Профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва

Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Відповідний проєкт постанови нардепи можуть розглянути в сесійній залі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту, а також копія постанови.

"Рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з поданою ним заявою", - зазначено у висновку комітету.

Слід зазначити, що сам глава АМКУ просить про відкликання своєї попередньої заяви. Відповідний лист він направив голові ВР Дмитрові Разумкову в четвер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

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