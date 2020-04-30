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Новини Ринок землі
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Опубліковано Закон України про ринок землі

Опубліковано Закон України про ринок землі

У четвер, 30 квітня, був оприлюднений закон про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Про це свідчить публікація закону у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає:

  • документ набуде чинності з 1 липня 2021 роки;
  • перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;
  • після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
  • землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть;
  • продаж іноземцям - після референдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

Водночас до 1 січня 2024 року:

  • громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, придбані у власність громадянином до набуття чинності абзацом;
  • забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесених до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого сільського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або якщо різниця між нормативною грошовою оцінкою яких становить не більше 10% і відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

Документ передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути менше за їхню нормативну грошову оцінку.

Автор: 

земля (1687)


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Топ коментарі
+13
Хрен вам ублюдки от внешнего управления! сами то досидите или нафиг с поля. Земля принадлежит гражданам Украины, Конституция! Досрочные перевыборы мерзостей с поля!
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30.04.2020 12:01 Відповісти
+6
Опубликован Закон Украины о рынке земли - Цензор.НЕТ 558
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30.04.2020 12:16 Відповісти
+5
Украинскую землю купят за любую цену. И совсем не бедные люди. Для дальнейших торгов все равно это им будет выгодно.
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30.04.2020 12:36 Відповісти
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Хрен вам ублюдки от внешнего управления! сами то досидите или нафиг с поля. Земля принадлежит гражданам Украины, Конституция! Досрочные перевыборы мерзостей с поля!
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30.04.2020 12:01 Відповісти
74% людей против по всем опросам. Радуйтесь "хуже не будет? лиш бы не Порошенко", кучка клоунов сняла с вас последнее.
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30.04.2020 12:47 Відповісти
https://censor.net/user/467623 Так твой Соевый тоже голосовал за рынок земли. Зеля и Соя - два куска говна, которые воруют землю у народа.
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30.04.2020 13:09 Відповісти
Опубликован Закон Украины о рынке земли - Цензор.НЕТ 587
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Мене цікавить тільки одне. Чому мешнанці міст, які приватизували отримані від держави квартири мають право їх продавати, а селяни отримавши землю від тієї ж держави ні?
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30.04.2020 12:15 Відповісти
Хтось вкладав кошти на побудову землі?
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30.04.2020 12:16 Відповісти
Земля принадлежит всем украинцам и их потомкам. И больше никому.
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30.04.2020 12:18 Відповісти
Вера, а ты или твои родители почему не поделилась с селянами частью квартиры которую вы в свое время приватизировали? Или когда захотите ее продать поделитесь деньгами с селянами?
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30.04.2020 12:20 Відповісти
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30.04.2020 12:21 Відповісти
Мы сами по маме и папе, по всем нашим предкам из села вышли. Так что мы и есть те селяне.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Ви вишлі із сЄла, поїхали в місто, отримали квартиру від держави та т.і. А селянин сам собі збудував житло за свої кошти і від держави повинен отримати дулю за те що все життя пропахав на цій землі?
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30.04.2020 12:29 Відповісти
БРЕХНЯ при совке крестьяне так же получали дома как горожане получали квартиры!!
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30.04.2020 12:40 Відповісти
Не неси бред. Отримували тільки окремі спеціалісти, які були членами партії та направлялись працювати в великі колгоспи. А в решті, а їх було біля 90 відсотків у селянина окрім глинобитної хати та мозолів на руках нічого не було.
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30.04.2020 13:11 Відповісти
ОПЯТЬ БРЕХНЯ целые поселки строились с нуля что в тех поселках токо члены партии жили!!
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30.04.2020 13:13 Відповісти
Оять брєд. Будувались тільки в так званих радгоспах і то для того, що би було шо в газеті надрукувати, а колгоспи, які наймали на роботу спеціалістів самі повинні були про це дбати. І таких заможних колгоспів по Україні було дуже мало.
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30.04.2020 13:22 Відповісти
а ты что думаешь всем горожанам поголовно квартиры давали! как в селе давали токо некоторым и в большенстве случаев тем кто связан с властью так и в городах был такой же механизм!! так что не надо тут ЛЯ ЛЯ ЛЯ!!
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30.04.2020 13:25 Відповісти
О! Потихоньку начинаешь прозревать Так вот я же и говорю, чем отличаются городские жители от сельских. Городские получили квартиры (пусть не все), получили ваучер (пай) завода, который потом продали или государство под видом разных махинаций его обесценило и простой крестьянин который нихрена не получил, а хоть и получил кусок земли в 2 или 3 гектара до сих пор за него получает два мешка кукурузы в год?
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30.04.2020 13:53 Відповісти
начнем КРЕСТЬЯНЕН НИХЕРА НЕ ПОЛУЧИЛ=БРЕХНЯ!! КРЕСТЬЯНИН ПОЛУЧИЛ ДОМ! ТАК ЖЕ КАК ЖИТЕЛЬ ГОРОДА КВАРТИРУ

