"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция

Максим Кривош, который вчера захватил автобус с людьми в Луцке, был в поле зрения полиции, однако длительное время закон не нарушал.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко, передает Цензор.НЕТ.

"В поле зрения он был, в рамках полномочий Национальной полиции однозначно осуществлялось наблюдение. Но уже длительное время никаких нарушений закона за ним не было, поэтому необходимости в ежедневном контроле, или еженедельном, не было", - отметил Крошко.

По словам начальника Управления СБУ в Волынской области Павла Данюкова, вчера был первый допрос задержанного.

"Ему задавались четкие вопросы. Мы должны были выяснить, кто его сообщники, имеются ли другие взрывные устройства, поэтому со второго-третьего допроса будет понятно, какое у него поведение, пока что все нормально. Пока что говорит", - отметил Данюков.

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