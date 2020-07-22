Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. ФОТО
У вівторок, 21 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову керівницю Ольгу Піщанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал у середу, 22 липня.
Глава уряду нпголосив, що за 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух вперед.
"Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - зазначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.
Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.
3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.
Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".
Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.
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вон янукович аж женился на сестре своей кухарки и ни чего - ему это не помешало слить Украину ....
Перевірені колоніальні кадри. Обкатали спочатку пані на вкраденому британцями заводі. Тепер можна і на керівну посаду. Так тримати.
Ты бы заплатил больше?
А некоторые переписывают на кота...
Следующая волна министров будет из домашних питомцев ЗЕ.
Корабельная сосна"!
как хорошо что не кумовья и не военные ......
Даже Янык хоть как-то перебирал и своих поварих особо не светил.
Личико покажжжи..
🤗
"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?" (с)
Не куми
Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України