А ТЕПЕРЬ ПО ВТОРОМУ КРУГУ!!
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30.04.2020 14:15 Відповісти
Ще раз розповідаю, для тих хто на бронєпоєздє. Селяни які отримували будинки їх одиниці, а в містах цілі так звані спальні райони були побудовані і їх десятки мільйонів таких отримувачів. Різницю розумієш?
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30.04.2020 14:23 Відповісти
читай выше там все описано КРУГ НОМЕР ДВА!!
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30.04.2020 14:24 Відповісти
Ну... коли нехрен сказать тебе то и так сойдЬЙОт...
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30.04.2020 14:27 Відповісти
Я украинка. А землю скупят банки, которые теперь не управляются Украиной. Мы родительскую квартиру не продаем. Это место где мы родились. Не сдаем и не продаем.
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30.04.2020 12:23 Відповісти
Але ж право на продажу маєш. То чому селянин не має права розпоряджатися своїм майном як ти та твої батьки? Чи ти думаєш Шо в селах сидять і тільки ждуть, що б цю землю продати. Відкрию тобі секрет. Хто хотів її позбутися вже давним давно її продали.
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Я нормальна людина і задают звичайні запитання. У всіх цивілізованих країнах є ринок сільськогосподарських земель тільки чомусь в Україні це рахується деякими громадянами шо це зло для людей. Чи ти думаєш Шо завтра чи коли там він набирає чинності всі кинуться продавати землю? Серед моїх знайомих, в кого є пай, а в мене їх дуже багато, охочих продавати її взагалі немає. А хто хотів продати ті вже давним-давно її продали.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Во Франции землю покупает только земельный банк Франции и очень смотрит чтобы ее в первую очередь приобрели фермеры Франции. В Англии вся земля принадлежит королеве. Ее сдают только в аренду за деньги или даром, если ты многодетный родитель одиночка. Даже на выбор участки предоставляют, если захочешь иметь огород.
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30.04.2020 12:26 Відповісти
Вєра, я про це знаю не гірше тебе. Ти невідлинюй від тих питань які я поставив стосовно права розпоряджатися своєю власністю. У Франції, до речі, ніколи не забезпечували громадян житлом від держави, як було в СССР. Там зовсім друга ситуація у відносинах держави та її громадян. Так, що порівнювати Францію і Україну де все 70 років було колхозноє, всьо вокруг моё не потрібно. Я колись казав і буду казати, коммуняцька влада за 70 років такого наробила, що будемо вичухувати це ще років 100
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30.04.2020 12:37 Відповісти
У всіх цивілізованих країнах працює закон і суди. Там судами не керує якийсь єврей агент Кремля. Як можна вводити ринок землі в країні з корумпованими судами!? А! бо вимушені були! Бо джнєг не дадуть! А. Куди за рік подівались гроші з бюджету!?!? Ви там зовсім дебіли, кацапня!?
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30.04.2020 12:28 Відповісти
Держава квартиры просто так не раздавала. Нужно было пропахать на заводе 10-20 лет за 140 рублей.
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30.04.2020 14:53 Відповісти
Ну так никто ж и не спорит. А колхозник Шо на шару работал? Они вообще одно время за трудодни горба гнули, кроме мозолей нихрена не имели... Так вы хотите и тут его нагнуть?
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30.04.2020 14:59 Відповісти
Колхознику давали приусадебный участок, полгектара нашару, а горожанину не давали. И ему никто не мешал устроиться на завод, если образование позволяло. Чтобы устроиться на завод, нужно было как минимум ПТУ закончить.
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30.04.2020 17:42 Відповісти
Мока, горожаніну давалі дачніє участкі бері-нехочу. Только ленівиє не хотєлі воспользоваЦЦА. А на завод устоіЦЦА конєчно можно только в том случає кАдА город рядом, а єслі город за 50-100 км і нє ходіт транспорт то хрєн куда виєдєшь с сЄла. І второЄ єслі всЄ сЄлянЄ пойдут на завод работать то Шо ти тогда жрать будЄшь? Єто сейчас можно привЄзті із за граніци, купіть там Єслі буЄт валюта, а в задрипаном сАвкЄ єЙО всЄгда нЄ хвАтАлА. Так Шо жралі то Шо самі вираЩівалі. ПАняВ МокА?!
