Венецианская комиссия подтвердила, что получила обращение Разумкова по законопроекту о референдуме
Запрос председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме получен Венецианской комиссией 13 мая.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Венецианской комиссии.
"13 мая 2020 председатель Верховной Рады Украины обратился с запросом о мнении Венецианской комиссии по проекту закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что письмо Венецианской комиссии было подписано 12 или 13 мая. Он выразил надежду, что парламент сможет рассмотреть законопроект в ближайшие недели.
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Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
Проведите референдум на тему "отменить все налоги, повысить зарплату с пенсией и понизить цены на газ"
Вы, млять, часом не знаете - какие будут результаты у этого референдума ????
Дуже інтересна масонська дата (13), а по друге що має під виразом "рехферендум" Розумков теж інтересно, може там можуть голосувати і люди з окупованої частини про майбутнє України в Європі? Від цих клоунів всього можна очікувати
Для начала нужно определится кто есть НАРОД (ГРАЖДАНИН),к а кто им не является - это самый сложный, болезненый и ответственный вопрос, от честности и разумности которого букаально зависит ВСЕ (любое другое решение)!