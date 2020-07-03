Рада уволила Терентьева с должности председателя АМКУ

Верховная Рада поддержала постановление об отставке Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 226 народных депутатов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.