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30.04.2020 19:54 Відповісти
Дачные участки давали в качестве поощрения для ценных кадров, для научных, партийных и прочих инженеров. Работягам никто не давал. Потому и давали квартиры, чтобы выехали, обучились и слушались начальника. Стоит ли удивляться легкости, с которой отобрали землю у шариковых, у которых штаны на ходу спадают.
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30.04.2020 20:29 Відповісти
Синок, чи тобі мені розповідати, що і кому коли давали? Бредятину тут несеш не знаючи чи навмисно цього я не знаю. Але судячи з твого ніка тобі не більше 35 років. І все про що ти тут патякаєш бред сивої кобили. Ті про кого ти тут кажеш звались номенклатурою, вони мали державні дачі і утримувались ці дачі за державний кошт. Їм не треба було гнути горба на грядках, вони туди їздили відпочивати. А простим роботягам виділялось по 5 соток щоб вони там по вихідних горба гнули та халупи собі 3 на 4 в кращому разі будували та вирощували якусь городину тому, що сАвЄЦая влась не здатна була зорганізувати сільське виробництво продуктів, що б забезпечити городян овочами та фруктами з магазинів. Хто не лінився той брав собі наділ в 5 соток та працював на них по вихідних, а хто горілляку хтів пити той пив по вихідних. Так Шо все це я пережив и бачив на власні очі. А ти тут байки розповідаєш...
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30.04.2020 21:23 Відповісти
Двойка тебе по логике и арифметике. Гос дачи были только у высшей номенклатуры, а на предприятия спускали ограниченный набор участков для раздачи ценному персоналу и приблатненных к начальству. Простой работяга мог получить дачу тольку по блату.
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01.05.2020 02:54 Відповісти
Синок, Шо ти маєш на увазі під визначенням слова дача? Так, готові дачі давали номенклатурі та блатним шовкопёрим, про що я тобі і говорив. А 5 соток землі запросто можна було отримати під дачу. Хочеш будку будуй, а хочеш огород сади. Ніяких проблем з цим ніколи на заводах та фабриках не було особливо в часи так званої пєрєстройки горбатого. Поля цілі віддавали колгоспи під огороди жителям міст. Вони й нахапали, тільки потім зрозуміли, що це тяжка невдячна праця. Позасерали бур'янами та покидали. Колгоспи развалили (перестрояли), землю розпаювали і років 5-6 ті землі бур'янами заростали поки не позбирали заяви в сільську раду від тих горе-дачників про відмову від ділянки, щоб новоспечені ХВермери могли там щось сіяти. Отак воно було... А ти тут розповідаєш байки яких десь наслухався та начитався в інтернеті...
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01.05.2020 17:51 Відповісти
Тому що згідно до Конституції земля належить всьому українському народу. Отже, приватна власність на землю незаконна і ніякого продажу землі бути не може. Товаром може бути лише те, що створила людина.
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30.04.2020 22:19 Відповісти
Знаєш чого ми відстали від цивілізованого світу на 100 років? Тому, що вже більше 100 років то царів скидаємо то комуняк вигонимо то з бандитами боремось то реХВорми проводимо то... ще щось робимо і думаєм Шо ми найрозумніші на всьому білому світі. А світ, цивілізований світ, такі країни як США, Німеччина, Англія, Франція та вже й Польща пішла по ринковому шляху та поваги до приватної власності і живуть як повинні жити нормальні люди. А ми й далі будемо думати Шо ми самі умні... Сашко, вже хто хтів продати ту землю давним давно вже її продав під виглядом заповітів, здачу в оренду на 50 років, під заставу в банк та т.і. Чи ти не знав про це?
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30.04.2020 23:08 Відповісти
Тому що, квартири створені людськими руками й приватизували за власні кошти, а земельні (створені Богом) паї від держави отримали ЗАДАРМА.

