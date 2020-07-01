РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7448 посетителей онлайн
Новости
46 214 170

Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Об этом в своей статье написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Причина конфликта – рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании".

Бутусов продолжил: "И вот, 23 июня начались суды по "Тэдису", первое же заседание перенесли, а уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монополизация табачного рынка: АМКУ пытается переложить на производителей ответственность за принятые им же решения, - СМИ

Вспомнилось, как вчера президент сказал на Нацсовете реформ - "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?

Да, это Украина. Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочий Кабмина.

Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов".

"Скандал с "Тэдисом" будет одной из самых резонансных тем политического лета. Увольнение Терентьева - одно из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.

Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько депутатов окажутся "в доле",- резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Также читайте: Из 432 млн штрафа табачный монополист "Тэдис" уплатил 300 млн и начал против нас "судебную войну", - глава АМКУ Терентьев

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) увольнение (2679) Антимонопольный комитет (483) Терентьев Юрий (59) Тэдис Украина (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+89
Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного штрафа в 6,5 млрд на табачного монополиста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9081
показать весь комментарий
01.07.2020 22:25
+69
Не отвлекайте зеленок от сериала. Они с выпученными глазками Пороха сажают.
показать весь комментарий
01.07.2020 22:24
+48
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 293
показать весь комментарий
01.07.2020 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
другий раз за день зеля прогнувся перед олігархом
показать весь комментарий
01.07.2020 23:29 Ответить
_Исключительно на них (не на народ) работают все ветви антинародной и антиукраинской власти.
показать весь комментарий
01.07.2020 23:40 Ответить
Он прогнулся ради "своего"...А то что он оказался олигархом , тоже говорит о том , что он "подлиза мелкого пошиба"..
показать весь комментарий
02.07.2020 10:33 Ответить
Байден вице-призидентом был до января 2017.

Но ты пиши свою пугру, смешно читать параноика.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:27 Ответить
Как "человек Порошенко" стал "человеком Зеленского". Что удержало главу Антимонопольного комитета Терентьева на посту и по каким схемам он зарабатывает
16:57, https://strana.ua/archive/day=2019-12-26.html 26 декабря 2019
https://strana.ua/articles/rassledovania/241512-pochemu-staryj-hlava-antimonopolnoho-komiteta-jurij-terentev-vsekh-ustraivaet.html

Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста
СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 2017, 12:00 https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/04/1/623344/

Святой человек,этот Терентьев.
показать весь комментарий
01.07.2020 23:39 Ответить
і де ж імпічмент Зеленському?
показать весь комментарий
01.07.2020 23:42 Ответить
В звіздє.
показать весь комментарий
01.07.2020 23:46 Ответить
ай да презедент ай да сукин сын
показать весь комментарий
01.07.2020 23:44 Ответить
...сучий
показать весь комментарий
02.07.2020 08:59 Ответить
главное,не дать этому мразе(зеле) и его дружкам удрать!
показать весь комментарий
01.07.2020 23:44 Ответить
Они могут и не удирать. Предательство и коррупцию ещё доказать нужно а потом дело до приговора довести. А по беспределу поступить европейские партнёры не дадут.
показать весь комментарий
02.07.2020 08:27 Ответить
Можно подумать "беспредел" спрашивает как поступить...По беспределу мочат без согласия .Разве дело в его существовании? Дело в тех недоумках, которые его выбрали.На что надеялись? Чтоб еврей осчастливил гоя???!! Вы дебилы , господа избиратели еврея Зеленского!Теперь эти Зе рассказыывают что БОЙКИ еще хуже будут если придут к власти...(имеется ввиду блок ОПЗЖ) Ясный день, что у наших полудурков населения хватит идиотизма выбрать пророссийского Медведчука или Бойко, чтоб полностью развалить Украину.Остается надеяться ,что все таки мозгов хватит у народа , чтоб не рубить сук , на котором сидят...Уже донбасские сбегали на референдум, и сейчас выгребают то , что и россияне.На которых властям рашки всегда было глубоко плевать.Уж поверьте я знаю о чем пишу.Жила там.
показать весь комментарий
02.07.2020 10:40 Ответить
... да и не только европейские партнёры. У зе!ли симпатизантов пол страны. Поступишь по беспределу, если конечно не будет вопиющих, видимых всем невооруженным глазом инцидентов, это же самое и похоронит тебя как демократического политика. Должен быть суд и бесспорный, совершенно понятный всем приговор. Иначе никак. Ну или он сам в рашку слиняет - тогда уже да, сомнений никаких нет.
показать весь комментарий
02.07.2020 08:31 Ответить
В том и бедаю.Что много симпатиков...А точнее НЕДОУМКОВ.Все ведь просто: развалил и устроил хаос в стране.Тянет в совдепию аж пердит.А это опять уравниловка и сиди не тявкай , за тебя ЗЕля все разрулит и съест даже, не хрен рот раскрывать! Помните :Двое из ларца , одинаковых с лица? Вот вот! Оно!
показать весь комментарий
02.07.2020 10:43 Ответить
Газпром заплатил Польше
Экономика / Видео 01-июл, 22:069 1 036 0

