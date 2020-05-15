Законопроект о всеукраинском референдуме передан в Венецианскую комиссию, - Стефанчук

Рабочая группа по разработке законопроекта о всеукраинском референдуме направила его на анализ Европейской комиссии за демократию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил первый заместитель Главы Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Рабочая группа, которая занимается наработкой этих законопроектов, провела, пожалуй, крупнейшую дискуссию, более десяти заседаний, и сформулировала законопроект. В начале марта, как и обещали, мы его выставили на всеукраинское обсуждение на сайте Верховной Рады. 14 марта мы должны были провести всеукраинский круглый стол, чтобы учесть замечания, которые пришли со всей Украины, чтобы максимально его усовершенствовать. Но, к большому сожалению, к 14-му был объявлен карантин", - рассказал он.

По его словам, рабочая группа не остановилась и перевела проект на английский язык, выставила на сайте для международного обсуждения.

"Мы получили сегодня рецензии от международных организаций, направили этот законопроект в Венецианскую комиссию, через посла направили его в лучшие учреждения Швейцарии, чтобы получить от них свое видение", - объяснил Стефанчук.

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По его словам, это необходимо, чтобы документ стал образцовым законом, и можно было предложить украинскому народу "не просто какой-то эфемерный механизм, который Конституционный суд снова признает неконституционным, а реальный источник власти, который будет иметь полную возможность совершать те действия, которых заслуживает народ Украины".

При этом Стефанчук напомнил, что этот документ входит в пакет законопроектов о народовластии.

"Законопроекты о народовластии - это система, которая включает в себя закон о всеукраинском референдуме, закон о местном референдуме, закон о народном вето, закон об электронных петициях, закон о "риколс", то есть отзыве, - все они нарабатываются. Первым действительно стал законопроект о всеукраинском референдуме", - объяснил Стефанчук.

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