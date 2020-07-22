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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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"Луцький терорист" Кривош останнім часом закон не порушував, - Нацполіція

Максим Кривош, який учора захопив автобус із людьми в Луцьку, перебував у полі зору поліції, проте тривалий час закон не порушував.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, передає Цензор.НЕТ.

"У полі зору він був, у межах повноважень Національної поліції однозначно здійснювалося спостереження. Але вже тривалий час жодних порушень закону за ним не було, тому необхідності в щоденному контролі, або щотижневому, не було", - зазначив Крошко.

За словами начальника Управління СБУ у Волинській області Павла Данюкова, вчора був перший допит затриманого.

"Йому ставилися чіткі питання. Ми мали з'ясувати, хто його спільники, чи є інші вибухові пристрої, тому з другого-третього допиту буде зрозуміло, яка в нього поведінка, поки що все нормально. Поки що говорить", - зазначив Данюков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час звільнення заручників у Луцьку перевірялося, чи немає у Кривоша пульта дистанційного керування вибухівкою, - начальник СБУ Волині Данюков

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Нацполіція (15260) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+22
И ведь весь этот цирк за наши деньги! Пипец...
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22.07.2020 12:41
+20
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2205
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22.07.2020 12:42
+20
сил нет это слушать (читать))))
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1137

...
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22.07.2020 12:44
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И ведь весь этот цирк за наши деньги! Пипец...
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22.07.2020 12:41 Відповісти
Режиссёр и сценарист студии 95 квартал очень довольны как Максим Кривош (Плохой) сыграл свою роль
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22.07.2020 12:48 Відповісти
насчёт довольны- это вряд ли, по сценарию террорист должен был врезать дуба при штурме, даже на Г+Г сказали что они такого не ждали! и упорно долдонили что только после штурма террорист оказался на земле в наручниках! так что чувак роль не сыграл и решил выжить, хэппи-энда не вышло и пьеска затянулась...
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22.07.2020 13:41 Відповісти
на відміну, від прєзєдєнда.
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22.07.2020 12:42 Відповісти
Дать ему мендаль за это!!! Что не нарушал. Да че там - орден! рюкзаковичи совсем сбрендили, суки продажные
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22.07.2020 13:14 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2205
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22.07.2020 12:42 Відповісти
Десять годин прождав, уже хотів свалювать, так у автобуса колесо спустило.
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22.07.2020 12:44 Відповісти
Не че себе не нарушал, а арсенал что с неба свалился?
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22.07.2020 12:43 Відповісти
не пали контору !
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22.07.2020 12:44 Відповісти
Орлы привезли.
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22.07.2020 12:46 Відповісти
Орлы Ая, правильно понял?
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22.07.2020 12:48 Відповісти
Авакяна,если Ая - Аваков.
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22.07.2020 23:15 Відповісти
понять, простить и отпустить !
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22.07.2020 12:43 Відповісти
Ну да, ну да,- теперь же нужно публично оправдать и сделать хорошую мину при плохой игре. Нарід схавает!!
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22.07.2020 13:00 Відповісти
Газетой по носу стукнут и отпустят?
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22.07.2020 12:43 Відповісти
а если он опять обиду затаит, лучше не надо.
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22.07.2020 12:45 Відповісти
може должность дать?
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22.07.2020 12:49 Відповісти
сил нет это слушать (читать))))
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1137

