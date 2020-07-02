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Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу

Відставка Смолія - ​​це

У Європейському Союзі заявляють, що відставка глави Національного банку України Якова Смолія, причиною якої він назвав політичний тиск, є "тривожним сигналом" і виступили за самостійну роль НБУ.

З такою заявою в четвер у Брюсселі виступив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску є тривожним сигналом. Банк має зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підривання цієї важливої інституції ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні", - заявив він.

Також читайте: Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков

Стано констатував, що "шлях до реформ в Україні непростий, особливо за нинішніх виняткових обставин пандемії коронавірусу". "Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень прихильності", - наголосив представник ЄС.

Він також нагадав, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України, що, "як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни". "Останніми роками Національний банк України зробив сміливі і такі необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння стійкому відновленню економіки. Політика банку добре послужила українській економіці та українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниженню інфляції та збільшенню іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектору та поверненню активів, утрачених унаслідок банківського шахрайства", - додав Стано.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

НБУ (10398) відставка (1465) Смолій Яків (299) Євросоюз (13434) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+19
Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза

Та куйня. Хуже не будет, - заявление зебилов
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02.07.2020 17:03
+18
Ослу нужны гривны...много гривен что бы задабривать электорат пеоед местными выборами...
Смолий как глава нбу никогда бы не запустил печатный станок...без него его запустят...
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02.07.2020 17:21
+16
Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза - Цензор.НЕТ 2053
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02.07.2020 17:02
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Похоже, Беня всерьез решил опустить гривну. Бяда...
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02.07.2020 17:13 Відповісти
Зе! И Беня тебя доведёт до конца.
Йо-хо-хо, и Слуга Народа!
Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза - Цензор.НЕТ 159
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02.07.2020 17:14 Відповісти
Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза - Цензор.НЕТ 812
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02.07.2020 17:15 Відповісти
кто-то может объяснить, зачем зеленскому понадобилось снимать сейчас Смолия???
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02.07.2020 17:16 Відповісти
Ослу нужны гривны...много гривен что бы задабривать электорат пеоед местными выборами...
Смолий как глава нбу никогда бы не запустил печатный станок...без него его запустят...
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02.07.2020 17:21 Відповісти
Смолий как глава нбу никогда бы не запустил печатный станок..------ свежо придание ....... . Получаю пенсию практически всегда новенькими банкнотами, видать у него свой станочек есть в сарайчике.
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02.07.2020 17:46 Відповісти
Изготовление новых купюр к "запуску печатного станка" (эмиссии гривны) никакого отношения не имеет.
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02.07.2020 18:19 Відповісти
Ну, ты и дебил 😀
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02.07.2020 19:48 Відповісти
ЗЕ = хочет, просто напечатать денег, и раздать их электорату. Смолий, естественно, был против.
Благодаря, реформе банковской сферы, и НБУ, которые были приняты при Порошенко - НБУ стал, относительно независимым регулятором, а не личной свиньей копилкой, и принтером для президента одновременно. Смолий, отказался эмитировать гривну. Поэтому клоуны, приняли решения его убрать, и поставить какого-нибудь идиота, которые будет делать то, что скажут на банковой.
Европейский союз, естественно против, также как и МВФ. и другие наши кредиторы. Так как то, что делает наша власть, как минимум не порядочно, как максимум кидок!

