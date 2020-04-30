Опубліковано Закон України про ринок землі

У четвер, 30 квітня, був оприлюднений закон про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Про це свідчить публікація закону у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає:

документ набуде чинності з 1 липня 2021 роки;

перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;

після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть;

продаж іноземцям - після референдуму.

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Водночас до 1 січня 2024 року:

громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, придбані у власність громадянином до набуття чинності абзацом;

забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, що перебувають у приватній власності і віднесених до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого сільського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на земельні ділянки як предмета застави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або якщо різниця між нормативною грошовою оцінкою яких становить не більше 10% і відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

Документ передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути менше за їхню нормативну грошову оцінку.