...
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22.07.2020 12:44 Відповісти
Все таки добился своего, кота уморил!
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22.07.2020 12:46 Відповісти
Крепись! Этот цирк ещё долго будет продолжаться.
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22.07.2020 12:50 Відповісти
мафіозну владу у відставку.
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22.07.2020 12:46 Відповісти
Да не позорьтесь уже. Долбаная постановка. Спасибо тому человеку, который снял видео как типа террорист просто стоял и минуту ждал пока кто-то к нему подойдет.
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22.07.2020 12:46 Відповісти
а понятно готовятся отпустить на поруки...а че хороший актер еще сгодится
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22.07.2020 12:47 Відповісти
и холодильник ему финский"Розен лев", и путевку...в Сибирь?...В Сибирь!
Как там в 30-50 говорили: значит вы плохо работаете
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22.07.2020 12:51 Відповісти
Почитал…
Ужас. Автора в дурдом, траву на анализ…
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов.
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22.07.2020 12:47 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6946
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22.07.2020 12:47 Відповісти
Кстати, а куда делся такой выродок как жора ключник, который на прошлую власть карикатуры рисовал? Порох ушел и жора куда-то делся.
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22.07.2020 12:51 Відповісти
********
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22.07.2020 13:16 Відповісти
Хай зізнається що вбив Шеремета. У нього походка схожа як на камері з місця злочину.. Всі вже це давно помітили
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22.07.2020 12:47 Відповісти
Ой не зря они это говорят...
А может как раз и нарушал, и ему предложили участие в представлении с последующей тихой отмазкой. В нескончаемом потоке трэша от зеленых кто об этом "террористе" вспомнит через год?
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22.07.2020 12:48 Відповісти
А как же! И со следствием сотрудничает, и социальтной опасности уже не представляет, и будет освобожден под залог.
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22.07.2020 12:48 Відповісти
Полмешка оружия и боеприпасов - то не в счет? Где-то же он их типа "взял"!
Задумали боевик, получилась какая-то скучная и тупая комедия, которая в итоге плавно превращается в сельский водевиль!
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22.07.2020 12:49 Відповісти


Як-то де взяв? В іграшковому магазині. Чесно купив за чесний аванс. Слідкуймо за новинами: чекаймо на таке повідомлення.
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22.07.2020 15:05 Відповісти
***... Я уже ничему не удивлюсь - после такого "шоу Бенни Хилла" как вчера
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22.07.2020 22:14 Відповісти
Бенні Хілл був би шокованим .

Я ніколи не був оптимістом, але щось мені підказує:це лише початок. Далі буде більше: попереду осінь - внутрішньочерепні таргани наших владників (колишніх і теперішніх) вже зачекалися на сезонне загострення .
Запасаймося попкорном (с)
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22.07.2020 22:32 Відповісти
Та досить нам вже про це шоу від 95 кварталу розказувати .Вже всі давно розібралися ,що це невдала постанова ,по порятунку рейтингах ЗЕ.Зараз це вже не смішно.
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22.07.2020 12:50 Відповісти
Надоело не нарушать,уговорили на шаровые харчи в больничку вернуться,здоровье поправить.
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22.07.2020 12:50 Відповісти
Спецназовець сам в шоці , від того що " чеше" Аваков .. ..

"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9559 .
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22.07.2020 12:50 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8236
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22.07.2020 12:51 Відповісти
Он даже книгу ИЗДАЛ в 2014 ( как раз к началу агрессии РФ).. интересно кто спонсор издания.., как говорится от куда денежки.. И кто издатель.. ( интересный вопрос)
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22.07.2020 12:52 Відповісти
в последнее время закон не нарушал, и вот представьте себе вчера выхожу на площадь а он сидит в автобусе припаркованном в неположенном месте, и вот оно первое нарушение, теперь ответит за все!
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22.07.2020 12:52 Відповісти
А вот и одна из пассажирок автобуса...
"Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4262
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22.07.2020 12:53 Відповісти
Правильно,жёстко не наказывать,как того,на мосту.😂
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22.07.2020 12:55 Відповісти
Помилка в заголовку,треба так: Луцкий "террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция
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22.07.2020 12:56 Відповісти
он его нарушил когда с автобуса вышел! а должен был сидеть до темна и ждать штурма...
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22.07.2020 13:53 Відповісти
Вобщем, ни у кого нет телефона Бутусова?
А у Кривоша был.
Странно, не правда ли?
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22.07.2020 12:57 Відповісти
Та мы так и знали
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22.07.2020 12:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sKUQ2J9FX-0 "Борщову благодарность объявить..."
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22.07.2020 13:09 Відповісти
Ребята!Да это вештатный работник полиции.рпботает почасово
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22.07.2020 13:13 Відповісти
Зеленому наркоше мало своих зебилов дурачить надо еще всю страну на уши поставить своими дурноватыми видосиками.
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22.07.2020 13:14 Відповісти
простить и отпустить. он свою миссию выполнил. зелёный лохторат пускает слезу счастья от любви к своему кумиру.
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22.07.2020 13:22 Відповісти
Ну идиот на идиоте.... Читайте придурки, что такое "терроризм":
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
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22.07.2020 13:39 Відповісти
Йой! Законів не порушував! То що, тепер йому тра медаль дати, а макакову - ордена?
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22.07.2020 14:57 Відповісти
 
 