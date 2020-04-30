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Опубліковано Закон України про ринок землі
У четвер, 30 квітня, був оприлюднений закон про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.
Про це свідчить публікація закону у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.
Закон передбачає:
- документ набуде чинності з 1 липня 2021 роки;
- перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;
- після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
- землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть;
- продаж іноземцям - після референдуму.
Водночас до 1 січня 2024 року:
- громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, придбані у власність громадянином до набуття чинності абзацом;
- забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесених до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого сільського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або якщо різниця між нормативною грошовою оцінкою яких становить не більше 10% і відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
Документ передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути менше за їхню нормативну грошову оцінку.
Топ коментарі
+13 Инокентий Смотрящий
показати весь коментар30.04.2020 12:01 Відповісти Посилання
+6 5 копійок
показати весь коментар30.04.2020 12:16 Відповісти Посилання
+5 vera vera #449995
показати весь коментар30.04.2020 12:36 Відповісти Посилання
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А ТЕПЕРЬ ПО ВТОРОМУ КРУГУ!!
Слід знати, землю ніхто з людей, влади, держав не створював, щоб нею торгувати: продавати, купувати та ПЕРЕпродавати на ВІКИ ВІЧНІ.
Земля може бути продана тільки у тимчасове користування, відповідно до вимог Закону Божого - в АРЕНДУ, за умов використання її тільки за сільскогосподарським призначенням.
У противному випадку, арендар МУСИТЬ землю ПОВЕРНУТИ її ВЛАСНИКОВІ - державі, народові України для здачи її, у ТИМЧАСОВУ власність, іншому добросовісному арендареві (виноградареві).
- лотерея. На первый взгляд говно участок, а потом бац - а там нефть
А я еще не разобрался - плохо это или хорошо (продажа земли). Если подумать, то земля уже давным давно захвачена всякой босотой. При чем бесплатно. На озере карасиков ловить - а тут уже есть хозяин, башляй. Покупаться на пляже? А хер, тут усадьба построена. Лес? Шо, не видишь тут частная турбаза...
И тд и тп...
Держава буде контролювати мінімальну і максимальну ціну за гектар землі для запобігання фінансових махінацій ?
Наприклад, для людей з корупційними зв'язками землю можуть продати за безцінь, а звичайним фермерам будуть гнути ціну втридорога.
Действующие лица:
$$$ «Истинные патриоты»;
006 Свои;
### Народ.
Акт первый и последний непрекращающийся половой.
$$$ Ээх, даа-рооо-ги... Афанасий, попридержи-ка лошадок. Дай-ка я с этим крепостным в ветхом рубище словом перекинусь.
006 Слушаюсь, барин. Тпру, лядащие! Эй, холоп, по твою душу остановились; шапку свою завшивленную скинь, с тобой его сиятельство желает разговаривать.
$$$ А чьи-это, мил человек, леса ветвистые за колючей проволокой умилительной?
### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.
$$$ А ты чьих будешь?
### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.
$$$ И много у маркиза таких как ты?
### Еще много, но было больше, мрем, как мухи, ваше сиятельство.
$$$ Мрете? Это хорошо; значит, страдать больше не будете.
### Ваша правда; страдать уж больше и мочи нет. Да вот пожить по-людски хотя бы немножечко хочется. Да и деток жалко; света белого не видят, с раннего детства к рабству приучаются.
$$$ Неужто маркиз Канабас такой плохой господин?
### Господа-то вроде как, ваше сиятельство, все - хорошие, ведь всякая власть - от Бога; это мы - плохие, потому что работать из последних жил и впроголодь не хотим.
$$$ Да ты - философ! Правильные мысли глаголешь. Дай-ка я тебе, браток, помочусь на лицо, чтоб ты умылся, а то вон как щеки-то коростой поросли. Речки-то теперь почти все хозяйские, чтоб кто попало рыло свое пакостное туда не совал...
### Воистину, божья роса! Премного благодарен, ваше сиятельство.
$$$ Эх, везучий ты: прямо после бутылочки «Мадам Клико», которой я в местном клубе землевладельцев жажду утолил. А ты, Афанасий, не дуйся, на тебя я перед сном от души помочусь. А там, гляди, может что и по-большому перепадет.
006 Премного благодарен, барин.
$$$ Ох, Афонька, ох хитрец ты у меня да мастер глазки строить! Ну, так и быть: вся куча, что утром наложу, твоя будет, никому больше обещать не буду. А ты, чтоб голову правильными мыслями занять, почитай-ка молитовку для живота моего, чтобы пищеварение было хорошим. Иначе, если после преобильных заморских угощений маркиза Канабаса с травками всякими курительными и порошочками нюхательными душеспасительными меня пронесет, то уж извиняй... Ну, поехали; чего стоять-то, когда дел невпроворот: после земельной-то реформы еще, поди, не все гектарчики да холопы при деле. Истинным патриотам надо торопиться, чтобы застолбить их за собой, а то если раньше придут западные капиталисты-изверги со своими бездуховными технологиями и карательными законами - совсем простым людям житья не будет.