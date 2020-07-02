Профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва
Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Відповідний проєкт постанови нардепи можуть розглянути в сесійній залі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту, а також копія постанови.
"Рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з поданою ним заявою", - зазначено у висновку комітету.
Слід зазначити, що сам глава АМКУ просить про відкликання своєї попередньої заяви. Відповідний лист він направив голові ВР Дмитрові Разумкову в четвер.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.
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чы ссыкунишка,як и вся фракция "сосни народу"...
а маню мона взять в етот зеленыи замес?
я ей обещал депутатку и улетел - так мона ее взять?
совесть замучила...
"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят - это будет одно из лучших решений Зе, - считает Загребельская. - Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин так много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет."
Загребельская отметила, что, по ее мнению, "источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации", прозвучала первой".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uvolnenie-terenteva-odno-iz-luchshih-resheniy-prezidenta-byvshaya-gosupolnomochennaya-antimonopolnogo-komiteta-1507464.html
====== Кстати, а чей это ценный кадр этот Тереньтьев, и кто вчера варнякал про какие-то штрафы на табачных королей, никто не помнит? А тут ещё вон чего - Загребельская: Чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов