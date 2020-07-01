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Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов

Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов

1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Про це у своїй статті написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Причина конфлікту - рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 мільярда гривень, і тим самим вдарив по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса". Монопольну схему створили за Януковича в 2011 році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії".

Бутусов продовжив: "І ось 23 червня почалися суди щодо "Тедісу", перше ж засідання перенесли, а вже 1 липня Зеленський прибрав голову АМКУ! Збіг? Не думаю. Тепер ситуація в судах для "Тедіса" стала виграшною.

Згадалося, як вчора президент сказав на Нацраді реформ - "хтось повинен нести відповідальність і давати результат". Це про Кауфмана?

Читайте також: Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ

Так, це Україна. Сьогодні президент Зеленський зробив незаконне втручання в діяльність АМКУ, оскільки комітет перебуває у сфері повноважень Кабміну.

Можна припустити, що Кауфман зумів домовитися з усіма силовиками, з усім оточенням президента, і, як стало очевидно сьогодні, тютюнова монополія отримала підтримку самого Зеленського. Як тобі таке, чесний учителю Голобородько? Президент на стороні продавця сигарет, який вибудував систему за допомогою СБУ та МВС і почувається абсолютно захищеним від будь-яких штрафів".

"Скандал із "Тедісом" буде однією з найрезонансніших тем політичного літа. Звільнення Терентьєва - одне з найочевидніших свідчень політичної корупції та лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.

Якщо Терентьєв свідчитиме в НАБУ, то може вийти цікава історія. Зараз доля "Тедіса" в руках Верховної Ради, подивимося, скільки депутатів виявляться "в долі", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) звільнення (2676) Антимонопольний комітет (1767) Терентьєв Юрій (89) Тедіс Україна (68)


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Топ коментарі
+89
Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного штрафа в 6,5 млрд на табачного монополиста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9081
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01.07.2020 22:25
+69
Не отвлекайте зеленок от сериала. Они с выпученными глазками Пороха сажают.
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01.07.2020 22:24
+48
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 293
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01.07.2020 22:32
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другий раз за день зеля прогнувся перед олігархом
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01.07.2020 23:29 Відповісти
_Исключительно на них (не на народ) работают все ветви антинародной и антиукраинской власти.
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01.07.2020 23:40 Відповісти
Он прогнулся ради "своего"...А то что он оказался олигархом , тоже говорит о том , что он "подлиза мелкого пошиба"..
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02.07.2020 10:33 Відповісти
Байден вице-призидентом был до января 2017.

Но ты пиши свою пугру, смешно читать параноика.
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02.07.2020 12:27 Відповісти
Как "человек Порошенко" стал "человеком Зеленского". Что удержало главу Антимонопольного комитета Терентьева на посту и по каким схемам он зарабатывает
16:57, https://strana.ua/archive/day=2019-12-26.html 26 декабря 2019
https://strana.ua/articles/rassledovania/241512-pochemu-staryj-hlava-antimonopolnoho-komiteta-jurij-terentev-vsekh-ustraivaet.html

Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста
СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 2017, 12:00 https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/04/1/623344/

Святой человек,этот Терентьев.
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01.07.2020 23:39 Відповісти
і де ж імпічмент Зеленському?
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01.07.2020 23:42 Відповісти
В звіздє.
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01.07.2020 23:46 Відповісти
ай да презедент ай да сукин сын
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01.07.2020 23:44 Відповісти
...сучий
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02.07.2020 08:59 Відповісти
главное,не дать этому мразе(зеле) и его дружкам удрать!
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01.07.2020 23:44 Відповісти
Они могут и не удирать. Предательство и коррупцию ещё доказать нужно а потом дело до приговора довести. А по беспределу поступить европейские партнёры не дадут.
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02.07.2020 08:27 Відповісти
Можно подумать "беспредел" спрашивает как поступить...По беспределу мочат без согласия .Разве дело в его существовании? Дело в тех недоумках, которые его выбрали.На что надеялись? Чтоб еврей осчастливил гоя???!! Вы дебилы , господа избиратели еврея Зеленского!Теперь эти Зе рассказыывают что БОЙКИ еще хуже будут если придут к власти...(имеется ввиду блок ОПЗЖ) Ясный день, что у наших полудурков населения хватит идиотизма выбрать пророссийского Медведчука или Бойко, чтоб полностью развалить Украину.Остается надеяться ,что все таки мозгов хватит у народа , чтоб не рубить сук , на котором сидят...Уже донбасские сбегали на референдум, и сейчас выгребают то , что и россияне.На которых властям рашки всегда было глубоко плевать.Уж поверьте я знаю о чем пишу.Жила там.
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02.07.2020 10:40 Відповісти
... да и не только европейские партнёры. У зе!ли симпатизантов пол страны. Поступишь по беспределу, если конечно не будет вопиющих, видимых всем невооруженным глазом инцидентов, это же самое и похоронит тебя как демократического политика. Должен быть суд и бесспорный, совершенно понятный всем приговор. Иначе никак. Ну или он сам в рашку слиняет - тогда уже да, сомнений никаких нет.
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02.07.2020 08:31 Відповісти
В том и бедаю.Что много симпатиков...А точнее НЕДОУМКОВ.Все ведь просто: развалил и устроил хаос в стране.Тянет в совдепию аж пердит.А это опять уравниловка и сиди не тявкай , за тебя ЗЕля все разрулит и съест даже, не хрен рот раскрывать! Помните :Двое из ларца , одинаковых с лица? Вот вот! Оно!
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02.07.2020 10:43 Відповісти
Газпром заплатил Польше
Экономика / Видео 01-июл, 22:069 1 036 0

