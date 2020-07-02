Отставка Смолия - это "тревожный сигнал", - заявление Евросоюза
В Европейском союзе заявляют, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия, причиной которой он назвал политическое давление, является "тревожным сигналом" и выступили за самостоятельную роль НБУ.
С таким заявлением в четверг в Брюсселе выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - заявил он.
Стано констатировал, что "путь к реформе в Украине непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса". "Европейский Союз будет и впредь поддерживать Украину в проведении столь необходимых реформ и рассчитывает на то, что украинские власти сохранят свой уровень приверженности", - подчеркнул представитель ЕС.
Он также напомнил что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны". "В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества", - добавил Стано.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Йо-хо-хо, и Слуга Народа!
Смолий как глава нбу никогда бы не запустил печатный станок...без него его запустят...
Благодаря, реформе банковской сферы, и НБУ, которые были приняты при Порошенко - НБУ стал, относительно независимым регулятором, а не личной свиньей копилкой, и принтером для президента одновременно. Смолий, отказался эмитировать гривну. Поэтому клоуны, приняли решения его убрать, и поставить какого-нибудь идиота, которые будет делать то, что скажут на банковой.
Европейский союз, естественно против, также как и МВФ. и другие наши кредиторы. Так как то, что делает наша власть, как минимум не порядочно, как максимум кидок!
Хотите, печатать необеспеченную гривну? Повышать зарплаты? Да, пожалуйста, ваше право, но тогда нефиг обращаться за помощью к кредиторам. Когда договаривались о транше от МВФ - одно из ключевых условия - независимость НБУ. А как только получили транш, сразу киданули "партнеров". В следующий раз, нам не поверят, и денег не дадут. Не будет сотрудничества с МВФ, не будет помощи от других кредиторов и доноров.
Без сотрудничества с МВФ - Кабмин не сможет(или будет намного сложнее) размещать еврооблигации, да и спрос на ОВГЗ упадет в разы, ибо инвесторы не дураки.
Без валютных вливаний, в Украине будет дефолт и гиперинфляция.
А зеленский этого не понимает?? хоть какие-то зачатки мозга у него есть?
ведь если выборы были бы завтра - все было бы объяснимо.
Зарплаты учителям по 4 тыс.долларов напечатали одной бумажкой, все рады.
Но если он хочет сделать, что вы написали, все накроется медным тазом при его каденции и очень быстро.
Зачем это ему??
Идут года и десятилетия, а в стране ничего не меняется. Каждая власть хочет как можно больше власти. У Порошенко была своя карманная Гонтарева. У Зеленского пока нет. Решил видимо обзавестись.
Просто цікаво, чому весь світ вважає дії Гонтаревої і Смолія високопрофесійними, а прихильники коломойськго, зеленького, тимошенко, мертвечука та кацапи- ні?
жила тільки на свої, яки поцупили беня і ахметка,
до у послів ЄС не було б питань
Если чел одолжил тебе деньги и обнаружил, что ты мошенник, то он просто перестает давать тебе деньги. Это не вмешательство. А тут пока еще просто предупреждают.
ЗЕлебоба одалживал деньги на определенных условиях и стал эти условия нарушать. Вот ему и говорят "допрыгаешься урод".
Почему в последний раз голосовали? Петро готовит хунту у себя в Козине?))
А на счёт неграждан по признаку не любви к Порошенко, так ты это ребятам из Азова расскажи или военным на передовой, большая часть которых голосовала не правильно. Расскажи и отпишись потом, как всё прошло.))
На счёт зебилов, меня не обижает. От слова- совсем. Хотя бы потому, что я Юлефил... или как вы там классифицируете?)) Не то, что бы сильно убеждённый, но уже со стажем. Юлезебил я?)) Или Зебеюль?)))) Что в википедии пишут?
Во всех адекватных компаниях «а за кого ты голосовал» почти моветон, так как вы пришли работать, а не полит деятельностью заниматься.