Хотите, печатать необеспеченную гривну? Повышать зарплаты? Да, пожалуйста, ваше право, но тогда нефиг обращаться за помощью к кредиторам. Когда договаривались о транше от МВФ - одно из ключевых условия - независимость НБУ. А как только получили транш, сразу киданули "партнеров". В следующий раз, нам не поверят, и денег не дадут. Не будет сотрудничества с МВФ, не будет помощи от других кредиторов и доноров.
Без сотрудничества с МВФ - Кабмин не сможет(или будет намного сложнее) размещать еврооблигации, да и спрос на ОВГЗ упадет в разы, ибо инвесторы не дураки.
Без валютных вливаний, в Украине будет дефолт и гиперинфляция.
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02.07.2020 17:30 Відповісти
короче, нам тогда хана.
А зеленский этого не понимает?? хоть какие-то зачатки мозга у него есть?
ведь если выборы были бы завтра - все было бы объяснимо.
Зарплаты учителям по 4 тыс.долларов напечатали одной бумажкой, все рады.
Но если он хочет сделать, что вы написали, все накроется медным тазом при его каденции и очень быстро.
Зачем это ему??
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02.07.2020 17:35 Відповісти
А оно одноклеточное, чего в сценарии нет, того и для него нет
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02.07.2020 19:50 Відповісти
Затем, что раньше снять его было сложнее.))
Идут года и десятилетия, а в стране ничего не меняется. Каждая власть хочет как можно больше власти. У Порошенко была своя карманная Гонтарева. У Зеленского пока нет. Решил видимо обзавестись.
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02.07.2020 17:33 Відповісти
Про кишенькову Гонтареву вам коломойський, по Г+Г, розповів?

Просто цікаво, чому весь світ вважає дії Гонтаревої і Смолія високопрофесійними, а прихильники коломойськго, зеленького, тимошенко, мертвечука та кацапи- ні?
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02.07.2020 17:39 Відповісти
А міністр марченко так не думає. Він вважає, що ви всі трішечки здивовані рішучістю владіміралександровіча у вирішенні кадрових питань на користь ігорьвалерієвича
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02.07.2020 17:16 Відповісти
Пока не отменим этот цирк с конями и не перейдём на евро порядка не будет.
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02.07.2020 17:17 Відповісти
А почему все всегда лезут во внутренние дела страны? Хочу заметить, что Украина никогда и нигде не лезла в чужие дела.
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02.07.2020 17:17 Відповісти
Придурок, пока ты живешь на их деньги, а ты живешь именно на их деньги, они будут тебе указывать, как учиться, как не допускать ошибок и как жить.
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02.07.2020 17:24 Відповісти
якби Україна не позичала чужі гроші, а
жила тільки на свої, яки поцупили беня і ахметка,
до у послів ЄС не було б питань
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02.07.2020 17:24 Відповісти
Да как тебе сказать.

