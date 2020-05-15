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Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Рабочая группа по разработке законопроекта о всеукраинском референдуме направила его на анализ Европейской комиссии за демократию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил первый заместитель Главы Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Рабочая группа, которая занимается наработкой этих законопроектов, провела, пожалуй, крупнейшую дискуссию, более десяти заседаний, и сформулировала законопроект. В начале марта, как и обещали, мы его выставили на всеукраинское обсуждение на сайте Верховной Рады. 14 марта мы должны были провести всеукраинский круглый стол, чтобы учесть замечания, которые пришли со всей Украины, чтобы максимально его усовершенствовать. Но, к большому сожалению, к 14-му был объявлен карантин", - рассказал он.

По его словам, рабочая группа не остановилась и перевела проект на английский язык, выставила на сайте для международного обсуждения.

"Мы получили сегодня рецензии от международных организаций, направили этот законопроект в Венецианскую комиссию, через посла направили его в лучшие учреждения Швейцарии, чтобы получить от них свое видение", - объяснил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук

По его словам, это необходимо, чтобы документ стал образцовым законом, и можно было предложить украинскому народу "не просто какой-то эфемерный механизм, который Конституционный суд снова признает неконституционным, а реальный источник власти, который будет иметь полную возможность совершать те действия, которых заслуживает народ Украины".

При этом Стефанчук напомнил, что этот документ входит в пакет законопроектов о народовластии.

"Законопроекты о народовластии - это система, которая включает в себя закон о всеукраинском референдуме, закон о местном референдуме, закон о народном вето, закон об электронных петициях, закон о "риколс", то есть отзыве, - все они нарабатываются. Первым действительно стал законопроект о всеукраинском референдуме", - объяснил Стефанчук.

Также читайте: Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Автор: 

Венецианская комиссия (423) референдум (1505) Стефанчук Руслан (663)


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Топ комментарии
+17
Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8760
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15.05.2020 09:19 Ответить
+7
Харя, Какие референдумы?! Эта масса 30 лет не может выбрать ни парламент, ни президента способных отстранить олигархов и сделать суды. На то такие законы и рассчитаны
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15.05.2020 09:19 Ответить
+5
С вами, уродами, опасно проводить какие-либо референдумы!
Никто не верит ни одному вашему слову!
А как вы будете считать голоса - понятно, глядя на ваши рожи и на всю вашу деятельность.
Сцена и сауны - там ваше место. Идите туда.
С референдумами без вас разберемся.
Твари малоросские!!!
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15.05.2020 09:55 Ответить
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Рёхверендум за "присієдінєніє Крима взад" буде першим?
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15.05.2020 09:17 Ответить
Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8760
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15.05.2020 09:19 Ответить
Харя, Какие референдумы?! Эта масса 30 лет не может выбрать ни парламент, ни президента способных отстранить олигархов и сделать суды. На то такие законы и рассчитаны
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15.05.2020 09:19 Ответить
Лахта, где русский язык под запретом?
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15.05.2020 11:17 Ответить
Лахта, где здесь запрет на использование русского языка? Тебя будут штрафовать, если ты будешь общаться с чиновником на русском?
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15.05.2020 13:17 Ответить
Это не правда а лоходром и чексисткий разводняк. В ООН надо было больше голосующих под диктовку ********* - для этого и замаскировали оккупированные страны под самостоятельные. Сейчас у ЛНР, ДНР, Осетии и Приднестровья тоже есть "свои" вообруженные силы и МИДы.
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15.05.2020 16:08 Ответить
100% !
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15.05.2020 10:13 Ответить
Венецианская комиссия одобрит.
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15.05.2020 09:26 Ответить
Коли буде рехверендум про згоду народу на відкриття ринку землі?
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15.05.2020 09:31 Ответить
буде два "питання
1) ви ЗА продаж землі вже сьгодні
2) Ви За продажу землі завтра ...
"вибір" дороги у пекло ...
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15.05.2020 09:49 Ответить
"Референдум не нужен, избиратели выписали мандат доверия по этому вопросу Зеленскому" ((c) Стефанчук)
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15.05.2020 11:19 Ответить
Зесцикуни ні в чому не можуть взяти на себе відповідальність, постійно шукають на кого перевести стрілки.
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15.05.2020 09:51 Ответить
С вами, уродами, опасно проводить какие-либо референдумы!
Никто не верит ни одному вашему слову!
А как вы будете считать голоса - понятно, глядя на ваши рожи и на всю вашу деятельность.
Сцена и сауны - там ваше место. Идите туда.
С референдумами без вас разберемся.
Твари малоросские!!!
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15.05.2020 09:55 Ответить
Как-то втихую прошло обсуждение законопроекта и не находите странным очень спешно- выставлено на обсуждение 4 марта окончание обсуждения 18 марта самое интересное, если зайти на сайт ВР в рубрику "Общественное обсуждение" вы его не найдете даже в подразделе " закончились сроки" там вообще последняя дата обсуждаемого законопроекта май 2018 . Сам проект можно найти в интернете, кроме того в числе вопросов, выносимых на референдум, есть два очень интересных : утверждение закона про ратификацию международного договора, который предусматривает изменение территории Украины ( к чему готовитесь ЗЕленые ?) и второй довольно таки размытый - решение вопросов общегосударственного значения с трактовкой понятия "4. Питання загальнодержавного значення - це питання, вирішення якого
впливає на долю всього Українського народу." ( п.4 ст.19)
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15.05.2020 11:40 Ответить
 
 