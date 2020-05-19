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Венецианская комиссия подтвердила, что получила обращение Разумкова по законопроекту о референдуме

Венецианская комиссия подтвердила, что получила обращение Разумкова по законопроекту о референдуме

Запрос председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме получен Венецианской комиссией 13 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Венецианской комиссии.

"13 мая 2020 председатель Верховной Рады Украины обратился с запросом о мнении Венецианской комиссии по проекту закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что письмо Венецианской комиссии было подписано 12 или 13 мая. Он выразил надежду, что парламент сможет рассмотреть законопроект в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Автор: 

Венецианская комиссия (423) законопроект (3219) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:48 Ответить
Ось і вирішимо на референдумі чи варто відкривати ринок землі.
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19.05.2020 18:52 Ответить
Армія, мова, мусульманська віра!
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19.05.2020 18:58 Ответить
Какой, в жопу, референдум?
Проведите референдум на тему "отменить все налоги, повысить зарплату с пенсией и понизить цены на газ"
Вы, млять, часом не знаете - какие будут результаты у этого референдума ????
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19.05.2020 19:06 Ответить
зебилы с янелохом-конченые мрази.
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19.05.2020 19:09 Ответить
нормально
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19.05.2020 19:36 Ответить
Запрос председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме получен Венецианской комиссией 13 мая. Источник: https://censor.net/n3196590

Дуже інтересна масонська дата (13), а по друге що має під виразом "рехферендум" Розумков теж інтересно, може там можуть голосувати і люди з окупованої частини про майбутнє України в Європі? Від цих клоунів всього можна очікувати
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19.05.2020 20:04 Ответить
готовится большое наманалово через референдум
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19.05.2020 21:15 Ответить
А кого справивать то; НАСЕЛЕНИЕ или НАРОД (ибо это не эквивалентные понятия)? Давайте БАРАНОВ тоже спрашивать, что они думают, если они вообще думают, но они свегда ответят "МЕ" (а вот как "перевести" этот "голос" уже дело политтехнологии шулерства и одурачивания масс)!
Для начала нужно определится кто есть НАРОД (ГРАЖДАНИН),к а кто им не является - это самый сложный, болезненый и ответственный вопрос, от честности и разумности которого букаально зависит ВСЕ (любое другое решение)!
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20.05.2020 06:04 Ответить
 
 