До 1 июля польская энергетическая компания PGNiG дала сроку российскому Газпрому, чтобы тот добровольно исполнил решение Стокгольмского международного арбитража, который присудил российскому монополисту выплатить польской компании $1,5 млрд в качестве компенсацию за переплату, накопленную с 1 ноября 2014 года.

Переплата эта возникла в связи с завышением цен на газ, которое стало возможным исключительно потому, что Газпром злоупотреблял своим монопольным положением. Причем, это решение было принято точно в том же ракурсе, что и предыдущее решение в споре Газпрома с Нафтогазом.

Хоть россияне и заявляют, что они - белые и пушистые, а коварный и жестокий суд напрасно обидел мышку, налив что-то в норку, но он сам себя не раз называл монополистом, а перечень злоупотреблений Газпрома настолько длинный, что их можно было бы собрать в многотомник с названием: «Веселые похождения Вовы Путина и Лёши Миллера.

Польша прошла по тропинке, протоптанной Украиной, и получила примерно такой же результат. Мало того, после получения положительного решения, Польша и дальше поступила так, как Украина.

Вернее - анонсировала шаги в украинском стиле. А именно, поляки пообещали Москве «вырванные годы» в плане ареста имущества Газпрома, находящегося в ЕС.

Из Варшавы предупредили, что Украине пришлось приложить множество усилий для того, чтобы арестовать часть газпромовских активов, но это было обусловлено тем, что Украина не является членом ЕС.

А вот у Польши таких проблем не будет и она перейдет к арестам быстро и эффективно, начиная с 1 июля. И вот эта магия сработала. 30 июня в российской прессе появились вот такие сообщения.

«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа».

Энергетическая сверхдержава измельчала и чтобы не нарваться на резкие действия поляков, оплатила все в последний день ультиматума.

Оно и понятно, ведь Газпром сейчас поднимает всех своих европейских кротов на защиту Северного Потока - 2. Так и пишет: «Стаем грудями как один и защитим наши дорогие трубы!»

Но вместе с информацией о том, что Газпром заплатил за монопольно-имперские выбрыки Путина, российская пресса описывает и перспективы того, как все дальше будет выглядеть именно с Польшей.

«Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию».

А все это к тому, что Польша пусть и не дословно, но повторила слова Пороха, процитировавшего классика: «Прощай, немытая Россия, стран рабов, страна господ!»

И в связи с этим, возникает один вопрос, который обязаны себе задать все те, кто голосовал по приколу и хуже не будет.

А вопрос очень простой.

Ведь спор Газпрома с Нефтегазом начался не так, как у поляков. Это Газпром подал иск на взыскание задолженности по контракту, который подписала Бабуля, а потом его подтвердил Овощ.

По нему Газпром пытался взыскать с Украины почти $60 млрд, которые непременно обросли бы дополнительными суммами пени и прочего, что стоило бы Украине намного больше этой суммы.

Так вот, если бы этот иск Москва подала сегодня, когда у власти в Украине шоумены, их родственники и кумовья, чем бы все закончилось? Где была бы Украина и те, которые голосовали по принципу «Кто угодно, только не Порошенко»?

Все, кто сможет осилить этот вопрос, заданный самому себе и честно на него ответить, сегодня имеют шанс хоть как-то смыть свой позор. В 14:00.

