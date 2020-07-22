"Луцький терорист" Кривош останнім часом закон не порушував, - Нацполіція

Максим Кривош, який учора захопив автобус із людьми в Луцьку, перебував у полі зору поліції, проте тривалий час закон не порушував.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, передає Цензор.НЕТ.

"У полі зору він був, у межах повноважень Національної поліції однозначно здійснювалося спостереження. Але вже тривалий час жодних порушень закону за ним не було, тому необхідності в щоденному контролі, або щотижневому, не було", - зазначив Крошко.

За словами начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова, вчора був перший допит затриманого.

"Йому ставилися чіткі питання. Ми мали з'ясувати, хто його спільники, чи є інші вибухові пристрої, тому з другого-третього допиту буде зрозуміло, яка в нього поведінка, поки що все нормально. Поки що говорить", - зазначив Данюков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков