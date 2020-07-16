Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету

Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську главою Антимонопольного комітету України.

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ольгу Піщанську було призначено на посаду першого заступника голови АМКУ у вересні 2019 року, на цей момент вона виконує обов'язки глави АМКУ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

Читайте також: В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама"

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".

Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.