До 1 июля польская энергетическая компания PGNiG дала сроку российскому Газпрому, чтобы тот добровольно исполнил решение Стокгольмского международного арбитража, который присудил российскому монополисту выплатить польской компании $1,5 млрд в качестве компенсацию за переплату, накопленную с 1 ноября 2014 года.

Переплата эта возникла в связи с завышением цен на газ, которое стало возможным исключительно потому, что Газпром злоупотреблял своим монопольным положением. Причем, это решение было принято точно в том же ракурсе, что и предыдущее решение в споре Газпрома с Нафтогазом.

Хоть россияне и заявляют, что они - белые и пушистые, а коварный и жестокий суд напрасно обидел мышку, налив что-то в норку, но он сам себя не раз называл монополистом, а перечень злоупотреблений Газпрома настолько длинный, что их можно было бы собрать в многотомник с названием: «Веселые похождения Вовы Путина и Лёши Миллера.

Польша прошла по тропинке, протоптанной Украиной, и получила примерно такой же результат. Мало того, после получения положительного решения, Польша и дальше поступила так, как Украина.

Вернее - анонсировала шаги в украинском стиле. А именно, поляки пообещали Москве «вырванные годы» в плане ареста имущества Газпрома, находящегося в ЕС.

Из Варшавы предупредили, что Украине пришлось приложить множество усилий для того, чтобы арестовать часть газпромовских активов, но это было обусловлено тем, что Украина не является членом ЕС.

А вот у Польши таких проблем не будет и она перейдет к арестам быстро и эффективно, начиная с 1 июля. И вот эта магия сработала. 30 июня в российской прессе появились вот такие сообщения.

«Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа».

Энергетическая сверхдержава измельчала и чтобы не нарваться на резкие действия поляков, оплатила все в последний день ультиматума.

Оно и понятно, ведь Газпром сейчас поднимает всех своих европейских кротов на защиту Северного Потока - 2. Так и пишет: «Стаем грудями как один и защитим наши дорогие трубы!»

Но вместе с информацией о том, что Газпром заплатил за монопольно-имперские выбрыки Путина, российская пресса описывает и перспективы того, как все дальше будет выглядеть именно с Польшей.

«Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию».

А все это к тому, что Польша пусть и не дословно, но повторила слова Пороха, процитировавшего классика: «Прощай, немытая Россия, стран рабов, страна господ!»

И в связи с этим, возникает один вопрос, который обязаны себе задать все те, кто голосовал по приколу и хуже не будет.

А вопрос очень простой.

Ведь спор Газпрома с Нефтегазом начался не так, как у поляков. Это Газпром подал иск на взыскание задолженности по контракту, который подписала Бабуля, а потом его подтвердил Овощ.

По нему Газпром пытался взыскать с Украины почти $60 млрд, которые непременно обросли бы дополнительными суммами пени и прочего, что стоило бы Украине намного больше этой суммы.

Так вот, если бы этот иск Москва подала сегодня, когда у власти в Украине шоумены, их родственники и кумовья, чем бы все закончилось? Где была бы Украина и те, которые голосовали по принципу «Кто угодно, только не Порошенко»?

