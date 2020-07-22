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Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. ФОТО

У вівторок, 21 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову керівницю Ольгу Піщанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал у середу, 22 липня.

Глава уряду нпголосив, що за 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух вперед.

"Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську 01

Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама"

Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську 03
Фото: Урядовий портал

Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Також читайте: Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету

Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".

Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

Автор: 

Антимонопольний комітет (1774) Шмигаль Денис (4633) Піщанська Ольга (27)


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Топ коментарі
+10
сестра кухарки зели....опять никакого кумовства
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22.07.2020 10:10
+6
Сосна да, сосна да....
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22.07.2020 10:14
+3
кварталовцы заканчиваются в ход идут КРИВОРЖСКИЕ ???
как хорошо что не кумовья и не военные ......
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22.07.2020 10:31
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сестра кухарки зели....опять никакого кумовства
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22.07.2020 10:10 Відповісти
То просто так збіглося.
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22.07.2020 10:13 Відповісти
да ладно тебе !
вон янукович аж женился на сестре своей кухарки и ни чего - ему это не помешало слить Украину ....
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22.07.2020 10:34 Відповісти
Сосна да, сосна да....
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22.07.2020 10:14 Відповісти
"занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Перевірені колоніальні кадри. Обкатали спочатку пані на вкраденому британцями заводі. Тепер можна і на керівну посаду. Так тримати.
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22.07.2020 10:15 Відповісти
Почему украденному? Они его честно купили у ТЮли.
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22.07.2020 10:19 Відповісти
Це коли вона з радником-"ірландцем" по кабміну розсікала. Це так само "чесно", як людей обносять в трамваях.
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22.07.2020 10:23 Відповісти
Миттал заплатил немалое бабло и по сравнению с остальными предприятиями Арселор сейчас в шоколаде. К нему какраз претензий никаких.
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22.07.2020 10:29 Відповісти
В противном случае Криворож-Сталь сейчас была бы таким же убогим явлением, как все, из чего выжимают соки Ахметовы и Коломойские.
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22.07.2020 10:30 Відповісти
Схема. Спочатку завод доводять до банкрутства, потім продають за копійки. Ще варіанти: ріжуть на метал (якщо не потрібен) або ще передають зіц-головуючим, які "вижимають соки" в потрібному напрямі.
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22.07.2020 10:38 Відповісти
24 октября 2005 года приватизационный конкурс состоялся. Его победителем признали компанию Mittal Steel Germany GmbH. Она вскоре выплатила за 93%-й пакет акций Криворожстали 24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США), что в 2,4 раза превышает стартовую цену и в 6 раз сумму, полученную за предприятие в 2004 году.

Ты бы заплатил больше?
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Тільки за офіційними даними, цю вартість британці відбили менше ніж за 2 роки.
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22.07.2020 10:50 Відповісти
Ну молодцы. В противном случае завод так и был бы убыточной развалюхой.
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22.07.2020 11:10 Відповісти
Так точно. Українці же недолюдки-унтерменьші, вони біологічно не здатні керувати заводами. Та і гроші їм не потрібні (проп'ють) - все потрібно віддати сонячним британцям.
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22.07.2020 11:16 Відповісти
Есть доказательства обратного?
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22.07.2020 11:22 Відповісти
За какие копейки? Заплатили огромную сумму, был аукцион, все честно.
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22.07.2020 10:45 Відповісти
Вот человек, на КОТорого ЗЕ переписал свои активы. Просим его уважать.

А некоторые переписывают на кота...
Шмыгаль представил коллективу новую главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую - Цензор.НЕТ 8926

Следующая волна министров будет из домашних питомцев ЗЕ.
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22.07.2020 10:17 Відповісти
"Баба? Да! -
Корабельная сосна"!
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22.07.2020 10:24 Відповісти
бидло руліт.
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22.07.2020 10:26 Відповісти
Соученица бубочки по школе и институту в Кривом Рогу. Кроме того, ейная сестуха Светлана официально управляет делами презпи*здента в Италии. Чуть ранее бубочка переписал часть своего бизнеса на ту Светлану. А Светлана, в свою очередь, является официально спонсором партии "Слуга народа". Короче, отмывалова там в полный рост. И много там еще одношкольников у бубочки. Самые классные спецы живут в Кривом рагу. А спецы посбегали в Италию.
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22.07.2020 10:27 Відповісти
кварталовцы заканчиваются в ход идут КРИВОРЖСКИЕ ???
как хорошо что не кумовья и не военные ......
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22.07.2020 10:31 Відповісти
ЗЕ всю свою зажопную срань повытаскивал.

Даже Янык хоть как-то перебирал и своих поварих особо не светил.
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22.07.2020 10:32 Відповісти
главное что ни одного тсвоего армейского друга зеля на должность не назначил..
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22.07.2020 10:33 Відповісти
А шо за Гюльчатай???
Личико покажжжи..
🤗
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22.07.2020 10:37 Відповісти

"Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?" (с)

Не куми

Працюють в Офісі президента:
1. Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") - Перший заступник голови Офісу Президента
2. Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") - Заступник Керівника Офісу Президента
3. Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") - перший помічник Президента
4. Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") - голова Служби безпеки України
- Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера "Студії Квартал 95") - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Зеленський призначив керівницю пресслужби "Кварталу 95" Руденко членом Нацради з телерадіомовлення

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
1. Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) -Голова Державного агентства України з питань кіно
2. Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН "Збірна України") - керівник Державного управління справами
3. Тетяна Руденко (керівник прес-служби "Студії Квартал 95") - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
4. Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
5. Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
6. Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із "Студією Квартал 95") - заступник міністра внутрішніх справ.
7. Ольга Піщанська (за даними ЗМІ є рідною сестрою Світлани Піщанської, "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу") - Голова Антимонопольного комітету України

Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
- Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
- Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни")
- Перший заступник голови Верховної Ради України - Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука)- народний депутат України
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
- Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) - народний депутат України
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВН) - народний депутат України
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") - народний депутат України
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") - народний депутат України
- Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") - народний депутат України
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера "Ліги Сміху") - народний депутат України
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") - народний депутат України
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22.07.2020 10:51 Відповісти
Как там Смирнов говорил:С Р А М О Т А
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22.07.2020 11:11 Відповісти
Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську - Цензор.НЕТ 9982б
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22.07.2020 11:31 Відповісти
 
 