ANTI-COLORADOS
показать весь комментарий
01.07.2020 23:48 Ответить
А Зеля просрал миллиарды , выигранные НЕ ИМ! Простил с "барского плеча", дурачок -Иванушка...Подлизнул Путину задницу и что? Тот на него как на шестерку смотрит.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:28 Ответить
Напрасно вы так про Тимошенко.Ведь газ то на следующий год получился по 232 в среднем,а Европы под 300.Кроме того в её договоре предусмотрен перерасчёт цен,об этом говорила Тимошенко. Об этом Кобелев тихонько намекал в 2011.Но никто ничего не слушал - кабала ,предательство -кричали представители ПР(не забыли .кто основал эту партию?) и посадили Тимошенко.А уж потом Харьковские газовые соглашения с арендой Севастополя,что привело к трагедии.
А потом в наши дни в Стокгольме тот же Кобелев(как он сказал) выиграл арбитраж у Газпрома.При этом кто то скромно в сторону сказал,что благодаря умело составленному "кабальному" газовому соглашению Тимошенко.Почитайте его. Можно всё. Или ,например, Статья 8 Регулирование споров в этом соглашении и Ст.9 Дополнительные Условия
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
показать весь комментарий
02.07.2020 13:47 Ответить
Зермак перешел красную черту, значит сам себя уничтожил.
показать весь комментарий
01.07.2020 23:50 Ответить
добро би вас всіх разом, 73/43%-тні.
показать весь комментарий
02.07.2020 01:09 Ответить
А тоже от них в шоке.Только их не 73%.Голосовали 51% И 73% от 51% -это порядка 41% населения Украины.На самом деле нами правит меньшинство, причем не самое умное, к сожалению.Аматоры.И во многом придурки.Добавьте сюда диктаторские замашки главного...И картина маслом -АЛЯ СОВОК
показать весь комментарий
02.07.2020 11:31 Ответить
20% Украинцев сильнее чем 80% шморклей-скоморохов. зеленые "устали" от бухла и наркоты и защищать главного скомороха не пойдут.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:36 Ответить
на жаль, ви пимиляєтесь. Середе тих, хто не прийшов на вибори - більше, ніж 73%-них зебілів "акакаяразніца".
показать весь комментарий
02.07.2020 15:55 Ответить
"На самом деле нами правит меньшинство, причем не самое умное, к сожалению"

Точно - самые умные - это, наверное, те, кто вместо выборов на дачу свалили и предоставили выбор "не самым умным".
показать весь комментарий
02.07.2020 17:41 Ответить
Штрафи для цивільних громадян мало не щодня придумують, а штрафувати монополістів - нізя!
показать весь комментарий
01.07.2020 23:52 Ответить
Оторвался от земли этот вовочка..
показать весь комментарий
01.07.2020 23:53 Ответить
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1046
показать весь комментарий
02.07.2020 00:04 Ответить
Шавка й**ана !
показать весь комментарий
02.07.2020 00:27 Ответить
Не заступаюсь ни за кого. Вопрос...
В соответствии с положением про АМК, ниодно повышение цен любой из монополен, не может быть осуществленню без глубокого изучения и выводов АМК.
Так?
Почему АМК не рассматривает повышение цен?
показать весь комментарий
02.07.2020 00:12 Ответить
Штрафи накладалися якраз після вивчення ситуації, моніторнгу цін і т.д. Не так просто АМК накладає штрафи.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:59 Ответить
Осел ослом, но он скорее всего понимает, что назад в 95 квартал ему уже дороги нет.
С каждым днем у зебила падает рейтинг, а это и падение творческого рейтинга автоматически.
К концу срока его будут просто ненавидеть, о какой дальнейшей творческой карьере может идти речь?
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.
показать весь комментарий
02.07.2020 00:13 Ответить
К концу срока его будут просто ненавидеть, о какой дальнейшей творческой карьере может идти речь?
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.

