Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум
Запит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум отриманий Венеціанською комісією 13 травня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Венеціанської комісії.
"13 травня 2020 голова Верховної Ради України звернувся із запитом про думку Венеціанської комісії щодо проєкту закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що лист Венеціанської комісії було підписано 12 або 13 травня. Він висловив сподівання, що парламент зможе розглянути законопроєкт найближчими тижнями.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
Проведите референдум на тему "отменить все налоги, повысить зарплату с пенсией и понизить цены на газ"
Вы, млять, часом не знаете - какие будут результаты у этого референдума ????
Дуже інтересна масонська дата (13), а по друге що має під виразом "рехферендум" Розумков теж інтересно, може там можуть голосувати і люди з окупованої частини про майбутнє України в Європі? Від цих клоунів всього можна очікувати
Для начала нужно определится кто есть НАРОД (ГРАЖДАНИН),к а кто им не является - это самый сложный, болезненый и ответственный вопрос, от честности и разумности которого букаально зависит ВСЕ (любое другое решение)!