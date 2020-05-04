До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі

До Конституційного суду України надійшло подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє відділ комунікацій КС і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року №№ 552-IXта окремих положень Земельного кодексу України", - йдеться в повідомленні КС в понеділок.

За даними суду, суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Основного закону України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано Закон України про ринок землі

Нагадаємо, 30 квітня був опублікований Закон України про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.