Если чел одолжил тебе деньги и обнаружил, что ты мошенник, то он просто перестает давать тебе деньги. Это не вмешательство. А тут пока еще просто предупреждают.
ЗЕлебоба одалживал деньги на определенных условиях и стал эти условия нарушать. Вот ему и говорят "допрыгаешься урод".
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02.07.2020 17:27 Відповісти
От тебе, москаля, забули спитати!
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02.07.2020 17:27 Відповісти
Чукча, а звідки в Україні міліардери такі як Ахматов?
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02.07.2020 17:31 Відповісти
https://censor.net/user/419958, тебе ЮВТ забыла сказать, что Украина стремится в Евросоюз или она, вместе с тобой, возомнили себя Грецией - деньги давай и иди нах, мы сами с усами?
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02.07.2020 17:48 Відповісти
Жулька еше хитрее-занимает по самое нимогу а потом критикует,что другие загимают отдавая ее долги. Ее секта плклонников все с краткосрочной памятью
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02.07.2020 19:51 Відповісти
а заметили ,что теперь только порохоботы спокойно и честно отвечают за кого голосовали)а зеголосилкам даже на собеседовании приходится брехать что за Пороха
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02.07.2020 17:20 Відповісти
На собеседовании куда? В ботоферму Петра?)) Не фантазируй глупостей! Я голосовал за Зеленского во втором туре и повторись подобный тур завтра, снова сделал бы то же самое. И таких как я всё те же +-70%. Не потому что Зеленский такой классный, а просто потому, что альтернатива, которую вы упрямо напариваете, совсем уж г.няная.
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02.07.2020 17:56 Відповісти
к примеру в офис бухгалтером одну зебанатку ,после ее честного ответа, не взяли)неужели до вас так и не дошло ,что вы голосовали в последний раз?
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02.07.2020 18:00 Відповісти
Ну учитывая глубину комплексов среднестатистического порохобота, не исключаю правдивость истории с бухгалтерией.))
Почему в последний раз голосовали? Петро готовит хунту у себя в Козине?))
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02.07.2020 18:07 Відповісти
70% из 49% явившихся на выборы... достаточно чтоб из вас сделать недограждан, как в странах Балтии - без права голоса)
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02.07.2020 18:10 Відповісти
В выборах приняли участие 62% избирателей. Но даже, если выгнать на выборы весь неголосовавший планктон, то его голоса разделятся практически идентично с основной массаой. Следовательно, процентное соотношение никак не изменится.Таковы законы социума.
А на счёт неграждан по признаку не любви к Порошенко, так ты это ребятам из Азова расскажи или военным на передовой, большая часть которых голосовала не правильно. Расскажи и отпишись потом, как всё прошло.))
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02.07.2020 18:38 Відповісти
по признаку любви к кацапстану -только враг отдает воюющую страну клоуну)да кацапская ссылка на кого вас там в кацапии ,зебилов ,разделили на меня не подействует)мы знаем только это
Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6665
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02.07.2020 18:43 Відповісти
за это тоже придется ответить вам ,зебилам ,и очень крепко... даже тем .которые "поддерживали Майдан")
Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2699
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02.07.2020 18:50 Відповісти
Я в связи служил. На заре Украинской независимости ДБР ещё не было. Но я бы не возражал, что бы оно к нам в часть нагрянуло. Особенно к жирдяю старшине в каптёрку.))
На счёт зебилов, меня не обижает. От слова- совсем. Хотя бы потому, что я Юлефил... или как вы там классифицируете?)) Не то, что бы сильно убеждённый, но уже со стажем. Юлезебил я?)) Или Зебеюль?)))) Что в википедии пишут?
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02.07.2020 19:00 Відповісти
Мои соболезнования
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02.07.2020 20:17 Відповісти
Какая же фантастическая история в «офис не взяли так как не голосовала не за петра», может еще зарплату продукцией Рошен предлагали ?
Во всех адекватных компаниях «а за кого ты голосовал» почти моветон, так как вы пришли работать, а не полит деятельностью заниматься.
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02.07.2020 22:04 Відповісти
никому не нужну люди которые не могут элементарно логически мыслить, что ты и доказал сейчас, и принимать верные решения )так что звиздец зебанатам и с этой стороны
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02.07.2020 23:39 Відповісти
У бухгалтера свои задачи и судя по всему у вас даже трудового стажа нету, такую чушь писать.
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03.07.2020 01:41 Відповісти
Вангую, что скоро зеленая погань начнет вякать (вот мол европейцы вмешиваются в нашу политику, мешают нам жить).
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02.07.2020 17:22 Відповісти
Россия безусловно агрессор, а путен редкостное х.йло... Но как это всё влияет на тот факт, что Украина действительно живёт последние 6 лет под абсолютную диктовку западных кредиторов? Такое ограничение независимости это следствие слабости государства, вызванного бездарным, а порой и криминальным руководством. Усугублённое внешней военной агрессией. Избавиться от подобных ограничений независимости было бы очень здорово! Только вряд ли это сейчас возможно.
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02.07.2020 17:48 Відповісти
Пока ребенок живет на деньги родителей, они будут его воспитывать, чтобы он не водился с плохими мальчиками во дворе, чтобы он хорошо учился, чтобы он вырос нормальным человеком, а не уродом. Аналогия понятна?
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02.07.2020 17:50 Відповісти
Мягко выражаясь- очень инфантильная аналогия. Межгосударственная политика базируется исключительно на собственных интересах того или иного государства. Чем сильнее держава, тем настойчивее она продвигает свои интересы в отношениях с так называемыми партнёрами. Сооветственно, чем слабее, тем больше она прогибается под интересы других. Какие родители?!
Германия с её Северным потоком, исходя из выше изложенной аналогии это такая себе мамаша-маньячка, которая вроде и завтрак приготовила но и биту за спиной прячет.))
Очень неуместная аналогия! Давайте следующую.
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02.07.2020 18:23 Відповісти
Зебилы! Готовьтесь нести зубы на Майдан...