Германия с её Северным потоком, исходя из выше изложенной аналогии это такая себе мамаша-маньячка, которая вроде и завтрак приготовила но и биту за спиной прячет.))
Очень неуместная аналогия! Давайте следующую.
Владислав Рашкован:
Пару слов о НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
Антон Швец:
План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно. И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.
Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.
То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.
И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.
Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.
А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.
Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
- Какая мелочь - стабильность финансовой системы. Украина должна быть уничтожена, морально, военно, финансово, физически, поставлена на колени, безжалостно и холодно, не считаясь с затратами. Без Украины нет Великой России. А хорошая войнушка как раз лет на 10 ещё ресурса даст. А помогут в этом жадность и глупость местных правителей.
Ясно ж дали понять, и не в одной статье, и с самих высоких трибун.
посли ЄС тиснуть на крутого президента зелю,
а "зеля ніколи не прогинався під тиском.." лещенко (с)
зараз подивимося..
Сигнал Западу о том, что с ЗЕ нельзя теперь иметь финансовых дел, уже подан.
1. Прогнал Добрый Зеля Злого Банкира из Нацбанка и поставил туда Добрую Бородатую Бабушку.
2. Добрая бабушка стала выдавать украинскому нариду кредиты под 5% годовых.
3. На полученные деньги украинский нарид накупил себе валюты.
4. Через год, когда валюта подорожала в два раза, нарид валюту продал, кредит вернул, и ещё миллион гривен на мёд с пивом в карман положил!
"Жывить у достатку!"
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https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа
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·https://twitter.com/MarianSereda/status/1278523629861588992 11 год
Висічіть собі на свому тупому лобі зєлібоби,ви,це реіекарнація антимайдану.
Ви це портнов,лукаш,азіров.
Ви,це бєркут,мусора,тітушкі.
Ви,це сєпари,русня,рехфєрєндум.
Ви,це інфляція,злидні,безнадія.
Ви той самий антимайдан від Львова до Харкова.
Та Майдан переможе,знову.Майдан це Україна
У документі йдеться про те, що ймовірна відставка очільника Нацбанку - це не спроба «зробити приємне» бізнесмену Ігорю Коломойському, рівень аргументації опонентів - викликає «сором», а порівняння України з Венесуелою та Ліваном - безпідставні.
«Бабель» публікує головні тези, які у фракції «Слуга народу» підготували для своїх депутатів.
У документі наведені основні аргументи противників відставки глави НБУ і можливі відповіді на них.
МВФ відмовиться від співпраці з Україною, тому що тиск на Смолія порушує меморандум
МВФ, як і будь-які інші західні інституції, не захищає певну особу, він завжди захищає певні принципи. Зокрема, і принцип незалежності Національного банку. Цей принцип є непорушним для нас. Сенс існування Національного банку полягає в тому, що він має бути позбавлений політичних впливів та не залежати від тієї чи іншої агітації політичних сил. Це просто фейк, чергова видумка наших опонентів - що ми нібито хочемо підпорядкувати Національний банк якомусь політичному завданню. Їм вже не вперше щось подібне видумувати. Враховуйте також, що з їхнього боку є дуже потужна неформальна дипломатія, спрямована на дискредитацію всього, що їм не подобається у діях влади чи зачіпає інтереси тих «своїх» людей для наших опонентів, які ще залишилися десь у владі і мають доступ до державних ресурсів. Ця неформальна дипломатія завжди присутня у впливових міжнародних організаціях та створює негативне тло для чинної влади. Проте, це діяльність наших опонентів, яка може вдарити не стільки по владі, скільки по державі загалом. Пора вже припинити настільки егоїстично та цинічно захищати власні шкурні інтереси, як це роблять наші опоненти, і хоча б за кордоном та у комунікації з західними партнерами виступати з проукраїнською позицією, а не просто відпрацьовувати власні інтереси.
