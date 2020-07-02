Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу

У Європейському Союзі заявляють, що відставка глави Національного банку України Якова Смолія, причиною якої він назвав політичний тиск, є "тривожним сигналом" і виступили за самостійну роль НБУ.

З такою заявою в четвер у Брюсселі виступив офіційний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску є тривожним сигналом. Банк має зберігати здатність самостійно виконувати свою роль. Підривання цієї важливої інституції ставить під загрозу авторитет і підтримку програми реформ в Україні", - заявив він.

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Стано констатував, що "шлях до реформ в Україні непростий, особливо за нинішніх виняткових обставин пандемії коронавірусу". "Європейський Союз буде і надалі підтримувати Україну в проведенні таких необхідних реформ і розраховує на те, що українська влада збереже свій рівень прихильності", - наголосив представник ЄС.

Він також нагадав, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України, що, "як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни". "Останніми роками Національний банк України зробив сміливі і такі необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння стійкому відновленню економіки. Політика банку добре послужила українській економіці та українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниженню інфляції та збільшенню іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектору та поверненню активів, утрачених унаслідок банківського шахрайства", - додав Стано.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.