Владислав Рашкован:

Пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)

3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране

4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире

5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис

6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис

7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году

8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты

9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков

10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)

11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику

12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей

13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

Антон Швец:

План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно. И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.

Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.

Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.

То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.

И это пздц.

Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.

И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.

Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.

А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.

Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.

- Какая мелочь - стабильность финансовой системы. Украина должна быть уничтожена, морально, военно, финансово, физически, поставлена на колени, безжалостно и холодно, не считаясь с затратами. Без Украины нет Великой России. А хорошая войнушка как раз лет на 10 ещё ресурса даст. А помогут в этом жадность и глупость местных правителей.

Ясно ж дали понять, и не в одной статье, и с самих высоких трибун.
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02.07.2020 18:18 Відповісти
Это не проблема! Есть ещё не задействованные участеики КВН! Толку не будет - это понятно. Зато будет прикольно... Или уже не будет?!
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02.07.2020 17:25 Відповісти
Будет, шоу должно продолжаться...
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02.07.2020 17:28 Відповісти
тревожная сигнализация опять сработала .
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02.07.2020 17:25 Відповісти
ну-ну..
посли ЄС тиснуть на крутого президента зелю,
а "зеля ніколи не прогинався під тиском.." лещенко (с)

зараз подивимося..
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02.07.2020 17:26 Відповісти
Отставка Смолия ничего не значит, вот когда они нового назначат, вот это будет сигнал...
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02.07.2020 17:27 Відповісти
Вот какраз отставка и значит. Уже не важно, кого назначат.
Сигнал Западу о том, что с ЗЕ нельзя теперь иметь финансовых дел, уже подан.
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02.07.2020 17:31 Відповісти
Ну то что с клоунами нельзя иметь финансовых дел понятно всем нормальным людям, но наш нарид посчитал иначе, вот и приходится, никто не хочет иметь под боком 40 млн. диких нищебродов...
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02.07.2020 17:45 Відповісти
СКАЗ О ТОМ, КАК ДОБРЫЙ ЗЕЛЯ СДЕЛАЛ УКРАИНСКИЙ НАРИД МИЛЛИОНЕРОМ!
1. Прогнал Добрый Зеля Злого Банкира из Нацбанка и поставил туда Добрую Бородатую Бабушку.
2. Добрая бабушка стала выдавать украинскому нариду кредиты под 5% годовых.
3. На полученные деньги украинский нарид накупил себе валюты.
4. Через год, когда валюта подорожала в два раза, нарид валюту продал, кредит вернул, и ещё миллион гривен на мёд с пивом в карман положил!
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02.07.2020 17:28 Відповісти
Нормальный еврейский бизнес, мы же в Украине живем...
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02.07.2020 17:29 Відповісти
как эти убеаны на плакатах для лохов пишут :
"Жывить у достатку!"
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02.07.2020 17:35 Відповісти
Хех....перемога зеленського оце тривожний сигнал, а відставка Смолія то вже наслідки.
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02.07.2020 17:28 Відповісти
Всі, хто тут в коментах виступає проти ЄС, G7 та інших організацій, які недавно виступили з критикою чинної влади, є на 99% кацапськими тролями! Ми мусимо у всьому слухатися наших західних партнерів, хто проти цього - той миоскаль!
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02.07.2020 17:28 Відповісти
https://twitter.com/MarianSereda

