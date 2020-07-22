"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция
Максим Кривош, который вчера захватил автобус с людьми в Луцке, был в поле зрения полиции, однако длительное время закон не нарушал.
Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко, передает Цензор.НЕТ.
"В поле зрения он был, в рамках полномочий Национальной полиции однозначно осуществлялось наблюдение. Но уже длительное время никаких нарушений закона за ним не было, поэтому необходимости в ежедневном контроле, или еженедельном, не было", - отметил Крошко.
По словам начальника Управления СБУ в Волынской области Павла Данюкова, вчера был первый допрос задержанного.
"Ему задавались четкие вопросы. Мы должны были выяснить, кто его сообщники, имеются ли другие взрывные устройства, поэтому со второго-третьего допроса будет понятно, какое у него поведение, пока что все нормально. Пока что говорит", - отметил Данюков.
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Как там в 30-50 говорили: значит вы плохо работаете
Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов.
А может как раз и нарушал, и ему предложили участие в представлении с последующей тихой отмазкой. В нескончаемом потоке трэша от зеленых кто об этом "террористе" вспомнит через год?
Задумали боевик, получилась какая-то скучная и тупая комедия, которая в итоге плавно превращается в сельский водевиль!
Як-то де взяв? В іграшковому магазині. Чесно купив за чесний аванс. Слідкуймо за новинами: чекаймо на таке повідомлення.
Я ніколи не був оптимістом, але щось мені підказує:це лише початок. Далі буде більше: попереду осінь - внутрішньочерепні таргани наших владників (колишніх і теперішніх) вже зачекалися на сезонне загострення .
Запасаймося попкорном (с)
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А у Кривоша был.
Странно, не правда ли?
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?