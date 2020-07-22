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Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую. ФОТО

Во вторник, 21 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета Украины новую руководительницу Ольгу Пищанскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал в среду, 22 июля.

Глава правительства подчеркнул, что за 20 лет Украина существенно продвинулась в развитии антимонопольной сферы и надо продолжать движение вперед.

"Государство должно говорить не о борьбе с бизнесом, а лишь о борьбе со злоупотреблением монопольным положением. Это подход цивилизованных стран, и мы должны использовать его по всем направлениям", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую 01

Премьер-министр также выразил поддержку новому руководству и работникам АМКУ и заявил о готовности правительства эффективно сотрудничать для реализации общего видения развития государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"

Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую 03
Фото: Правительственный портал

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Антимонопольный комитет (483) Шмыгаль Денис (2721) Пищанская Ольга (15)


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Топ комментарии
+10
сестра кухарки зели....опять никакого кумовства
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22.07.2020 10:10
+6
Сосна да, сосна да....
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22.07.2020 10:14
+3
кварталовцы заканчиваются в ход идут КРИВОРЖСКИЕ ???
как хорошо что не кумовья и не военные ......
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22.07.2020 10:31
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Правила форума Совет форумчан
сестра кухарки зели....опять никакого кумовства
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22.07.2020 10:10 Ответить
То просто так збіглося.
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22.07.2020 10:13 Ответить
да ладно тебе !
вон янукович аж женился на сестре своей кухарки и ни чего - ему это не помешало слить Украину ....
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22.07.2020 10:34 Ответить
Сосна да, сосна да....
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22.07.2020 10:14 Ответить
"занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Перевірені колоніальні кадри. Обкатали спочатку пані на вкраденому британцями заводі. Тепер можна і на керівну посаду. Так тримати.
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22.07.2020 10:15 Ответить
Почему украденному? Они его честно купили у ТЮли.
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22.07.2020 10:19 Ответить
Це коли вона з радником-"ірландцем" по кабміну розсікала. Це так само "чесно", як людей обносять в трамваях.
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22.07.2020 10:23 Ответить
Миттал заплатил немалое бабло и по сравнению с остальными предприятиями Арселор сейчас в шоколаде. К нему какраз претензий никаких.
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22.07.2020 10:29 Ответить
В противном случае Криворож-Сталь сейчас была бы таким же убогим явлением, как все, из чего выжимают соки Ахметовы и Коломойские.
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22.07.2020 10:30 Ответить
Схема. Спочатку завод доводять до банкрутства, потім продають за копійки. Ще варіанти: ріжуть на метал (якщо не потрібен) або ще передають зіц-головуючим, які "вижимають соки" в потрібному напрямі.
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22.07.2020 10:38 Ответить
24 октября 2005 года приватизационный конкурс состоялся. Его победителем признали компанию Mittal Steel Germany GmbH. Она вскоре выплатила за 93%-й пакет акций Криворожстали 24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США), что в 2,4 раза превышает стартовую цену и в 6 раз сумму, полученную за предприятие в 2004 году.

Ты бы заплатил больше?
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22.07.2020 10:41 Ответить
Тільки за офіційними даними, цю вартість британці відбили менше ніж за 2 роки.
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22.07.2020 10:50 Ответить
Ну молодцы. В противном случае завод так и был бы убыточной развалюхой.
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22.07.2020 11:10 Ответить
Так точно. Українці же недолюдки-унтерменьші, вони біологічно не здатні керувати заводами. Та і гроші їм не потрібні (проп'ють) - все потрібно віддати сонячним британцям.
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22.07.2020 11:16 Ответить
Есть доказательства обратного?
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22.07.2020 11:22 Ответить
За какие копейки? Заплатили огромную сумму, был аукцион, все честно.
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22.07.2020 10:45 Ответить
Вот человек, на КОТорого ЗЕ переписал свои активы. Просим его уважать.

А некоторые переписывают на кота...
Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую - Цензор.НЕТ 8926

Следующая волна министров будет из домашних питомцев ЗЕ.
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22.07.2020 10:17 Ответить
"Баба? Да! -
Корабельная сосна"!
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22.07.2020 10:24 Ответить
бидло руліт.
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22.07.2020 10:26 Ответить
Соученица бубочки по школе и институту в Кривом Рогу. Кроме того, ейная сестуха Светлана официально управляет делами презпи*здента в Италии. Чуть ранее бубочка переписал часть своего бизнеса на ту Светлану. А Светлана, в свою очередь, является официально спонсором партии "Слуга народа". Короче, отмывалова там в полный рост. И много там еще одношкольников у бубочки. Самые классные спецы живут в Кривом рагу. А спецы посбегали в Италию.
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22.07.2020 10:27 Ответить
кварталовцы заканчиваются в ход идут КРИВОРЖСКИЕ ???
как хорошо что не кумовья и не военные ......
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22.07.2020 10:31 Ответить
ЗЕ всю свою зажопную срань повытаскивал.

Даже Янык хоть как-то перебирал и своих поварих особо не светил.
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22.07.2020 10:32 Ответить
главное что ни одного тсвоего армейского друга зеля на должность не назначил..
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22.07.2020 10:33 Ответить
А шо за Гюльчатай???
Личико покажжжи..
🤗
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22.07.2020 10:37 Ответить

"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?" (с)

Не куми

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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22.07.2020 10:51 Ответить
Как там Смирнов говорил:С Р А М О Т А
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22.07.2020 11:11 Ответить
Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську - Цензор.НЕТ 9982б
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22.07.2020 11:31 Ответить
 
 