Законопроєкт про всеукраїнський референдум передано до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Робоча група з розробки законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз Європейської комісії за демократію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Робоча група, яка займається напрацюванням цих законопроєктів, провела, мабуть, найбільшу дискусію, більш як десять засідань, і сформулювала законопроєкт. На початку березня, як і обіцяли, ми його виставили на всеукраїнське обговорення на сайті Верховної Ради. 14 березня ми мали провести всеукраїнський круглий стіл, щоб урахувати зауваження, які прийшли з усієї України, аби максимально його вдосконалити. Але, на превеликий жаль, до 14-го був оголошений карантин. Та ми не зупинилися: переклали проєкт англійською мовою, виставили на сайті для міжнародного обговорення. Ми отримали сьогодні рецензії від міжнародних організацій, направили цей законопроєкт до Венеційської комісії, через посла направили його до найкращих інституцій Швейцарії, щоб отримати від них свої бачення", – зазначив перший віцеспікер.

За його словами, це необхідно, аби документ став взірцевим законом, і можна було запропонувати українському народу "не просто якийсь ефемерний механізм, який Конституційний суд знову визнає неконституційним, а реальне джерело влади, яке буде мати повну спроможність вчиняти ті дії, на які заслуговує народу України".

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При цьому Стефанчук нагадав, що цей документ входить до пакета законопроєктів про народовладдя.

"Законопроєкти про народовладдя – це система, яка включає в себе закон про всеукраїнський референдум, закон про місцевий референдум, закон про народне вето, закон про електронні петиції, закон про "ріколс", тобто відкликання, – вони всі напрацьовуються. Першим справді став законопроєкт про всеукраїнський референдум", – уточнив Стефанчук.