ответить
Гарна новина
Або признати закон про продаж землі в Україні неконституційним, або накласти вето на 12 років на його виконання доки зарплатня в Україні не стане така як як в ЄС хоч приблизно
04.05.2020 15:57 Ответить
Есть предпосылки?
04.05.2020 16:12 Ответить
Предпосылки к чему?
04.05.2020 17:29 Ответить
Что через 12 лет З/П в ЕС и Украине будут примерно одинаковые
04.05.2020 17:36 Ответить
Это да. Но это если так рассматривать. А если рассматривать естественный ход вещей, то вполне возможно что у украинцев в ЕС З/П примерно будет одинаковая как и у граждан ЕС. Вот будут ли через 12 лет украинцы в Украине жить большой вопрос. Сарказм если что.
04.05.2020 17:41 Ответить
А що ти десь побачив в моєму пості слово ОДНАКОВІ ?
Прочитай знову.
04.05.2020 19:49 Ответить
После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)
показать весь комментарий
04.05.2020 15:58 Ответить
Ну тогда тогда нужно всех людей со всех партий которые за это голосовали сажать?
04.05.2020 15:59 Ответить
Людей ??? Люди за это не голосовали...
04.05.2020 16:15 Ответить
Продать государственную землю ему не дали. Этот пункт убрали из законопроекта. Продать можно только то, что было роздано при развале совка людям как паи. То есть уже давно является собственностью.
04.05.2020 16:04 Ответить
Алчная и циничная Свыня как всегда сделала хитрый хуцпатый ход. Госземлю нельзя продать, но она подлежит розпаюванню со следующей продажей
04.05.2020 17:37 Ответить
Даже комментировать не буду.
04.05.2020 17:51 Ответить
Абы шо-то ляпнуть?
04.05.2020 16:07 Ответить
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Зеленский нарушил эту статью?
04.05.2020 16:15 Ответить
До своего последнего вздоха баба Беня будет гадить и мстить Украине. И даже уже украденные, вывезенные и надежно спрятанные миллиарды долларов ее не утешают. Такова уж ненасытная утроба людей зеленской национальности.
04.05.2020 15:58 Ответить
что выросло то выросло.Поздно, Украина,ты полюбила вора.Вора Коломойского.
04.05.2020 16:00 Ответить
До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 9441 https://censor.net/user/395766

После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)
https://censor.net/comments/locate/3193233/019214f6-7fb2-7398-8b80-1d99cf48639f
04.05.2020 16:03 Ответить
Має підтримку 73,22%. Який ще референдум треба?
04.05.2020 16:11 Ответить
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
04.05.2020 16:21 Ответить
Ты эту статью своему Пенькобежцу прочитатй...
04.05.2020 16:24 Ответить
кому? что такое "Пенькобежц"?
04.05.2020 17:09 Ответить
До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 7703
04.05.2020 17:43 Ответить
Ты куда, Одиссей?! От жены, от детей!
04.05.2020 18:01 Ответить
Конституція України
Стаття 5.
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. { Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-5.htm
04.05.2020 16:27 Ответить
Выше писали, что Зеленский нарушил ст. 109, 110, 111.

К чему ст. 5?
04.05.2020 17:23 Ответить
К тому, што для того, што бы т.с. "уволить" президента не обязательно "набуття чинності заяви президента про відставку з моменту оголошення ним його рішення".
Пенькобежец подтвердит, еси шо...
04.05.2020 18:03 Ответить
цитата:
"После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)"


Я привел содержание статей.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Как и когда Зеленский нарушил ЭТИ статьи и причем тут Янукович?
04.05.2020 18:10 Ответить
А, всё... я понял...
109 и 110 статьи вроде бы здесь и не при чём, но статья 111 - другой вопрос. Там говорится про "вчинення ним державної зради або іншого злочину".
Видимо нужно было Вальдемару назвать ещё статьи 113 и 114, тогда эта часть его поста была бы актуальной. Но принимая во внимание, што первая часть его поста не видна, то и вышла такая непонятка со ст. 109 и 110.
04.05.2020 18:27 Ответить
подібну лабуду на кожній зупинці транспорту в містах кричали п"яні молоді регіонали проти юща в 2005...міняй пластинку...
04.05.2020 18:59 Ответить
То ли еще будет с банковским законом ( который еще и не приняли). В общем МВФ нужно погодить с кредитами.. у нас ведь как, сегодня приняли, завтра отменили, послезавтра поменяли У нас же законы как дышло.. А они по своим меркам судят. Не тот случай.
04.05.2020 16:09 Ответить
Конституцію який тільки през не гвалтував..
04.05.2020 16:09 Ответить
Интересно, а надругательство над остывающей тушкой оманского Членограя за нарушение Конституции Украины будет публичным ???
04.05.2020 16:12 Ответить
Кортить посвистіти у цюцюрку? То піди до єфрейтора- він тобі допоможе!)
04.05.2020 16:15 Ответить
Я з твоїм єфрейтором не знайомий і розбивати вашу з ним сім"ю не маю бажання...
04.05.2020 16:20 Ответить
А в мене його й нема- ти зі своїм розбирайся!)))
04.05.2020 16:28 Ответить
Не свисти...
04.05.2020 16:30 Ответить
И даже дарагая не узнает какой будет конец.
04.05.2020 18:03 Ответить
Так што, всё таки будет не публичным, да ???
04.05.2020 18:06 Ответить
Всё может быть, всё может быть.
04.05.2020 18:22 Ответить
Страна получила не деньги, а новые требования
При этом вы-"слуги..." опозорились навсегда, а своре ПЕСов прощены все грехи. Так чего вы добились? И знаете что будет дальше?
Совершенно без злорадства хочу спросить у «слуг», нажавших зелёные кнопки за рынок земли вместе с псами Порошенко и голосами Сороса:

Вот вы оправдываете себя тремя вещами:

1. Маленькая концентрация земли и пока только для физ.лиц.

2. Запрет продажи государственной и коммунальной земли.

3.Очень деньги нужны.

Это, конечно, чистая ложь, так как:

1.закон выписан не под мелких фермеров, а под банки.

2.банки вы поставили на колени другим законопроектом, зачем-то названным аниколомойским.

3.деньги нужны только потому, что вы решили отдать 17 млрд. дол. долга, чтоб мечтать о новом долге в 10 млрд.дол.

И вот, вы передали интереса государства и избирателей, публично спарились с псами Сороса и ...

И?

Страна получила не деньги, а новые требования:

-секвестировать бюджет для убийства экономики;

-продолжить «реформы» по ликвидации граждан;

-открыть рынок земли юр лицам;

-увеличить концентрацию земли;

-добить банки новым законом и

-ожидать новых требований.

При этом вы опозорились навсегда, а свора Порошенко получила прощение всех грехов.

Так чего вы добились?

И знаете что будет дальше?

Вы продолжите и случку с Порошенко, и исполнение всех требований МВФ ...

У вас просто нет силы и смелости, а значит нет выхода.

СлуГоПёс -это коалиция мародёров и эпидемии.

Худшее, что могло случится со страной.
04.05.2020 16:14 Ответить
Що це за ху.ню ти перерахував? і що х цього, може слугувати підставою для обмеження моїх прав, як власника землі?
04.05.2020 17:50 Ответить
Так не читай-не буде діареї словесної Вашої..
Переживете-взнаєте...не нервуйте..
😁
04.05.2020 17:53 Ответить
я не можу зрозуміти, яке значення має усе це лайно? Що значить під банки виписаний, ну то видавай їм кредити з власної кишені, у чому проблема? Тобі відомий інший механізм фінансування фермерів? Може з бюджету, з мої податків? Ми ж усе фінансуємо саме з бюджету! Субсидії, проїзди для пенсіонерів, допомоги по народженню і т.п. Ми ж заможна країна, чому би нам ще й це на шию бюджету не повісити?
04.05.2020 18:01 Ответить
Вибачаюсь, що виклав не сумісне з Вашою методичкою..
Вас Я на увазі не мав!
Які проблеми??
Ви тут цензором працюєте?
Бувайте!!))
04.05.2020 18:05 Ответить
Ви виклали те, що несумісне із реаліями, я тут ні до чого. Від мантри халва, лайно у роті на неї не перетвориться, так із брехнею вашої Юлі.
05.05.2020 09:47 Ответить
Странно все это. Почему не улучшать закон если он такой плохой? Богатые украинские дельцы свою выгоду упускать не хотят, а народу про патриотизм сказки рассказывают?
04.05.2020 16:14 Ответить
Не хвилюйтеся, КС визнаєвсе чикі-пікі.
04.05.2020 16:15 Ответить
Звісно, про що ж тоді Юля буде далі брехати? До тарифів звикли, тепер і на землі не поспекулюєш...
04.05.2020 16:28 Ответить
А ты у той Юли спроси она, курва хоть корову вблизи видела?Что бы в сельское хозяйство свой нос совать
04.05.2020 16:46 Ответить
Она видела тебя аленя...
04.05.2020 16:52 Ответить
Вероятно, это прыхыльнык Ляшка
04.05.2020 17:39 Ответить
с.с. курва тоя бабця,мама,сестра,донька і навіть кішка,а ти звичайний соєво - каустіковий пі@oр...
05.05.2020 10:45 Ответить
Затрудняюсь предположить на сколько лет эта тяжба протянется.
04.05.2020 18:08 Ответить
Дивно як це нема жодного призвища в публікаціі Цензора? Це напевно тому,що нема серед призвищ депутатів подавших це подання призвища агента російських спецслужб Порошенко?
05.05.2020 10:51 Ответить
 
 