У нас буде як у Венесуелі чи у Лівані - національне банкрутство
Якщо вже беретеся лякати Венесуелою чи Ліваном, розповідайте історію до кінця: чому саме там така ситуація? Хіба тому, що когось відправили у відставку з якоїсь посади? Ні. Зміну одного керівника - нехай навіть і Національного банку - не можна прирівнювати до відмови держави повертати борги чи підкорення економіки адміністративно-командній системі. Ліван та Венесуела - це як раз зворотні приклади до ситуації, що є у нас зараз: замість того, щоб бути відповідальними і проводити розумну політику в інтересах всього суспільства, там зосередились на утриманні при владі «своїх», що й призвело нації до банкрутства. Якщо Яків Смолій для когось «свій», то це ще не привід збурювати суспільство та обіцяти «кари єгипетські». Рішення і політика мають значення, а не просто особистості, тим більше, що у Національному банку залишаються як структурні елементи і рада, і правління Національного банку.
Захід вже надсилає Зеленському сигнали, що треба негайно зупинитись і не чіпати керівництво Національного банку
Маємо розуміти, що справді самостійна Україна нікому не потрібна в цьому світі, окрім нас самих. Це виключно справа нашої держави - хто буде очолювати Національний банк. Конституція та чинний закон про Національний банк чітко визначають як підстави звільнення тієї чи іншої особи з посади голови Національного банку, так і підстави і умови для призначення, і загалом завдання Національного банку. Навіть у разі заміни голови Національного банку, залишаються рада та правління Національного банку. Вони професійні, незалежні, сформовані згідно з законом та діють в рамках законних повноважень. Якщо уважно прочитати заяви представників західних країн чи структур, то ми з ними говоримо про одне й те саме: про незалежність та професіоналізм керівництва Національного банку. Певно, представники Заходу добре пам'ятають, що робили з Національним банком наші попередники. Як вони крутили сотнями мільярдів гривень рефінансу для банків, як вони гралися з тими чи іншими комерційними банками. Тепер вони зображають з себе великих борців за незалежний і чесний Національний банк, хоча у свій час показували зовсім інше. Нас хвилює насправді тільки те, щоб Національний банк вповні виконував конституційні та законні завдання, справді забезпечуючи і стабільність гривні, і контроль над інфляцією, і сприяв економічному зростанню, даючи людям і підприємствам брати кредити за нормальними ставками.
Історія про долар по сто гривень вже так давно виникла і вже стільки всього пережила, що навіть якось соромно за наших опонентів, що вони не можуть придумати нічого кращого і лякають саме цим.
Державний бюджет цього року писався за середнім курсом 27,5 гривні за долар. Після початку коронакризи до бюджету внесли правки, зокрема і середній курс - 29,5 гривні за долар. При цьому всю весну курс тримався позначки 25-26 гривень за долар. Добре це чи погано? Не варто вимірювати такі питання у чорно-білих категоріях. Просто наявний курс показує, наскільки брехливими були численні заяви наших опонентів протягом року про те, що гривня ось-ось обвалиться.
Зеленський хоче зробити приємне Коломойському і позбутися керівника Національного банку, який протистояв олігархам
Головне у ставленні до олігархів - це ті закони, в рамках яких діють посадові особи. Говорити про «приємне» для Ігоря Коломойського після прийняття банківського закону, який вимагали в МВФ та фактично розробляли за участі Національного банку - якось дивно. Суди вже керуються цим законом та тими нормами, які лобіював передовсім Національний банк. Чи може якось вплинути на це заміна голови Національого банку? Ні, не може. Взагалі Зеленського пов'язували з Коломойським і очікували якихось вигідних для олігарха речей вже з першого дня, коли Зеленський заявив, що піде в президенти. Жодна з цих історій не знайшла реального підтвердження.
