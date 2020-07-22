Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) оприлюднила свої термінові висновки щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612), серед яких рекомендація роз'яснити зв'язок між референдумами всенародних ініціатив про скасування законів і про вирішення питань загальнодержавного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рекомендується роз'яснити зв'язок між референдумом всенародних ініціатив щодо скасування законів або частини законів і референдумом щодо вирішення питань загальнодержавного значення", - йдеться в документі, який оприлюднено на сайті Ради Європи і який буде рекомендований для затвердження на 124-му пленарному засіданні Венеціанської комісії з 8- 9 жовтня 2020 року.

Згідно з рекомендаціями, процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, за необхідності, після голосування, а наслідки схвалення народної ініціативи повинні бути визначені в законі.

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Венеціанська комісія також звернула увагу на необхідність ввести додаткові положення в законопроєкт, спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників і противників тих питань, які винесені на референдум, щодо комісій з проведення референдуму. Рекомендується також продовжити термін для збору підписів для референдумів за народною ініціативою та перевіряти всі підписи.

"Рекомендується гармонізувати законопроєкт з виборчим законодавством для подальшого посилення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створити механізми, які практично будуть сприяти ефективному і змістовному виконанню виборчих прав внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у висновках Венеціанської комісії.

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