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Новини
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Законопроєкт про всеукраїнський референдум передано до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Законопроєкт про всеукраїнський референдум передано до Венеціанської комісії, - Стефанчук

Робоча група з розробки законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз Європейської комісії за демократію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Робоча група, яка займається напрацюванням цих законопроєктів, провела, мабуть, найбільшу дискусію, більш як десять засідань, і сформулювала законопроєкт. На початку березня, як і обіцяли, ми його виставили на всеукраїнське обговорення на сайті Верховної Ради. 14 березня ми мали провести всеукраїнський круглий стіл, щоб урахувати зауваження, які прийшли з усієї України, аби максимально його вдосконалити. Але, на превеликий жаль, до 14-го був оголошений карантин. Та ми не зупинилися: переклали проєкт англійською мовою, виставили на сайті для міжнародного обговорення. Ми отримали сьогодні рецензії від міжнародних організацій, направили цей законопроєкт до Венеційської комісії, через посла направили його до найкращих інституцій Швейцарії, щоб отримати від них свої бачення", – зазначив перший віцеспікер.

За його словами, це необхідно, аби документ став взірцевим законом, і можна було запропонувати українському народу "не просто якийсь ефемерний механізм, який Конституційний суд знову визнає неконституційним, а реальне джерело влади, яке буде мати повну спроможність вчиняти ті дії, на які заслуговує народу України".

Також читайте: Робоча група завершила підготовку законопроєкту про Всеукраїнський референдум, - Стефанчук

При цьому Стефанчук нагадав, що цей документ входить до пакета законопроєктів про народовладдя.

"Законопроєкти про народовладдя – це система, яка включає в себе закон про всеукраїнський референдум, закон про місцевий референдум, закон про народне вето, закон про електронні петиції, закон про "ріколс", тобто відкликання, – вони всі напрацьовуються. Першим справді став законопроєкт про всеукраїнський референдум", – уточнив Стефанчук.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) референдум (628) Стефанчук Руслан (765)


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Топ коментарі
+17
Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8760
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15.05.2020 09:19 Відповісти
+7
Харя, Какие референдумы?! Эта масса 30 лет не может выбрать ни парламент, ни президента способных отстранить олигархов и сделать суды. На то такие законы и рассчитаны
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15.05.2020 09:19 Відповісти
+5
С вами, уродами, опасно проводить какие-либо референдумы!
Никто не верит ни одному вашему слову!
А как вы будете считать голоса - понятно, глядя на ваши рожи и на всю вашу деятельность.
Сцена и сауны - там ваше место. Идите туда.
С референдумами без вас разберемся.
Твари малоросские!!!
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15.05.2020 09:55 Відповісти
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Рёхверендум за "присієдінєніє Крима взад" буде першим?
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15.05.2020 09:17 Відповісти
Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8760
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15.05.2020 09:19 Відповісти
Харя, Какие референдумы?! Эта масса 30 лет не может выбрать ни парламент, ни президента способных отстранить олигархов и сделать суды. На то такие законы и рассчитаны
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15.05.2020 09:19 Відповісти
Лахта, где русский язык под запретом?
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15.05.2020 11:17 Відповісти
Лахта, где здесь запрет на использование русского языка? Тебя будут штрафовать, если ты будешь общаться с чиновником на русском?
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15.05.2020 13:17 Відповісти
Это не правда а лоходром и чексисткий разводняк. В ООН надо было больше голосующих под диктовку ********* - для этого и замаскировали оккупированные страны под самостоятельные. Сейчас у ЛНР, ДНР, Осетии и Приднестровья тоже есть "свои" вообруженные силы и МИДы.
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15.05.2020 16:08 Відповісти
100% !
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15.05.2020 10:13 Відповісти
Венецианская комиссия одобрит.
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15.05.2020 09:26 Відповісти
Коли буде рехверендум про згоду народу на відкриття ринку землі?
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15.05.2020 09:31 Відповісти
буде два "питання
1) ви ЗА продаж землі вже сьгодні
2) Ви За продажу землі завтра ...
"вибір" дороги у пекло ...
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15.05.2020 09:49 Відповісти
"Референдум не нужен, избиратели выписали мандат доверия по этому вопросу Зеленскому" ((c) Стефанчук)
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15.05.2020 11:19 Відповісти
Зесцикуни ні в чому не можуть взяти на себе відповідальність, постійно шукають на кого перевести стрілки.
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15.05.2020 09:51 Відповісти
С вами, уродами, опасно проводить какие-либо референдумы!
Никто не верит ни одному вашему слову!
А как вы будете считать голоса - понятно, глядя на ваши рожи и на всю вашу деятельность.
Сцена и сауны - там ваше место. Идите туда.
С референдумами без вас разберемся.
Твари малоросские!!!
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15.05.2020 09:55 Відповісти
Как-то втихую прошло обсуждение законопроекта и не находите странным очень спешно- выставлено на обсуждение 4 марта окончание обсуждения 18 марта самое интересное, если зайти на сайт ВР в рубрику "Общественное обсуждение" вы его не найдете даже в подразделе " закончились сроки" там вообще последняя дата обсуждаемого законопроекта май 2018 . Сам проект можно найти в интернете, кроме того в числе вопросов, выносимых на референдум, есть два очень интересных : утверждение закона про ратификацию международного договора, который предусматривает изменение территории Украины ( к чему готовитесь ЗЕленые ?) и второй довольно таки размытый - решение вопросов общегосударственного значения с трактовкой понятия "4. Питання загальнодержавного значення - це питання, вирішення якого
впливає на долю всього Українського народу." ( п.4 ст.19)
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15.05.2020 11:40 Відповісти
 
 