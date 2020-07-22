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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль

Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин на сегодняшнем заседании продлит адаптивный карантин в Украине до 31 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы всем видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, правительство будет практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков или перегруки системы здравоохранения.

"Сегодняшнее решение усовершенствует приципы адаптивного карантина. Будем недяться, что это повзолит уменьшить нагрузку на больницы и на наших врачей, которые продолжают самоотверженно работать в мадучреждениях, спасая жизни украинцев", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Шмыгаль, рептилоид хренов, сколько вы будете над людьми издеваться? Геть из власти! Придумали суки пандемию, которой нет и творят, что хотят. В Швеции и Беларуси не было карантина и живут нормально, никаких проблем, смертность не изменилась. В Украине смертность 0,003% от короны. Это ниже, чем от ОРВИ. Вы что людям мозги втираете? От онкозаболеваний умирают десятки тысяч, от инфарктов ,от инсультов, туберкулеза ,ДТП дает ужасную смертность. Но вы тут пас. Вам наплевать. А когда масоны мирового правительства сказали над людьми издеваться вы тут как тут. В тюрьму вас надо сажать, ублюдков. Мы избирали украинское правительство, а не мировое масонское. Валите из Украины!
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22.07.2020 13:57
+4
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4036
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22.07.2020 13:59
+3
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4795
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22.07.2020 13:56
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Та давайте уже до нового года хоть.
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22.07.2020 13:52 Ответить
Шмыгаль, рептилоид хренов, сколько вы будете над людьми издеваться? Геть из власти! Придумали суки пандемию, которой нет и творят, что хотят. В Швеции и Беларуси не было карантина и живут нормально, никаких проблем, смертность не изменилась. В Украине смертность 0,003% от короны. Это ниже, чем от ОРВИ. Вы что людям мозги втираете? От онкозаболеваний умирают десятки тысяч, от инфарктов ,от инсультов, туберкулеза ,ДТП дает ужасную смертность. Но вы тут пас. Вам наплевать. А когда масоны мирового правительства сказали над людьми издеваться вы тут как тут. В тюрьму вас надо сажать, ублюдков. Мы избирали украинское правительство, а не мировое масонское. Валите из Украины!
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22.07.2020 13:57 Ответить
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5212
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22.07.2020 14:01 Ответить
так це означає , що діти в школу не підуть чи підуть? Чи ще буба відосик не зняв до 1 вересня?
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22.07.2020 13:53 Ответить
Звикайте до нескінченного карантину.
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22.07.2020 13:54 Ответить
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4795
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22.07.2020 13:56 Ответить
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4036
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22.07.2020 13:59 Ответить
Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
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22.07.2020 14:32 Ответить
Що це лайно буде говорити,коли його народ буде судити?
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22.07.2020 13:59 Ответить
Шота я не понял. Бубачка неделю назад говорило, шо карантин надоел и пора заканчивать.
А Шмыгаль неслухняный опять продлевает.
Бубачка, позвони Баканову, нехай усмирит этого карантинного черта.
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22.07.2020 14:03 Ответить
Придурки ви розумієте що люди вже 5 місяців не можуть забрати з судів жодного рішення, бо воно не набрало законної сили через карантин? Або змініть закон, або припиніть карантин. Психи гуляють по містах, їх не можливо примусово госпіталізувати бо рішення судів не діють.
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22.07.2020 14:09 Ответить
Нельзя же из-за каждого кретина во власти майдан устраивать. Раз и назавжди поменять систему где власть нанимать и увольнять по договору и с самого низа до верху. Свой шериф свой судья,прокурор.
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22.07.2020 14:13 Ответить
Или я чего-то не понимаю, или шо?
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
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22.07.2020 15:09 Ответить
Интересно к чему он адаптирован? Или точнее сказать к чьим интересам?
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22.07.2020 15:14 Ответить
 
 