https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda

@MarianSereda

·https://twitter.com/MarianSereda/status/1278523629861588992 11 год

Висічіть собі на свому тупому лобі зєлібоби,ви,це реіекарнація антимайдану.
Ви це портнов,лукаш,азіров.
Ви,це бєркут,мусора,тітушкі.
Ви,це сєпари,русня,рехфєрєндум.
Ви,це інфляція,злидні,безнадія.
Ви той самий антимайдан від Львова до Харкова.
Та Майдан переможе,знову.Майдан це Україна
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02.07.2020 17:34 Відповісти
Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9330
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02.07.2020 17:37 Відповісти
Щас забанят.
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02.07.2020 18:03 Відповісти
За издевательства над неполноценными?
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02.07.2020 22:51 Відповісти
"Більшість інвесторів розчарувалися в Україні". Deutsche Welle. "Під час презентації дослідження з'явилася заява ***, де тиск на представників НБУ названий негативним сигналом для іноземних інвесторів та міжнародних компаній, що працюють в Україні. "Це ставить під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом", - сказано в заяві. Гендиректор найбільшої в державі інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав, що довіра інвесторів до незалежності національного банку України вже підірвана: "Залишається негативний осад щодо прецеденту, коли обраного на сім років голову НБУ можуть звільнити за дзвінком з Банкової, якщо їй щось не сподобається в його діяльності", - сказав Фіала." https://www.dw.com/uk/більшість-інвесторів-розчарувалися-в-україні/a-54028565?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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02.07.2020 17:43 Відповісти
Аналітичний та медійний відділи фракції «Слуга народу» підготували для депутатів тези для коментування https://thebabel.com.ua/news/46462-zelenskiy-vzhe-zareyestruvav-proyekt-postanovi-pro-zvilnennya-glavi-nacbanku-smoliya можливої відставки голови НБУ Якова Смолія Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7347 Зеленський вже зареєстрував проєкт постанови про звільнення глави Нацбанку Смолія , який написав заяву про звільнення та поскаржився на політичний тиск.
У документі йдеться про те, що ймовірна відставка очільника Нацбанку - це не спроба «зробити приємне» бізнесмену Ігорю Коломойському, рівень аргументації опонентів - викликає «сором», а порівняння України з Венесуелою та Ліваном - безпідставні.
«Бабель» публікує головні тези, які у фракції «Слуга народу» підготували для своїх депутатів.
У документі наведені основні аргументи противників відставки глави НБУ і можливі відповіді на них.
МВФ відмовиться від співпраці з Україною, тому що тиск на Смолія порушує меморандум
МВФ, як і будь-які інші західні інституції, не захищає певну особу, він завжди захищає певні принципи. Зокрема, і принцип незалежності Національного банку. Цей принцип є непорушним для нас. Сенс існування Національного банку полягає в тому, що він має бути позбавлений політичних впливів та не залежати від тієї чи іншої агітації політичних сил. Це просто фейк, чергова видумка наших опонентів - що ми нібито хочемо підпорядкувати Національний банк якомусь політичному завданню. Їм вже не вперше щось подібне видумувати. Враховуйте також, що з їхнього боку є дуже потужна неформальна дипломатія, спрямована на дискредитацію всього, що їм не подобається у діях влади чи зачіпає інтереси тих «своїх» людей для наших опонентів, які ще залишилися десь у владі і мають доступ до державних ресурсів. Ця неформальна дипломатія завжди присутня у впливових міжнародних організаціях та створює негативне тло для чинної влади. Проте, це діяльність наших опонентів, яка може вдарити не стільки по владі, скільки по державі загалом. Пора вже припинити настільки егоїстично та цинічно захищати власні шкурні інтереси, як це роблять наші опоненти, і хоча б за кордоном та у комунікації з західними партнерами виступати з проукраїнською позицією, а не просто відпрацьовувати власні інтереси.
У нас буде як у Венесуелі чи у Лівані - національне банкрутство
Якщо вже беретеся лякати Венесуелою чи Ліваном, розповідайте історію до кінця: чому саме там така ситуація? Хіба тому, що когось відправили у відставку з якоїсь посади? Ні. Зміну одного керівника - нехай навіть і Національного банку - не можна прирівнювати до відмови держави повертати борги чи підкорення економіки адміністративно-командній системі. Ліван та Венесуела - це як раз зворотні приклади до ситуації, що є у нас зараз: замість того, щоб бути відповідальними і проводити розумну політику в інтересах всього суспільства, там зосередились на утриманні при владі «своїх», що й призвело нації до банкрутства. Якщо Яків Смолій для когось «свій», то це ще не привід збурювати суспільство та обіцяти «кари єгипетські». Рішення і політика мають значення, а не просто особистості, тим більше, що у Національному банку залишаються як структурні елементи і рада, і правління Національного банку.
Захід вже надсилає Зеленському сигнали, що треба негайно зупинитись і не чіпати керівництво Національного банку
