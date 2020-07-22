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Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум

Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) оприлюднила свої термінові висновки щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612), серед яких рекомендація роз'яснити зв'язок між референдумами всенародних ініціатив про скасування законів і про вирішення питань загальнодержавного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рекомендується роз'яснити зв'язок між референдумом всенародних ініціатив щодо скасування законів або частини законів і референдумом щодо вирішення питань загальнодержавного значення", - йдеться в документі, який оприлюднено на сайті Ради Європи і який буде рекомендований для затвердження на 124-му пленарному засіданні Венеціанської комісії з 8- 9 жовтня 2020 року.

Згідно з рекомендаціями, процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, за необхідності, після голосування, а наслідки схвалення народної ініціативи повинні бути визначені в законі.

Також читайте: Законопроєкт про референдум - єдиний, який був виставлений на всеукраїнське обговорення, - "слуга народу" Стефанчук

Венеціанська комісія також звернула увагу на необхідність ввести додаткові положення в законопроєкт, спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників і противників тих питань, які винесені на референдум, щодо комісій з проведення референдуму. Рекомендується також продовжити термін для збору підписів для референдумів за народною ініціативою та перевіряти всі підписи.

"Рекомендується гармонізувати законопроєкт з виборчим законодавством для подальшого посилення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створити механізми, які практично будуть сприяти ефективному і змістовному виконанню виборчих прав внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у висновках Венеціанської комісії.

Читайте: Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

Автор: 

Венеціанська комісія (227) референдум (628)


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Топ коментарі
+40
Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме - Цензор.НЕТ 7379
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22.07.2020 12:27
+28
Чому зелені бовдури так поспішають з питанням референдуму ?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
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22.07.2020 12:30
+23
"Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."

Источник: https://censor.net/n3209512

Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
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22.07.2020 12:29
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Венецианская комиссия обнародовала срочные выводы по украинскому законопроекту о референдуме - Цензор.НЕТ 7379
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22.07.2020 12:27 Відповісти
А хіба вас хтось тримає? Дивна дівчинка- сама вигадала, сама образилась!
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22.07.2020 12:29 Відповісти
А може хай краще здохне разом зі всією зеленою плєсєнью? Я б не проти, щоби і всі 73% здохли.
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22.07.2020 16:26 Відповісти
Но помни: гнев, страх - это всё ведёт на тёмную сторону Силы. Как только ты сделаешь первый шаг по тёмному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. (с)
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22.07.2020 16:43 Відповісти
Та срать я хотел на эту писанину
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22.07.2020 17:06 Відповісти
так, демонструєте потужний інтелект: нехай всі погані здохнуть, а хороші залишаться. І побудуємо прекрасний світ!
Тільки штука в тому, що немає "хороших" і "поганих", "дурних" і "розумних". Всі, абсолютно всі люди чинять і розумно і по-дурному, і підло і благородно. Якщо Ви вважаєте, що ніколи не робили ганебних речей, то Ви просто брехун або дурак.
Прокуратор...
Так це не працює.

p.s. Я зовсім не "містик", але негарні речі стаються з людьми, що так завзято бажають смерті людям, яких навіть не знають. Мабуть, вони самі себе якось руйнують.
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22.07.2020 22:28 Відповісти
к сожалению зеленский и его слуги оказались подлецами и лжецами,
на самом деле это причина всех бед
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23.07.2020 09:16 Відповісти
Тобто до Зеленського у нашій країні не було "бєд"?
Я не прибічник будь-якої влади, сама її природа робить мене опозіційним до влади, але це довга розмова )))
Немає у природі "прічини всєх бєд", на мою думку. Якщо всі негаразди звалювати на одну загальну причину, то це упередженість або відутність розуму, як на мене.
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23.07.2020 11:20 Відповісти
их уже на много меньше! к зиме останется пару штук!
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23.07.2020 08:54 Відповісти
"Венецианская комиссия также обратила внимание на необходимость ввести дополнительные положения в законопроект, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников тех вопросов, которые вынесены на референдум, относительно комиссий по проведению референдума.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."

Источник: https://censor.net/n3209512

Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
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22.07.2020 12:29 Відповісти
є така мутна: «Марія Ставнійчук»
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22.07.2020 12:40 Відповісти
Да хватит уже тыкать украинцев этим сбродом назначенцев под названием "Венецианская крмиссия"
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22.07.2020 12:30 Відповісти
Та ви шо? То міжнародна комісія, з найкращимиєвропейськими спеціалістами, вам не до вподоби? Віддаєте перевагу "трусавецьким профі", під керівництвом коломойського- фуйла?
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22.07.2020 12:34 Відповісти
Привет, дарагой! Ты хоть знаешь хоть как формируется Венецианская комиссия? Её члены безальтернативно назначаются каждым европейским государством, в том числе и рашей, и белорусью, и сербией и т.д. "Найкращі європейські спеціалісти"
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22.07.2020 13:54 Відповісти