Національний банк був одним з останніх стовпів стабільності, тепер його знищують
Національний банк не складається з однієї людини. Рада і правління Національного банку залишаються. Так само незмінними залишаються і дуже жорсткі законні рамки діяльності Національного банку. Це дуже примітивне бачення - що нібито з відставкою голови Національного банку чорне стане білим, а біле стане чорним з волі якоїсь нової людини в головному кріслі в Національному банку. Це так не працює. Можливо, для людей, що звикли до стилю Петра Порошенка як керівника, це і виглядає якось так, але це було виключно звичкою експрезидента - займатися одразу всім, керувати кожною сферою життя держави та використовувати посадовців як подовжувачів рук президента. Зараз такого абсолютно немає. Структури у складі Національного банку продовжать виконувати свої функції, навіть якщо й відбудеться заміна голови Національного банку.
Замість Смолія призначать якогось слухняного хлопця
По-перше, жодного рішення заздалегідь немає. Ми ще не знаємо, яким буде голосування Верховної Ради. По-друге, закон визначає чіткі рамки та жорсткі критерії того, яким може бути претендент на посаду голови Національного банку. Там за визначенням має бути професіонал, який неодмінно буде незалежним, оскільки саме такий функціонал надає сам конституційний статус Національного банку. Давайте не поспішати і не підганяти події, не додумувати і не перебільшувати, а оцінювати реальну ситуацію у міру її розвитку.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1103054533400184?__cft__[0]=AZU78KV4gQT6FuBH-1H8b6j8fa6XX6oeeMib35QcQizC7SIu5o6wOxfXJ7_YpG-mWLPUE9Wl_6hujSdtQamTZeYdbvQY69nOEk0aRpzVFug_cAeCkEYDwqwiJ3gwPWkfyQ0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Потекли инсайды из ОП по давлению на Смолия.
План на увольнение Смолия, именно ОПшный, был давно.
И все действия Гетманцева и Дубинского в финансовом комитете, которые мы видели - это просто разыгрываемая постановка, сценарий которой депутатам спустили из Офиса Президента.
Но вчера Смолия вызвали в ОП срочно.
Там что-то происходило за закрытыми дверями. Где были как минимум Смирнов, Зеленский и Смолий. Из кабинета Смолий вышел уже с подписанным заявлением на увольнение. Судя по всему какой-то относительно красивый план ОП по снятию Смолия, как обычно, сломался и действовать решили банально и в лоб.
То есть это не был разговор, в результате которого Смолий возмутился и написал заявление. Это было именно буквальное давление и буквальные угрозы, которые вылились в то, что у Смолия просто выбили заявление об увольнении и только после этого выпустили из кабинета Президента.
И это пздц.
Потому что Зеленский лично обещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что НБУ трогать не будут. А сам в это время плел заговоры и, по сути, обманывал инвесторов. А когда кинуть не вышло, тупо закрыл Смолия в кабинете и вынудил написать заяву. Меморандум МВФ тут вторичен по сравнению с конкретным нарушением законов Украины.
И именно потому произошла уникальная вещь. Украинские облигации на 1,75 миллиардов долларов ВЧЕРА БЫЛИ ПРИНЯТЫ К РАЗМЕЩЕНИЮ, а уже сегодня утром отозваны.
Не потому, что глава НБУ написал заявление. И даже не потому что Смолий написал стейтмент, где описал, что на него оказывается давление - все итак знали про это давление, его сложно не заметить.
А потому что Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир.
Вся ОП в шоке, Минфин в шоке, международные финансовые круги в шоке, а Вова молодец.
Готовьтесь нести зубы на Майдан.
номинал в 2 купона даже бабушки не поднимали...
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12/status/1278661771507781633 4 ч
У зеленского заявили, что в течении года три раза поднимут минимальную зарплату.
В сентябре на кило двести гривен.
В январе и на полтора кг гривен и в мае на полную кравчучку гривен.
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.