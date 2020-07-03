Рада звільнила Терентьєва з посади голови АМКУ

Верховна Рада підтримала постанову про відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 226 народних депутатів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.