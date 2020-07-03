Рада уволила Терентьева с должности председателя АМКУ
Верховная Рада поддержала постановление об отставке Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 226 народных депутатов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.
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как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
- Что хочу ворочу, а так я никому не должен.
За всё в этом мире приходиться платить! Рано или поздно.
А завтра - партию продашь!
а зеля його відразу звільнив