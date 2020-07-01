Зеленський змусив звільнитися главу Антимонопольного комітету Терентьєва через накладений штраф 6,5 млрд на тютюнового монополіста, - Бутусов

1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Про це у своїй статті написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Причина конфлікту - рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 мільярда гривень, і тим самим вдарив по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса". Монопольну схему створили за Януковича в 2011 році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії".

Бутусов продовжив: "І ось 23 червня почалися суди щодо "Тедісу", перше ж засідання перенесли, а вже 1 липня Зеленський прибрав голову АМКУ! Збіг? Не думаю. Тепер ситуація в судах для "Тедіса" стала виграшною.

Згадалося, як вчора президент сказав на Нацраді реформ - "хтось повинен нести відповідальність і давати результат". Це про Кауфмана?

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Так, це Україна. Сьогодні президент Зеленський зробив незаконне втручання в діяльність АМКУ, оскільки комітет перебуває у сфері повноважень Кабміну.

Можна припустити, що Кауфман зумів домовитися з усіма силовиками, з усім оточенням президента, і, як стало очевидно сьогодні, тютюнова монополія отримала підтримку самого Зеленського. Як тобі таке, чесний учителю Голобородько? Президент на стороні продавця сигарет, який вибудував систему за допомогою СБУ та МВС і почувається абсолютно захищеним від будь-яких штрафів".

"Скандал із "Тедісом" буде однією з найрезонансніших тем політичного літа. Звільнення Терентьєва - одне з найочевидніших свідчень політичної корупції та лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.

Якщо Терентьєв свідчитиме в НАБУ, то може вийти цікава історія. Зараз доля "Тедіса" в руках Верховної Ради, подивимося, скільки депутатів виявляться "в долі", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.