Члени Веніціанської комісії :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%96 Уго Міфсуд Боннічі (професор права та колишній президент Мальти),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1 Жан-Клод Колльяр https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colliard [fr] (канцлер Паризького університету, колишній член Конституційної ради),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Крістоф Грабенвартер https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Grabenwarter [de] (суддя Конституційного суду Німеччини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A0%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вольфганг Гоффманн-Рім https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Hoffmann-Riem [en] (колишній суддя Федерального конституційного суду Німеччини),
Жан Ерік Гельгезен (професор Університету Осло)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Ганна Сухоцька (колишній прем'єр-міністр Польщі, професор Познанського університету ім. Адама Міцькевича та завідувач кафедри конституційного права),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Грет Галлер https://de.wikipedia.org/wiki/Gret_Haller [de] (старший лектор Університету Йоганна Вольфґанґа Ґете (Німеччина),
колишній президент Парламенту Швейцарії),Клемен Яклич (лектор із права в Гарвардській школі права),
Джеффрі Джовелл (професор права та колишній декан Університетського коледжу Лондона),
Євген Танчев (президент Конституційного суду Болгарії),
Каарло Туорі (професор юриспруденції Університету Гельсінкі),
Пієтер Ван Дійк (державний секретар, голова комітету з конституційного права, колишній суддя Європейського суду з прав людини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1 Ян Велеерс https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Velaers [nl] (професор Університету Антверпа).

Члени комісії від України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Головатий
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22.07.2020 14:53 Відповісти
При́нцип Пи́тера - положение, выдвинутое и обоснованное в одноимённой книге Лоуренсом Питером. Формулировка: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». Согласно принципу Питера этот финт незывается "пас всторону", все бывшие достигшие уровня своей некомпетенции и удаленные своими странами туда, где они не будут мешать внутри страны.
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22.07.2020 15:26 Відповісти
Це і є ваш аргумент? Не густо.
По суті зауважень "Веніціанської комісії", до папірця, створеного запоребриком, поданим "слугами", є претензії?
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22.07.2020 16:32 Відповісти
Какие могут быть претензи к организации-синекуре?
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22.07.2020 16:50 Відповісти
По суті є що заперечити, чи будете маніпулювати термінами? Тоді, аdieu.
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22.07.2020 17:02 Відповісти
ага, ага, т.е. указанные люди, зачастую достигшие в своих странах всего, чего вообще можно достичь в юридической области да и вообще во всех возможных областях, кроме политической вершины (условного президентства), и вошедшие после этого в "Венецианскую комиссию" - они как бы "недостойны", с твоей точки зрения, да? Это ты типа их так принизил, сделал ничтожными - они же типа по "принципу Питера" - достигли уровня своей компетенции... Дарагой, ты с такими сентенциями похож на... Моську, ссаную шавку, визжающую и тявкающую на слона, которому до Моськи - тупо нет дела, он её не замечает, поэтому ты с каждым постом всё больше визжишь и наливаешься дурью... Потому что Венецианская комиссия - это реально профессионалы, а ты - ссаная шавка.
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22.07.2020 23:58 Відповісти
По сути против того, что в списке все - бывшие и что комиссия формируется недемократическим путем есть что возразить?
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23.07.2020 02:08 Відповісти
Это же комиссия экспертов. Конечно же она формируется недемократичным способон. И иначе быть не может.
Ты нашел "аргумент" из совершенно другой сферы. Когда все здесь обсуждаю качество материалы, ты верещишь "зеленый".
Скажи, ты реально идиот или тупо проплаченный?
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23.07.2020 10:44 Відповісти
Якщо ти взявся відповідати українською, кацапе, то не " Венецианская комиссия", а "Венеціанська комісія". Палишься...
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22.07.2020 12:47 Відповісти
А якщо ви ПАНІ, не знаю ХТО, взялися виправляти кацапа, то не "Венеціанська комісія". Палишься...(ще не відомо хто ПАЛИТЬСЯ?), а ВЕНЕЦІЙСЬКА. (так говорять "настоящі ПАТРІОТИ").
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22.07.2020 13:01 Відповісти
Вообще-то нет. Есть общепринятые нормы украинского языка. А есть правопис Скрипника, на который надрачивают маргиналы.
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23.07.2020 10:46 Відповісти
Смысл сказанного не меняется от языка, поэтому, ольгинец, от тебя ****** полюбому вонять будет.
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22.07.2020 13:47 Відповісти
Ну, мы уже поняли, что ты тупо спалился.
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23.07.2020 10:45 Відповісти
Чому зелені бовдури так поспішають з питанням референдуму ?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
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22.07.2020 12:30 Відповісти
вони ще допишуться до того, що прийдеться визнавати чинним кримський референдум.
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22.07.2020 12:31 Відповісти
Это точно. Судя по вольному обращению с презумпцией невиновности, то что закон обратной силы не имеет - для них не препятствие.
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22.07.2020 14:25 Відповісти
Хочуть руками "мудрого наріду" зробити брудні справи.
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22.07.2020 19:53 Відповісти
Так Зе еще когда обещал народовладдя? Он задержался с референдумом, надо было до продажи земли его ввести
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22.07.2020 20:31 Відповісти
Марионетка 🤢🤡🎪👃🏻🎹Моника ,много чего ,и кому только не обещала
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23.07.2020 05:52 Відповісти
А перед прийняттям закону про землю ваші бовдури вимагали це вирішити на референдумі... Вам ніщо не нагальне, але коли воно треба, то ніколи його немає. Тому вже мовчала б. Ще й кремль сюди приплела. https://censor.net/ua/user/354814 - звездунья-стрекоза...
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23.07.2020 10:27 Відповісти
А ЗЕ-блазенята" хоч букви, написані в рішенні Венеційської комісії, знають? Чи дивляться на них, "Як баран на нові ворота..."?...
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22.07.2020 12:30 Відповісти
а їх вчили тільки як кнопки не переплутати...хіба їм треба ще щось читати і розуміти? ))))
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22.07.2020 12:33 Відповісти
Для чого? прегожен за це не платить! З одного стовбчика перетягнути у другий, потім "Отправить", ось 11,8 ru.***...
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22.07.2020 13:17 Відповісти
Соя дупу рве за "венеціанку"
Агов, "иліта", а ну-но нагадайте рішення цієї контори по судовій рихвормі Януковоча
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22.07.2020 12:39 Відповісти
Засуха - кримський зайвехромосом?
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22.07.2020 13:22 Відповісти
воно - шарійска підстилка))
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22.07.2020 13:25 Відповісти
Як би не навпоки, шарійков його підстилка =)))
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22.07.2020 13:34 Відповісти
По темі відповісти нічого - починаєте лайном плюватися?) Типовий стиль "8%иліти")
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22.07.2020 16:11 Відповісти
Просто давиш інтелектом) Одразу видно - "8%-иліта"
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22.07.2020 16:10 Відповісти
Зеблевотина 🤢🤡🤮🤮🤮🤮холуй *****
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23.07.2020 05:55 Відповісти
Типовий коментар 8%-ї хабалки)
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23.07.2020 07:30 Відповісти
овцам выбравших клоуна на трон и пятую колонну в раду, только референдума не хватало.
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22.07.2020 12:55 Відповісти
Почему порохоботы пользуются путинской лексикой?
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22.07.2020 14:07 Відповісти
О, специалиста по путинской лексике прорвало.
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22.07.2020 14:28 Відповісти
Тому що всі 6 років лахта з порохососами в одну дудку дули.
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22.07.2020 16:12 Відповісти
Брешеш, як собака.
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22.07.2020 18:56 Відповісти
З "илітою8%" так розмовляй.
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22.07.2020 20:02 Відповісти
Бо розуму не маєш.
Хочеш доказати, що маєш?
Тоді визнач, хто такі "лахта", хто такі "порохососи", і обоснуй, як вони в одну дудку дули.
Не зможеш? То залишаєшся в прежній категорії.
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23.07.2020 17:28 Відповісти
На зборах секти в Лоліти спитай)
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23.07.2020 19:57 Відповісти
******, ти пи..ш. Порох - особистий ворог )(уйла, бо змусив Захід ввести санкції проти рашки.
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22.07.2020 19:50 Відповісти
Правда? Змусив? Тіхан, молися на свого ідола на зборах секти та не лізь серед люди, вишивата
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22.07.2020 20:01 Відповісти
"Рекомендуется разъяснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по решению вопросов общегосударственного значения" - будут разъяснять пока Коломойский, Пинчук и другие такие же не наберут достаточно земли.
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22.07.2020 13:26 Відповісти
розумков ты полный подлец
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22.07.2020 14:01 Відповісти
Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум - Цензор.НЕТ 4021

