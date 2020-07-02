Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева
Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, а также копия постановления.
"Рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.
Стоит отметить, что сам глава АМКУ просит об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову в четверг.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.
На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.
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чы ссыкунишка,як и вся фракция "сосни народу"...
а маню мона взять в етот зеленыи замес?
я ей обещал депутатку и улетел - так мона ее взять?
совесть замучила...
"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят - это будет одно из лучших решений Зе, - считает Загребельская. - Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин так много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет."
Загребельская отметила, что, по ее мнению, "источником информации был сам глава АМКУ, что уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской. Чтобы его версия "увольняют, потому что я борюсь со злоупотребляющими монополистами, мешающими стране развиваться, а президент против демонополизации", прозвучала первой".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/uvolnenie-terenteva-odno-iz-luchshih-resheniy-prezidenta-byvshaya-gosupolnomochennaya-antimonopolnogo-komiteta-1507464.html
====== Кстати, а чей это ценный кадр этот Тереньтьев, и кто вчера варнякал про какие-то штрафы на табачных королей, никто не помнит? А тут ещё вон чего - Загребельская: Чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов