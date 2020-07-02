Профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Соответствующий проект постановления нардепы могут рассмотреть в сессионном зале.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, а также копия постановления.

"Рекомендовать Верховной раде в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.

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Стоит отметить, что сам глава АМКУ просит об отзыве своего предыдущего заявления. Соответствующее письмо он направил председателю ВР Дмитрию Разумкову в четверг.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.