Слід знати, землю ніхто з людей, влади, держав не створював, щоб нею торгувати: продавати, купувати та ПЕРЕпродавати на ВІКИ ВІЧНІ.
Земля може бути продана тільки у тимчасове користування, відповідно до вимог Закону Божого - в АРЕНДУ, за умов використання її тільки за сільскогосподарським призначенням.
У противному випадку, арендар МУСИТЬ землю ПОВЕРНУТИ її ВЛАСНИКОВІ - державі, народові України для здачи її, у ТИМЧАСОВУ власність, іншому добросовісному арендареві (виноградареві).
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02.05.2020 10:27 Відповісти
За які власні кошти квартири приватизували? Шо ти мелиш? Ну так, сплачували там якісь копійки в БТІ та нотаріусам за реєстрацію та виготовлення технічного паспорта. А землі сільськогосподарського призначення для того, що б вони стали такими їх треба було зробити тяжкою працею. Почитай що таке цілина, а що таке рілля.
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02.05.2020 20:18 Відповісти
пай купляв? за скільки?
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03.05.2020 22:12 Відповісти
Ні не купляв. Нахрена він мені?
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03.05.2020 22:36 Відповісти
все знаєш, то за скільки у держави були кулені земельні паї?
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05.05.2020 21:02 Відповісти
У держави не знаю, а ті хто продали свої паї під виглядом заповіту чи оренди на 50 років чи ще якоїсь махінації продавали їх по 2500$ за пай, а пай в середньому був по 3,5 - 4 гектари. Це десь по 600$ за гектар. Це я знаю точно, тому що серед моїх знайомих є такі які продавали. І така картина по всій Україні. Тільки не кажи Шо ти про це не знав. Так, що кажу хто хотів позбутися паїв вже давно їх позбувся.
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05.05.2020 22:12 Відповісти
Опубликован Закон Украины о рынке земли - Цензор.НЕТ 558
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30.04.2020 12:16 Відповісти
А зараз вона в кого..?
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30.04.2020 12:18 Відповісти
надо сделать как в Америке
- лотерея. На первый взгляд говно участок, а потом бац - а там нефть
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30.04.2020 12:19 Відповісти
Ну да, как в Америке. Там всех коренных жителей владельцев своей земли в резервациях поселили, а их женщин стерелизуют.
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30.04.2020 12:20 Відповісти
Так ты оставшихмся еще и без земли хочешь оставить? Это какая же партия у таких как ты? Хочешь Украину уничтожить?
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30.04.2020 12:28 Відповісти
Ты же защищаешь тандем Пороха и Зели. Фактически они - братья близнецы.
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30.04.2020 12:32 Відповісти
тебя тоже простерелизуют
А я еще не разобрался - плохо это или хорошо (продажа земли). Если подумать, то земля уже давным давно захвачена всякой босотой. При чем бесплатно. На озере карасиков ловить - а тут уже есть хозяин, башляй. Покупаться на пляже? А хер, тут усадьба построена. Лес? Шо, не видишь тут частная турбаза...
И тд и тп...
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30.04.2020 12:28 Відповісти
Такие как ты и в ваучеры игрались. С носом остались.
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30.04.2020 12:29 Відповісти
а ты, по всей видимости, олигарх, скупивший ваучеры у лохов, и периодически (ради удовольствия) проводишь время на этом сайте
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30.04.2020 12:42 Відповісти
Та ладно. Для чего же комменты.Я ни одного ваучера не брала. Сразу знала что это развордяк.
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30.04.2020 13:07 Відповісти
мало того, что тебя развели, так ты еще к тому же потеряла немного бабла, ибо их продавали
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30.04.2020 13:15 Відповісти
У мене питання:
Держава буде контролювати мінімальну і максимальну ціну за гектар землі для запобігання фінансових махінацій ?