- https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/ https://krainanews.co.ua/taras-chornovil/ -
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22.07.2020 19:02 Відповісти
Может просто отдадите власть Советам Европы и МВФ? Вы же только вредить и ******* можете, а решения за вас принимаются из-за поребрика (при чем с обеих сторон)
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22.07.2020 14:06 Відповісти
Кацап, а не пойти ли тебе в длительное эротическое путешествие? Ну шоб не подгавкивал из-за поребрика, больно лаптями бздит.
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22.07.2020 14:30 Відповісти
Пианисты безрукие и безмозглые, ни одного закона не можете нормально написать, чтобы вас не натыкали рожей, как котят в дерьмо.
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22.07.2020 17:30 Відповісти
Всі диктатури і негідні справи робилися руками " простого" народу на референдумах. Все залежить як поставити питання і кому належать телеканали. Дуже небезпечний закон. Референдум можна проводити про побудову нової школи чи лікарні. Але ніяк про скасування закону чи конституційні зміни. Так можна і Україну ліквідувати руками самих же українців
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22.07.2020 19:45 Відповісти
К этому мразь калоЗЕленая ,в угоду ***** и ведёт
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23.07.2020 06:02 Відповісти
Ой!
А давайте начнём с референдума - кто за то, чтобы зарплаты и пенсии простому народу увеличить в два раза?
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23.07.2020 11:51 Відповісти
 
 