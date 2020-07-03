Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ
Верховна Рада підтримала постанову про відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 226 народних депутатів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.
Топ коментарі
+14 Ihor V
показати весь коментар03.07.2020 16:54
+10 Люцифер
показати весь коментар03.07.2020 16:53
+8 Scorpman Y
показати весь коментар03.07.2020 16:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
- Что хочу ворочу, а так я никому не должен.
За всё в этом мире приходиться платить! Рано или поздно.
А завтра - партию продашь!
а зеля його відразу звільнив