Маємо розуміти, що справді самостійна Україна нікому не потрібна в цьому світі, окрім нас самих. Це виключно справа нашої держави - хто буде очолювати Національний банк. Конституція та чинний закон про Національний банк чітко визначають як підстави звільнення тієї чи іншої особи з посади голови Національного банку, так і підстави і умови для призначення, і загалом завдання Національного банку. Навіть у разі заміни голови Національного банку, залишаються рада та правління Національного банку. Вони професійні, незалежні, сформовані згідно з законом та діють в рамках законних повноважень. Якщо уважно прочитати заяви представників західних країн чи структур, то ми з ними говоримо про одне й те саме: про незалежність та професіоналізм керівництва Національного банку. Певно, представники Заходу добре пам'ятають, що робили з Національним банком наші попередники. Як вони крутили сотнями мільярдів гривень рефінансу для банків, як вони гралися з тими чи іншими комерційними банками. Тепер вони зображають з себе великих борців за незалежний і чесний Національний банк, хоча у свій час показували зовсім інше. Нас хвилює насправді тільки те, щоб Національний банк вповні виконував конституційні та законні завдання, справді забезпечуючи і стабільність гривні, і контроль над інфляцією, і сприяв економічному зростанню, даючи людям і підприємствам брати кредити за нормальними ставками.
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02.07.2020 17:59 Відповісти
Влада просто хоче надрукувати гроші, а це обвалить гривню
Історія про долар по сто гривень вже так давно виникла і вже стільки всього пережила, що навіть якось соромно за наших опонентів, що вони не можуть придумати нічого кращого і лякають саме цим.
Державний бюджет цього року писався за середнім курсом 27,5 гривні за долар. Після початку коронакризи до бюджету внесли правки, зокрема і середній курс - 29,5 гривні за долар. При цьому всю весну курс тримався позначки 25-26 гривень за долар. Добре це чи погано? Не варто вимірювати такі питання у чорно-білих категоріях. Просто наявний курс показує, наскільки брехливими були численні заяви наших опонентів протягом року про те, що гривня ось-ось обвалиться.
Зеленський хоче зробити приємне Коломойському і позбутися керівника Національного банку, який протистояв олігархам
Головне у ставленні до олігархів - це ті закони, в рамках яких діють посадові особи. Говорити про «приємне» для Ігоря Коломойського після прийняття банківського закону, який вимагали в МВФ та фактично розробляли за участі Національного банку - якось дивно. Суди вже керуються цим законом та тими нормами, які лобіював передовсім Національний банк. Чи може якось вплинути на це заміна голови Національого банку? Ні, не може. Взагалі Зеленського пов'язували з Коломойським і очікували якихось вигідних для олігарха речей вже з першого дня, коли Зеленський заявив, що піде в президенти. Жодна з цих історій не знайшла реального підтвердження.
Національний банк був одним з останніх стовпів стабільності, тепер його знищують
Національний банк не складається з однієї людини. Рада і правління Національного банку залишаються. Так само незмінними залишаються і дуже жорсткі законні рамки діяльності Національного банку. Це дуже примітивне бачення - що нібито з відставкою голови Національного банку чорне стане білим, а біле стане чорним з волі якоїсь нової людини в головному кріслі в Національному банку. Це так не працює. Можливо, для людей, що звикли до стилю Петра Порошенка як керівника, це і виглядає якось так, але це було виключно звичкою експрезидента - займатися одразу всім, керувати кожною сферою життя держави та використовувати посадовців як подовжувачів рук президента. Зараз такого абсолютно немає. Структури у складі Національного банку продовжать виконувати свої функції, навіть якщо й відбудеться заміна голови Національного банку.
Замість Смолія призначать якогось слухняного хлопця
По-перше, жодного рішення заздалегідь немає. Ми ще не знаємо, яким буде голосування Верховної Ради. По-друге, закон визначає чіткі рамки та жорсткі критерії того, яким може бути претендент на посаду голови Національного банку. Там за визначенням має бути професіонал, який неодмінно буде незалежним, оскільки саме такий функціонал надає сам конституційний статус Національного банку. Давайте не поспішати і не підганяти події, не додумувати і не перебільшувати, а оцінювати реальну ситуацію у міру її розвитку.
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02.07.2020 17:59 Відповісти
https://thebabel.com.ua/news/46472-soromno-za-oponentiv-ta-priyemne-kolomoyskomu-yak-frakciya-radit-deputatam-slugi-narodu-komentuvati-vidstavku-smoliya?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=share
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02.07.2020 18:00 Відповісти
тревожный сигнал был давно: избрание президентом ЭТОГО.
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02.07.2020 18:09 Відповісти
Хватит с нашими политиками деребанить Украину!!! Вы им даете, а они потом к Вам эти ворованые деньги на счета и все вы в шоколаде. Хватит спонсировать дураков . Если они не могут зарабатывать , то без ваших денег мы их быстро уволим , а так мы из-за Вас бедные
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02.07.2020 18:12 Відповісти
Народженому дебілу ніколи нічого не зрозуміти. Тому він і дебіл. Команда клоунів нищить державу.
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02.07.2020 18:26 Відповісти
Примите нашу озабоченность по этому поводу...
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02.07.2020 18:31 Відповісти
Наша страна летит в пропасть.
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02.07.2020 18:33 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU78KV4gQT6FuBH-1H8b6j8fa6XX6oeeMib35QcQizC7SIu5o6wOxfXJ7_YpG-mWLPUE9Wl_6hujSdtQamTZeYdbvQY69nOEk0aRpzVFug_cAeCkEYDwqwiJ3gwPWkfyQ0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZU78KV4gQT6FuBH-1H8b6j8fa6XX6oeeMib35QcQizC7SIu5o6wOxfXJ7_YpG-mWLPUE9Wl_6hujSdtQamTZeYdbvQY69nOEk0aRpzVFug_cAeCkEYDwqwiJ3gwPWkfyQ0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.

