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Опубликован Закон Украины о рынке земли
В четверг, 30 апреля, был обнародован закон о рынке земли. Документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.
Об этом свидетельствует публикация закона в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает:
- документ вступит в действие с 1 июля 2021 года;
- первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;
- после этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
- земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;
- продажа иностранцам - после референдума.
При этом до 1 января 2024 года:
- граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем;
- запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.
Документ предусматривает, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки.
Топ комментарии
+13 Инокентий Смотрящий
показать весь комментарий30.04.2020 12:01 Ответить Ссылка
+6 5 копійок
показать весь комментарий30.04.2020 12:16 Ответить Ссылка
+5 vera vera #449995
показать весь комментарий30.04.2020 12:36 Ответить Ссылка
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А ТЕПЕРЬ ПО ВТОРОМУ КРУГУ!!
Слід знати, землю ніхто з людей, влади, держав не створював, щоб нею торгувати: продавати, купувати та ПЕРЕпродавати на ВІКИ ВІЧНІ.
Земля може бути продана тільки у тимчасове користування, відповідно до вимог Закону Божого - в АРЕНДУ, за умов використання її тільки за сільскогосподарським призначенням.
У противному випадку, арендар МУСИТЬ землю ПОВЕРНУТИ її ВЛАСНИКОВІ - державі, народові України для здачи її, у ТИМЧАСОВУ власність, іншому добросовісному арендареві (виноградареві).
- лотерея. На первый взгляд говно участок, а потом бац - а там нефть
А я еще не разобрался - плохо это или хорошо (продажа земли). Если подумать, то земля уже давным давно захвачена всякой босотой. При чем бесплатно. На озере карасиков ловить - а тут уже есть хозяин, башляй. Покупаться на пляже? А хер, тут усадьба построена. Лес? Шо, не видишь тут частная турбаза...
И тд и тп...
Держава буде контролювати мінімальну і максимальну ціну за гектар землі для запобігання фінансових махінацій ?
Наприклад, для людей з корупційними зв'язками землю можуть продати за безцінь, а звичайним фермерам будуть гнути ціну втридорога.
Действующие лица:
$$$ «Истинные патриоты»;
006 Свои;
### Народ.
Акт первый и последний непрекращающийся половой.
$$$ Ээх, даа-рооо-ги... Афанасий, попридержи-ка лошадок. Дай-ка я с этим крепостным в ветхом рубище словом перекинусь.
006 Слушаюсь, барин. Тпру, лядащие! Эй, холоп, по твою душу остановились; шапку свою завшивленную скинь, с тобой его сиятельство желает разговаривать.
$$$ А чьи-это, мил человек, леса ветвистые за колючей проволокой умилительной?
### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.
$$$ А ты чьих будешь?
### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.
$$$ И много у маркиза таких как ты?
### Еще много, но было больше, мрем, как мухи, ваше сиятельство.
$$$ Мрете? Это хорошо; значит, страдать больше не будете.
### Ваша правда; страдать уж больше и мочи нет. Да вот пожить по-людски хотя бы немножечко хочется. Да и деток жалко; света белого не видят, с раннего детства к рабству приучаются.
$$$ Неужто маркиз Канабас такой плохой господин?
### Господа-то вроде как, ваше сиятельство, все - хорошие, ведь всякая власть - от Бога; это мы - плохие, потому что работать из последних жил и впроголодь не хотим.
$$$ Да ты - философ! Правильные мысли глаголешь. Дай-ка я тебе, браток, помочусь на лицо, чтоб ты умылся, а то вон как щеки-то коростой поросли. Речки-то теперь почти все хозяйские, чтоб кто попало рыло свое пакостное туда не совал...
### Воистину, божья роса! Премного благодарен, ваше сиятельство.
$$$ Эх, везучий ты: прямо после бутылочки «Мадам Клико», которой я в местном клубе землевладельцев жажду утолил. А ты, Афанасий, не дуйся, на тебя я перед сном от души помочусь. А там, гляди, может что и по-большому перепадет.
006 Премного благодарен, барин.
$$$ Ох, Афонька, ох хитрец ты у меня да мастер глазки строить! Ну, так и быть: вся куча, что утром наложу, твоя будет, никому больше обещать не буду. А ты, чтоб голову правильными мыслями занять, почитай-ка молитовку для живота моего, чтобы пищеварение было хорошим. Иначе, если после преобильных заморских угощений маркиза Канабаса с травками всякими курительными и порошочками нюхательными душеспасительными меня пронесет, то уж извиняй... Ну, поехали; чего стоять-то, когда дел невпроворот: после земельной-то реформы еще, поди, не все гектарчики да холопы при деле. Истинным патриотам надо торопиться, чтобы застолбить их за собой, а то если раньше придут западные капиталисты-изверги со своими бездуховными технологиями и карательными законами - совсем простым людям житья не будет.