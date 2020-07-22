Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин на сегодняшнем заседании продлит адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы всем видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, правительство будет практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков или перегруки системы здравоохранения.
"Сегодняшнее решение усовершенствует приципы адаптивного карантина. Будем недяться, что это повзолит уменьшить нагрузку на больницы и на наших врачей, которые продолжают самоотверженно работать в мадучреждениях, спасая жизни украинцев", - подчеркнул премьер-министр.
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- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
А Шмыгаль неслухняный опять продлевает.
Бубачка, позвони Баканову, нехай усмирит этого карантинного черта.
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?