Наприклад, для людей з корупційними зв'язками землю можуть продати за безцінь, а звичайним фермерам будуть гнути ціну втридорога.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Украинскую землю купят за любую цену. И совсем не бедные люди. Для дальнейших торгов все равно это им будет выгодно.
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30.04.2020 12:36 Відповісти
Самое смешное что власти ставят себе в заслугу принятие этого закона! токо вопрос к властям заслуга перед кем перед МВФ! а ниче что те кто вас выбирал и те кто платит налоги (граждане Украины) против этого закона! НИЧЕ ДА!!
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30.04.2020 12:37 Відповісти
У пана Енгельгарта, чьим крепостным был Шевченко, кажется было меньше 10 000 Га.
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30.04.2020 12:54 Відповісти
всё верно.
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30.04.2020 13:03 Відповісти
Земельная реформа (водевиль)

Действующие лица:
$$$ «Истинные патриоты»;
006 Свои;
### Народ.


Акт первый и последний непрекращающийся половой.

$$$ Ээх, даа-рооо-ги... Афанасий, попридержи-ка лошадок. Дай-ка я с этим крепостным в ветхом рубище словом перекинусь.

006 Слушаюсь, барин. Тпру, лядащие! Эй, холоп, по твою душу остановились; шапку свою завшивленную скинь, с тобой его сиятельство желает разговаривать.

$$$ А чьи-это, мил человек, леса ветвистые за колючей проволокой умилительной?

### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.

$$$ А ты чьих будешь?

### Маркиза де Канабаса, ваше сиятельство.

$$$ И много у маркиза таких как ты?

### Еще много, но было больше, мрем, как мухи, ваше сиятельство.

$$$ Мрете? Это хорошо; значит, страдать больше не будете.

### Ваша правда; страдать уж больше и мочи нет. Да вот пожить по-людски хотя бы немножечко хочется. Да и деток жалко; света белого не видят, с раннего детства к рабству приучаются.

$$$ Неужто маркиз Канабас такой плохой господин?

### Господа-то вроде как, ваше сиятельство, все - хорошие, ведь всякая власть - от Бога; это мы - плохие, потому что работать из последних жил и впроголодь не хотим.

$$$ Да ты - философ! Правильные мысли глаголешь. Дай-ка я тебе, браток, помочусь на лицо, чтоб ты умылся, а то вон как щеки-то коростой поросли. Речки-то теперь почти все хозяйские, чтоб кто попало рыло свое пакостное туда не совал...

### Воистину, божья роса! Премного благодарен, ваше сиятельство.

$$$ Эх, везучий ты: прямо после бутылочки «Мадам Клико», которой я в местном клубе землевладельцев жажду утолил. А ты, Афанасий, не дуйся, на тебя я перед сном от души помочусь. А там, гляди, может что и по-большому перепадет.

006 Премного благодарен, барин.

$$$ Ох, Афонька, ох хитрец ты у меня да мастер глазки строить! Ну, так и быть: вся куча, что утром наложу, твоя будет, никому больше обещать не буду. А ты, чтоб голову правильными мыслями занять, почитай-ка молитовку для живота моего, чтобы пищеварение было хорошим. Иначе, если после преобильных заморских угощений маркиза Канабаса с травками всякими курительными и порошочками нюхательными душеспасительными меня пронесет, то уж извиняй... Ну, поехали; чего стоять-то, когда дел невпроворот: после земельной-то реформы еще, поди, не все гектарчики да холопы при деле. Истинным патриотам надо торопиться, чтобы застолбить их за собой, а то если раньше придут западные капиталисты-изверги со своими бездуховными технологиями и карательными законами - совсем простым людям житья не будет.
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30.04.2020 13:32 Відповісти
Украинцы это палестинцы. С той разницей, что у палестинцев рождаемость 4-5, а у украинцев 1.3. Т.е. скорее индейцы. Два антиолигархических майдана под чутким руководством Сороса закончились тотальной скупкой Украины иудоглобализаторскими олигархами. На месте памятника Ленина нужно поставить памятник Соросу в образе хитрой жопы.
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30.04.2020 14:16 Відповісти
Наконец-то!А то моих 4 пая нах никому не нужны были,все заросло,может хоть теперь кто-то купит))
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30.04.2020 15:34 Відповісти
Покажи участки в кадастре и на гугл мапс. А то есть подозрение в свиздеже.
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30.04.2020 15:43 Відповісти
Индейцам - сексуальныю свободу. Иудоглобализаторам - индейские территории.Опубліковано Закон України про ринок землі - Цензор.НЕТ 9557
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30.04.2020 15:39 Відповісти
Конституційний суд скасує цей "закон". А всі, хто за нього голосував разом із Зеленським, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за замах на Конституцію.
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30.04.2020 22:22 Відповісти
 
 