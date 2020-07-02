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Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева

Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, а также копия постановления.

"Рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

Стоит отметить, что сам глава АМКУ просит об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову в четверг.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля  президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Автор: 

ВР (29252) отставка (3155) Антимонопольный комитет (483) Терентьев Юрий (59)


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Топ комментарии
+15
Всіх звільнити і набрати родичів і знайомих 95 кварталу!
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02.07.2020 19:13
+13
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 1964
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02.07.2020 19:18
+10
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 351
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02.07.2020 19:33
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Правила форума Совет форумчан
Так, вроде ж, отозвал заявление?
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02.07.2020 19:09 Ответить
так Слуги мозгов не имееют они все просто ломятся через голову чтобы пополнить ряды ОПГ Слуги одного чмо и сесть вместе с Бубочкой на скамью ТРИБУНАЛА А ПОТМО их всех и повесят...
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02.07.2020 19:11 Ответить
а загубилась його заява. Під кришку піаніно поклали, хіба неясно?
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02.07.2020 19:13 Ответить
Да ну набо было Тереньтеву дать Бубочке в бубен оно бы и обосралось!
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02.07.2020 19:11 Ответить
Всіх звільнити і набрати родичів і знайомих 95 кварталу!
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02.07.2020 19:13 Ответить
Так начеб-то всі вже прилаштовані. Хіба що з ;Дізєль-Шоу; набирати.
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02.07.2020 19:15 Ответить
Треба шукати, бо є троюрідні сестри та інші корабельні сосни. Чув як Процишин співає Очарована, околдована про корабельну сосну?
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02.07.2020 19:17 Ответить
Обижаете, еще "Лига смеха" почти не у дел. Там более ценные кадры.
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02.07.2020 19:34 Ответить
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 351
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02.07.2020 19:33 Ответить
Блазень уже уволил фирсова за то, что тот начал буквально бороться с коррупцией, вместо имитации, а теперь та же история с терентьевым, значит это не случайность, а закономерность.
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02.07.2020 19:17 Ответить
Не сумнівайся, що ці звільнення для того, щоб ефективно дерибанити бюджет.
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02.07.2020 19:18 Ответить
Тредис купил всех.
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02.07.2020 19:18 Ответить
ога-да,исчо то гофно со своим типа крутым табаком...
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02.07.2020 19:22 Ответить
Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева - Цензор.НЕТ 1964
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02.07.2020 19:18 Ответить
вот и посмотрим чы козацького роду цэй юрик...
чы ссыкунишка,як и вся фракция "сосни народу"...
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02.07.2020 19:22 Ответить
Ще не весь квартал посади отримав? Призначте вже кудись лисого.
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02.07.2020 19:22 Ответить
Низя,у лысого червя типа из-за родинки нашли,он тоже заразный...
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02.07.2020 19:31 Ответить
Це не перепони.
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02.07.2020 19:55 Ответить
c же 7 на б2? - мабуть конь.... - cицилианская защита.....
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02.07.2020 19:25 Ответить
шахматистов нет - хто бы сомневался
а маню мона взять в етот зеленыи замес?
я ей обещал депутатку и улетел - так мона ее взять?
совесть замучила...
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02.07.2020 19:39 Ответить
Нефига,а2-а3,дебют Андерсоназепеда...
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02.07.2020 19:40 Ответить
и ето мы еще не разыграли индийский вариант - приятно видеть шахматиста...
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02.07.2020 19:43 Ответить
))),хожу только хферзьйой по йулькиному,если чо,сразу вечный пат-цугцванг,ну и в дамках в отдельной хате...
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02.07.2020 19:52 Ответить
пат....
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02.07.2020 20:03 Ответить
... короля опрокинуть на свободную клетку...
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02.07.2020 20:39 Ответить
а абезьян из нее куда? - в природу?
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03.07.2020 01:22 Ответить
Барон сьогодні сказав, жили ви не багато, то і нєфіг починати жити як люди, і включив станок
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02.07.2020 19:35 Ответить
"Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов." Источник: https://censor.net/r3205444
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02.07.2020 19:37 Ответить
Джокер решил брыкнуть ногами .Будет изгнан и восстановится по суду..Добрые судьи подсказали и сумму назвали.Наверно.
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02.07.2020 19:53 Ответить
Бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская заявила, что главу АМКУ Юрия Терентьева нужно не увольнять, а сажать. Об этом она написала в своем Facebook 2 июля.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят - это будет одно из лучших решений Зе, - считает Загребельская. - Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин так много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет."

Загребельская отметила, что, по ее мнению, "источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации", прозвучала первой".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uvolnenie-terenteva-odno-iz-luchshih-resheniy-prezidenta-byvshaya-gosupolnomochennaya-antimonopolnogo-komiteta-1507464.html

====== Кстати, а чей это ценный кадр этот Тереньтьев, и кто вчера варнякал про какие-то штрафы на табачных королей, никто не помнит? А тут ещё вон чего - Загребельская: Чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов
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02.07.2020 20:14 Ответить
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:35 Ответить
 
 