Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза

В Европейском союзе заявляют, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия, причиной которой он назвал политическое давление, является "тревожным сигналом" и выступили за самостоятельную роль НБУ.

С таким заявлением в четверг в Брюсселе выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.

Стано констатировал, что "путь к реформе в Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса". "Европейский Союз будет и впредь поддерживать Украину в проведении столь необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинские власти сохранят свой уровень приверженности", - подчеркнул представитель ЕС.

Он также напомнил что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны". "В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества", - добавил Стано.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.