Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Об этом в своей статье написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Причина конфликта – рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании".

Бутусов продолжил: "И вот, 23 июня начались суды по "Тэдису", первое же заседание перенесли, а уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной.

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Вспомнилось, как вчера президент сказал на Нацсовете реформ - "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?

Да, это Украина. Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочий Кабмина.

Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов".

"Скандал с "Тэдисом" будет одной из самых резонансных тем политического лета. Увольнение Терентьева - одно из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.

Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько депутатов окажутся "в доле",- резюмировал главред Цензор.НЕТ.

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