1. к концу срока Осел не доживет
2. творчество будет в колхозном клубе
3. бежать он будет не в Израиль (зачем евреям этот геморрой со всеми вытекающими политико-антисемитскими последствиями ?)
4. бежать Осел будет в Ростов
5. побратимы сержанта ССО Антоненка могут завалишь Ишака в полете
показать весь комментарий
02.07.2020 00:22 Ответить
А ему и не надо там скакать в 95-ом квартале.Другие будут.У него вилла в Испании , Крыму, квартиры в Москве и за границей еще ...Не только в Киеве.Он миллионер! Зачем ему рояль и спущенные штаны? Никогда не уважала этот квартал...Там смешочки сродни кацапским ..Неуважение к украинскому..Шутки ниже пояса..Давно не смотрю.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:34 Ответить
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті,
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
показать весь комментарий
02.07.2020 00:25 Ответить
Тепер знаєм постачальника айкосів для Володі.
показать весь комментарий
02.07.2020 00:39 Ответить
Простіше-Тирю злили олігархи(підставили)-не хочуть інших гучних розголошень,а Зеля "купився" всоте.В результаті-пшик.
показать весь комментарий
02.07.2020 02:57 Ответить
а вообще АМКУ выполнял свою задачу? - НЕТ! посмотрите на энергетику... так может лучше его вообще лучше разогнать и создать новый независимый комитет, а не закормленный?
показать весь комментарий
02.07.2020 04:54 Ответить
Ага...И С ЭТИМ СПРАВЯТСЯ Криворожские пройдысвиты...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:36 Ответить
Спасибо жителям кривбасса за презедента дикобраза
показать весь комментарий
02.07.2020 07:16 Ответить
"Ворон ворону глаз не выклюет, еврей еврею пропасть не даст". Это из Торы. и Талмуда.
показать весь комментарий
02.07.2020 07:20 Ответить
Заставь дурака Богу молиться-он и лоб расшибет.
показать весь комментарий
02.07.2020 07:56 Ответить
И почитай там насчет нас-гоев...Им дается право нас и обобрать и убить...Мы для них мусор...
показать весь комментарий
02.07.2020 11:37 Ответить
"Ворон ворону глаз не выклюет, еврей еврею пропасть не даст". Это из Торы. и Талмуда.
показать весь комментарий
02.07.2020 07:24 Ответить
похоже на какие-то частные разборки.
этот штраф подъемный? или он банкротит?
показать весь комментарий
02.07.2020 07:41 Ответить
Слуги народа олигархов в действии.
показать весь комментарий
02.07.2020 08:02 Ответить
Дайте угадаю: Тэдис пообещал Зелени много денег на выборы весомую поддержку в его реформаторских начинаниях.
показать весь комментарий
02.07.2020 09:40 Ответить
То есть Тэдис нормально себя чухал и всегда откупался и при яныке, и при Порохе, а теперь - и при Зеле...но виноват всегода только тот, кто поближе к текущему моменту. Логично...а шо...
показать весь комментарий
02.07.2020 10:19 Ответить
При Пороху його оштрафували на пів ярда, а Зеля відмазав.
Ви різницю не помічаєте?
показать весь комментарий
02.07.2020 10:33 Ответить
Штраф-то сам по собі призначили. Але це не оштрафували. Він так досі й не сплачений. Так де ж різниця?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:07 Ответить
Сам собою це як? Бумага сама лягла і перо саме написало?
Не сплачений повністю, бо ще не закінчились судові провадження у цій справі. Оскільки кожній особі надано право на відстоювання своєї позиції в суді.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:18 Ответить
Разница есть.МВД и судейских на ковер-и не уплаченный штраф найдется! АвЯков служит себе!
показать весь комментарий
02.07.2020 11:38 Ответить
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8973
показать весь комментарий
02.07.2020 10:48 Ответить
Юрія Терентьєва дурачок. мав можливість стати в позу і отримати хороший піар на майбутнє
показать весь комментарий
02.07.2020 10:54 Ответить
Да чтоб два еврея не договорились, как нае@ать гоев-украинцев?!
Я вас умоляю!
показать весь комментарий
02.07.2020 10:57 Ответить
Да.Все больше просматривается именно такое отношение...К сожалению.Ранее ничего не имела к евреям.А сегодня меня тошнит от их "квасного совково-еврейского" патриотизма
показать весь комментарий
02.07.2020 11:40 Ответить
увы, испытываю те же чувства.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:43 Ответить
Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочий Кабмина. ©
Цікаво, а ЗЕлений "йурист" про це знає? Чи він у свої студентські роки замість конспектування лекцій курив буквар по підворітнях за кулісами Кварталу?
І чи судитимуть його, зокрема, і за це (серед іншого) після його втечі до Ростова?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:46 Ответить
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6181
показать весь комментарий
02.07.2020 12:12 Ответить
43% ДЛБ заслуговіють терпіти цього............
А чому решта -- більшість повинна мучитись. і дивитись як ця деЗентерія усі досягнення, які були здобуті з такими потугами у шаленій протидії 5 колонни і московської орди, зливає в унітаз.
Воно перемогло олігархів, тепер очолює монополію.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 