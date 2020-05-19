Венеціанська комісія підтвердила, що отримала звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

Запит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум отриманий Венеціанською комісією 13 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Венеціанської комісії.

"13 травня 2020 голова Верховної Ради України звернувся із запитом про думку Венеціанської комісії щодо проєкту закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що лист Венеціанської комісії було підписано 12 або 13 травня. Він висловив сподівання, що парламент зможе розглянути законопроєкт найближчими тижнями.

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