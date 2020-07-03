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Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Верховна Рада підтримала постанову про відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 226 народних депутатів.

Читайте також: Профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Автор: 

ВР (14994) Антимонопольний комітет (1770) Терентьєв Юрій (89)


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Топ коментарі
+14
если шо, то Терентьева уволили за то что хотел наказать табачного монополиста, которого крышует лично зеленский. вобщем, бюджет потерял 5 млрд гривен из-за коррупции криворогульного чмыря.
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03.07.2020 16:54
+10
На сегодняшнем заседании ВР Юзик ел, о боже... ЧТО он ел!!!!

Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 7189
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03.07.2020 16:53
+8
торопятся.. нужно успеть))
как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
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03.07.2020 16:45
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А он только "Тедис" обидел.
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03.07.2020 16:44 Відповісти
Не просто "десіс". Він образив "прАвілного челавека" борІса кауфмана.
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03.07.2020 16:52 Відповісти
не Тедис, а еврея Кауфмана он посмел обидеть...
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03.07.2020 16:52 Відповісти
Не еврея он обратил а жидка
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03.07.2020 16:57 Відповісти
он сбистил пачку сигарет "Парламент"...
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03.07.2020 16:58 Відповісти
торопятся.. нужно успеть))
как там сами зебилы сознаются:
«А наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего»(с)арахамия.
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03.07.2020 16:45 Відповісти
Моніка Зєлєнскі: Нє віноватая я!!!! Он сам ушол!
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03.07.2020 16:45 Відповісти
Логика гаранта:
- Что хочу ворочу, а так я никому не должен.
За всё в этом мире приходиться платить! Рано или поздно.
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03.07.2020 16:48 Відповісти
шо нє дєнь то большє трєша! вова нє падвєді
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03.07.2020 16:48 Відповісти
"Радзайся море - жаба тонєт"! Але, курва, доки та зелена жаба втопиться країни вже може не бути... Може ліпше ту жабу притопити зараз, що б країна розцвіла потім?
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03.07.2020 16:53 Відповісти
На сегодняшнем заседании ВР Юзик ел, о боже... ЧТО он ел!!!!

Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 7189
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03.07.2020 16:53 Відповісти
Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ - Цензор.НЕТ 520
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03.07.2020 16:55 Відповісти
Ви мене спровокували! Я пішов на заправку - куплю дві такі, але сині. А ви поки що не розходьтесь.
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03.07.2020 17:02 Відповісти
Невже рошенку? Расстрєлять!
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03.07.2020 16:56 Відповісти
Сегодня ты сожрал рошенку
А завтра - партию продашь!
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03.07.2020 17:00 Відповісти
Предатель!!! )))
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03.07.2020 17:04 Відповісти
Так это его оплата?
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03.07.2020 17:09 Відповісти
если шо, то Терентьева уволили за то что хотел наказать табачного монополиста, которого крышует лично зеленский. вобщем, бюджет потерял 5 млрд гривен из-за коррупции криворогульного чмыря.
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03.07.2020 16:54 Відповісти
А в ВР ,при увольнении, говорили обратное .... интересно, где можно прочитать про наложенный штраф?
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03.07.2020 17:02 Відповісти
Та мабуть це лише за словами того ж Тереньєва. Вони всі перед звільненням стають неабияками патріотами, економістами, антикорупціонерами і антимонополістами, і от-от вже зробили б потужну і рішучу реформу але...
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03.07.2020 17:06 Відповісти
"Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману," Источник: https://censor.net/n3205497
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03.07.2020 17:09 Відповісти
Профукали наши денежки от табачной мафии
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03.07.2020 17:03 Відповісти
Якщо в нас торгуються посади, то скільки ж втратив Терентьєв?
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03.07.2020 17:07 Відповісти
Держава яка відбирає на держслужбу тільки повне лайно стає гнійною купою вершиною якої є ОП і ВР.
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03.07.2020 17:17 Відповісти
за кільканадцять років теретьєв перший раз зробиш щось корисне для країни,
а зеля його відразу звільнив
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03.07.2020 17:42 Відповісти
 
 