До КС надійшло подання про визнання неконституційним закону про ринок землі
До Конституційного суду України надійшло подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляє відділ комунікацій КС і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 4 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року №№ 552-IXта окремих положень Земельного кодексу України", - йдеться в повідомленні КС в понеділок.
За даними суду, суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Основного закону України.
Нагадаємо, 30 квітня був опублікований Закон України про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сначало - 1. ошибка.
спициолистам - 3 ошибки.
па - 1 ошибка.
ограрным - 1 ошибка.
после запятой пробел - 2 ошибки.
в конце предложения точка - 1 ошибка.
Итого 8 ошибок в одном предложении. Ты наверно Рошен очень любишь, или все зеленое, главное "абинеюля" громче кричи.
Посмотрел как разводили зеленых козликов и от души поржал.
Прям фильм Буратино " .... На дурака не нужен нож... "
Наивные лошки!
Або признати закон про продаж землі в Україні неконституційним, або накласти вето на 12 років на його виконання доки зарплатня в Україні не стане така як як в ЄС хоч приблизно
Прочитай знову.
Зеленский нарушил эту статью?
После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)
https://censor.net/comments/locate/3193233/019214f6-7fb2-7398-8b80-1d99cf48639f
Стаття 5.
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. { Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }
Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-5.htm
К чему ст. 5?
Пенькобежец подтвердит, еси шо...
"После того как,Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение 109,110 и 111 статей Конституции Украины!!!!Без референдума решил землю продать?Так что еще не вечер!)"
Я привел содержание статей.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Как и когда Зеленский нарушил ЭТИ статьи и причем тут Янукович?
109 и 110 статьи вроде бы здесь и не при чём, но статья 111 - другой вопрос. Там говорится про "вчинення ним державної зради або іншого злочину".
Видимо нужно было Вальдемару назвать ещё статьи 113 и 114, тогда эта часть его поста была бы актуальной. Но принимая во внимание, што первая часть его поста не видна, то и вышла такая непонятка со ст. 109 и 110.
При этом вы-"слуги..." опозорились навсегда, а своре ПЕСов прощены все грехи. Так чего вы добились? И знаете что будет дальше?
Совершенно без злорадства хочу спросить у «слуг», нажавших зелёные кнопки за рынок земли вместе с псами Порошенко и голосами Сороса:
Вот вы оправдываете себя тремя вещами:
1. Маленькая концентрация земли и пока только для физ.лиц.
2. Запрет продажи государственной и коммунальной земли.
3.Очень деньги нужны.
Это, конечно, чистая ложь, так как:
1.закон выписан не под мелких фермеров, а под банки.
2.банки вы поставили на колени другим законопроектом, зачем-то названным аниколомойским.
3.деньги нужны только потому, что вы решили отдать 17 млрд. дол. долга, чтоб мечтать о новом долге в 10 млрд.дол.
И вот, вы передали интереса государства и избирателей, публично спарились с псами Сороса и ...
И?
Страна получила не деньги, а новые требования:
-секвестировать бюджет для убийства экономики;
-продолжить «реформы» по ликвидации граждан;
-открыть рынок земли юр лицам;
-увеличить концентрацию земли;
-добить банки новым законом и
-ожидать новых требований.
При этом вы опозорились навсегда, а свора Порошенко получила прощение всех грехов.
Так чего вы добились?
И знаете что будет дальше?
Вы продолжите и случку с Порошенко, и исполнение всех требований МВФ ...
У вас просто нет силы и смелости, а значит нет выхода.
СлуГоПёс -это коалиция мародёров и эпидемии.
Худшее, что могло случится со страной.
Переживете-взнаєте...не нервуйте..
😁
Вас Я на увазі не мав!
Які проблеми??
Ви тут цензором працюєте?
Бувайте!!))