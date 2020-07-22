Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. ФОТО

У вівторок, 21 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову керівницю Ольгу Піщанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал у середу, 22 липня.

Глава уряду нпголосив, що за 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух вперед.

"Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.



Фото: Урядовий портал

Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".

Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.