План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.

И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.

Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.

Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.

То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.

И это пздц.

Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.

И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.

Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.

А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.

Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.

Готовьтесь нести зубы на Майдан.
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02.07.2020 18:34 Відповісти
О, Фил уже мультфильм сделал:
Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5927
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02.07.2020 18:34 Відповісти
Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3671
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02.07.2020 18:39 Відповісти
Помню такие номиналом 200 и 500 собрал в кулек и в мусорный бак выбросил.
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02.07.2020 18:49 Відповісти
и я помню как эти купоны ветер по улицам гонял...
номинал в 2 купона даже бабушки не поднимали...
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02.07.2020 18:57 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1278661771507781633 4 ч

У зеленского заявили, что в течении года три раза поднимут минимальную зарплату.
В сентябре на кило двести гривен.
В январе и на полтора кг гривен и в мае на полную кравчучку гривен.
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02.07.2020 19:26 Відповісти
"предполагаемого политического давления"_______________А Я ВОТ ПРЕДПОЛОГАЮ, ЧТО КОМИССАРЫ ЕС ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СПЯТ С ЛЮБОВНИЦАМИ И НЕ ОТДАЮТ ВСЕ ДЕНЬГИ В СЕМЬ)))))))))))
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02.07.2020 19:22 Відповісти
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:09 Відповісти
дайте ссылку на оригинал заявы, пожалуйста, а то так всё бла-бла.
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02.07.2020 21:41 Відповісти
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