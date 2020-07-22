Венеціанська комісія оприлюднила термінові висновки щодо українського законопроєкту про референдум
Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) оприлюднила свої термінові висновки щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612), серед яких рекомендація роз'яснити зв'язок між референдумами всенародних ініціатив про скасування законів і про вирішення питань загальнодержавного значення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Рекомендується роз'яснити зв'язок між референдумом всенародних ініціатив щодо скасування законів або частини законів і референдумом щодо вирішення питань загальнодержавного значення", - йдеться в документі, який оприлюднено на сайті Ради Європи і який буде рекомендований для затвердження на 124-му пленарному засіданні Венеціанської комісії з 8- 9 жовтня 2020 року.
Згідно з рекомендаціями, процедура проведення всенародного ініціативного референдуму повинна передбачати роль парламенту перед голосуванням, а також, за необхідності, після голосування, а наслідки схвалення народної ініціативи повинні бути визначені в законі.
Венеціанська комісія також звернула увагу на необхідність ввести додаткові положення в законопроєкт, спрямовані на забезпечення рівних можливостей для прихильників і противників тих питань, які винесені на референдум, щодо комісій з проведення референдуму. Рекомендується також продовжити термін для збору підписів для референдумів за народною ініціативою та перевіряти всі підписи.
"Рекомендується гармонізувати законопроєкт з виборчим законодавством для подальшого посилення механізмів доступності референдумів для осіб з обмеженими можливостями та створити механізми, які практично будуть сприяти ефективному і змістовному виконанню виборчих прав внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у висновках Венеціанської комісії.
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Тільки штука в тому, що немає "хороших" і "поганих", "дурних" і "розумних". Всі, абсолютно всі люди чинять і розумно і по-дурному, і підло і благородно. Якщо Ви вважаєте, що ніколи не робили ганебних речей, то Ви просто брехун або дурак.
Прокуратор...
Так це не працює.
p.s. Я зовсім не "містик", але негарні речі стаються з людьми, що так завзято бажають смерті людям, яких навіть не знають. Мабуть, вони самі себе якось руйнують.
на самом деле это причина всех бед
Я не прибічник будь-якої влади, сама її природа робить мене опозіційним до влади, але це довга розмова )))
Немає у природі "прічини всєх бєд", на мою думку. Якщо всі негаразди звалювати на одну загальну причину, то це упередженість або відутність розуму, як на мене.
Рекомендуется также продлить срок для сбора подписей для референдумов по народной инициативе И ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДПИСИ."
Источник: https://censor.net/n3209512
Вот-вот. А то диджитализаторы насобирают мокшанских подписей......
Члени Веніціанської комісії :https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%87%D1%96 Уго Міфсуд Боннічі (професор права та колишній президент Мальти),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1 Жан-Клод Колльяр https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Colliard [fr] (канцлер Паризького університету, колишній член Конституційної ради),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Крістоф Грабенвартер https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Grabenwarter [de] (суддя Конституційного суду Німеччини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A0%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вольфганг Гоффманн-Рім https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Hoffmann-Riem [en] (колишній суддя Федерального конституційного суду Німеччини),
Жан Ерік Гельгезен (професор Університету Осло)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Ганна Сухоцька (колишній прем'єр-міністр Польщі, професор Познанського університету ім. Адама Міцькевича та завідувач кафедри конституційного права),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Грет Галлер https://de.wikipedia.org/wiki/Gret_Haller [de] (старший лектор Університету Йоганна Вольфґанґа Ґете (Німеччина),
колишній президент Парламенту Швейцарії),Клемен Яклич (лектор із права в Гарвардській школі права),
Джеффрі Джовелл (професор права та колишній декан Університетського коледжу Лондона),
Євген Танчев (президент Конституційного суду Болгарії),
Каарло Туорі (професор юриспруденції Університету Гельсінкі),
Пієтер Ван Дійк (державний секретар, голова комітету з конституційного права, колишній суддя Європейського суду з прав людини),
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1 Ян Велеерс https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Velaers [nl] (професор Університету Антверпа).
Члени комісії від України
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Головатий
По суті зауважень "Веніціанської комісії", до папірця, створеного запоребриком, поданим "слугами", є претензії?
Ты нашел "аргумент" из совершенно другой сферы. Когда все здесь обсуждаю качество материалы, ты верещишь "зеленый".
Скажи, ты реально идиот или тупо проплаченный?
Це така нагальна проблема ? Чи прихована вимога кремля ?
Агов, "иліта", а ну-но нагадайте рішення цієї контори по судовій рихвормі Януковоча
Хочеш доказати, що маєш?
Тоді визнач, хто такі "лахта", хто такі "порохососи", і обоснуй, як вони в одну дудку дули.
Не зможеш? То залишаєшся в прежній категорії.
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А давайте начнём с референдума - кто за то, чтобы зарплаты и пенсии простому народу увеличить в два раза?