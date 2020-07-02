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Профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва

Профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва

Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Відповідний проєкт постанови нардепи можуть розглянути в сесійній залі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті парламенту, а також копія постанови.

"Рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв'язку з поданою ним заявою", - зазначено у висновку комітету.

Слід зазначити, що сам глава АМКУ просить про відкликання своєї попередньої заяви. Відповідний лист він направив голові ВР Дмитрові Разумкову в четвер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

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Автор: 

ВР (14987) відставка (1465) Антимонопольний комітет (1770) Терентьєв Юрій (89)


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Топ коментарі
+15
Всіх звільнити і набрати родичів і знайомих 95 кварталу!
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02.07.2020 19:13
+13
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 1964
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02.07.2020 19:18
+10
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 351
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02.07.2020 19:33
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Правила форума Рада форумчан
Так, вроде ж, отозвал заявление?
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02.07.2020 19:09 Відповісти
так Слуги мозгов не имееют они все просто ломятся через голову чтобы пополнить ряды ОПГ Слуги одного чмо и сесть вместе с Бубочкой на скамью ТРИБУНАЛА А ПОТМО их всех и повесят...
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02.07.2020 19:11 Відповісти
а загубилась його заява. Під кришку піаніно поклали, хіба неясно?
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02.07.2020 19:13 Відповісти
Да ну набо было Тереньтеву дать Бубочке в бубен оно бы и обосралось!
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02.07.2020 19:11 Відповісти
Всіх звільнити і набрати родичів і знайомих 95 кварталу!
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02.07.2020 19:13 Відповісти
Так начеб-то всі вже прилаштовані. Хіба що з ;Дізєль-Шоу; набирати.
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02.07.2020 19:15 Відповісти
Треба шукати, бо є троюрідні сестри та інші корабельні сосни. Чув як Процишин співає Очарована, околдована про корабельну сосну?
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02.07.2020 19:17 Відповісти
Обижаете, еще "Лига смеха" почти не у дел. Там более ценные кадры.
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02.07.2020 19:34 Відповісти
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 351
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02.07.2020 19:33 Відповісти
Блазень уже уволил фирсова за то, что тот начал буквально бороться с коррупцией, вместо имитации, а теперь та же история с терентьевым, значит это не случайность, а закономерность.
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02.07.2020 19:17 Відповісти
Не сумнівайся, що ці звільнення для того, щоб ефективно дерибанити бюджет.
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02.07.2020 19:18 Відповісти
Тредис купил всех.
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02.07.2020 19:18 Відповісти
ога-да,исчо то гофно со своим типа крутым табаком...
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02.07.2020 19:22 Відповісти
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 1964
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02.07.2020 19:18 Відповісти
вот и посмотрим чы козацького роду цэй юрик...
чы ссыкунишка,як и вся фракция "сосни народу"...
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02.07.2020 19:22 Відповісти
Ще не весь квартал посади отримав? Призначте вже кудись лисого.
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02.07.2020 19:22 Відповісти
Низя,у лысого червя типа из-за родинки нашли,он тоже заразный...
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02.07.2020 19:31 Відповісти
Це не перепони.
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02.07.2020 19:55 Відповісти
c же 7 на б2? - мабуть конь.... - cицилианская защита.....
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02.07.2020 19:25 Відповісти
шахматистов нет - хто бы сомневался
а маню мона взять в етот зеленыи замес?
я ей обещал депутатку и улетел - так мона ее взять?
совесть замучила...
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02.07.2020 19:39 Відповісти
Нефига,а2-а3,дебют Андерсоназепеда...
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02.07.2020 19:40 Відповісти
и ето мы еще не разыграли индийский вариант - приятно видеть шахматиста...
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02.07.2020 19:43 Відповісти
))),хожу только хферзьйой по йулькиному,если чо,сразу вечный пат-цугцванг,ну и в дамках в отдельной хате...
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02.07.2020 19:52 Відповісти
пат....
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02.07.2020 20:03 Відповісти
... короля опрокинуть на свободную клетку...
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02.07.2020 20:39 Відповісти
а абезьян из нее куда? - в природу?
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03.07.2020 01:22 Відповісти
Барон сьогодні сказав, жили ви не багато, то і нєфіг починати жити як люди, і включив станок
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02.07.2020 19:35 Відповісти
"Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов." Источник: https://censor.net/r3205444
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02.07.2020 19:37 Відповісти
Джокер решил брыкнуть ногами .Будет изгнан и восстановится по суду..Добрые судьи подсказали и сумму назвали.Наверно.
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02.07.2020 19:53 Відповісти
Бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская заявила, что главу АМКУ Юрия Терентьева нужно не увольнять, а сажать. Об этом она написала в своем Facebook 2 июля.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят - это будет одно из лучших решений Зе, - считает Загребельская. - Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин так много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет."

Загребельская отметила, что, по ее мнению, "источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации", прозвучала первой".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uvolnenie-terenteva-odno-iz-luchshih-resheniy-prezidenta-byvshaya-gosupolnomochennaya-antimonopolnogo-komiteta-1507464.html

====== Кстати, а чей это ценный кадр этот Тереньтьев, и кто вчера варнякал про какие-то штрафы на табачных королей, никто не помнит? А тут ещё вон чего - Загребельская: Чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов
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02.07.2020 20:14 Відповісти
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:35 Відповісти
 
 