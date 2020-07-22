"Луцький терорист" Кривош останнім часом закон не порушував, - Нацполіція
Максим Кривош, який учора захопив автобус із людьми в Луцьку, перебував у полі зору поліції, проте тривалий час закон не порушував.
Про це заявив начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, передає Цензор.НЕТ.
"У полі зору він був, у межах повноважень Національної поліції однозначно здійснювалося спостереження. Але вже тривалий час жодних порушень закону за ним не було, тому необхідності в щоденному контролі, або щотижневому, не було", - зазначив Крошко.
За словами начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова, вчора був перший допит затриманого.
"Йому ставилися чіткі питання. Ми мали з'ясувати, хто його спільники, чи є інші вибухові пристрої, тому з другого-третього допиту буде зрозуміло, яка в нього поведінка, поки що все нормально. Поки що говорить", - зазначив Данюков.
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Как там в 30-50 говорили: значит вы плохо работаете
Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов.
А может как раз и нарушал, и ему предложили участие в представлении с последующей тихой отмазкой. В нескончаемом потоке трэша от зеленых кто об этом "террористе" вспомнит через год?
Задумали боевик, получилась какая-то скучная и тупая комедия, которая в итоге плавно превращается в сельский водевиль!
Як-то де взяв? В іграшковому магазині. Чесно купив за чесний аванс. Слідкуймо за новинами: чекаймо на таке повідомлення.
Я ніколи не був оптимістом, але щось мені підказує:це лише початок. Далі буде більше: попереду осінь - внутрішньочерепні таргани наших владників (колишніх і теперішніх) вже зачекалися на сезонне загострення .
Запасаймося попкорном (с)
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А у Кривоша был.
Странно, не правда ли?
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?