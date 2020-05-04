В КС поступило представление о признании неконституционным закона о рынке земли

В Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины",- говорится в сообщении КС в понедельник.

По данным суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

Напомним, 30 апреля был опубликован Закон Украины о рынке земли. Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.