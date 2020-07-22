Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин на сегодняшнем заседании продлит адаптивный карантин в Украине до 31 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы всем видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, правительство будет практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков или перегруки системы здравоохранения.

"Сегодняшнее решение усовершенствует приципы адаптивного карантина. Будем недяться, что это повзолит уменьшить нагрузку на больницы и на наших врачей, которые продолжают самоотверженно работать в мадучреждениях, спасая жизни украинцев", - подчеркнул премьер-министр.

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