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Рада уволила Терентьева с должности председателя АМКУ

Рада уволила Терентьева с должности председателя АМКУ

Верховная Рада поддержала постановление об отставке Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 226 народных депутатов.

Читайте также: Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

ВР (29258) Антимонопольный комитет (483) Терентьев Юрий (59)


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Топ комментарии
+14
если шо, то Терентьева уволили за то что хотел наказать табачного монополиста, которого крышует лично зеленский. вобщем, бюджет потерял 5 млрд гривен из-за коррупции криворогульного чмыря.
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03.07.2020 16:54
+10
На сегодняшнем заседании ВР Юзик ел, о боже... ЧТО он ел!!!!

Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 7189
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03.07.2020 16:53
+8
торопятся.. нужно успеть))
как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
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03.07.2020 16:45
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Правила форума Совет форумчан
А он только "Тедис" обидел.
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03.07.2020 16:44 Ответить
Не просто "десіс". Він образив "прАвілного челавека" борІса кауфмана.
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03.07.2020 16:52 Ответить
не Тедис, а еврея Кауфмана он посмел обидеть...
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03.07.2020 16:52 Ответить
Не еврея он обратил а жидка
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03.07.2020 16:57 Ответить
он сбистил пачку сигарет "Парламент"...
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03.07.2020 16:58 Ответить
торопятся.. нужно успеть))
как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
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03.07.2020 16:45 Ответить
Моніка Зєлєнскі: Нє віноватая я!!!! Он сам ушол!
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03.07.2020 16:45 Ответить
Логика гаранта:
- Что хочу ворочу, а так я никому не должен.
За всё в этом мире приходиться платить! Рано или поздно.
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03.07.2020 16:48 Ответить
шо нє дєнь то большє трєша! вова нє падвєді
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03.07.2020 16:48 Ответить
"Радзайся море - жаба тонєт"! Але, курва, доки та зелена жаба втопиться країни вже може не бути... Може ліпше ту жабу притопити зараз, що б країна розцвіла потім?
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03.07.2020 16:53 Ответить
На сегодняшнем заседании ВР Юзик ел, о боже... ЧТО он ел!!!!

Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 7189
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03.07.2020 16:53 Ответить
Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 520
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03.07.2020 16:55 Ответить
Ви мене спровокували! Я пішов на заправку - куплю дві такі, але сині. А ви поки що не розходьтесь.
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03.07.2020 17:02 Ответить
Невже рошенку? Расстрєлять!
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03.07.2020 16:56 Ответить
Сегодня ты сожрал рошенку
А завтра - партию продашь!
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03.07.2020 17:00 Ответить
Предатель!!! )))
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03.07.2020 17:04 Ответить
Так это его оплата?
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03.07.2020 17:09 Ответить
если шо, то Терентьева уволили за то что хотел наказать табачного монополиста, которого крышует лично зеленский. вобщем, бюджет потерял 5 млрд гривен из-за коррупции криворогульного чмыря.
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03.07.2020 16:54 Ответить
А в ВР ,при увольнении, говорили обратное .... интересно, где можно прочитать про наложенный штраф?
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03.07.2020 17:02 Ответить
Та мабуть це лише за словами того ж Тереньєва. Вони всі перед звільненням стають неабияками патріотами, економістами, антикорупціонерами і антимонополістами, і от-от вже зробили б потужну і рішучу реформу але...
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03.07.2020 17:06 Ответить
"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману," Источник: https://censor.net/n3205497
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03.07.2020 17:09 Ответить
Профукали наши денежки от табачной мафии
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03.07.2020 17:03 Ответить
Якщо в нас торгуються посади, то скільки ж втратив Терентьєв?
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03.07.2020 17:07 Ответить
Держава яка відбирає на держслужбу тільки повне лайно стає гнійною купою вершиною якої є ОП і ВР.
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03.07.2020 17:17 Ответить
за кільканадцять років теретьєв перший раз зробиш щось корисне для країни,
а зеля його відразу звільнив
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03.07.2020 17:42 Ответить
 
 