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Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

Запит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум отриманий Венеціанською комісією 13 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Венеціанської комісії.

"13 травня 2020 голова Верховної Ради України звернувся із запитом про думку Венеціанської комісії щодо проєкту закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що лист Венеціанської комісії було підписано 12 або 13 травня. Він висловив сподівання, що парламент зможе розглянути законопроєкт найближчими тижнями.

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Автор: 

Венеціанська комісія (227) законопроєкт (3583) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:48 Відповісти
Ось і вирішимо на референдумі чи варто відкривати ринок землі.
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19.05.2020 18:52 Відповісти
Армія, мова, мусульманська віра!
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19.05.2020 18:58 Відповісти
Какой, в жопу, референдум?
Проведите референдум на тему "отменить все налоги, повысить зарплату с пенсией и понизить цены на газ"
Вы, млять, часом не знаете - какие будут результаты у этого референдума ????
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19.05.2020 19:06 Відповісти
зебилы с янелохом-конченые мрази.
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19.05.2020 19:09 Відповісти
нормально
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19.05.2020 19:36 Відповісти
Запрос председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме получен Венецианской комиссией 13 мая. Источник: https://censor.net/n3196590

Дуже інтересна масонська дата (13), а по друге що має під виразом "рехферендум" Розумков теж інтересно, може там можуть голосувати і люди з окупованої частини про майбутнє України в Європі? Від цих клоунів всього можна очікувати
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19.05.2020 20:04 Відповісти
готовится большое наманалово через референдум
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19.05.2020 21:15 Відповісти
А кого справивать то; НАСЕЛЕНИЕ или НАРОД (ибо это не эквивалентные понятия)? Давайте БАРАНОВ тоже спрашивать, что они думают, если они вообще думают, но они свегда ответят "МЕ" (а вот как "перевести" этот "голос" уже дело политтехнологии шулерства и одурачивания масс)!
Для начала нужно определится кто есть НАРОД (ГРАЖДАНИН),к а кто им не является - это самый сложный, болезненый и ответственный вопрос, от честности и разумности которого букаально зависит ВСЕ (любое другое решение)!
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20.05.2020 06:04 Відповісти
 
 