Все, кто сможет осилить этот вопрос, заданный самому себе и честно на него ответить, сегодня имеют шанс хоть как-то смыть свой позор. В 14:00.

ANTI-COLORADOS
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01.07.2020 23:48 Відповісти
А Зеля просрал миллиарды , выигранные НЕ ИМ! Простил с "барского плеча", дурачок -Иванушка...Подлизнул Путину задницу и что? Тот на него как на шестерку смотрит.
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02.07.2020 11:28 Відповісти
Напрасно вы так про Тимошенко.Ведь газ то на следующий год получился по 232 в среднем,а Европы под 300.Кроме того в её договоре предусмотрен перерасчёт цен,об этом говорила Тимошенко. Об этом Кобелев тихонько намекал в 2011.Но никто ничего не слушал - кабала ,предательство -кричали представители ПР(не забыли .кто основал эту партию?) и посадили Тимошенко.А уж потом Харьковские газовые соглашения с арендой Севастополя,что привело к трагедии.
А потом в наши дни в Стокгольме тот же Кобелев(как он сказал) выиграл арбитраж у Газпрома.При этом кто то скромно в сторону сказал,что благодаря умело составленному "кабальному" газовому соглашению Тимошенко.Почитайте его. Можно всё. Или ,например, Статья 8 Регулирование споров в этом соглашении и Ст.9 Дополнительные Условия
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
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02.07.2020 13:47 Відповісти
Зермак перешел красную черту, значит сам себя уничтожил.
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01.07.2020 23:50 Відповісти
добро би вас всіх разом, 73/43%-тні.
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02.07.2020 01:09 Відповісти
А тоже от них в шоке.Только их не 73%.Голосовали 51% И 73% от 51% -это порядка 41% населения Украины.На самом деле нами правит меньшинство, причем не самое умное, к сожалению.Аматоры.И во многом придурки.Добавьте сюда диктаторские замашки главного...И картина маслом -АЛЯ СОВОК
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02.07.2020 11:31 Відповісти
20% Украинцев сильнее чем 80% шморклей-скоморохов. зеленые "устали" от бухла и наркоты и защищать главного скомороха не пойдут.
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02.07.2020 11:36 Відповісти
на жаль, ви пимиляєтесь. Середе тих, хто не прийшов на вибори - більше, ніж 73%-них зебілів "акакаяразніца".
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02.07.2020 15:55 Відповісти
"На самом деле нами правит меньшинство, причем не самое умное, к сожалению"

Точно - самые умные - это, наверное, те, кто вместо выборов на дачу свалили и предоставили выбор "не самым умным".
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02.07.2020 17:41 Відповісти
Штрафи для цивільних громадян мало не щодня придумують, а штрафувати монополістів - нізя!
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01.07.2020 23:52 Відповісти
Оторвался от земли этот вовочка..
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01.07.2020 23:53 Відповісти
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1046
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02.07.2020 00:04 Відповісти
Шавка й**ана !
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02.07.2020 00:27 Відповісти
Не заступаюсь ни за кого. Вопрос...
В соответствии с положением про АМК, ниодно повышение цен любой из монополен, не может быть осуществленню без глубокого изучения и выводов АМК.
Так?
Почему АМК не рассматривает повышение цен?
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02.07.2020 00:12 Відповісти
Штрафи накладалися якраз після вивчення ситуації, моніторнгу цін і т.д. Не так просто АМК накладає штрафи.
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02.07.2020 11:59 Відповісти
Осел ослом, но он скорее всего понимает, что назад в 95 квартал ему уже дороги нет.
С каждым днем у зебила падает рейтинг, а это и падение творческого рейтинга автоматически.
К концу срока его будут просто ненавидеть, о какой дальнейшей творческой карьере может идти речь?
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.
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02.07.2020 00:13 Відповісти
К концу срока его будут просто ненавидеть, о какой дальнейшей творческой карьере может идти речь?
Поэтому сейчас янелох хочет урвать все что только сможет, а потом просто свалит жить в Израиль.

