Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов
1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Про це у своїй статті написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Причина конфлікту - рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 мільярда гривень, і тим самим вдарив по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса". Монопольну схему створили за Януковича в 2011 році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії".
Бутусов продовжив: "І ось 23 червня почалися суди щодо "Тедісу", перше ж засідання перенесли, а вже 1 липня Зеленський прибрав голову АМКУ! Збіг? Не думаю. Тепер ситуація в судах для "Тедіса" стала виграшною.
Згадалося, як вчора президент сказав на Нацраді реформ - "хтось повинен нести відповідальність і давати результат". Це про Кауфмана?
Так, це Україна. Сьогодні президент Зеленський зробив незаконне втручання в діяльність АМКУ, оскільки комітет перебуває у сфері повноважень Кабміну.
Можна припустити, що Кауфман зумів домовитися з усіма силовиками, з усім оточенням президента, і, як стало очевидно сьогодні, тютюнова монополія отримала підтримку самого Зеленського. Як тобі таке, чесний учителю Голобородько? Президент на стороні продавця сигарет, який вибудував систему за допомогою СБУ та МВС і почувається абсолютно захищеним від будь-яких штрафів".
"Скандал із "Тедісом" буде однією з найрезонансніших тем політичного літа. Звільнення Терентьєва - одне з найочевидніших свідчень політичної корупції та лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.
Якщо Терентьєв свідчитиме в НАБУ, то може вийти цікава історія. Зараз доля "Тедіса" в руках Верховної Ради, подивимося, скільки депутатів виявляться "в долі", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.
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Но ты пиши свою пугру, смешно читать параноика.
16:57, https://strana.ua/archive/day=2019-12-26.html 26 декабря 2019
https://strana.ua/articles/rassledovania/241512-pochemu-staryj-hlava-antimonopolnoho-komiteta-jurij-terentev-vsekh-ustraivaet.html
Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста
СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 2017, 12:00 https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/04/1/623344/
Святой человек,этот Терентьев.
Экономика / Видео 01-июл, 22:069 1 036 0
До 1 июля польская энергетическая компания PGNiG дала сроку российскому Газпрому, чтобы тот добровольно исполнил решение Стокгольмского международного арбитража, который присудил российскому монополисту выплатить польской компании $1,5 млрд в качестве компенсацию за переплату, накопленную с 1 ноября 2014 года.
Переплата эта возникла в связи с завышением цен на газ, которое стало возможным исключительно потому, что Газпром злоупотреблял своим монопольным положением. Причем, это решение было принято точно в том же ракурсе, что и предыдущее решение в споре Газпрома с Нафтогазом.
Хоть россияне и заявляют, что они - белые и пушистые, а коварный и жестокий суд напрасно обидел мышку, налив что-то в норку, но он сам себя не раз называл монополистом, а перечень злоупотреблений Газпрома настолько длинный, что их можно было бы собрать в многотомник с названием: «Веселые похождения Вовы Путина и Лёши Миллера.
Польша прошла по тропинке, протоптанной Украиной, и получила примерно такой же результат. Мало того, после получения положительного решения, Польша и дальше поступила так, как Украина.
Вернее - анонсировала шаги в украинском стиле. А именно, поляки пообещали Москве «вырванные годы» в плане ареста имущества Газпрома, находящегося в ЕС.
Из Варшавы предупредили, что Украине пришлось приложить множество усилий для того, чтобы арестовать часть газпромовских активов, но это было обусловлено тем, что Украина не является членом ЕС.
А вот у Польши таких проблем не будет и она перейдет к арестам быстро и эффективно, начиная с 1 июля. И вот эта магия сработала. 30 июня в российской прессе появились вот такие сообщения.
«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа».
Энергетическая сверхдержава измельчала и чтобы не нарваться на резкие действия поляков, оплатила все в последний день ультиматума.
Оно и понятно, ведь Газпром сейчас поднимает всех своих европейских кротов на защиту Северного Потока - 2. Так и пишет: «Стаем грудями как один и защитим наши дорогие трубы!»
Но вместе с информацией о том, что Газпром заплатил за монопольно-имперские выбрыки Путина, российская пресса описывает и перспективы того, как все дальше будет выглядеть именно с Польшей.
«Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию».
А все это к тому, что Польша пусть и не дословно, но повторила слова Пороха, процитировавшего классика: «Прощай, немытая Россия, стран рабов, страна господ!»
И в связи с этим, возникает один вопрос, который обязаны себе задать все те, кто голосовал по приколу и хуже не будет.
А вопрос очень простой.
Ведь спор Газпрома с Нефтегазом начался не так, как у поляков. Это Газпром подал иск на взыскание задолженности по контракту, который подписала Бабуля, а потом его подтвердил Овощ.
По нему Газпром пытался взыскать с Украины почти $60 млрд, которые непременно обросли бы дополнительными суммами пени и прочего, что стоило бы Украине намного больше этой суммы.
Так вот, если бы этот иск Москва подала сегодня, когда у власти в Украине шоумены, их родственники и кумовья, чем бы все закончилось? Где была бы Украина и те, которые голосовали по принципу «Кто угодно, только не Порошенко»?
Все, кто сможет осилить этот вопрос, заданный самому себе и честно на него ответить, сегодня имеют шанс хоть как-то смыть свой позор. В 14:00.
ANTI-COLORADOS
А потом в наши дни в Стокгольме тот же Кобелев(как он сказал) выиграл арбитраж у Газпрома.При этом кто то скромно в сторону сказал,что благодаря умело составленному "кабальному" газовому соглашению Тимошенко.Почитайте его. Можно всё. Или ,например, Статья 8 Регулирование споров в этом соглашении и Ст.9 Дополнительные Условия
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
Точно - самые умные - это, наверное, те, кто вместо выборов на дачу свалили и предоставили выбор "не самым умным".
В соответствии с положением про АМК, ниодно повышение цен любой из монополен, не может быть осуществленню без глубокого изучения и выводов АМК.
Так?
Почему АМК не рассматривает повышение цен?
С каждым днем у зебила падает рейтинг, а это и падение творческого рейтинга автоматически.
К концу срока его будут просто ненавидеть, о какой дальнейшей творческой карьере может идти речь?
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.
1. к концу срока Осел не доживет
2. творчество будет в колхозном клубе
3. бежать он будет не в Израиль (зачем евреям этот геморрой со всеми вытекающими политико-антисемитскими последствиями ?)
4. бежать Осел будет в Ростов
5. побратимы сержанта ССО Антоненка могут завалишь Ишака в полете
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
этот штраф подъемный? или он банкротит?
народаолигархов в действии. много денег на выборывесомую поддержку в его реформаторских начинаниях.
Ви різницю не помічаєте?
Не сплачений повністю, бо ще не закінчились судові провадження у цій справі. Оскільки кожній особі надано право на відстоювання своєї позиції в суді.
Я вас умоляю!
Цікаво, а ЗЕлений "йурист" про це знає? Чи він у свої студентські роки замість конспектування лекцій курив буквар
по підворітняхза кулісами Кварталу?
І чи судитимуть його, зокрема, і за це (серед іншого) після його втечі до Ростова?
А чому решта -- більшість повинна мучитись. і дивитись як ця деЗентерія усі досягнення, які були здобуті з такими потугами у шаленій протидії 5 колонни і московської орди, зливає в унітаз.
Воно перемогло олігархів, тепер очолює монополію.