Венецианская комиссия подтвердила, что получила обращение Разумкова по законопроекту о референдуме

Запрос председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме получен Венецианской комиссией 13 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Венецианской комиссии.

"13 мая 2020 председатель Верховной Рады Украины обратился с запросом о мнении Венецианской комиссии по проекту закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что письмо Венецианской комиссии было подписано 12 или 13 мая. Он выразил надежду, что парламент сможет рассмотреть законопроект в ближайшие недели.

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