1. к концу срока Осел не доживет
2. творчество будет в колхозном клубе
3. бежать он будет не в Израиль (зачем евреям этот геморрой со всеми вытекающими политико-антисемитскими последствиями ?)
4. бежать Осел будет в Ростов
5. побратимы сержанта ССО Антоненка могут завалишь Ишака в полете
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02.07.2020 00:22 Відповісти
А ему и не надо там скакать в 95-ом квартале.Другие будут.У него вилла в Испании , Крыму, квартиры в Москве и за границей еще ...Не только в Киеве.Он миллионер! Зачем ему рояль и спущенные штаны? Никогда не уважала этот квартал...Там смешочки сродни кацапским ..Неуважение к украинскому..Шутки ниже пояса..Давно не смотрю.
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02.07.2020 11:34 Відповісти
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті,
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 00:25 Відповісти
Тепер знаєм постачальника айкосів для Володі.
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02.07.2020 00:39 Відповісти
Простіше-Тирю злили олігархи(підставили)-не хочуть інших гучних розголошень,а Зеля "купився" всоте.В результаті-пшик.
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02.07.2020 02:57 Відповісти
а вообще АМКУ выполнял свою задачу? - НЕТ! посмотрите на энергетику... так может лучше его вообще лучше разогнать и создать новый независимый комитет, а не закормленный?
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02.07.2020 04:54 Відповісти
Ага...И С ЭТИМ СПРАВЯТСЯ Криворожские пройдысвиты...
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02.07.2020 11:36 Відповісти
Спасибо жителям кривбасса за презедента дикобраза
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02.07.2020 07:16 Відповісти
"Ворон ворону глаз не выклюет, еврей еврею пропасть не даст". Это из Торы. и Талмуда.
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02.07.2020 07:20 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться-он и лоб расшибет.
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02.07.2020 07:56 Відповісти
И почитай там насчет нас-гоев...Им дается право нас и обобрать и убить...Мы для них мусор...
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02.07.2020 11:37 Відповісти
"Ворон ворону глаз не выклюет, еврей еврею пропасть не даст". Это из Торы. и Талмуда.
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02.07.2020 07:24 Відповісти
похоже на какие-то частные разборки.
этот штраф подъемный? или он банкротит?
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02.07.2020 07:41 Відповісти
Слуги народа олигархов в действии.
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02.07.2020 08:02 Відповісти
Дайте угадаю: Тэдис пообещал Зелени много денег на выборы весомую поддержку в его реформаторских начинаниях.
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02.07.2020 09:40 Відповісти
То есть Тэдис нормально себя чухал и всегда откупался и при яныке, и при Порохе, а теперь - и при Зеле...но виноват всегода только тот, кто поближе к текущему моменту. Логично...а шо...
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02.07.2020 10:19 Відповісти
При Пороху його оштрафували на пів ярда, а Зеля відмазав.
Ви різницю не помічаєте?
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02.07.2020 10:33 Відповісти
Штраф-то сам по собі призначили. Але це не оштрафували. Він так досі й не сплачений. Так де ж різниця?
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02.07.2020 11:07 Відповісти
Сам собою це як? Бумага сама лягла і перо саме написало?
Не сплачений повністю, бо ще не закінчились судові провадження у цій справі. Оскільки кожній особі надано право на відстоювання своєї позиції в суді.
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02.07.2020 11:18 Відповісти
Разница есть.МВД и судейских на ковер-и не уплаченный штраф найдется! АвЯков служит себе!
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02.07.2020 11:38 Відповісти
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8973
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02.07.2020 10:48 Відповісти
Юрія Терентьєва дурачок. мав можливість стати в позу і отримати хороший піар на майбутнє
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02.07.2020 10:54 Відповісти
Да чтоб два еврея не договорились, как нае@ать гоев-украинцев?!
Я вас умоляю!
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02.07.2020 10:57 Відповісти
Да.Все больше просматривается именно такое отношение...К сожалению.Ранее ничего не имела к евреям.А сегодня меня тошнит от их "квасного совково-еврейского" патриотизма
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02.07.2020 11:40 Відповісти
увы, испытываю те же чувства.
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02.07.2020 11:43 Відповісти
Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочий Кабмина. ©
Цікаво, а ЗЕлений "йурист" про це знає? Чи він у свої студентські роки замість конспектування лекцій курив буквар по підворітнях за кулісами Кварталу?
І чи судитимуть його, зокрема, і за це (серед іншого) після його втечі до Ростова?
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02.07.2020 11:46 Відповісти
Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6181
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02.07.2020 12:12 Відповісти
43% ДЛБ заслуговіють терпіти цього............
А чому решта -- більшість повинна мучитись. і дивитись як ця деЗентерія усі досягнення, які були здобуті з такими потугами у шаленій протидії 5 колонни і московської орди, зливає в унітаз.
Воно перемогло олігархів, тепер очолює монополію.
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02.07.2020 12:19 Відповісти
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