УКР
Новини
Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету

Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську главою Антимонопольного комітету України.

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ольгу Піщанську було призначено на посаду першого заступника голови АМКУ у вересні 2019 року, на цей момент вона виконує обов'язки глави АМКУ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

Читайте також: В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама"

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".

Піщанська 1997 року закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а 2001 року здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

ВР (15194) призначення (2346) Антимонопольний комітет (1797) Піщанська Ольга (27)
Топ коментарі
+18
Це ніяке не кумівство!Друзі і сусіди - не куми!Всьо по чесноку!
16.07.2020 11:56
+18
Дайош більше корабельних сосєн!
16.07.2020 12:55
+16
о еще одна Сара Срулевна со своим корытом в очередь встала..кума не кума НО дала
16.07.2020 12:01
А звідки в жидів куми???
показати весь коментар
16.07.2020 18:38
Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"Источник: https://censor.net/n3208454

16.07.2020 11:57
Скоро в Кривом Рогу будут организованны ночной отлов местных жителей для работы в центральных органах власти, днем на улицу там уже никто не выходит.
16.07.2020 12:19
скажите Шура, сколько вам нужно денег для счастья?
или с таким счастьем и на свободе!!!
16.07.2020 15:18
Вони створюють властну політичну еліту в Україні. Буде бундівська партія.
16.07.2020 12:29
А какой прок содержать за деньги налогоплательщиков абсолютно импотентный орган.
16.07.2020 12:32
Та щас Пищанская обеспечит эрекцию.
16.07.2020 12:34
ще одна корабельная сосна...
16.07.2020 12:33
исправил зе-вавка "ошибку", подтянул кумовей к корыту, где со своим цирком харчуется.
16.07.2020 12:37
А Ленка не против?
Вокруг бубачки уже целый сосновый бор.
16.07.2020 12:39
Сестренка шалавы, являющейся директором фирмы на которую оформлено итальянское поместье ЗЕбуина!
16.07.2020 12:44
" В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
А не простая такая себе эта Пищанская!
А не простая такая себе эта Пищанская!
16.07.2020 12:44
сосни ідуть
16.07.2020 12:44
следите за руками: родная сестра пещанской является бизнес партнером зеленского, именно на нее переоформлена вся недвижимость семьи зеленского в италии - об этом где-то было журналисткое расследование. а вы наивные лошье так и поверили, что олька пещанская совсем чужой человек для зеленского и ее поставили на пост главы антимонопольного комитета за професиональные качества. ага, кумовство в чистом виде. зебилы, глотайте!
16.07.2020 12:46
+

сестра Ольги Пищанской - https://nv.ua/biz/economics/amku-novoy-i-o-glavy-antimonopolnogo-komiteta-stala-sestra-sosedki-zelenskogo-novosti-ukrainy-50098400.html Светлана Пищанская - управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии и является спонсором партии Слуга народа.
В частности, в https://www.youtube.com/watch?v=d7JXpChig5k&feature=emb_logo расследовании телеканала Прямой говорится, что Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании Сан Томассо, на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми. Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии Слуга народа 145 тыс. грн. Сама Светлана Пищанская рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.
16.07.2020 14:38
Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 7334
16.07.2020 12:49
Моніка коло себе садить сосновий бор...
16.07.2020 13:00
Голосов подкинула "ДОВІРА"
Чтоб знали кому не надо доверять:

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20974 Бабенко Микола Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20977 Бакунець Павло Андрійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20982 Білозір Лариса Миколаївна
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21006 Вацак Геннадій Анатолійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21007 Вельможний Сергій Анатолійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18075 Горват Роберт Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090 Єфімов Максим Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15654 Іванчук Андрій Володимирович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18094 Кіт Андрій Богданович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21139 Ковальов Олександр Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15804 Кулініч Олег Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18112 Кучер Микола Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15662 Лунченко Валерій Валерійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18117 Люшняк Микола Володимирович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11131 Петьовка Василь Васильович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21272 Поляк Владіслав Миколайович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21282 Приходько Борис Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21227 Сухов Олександр Сергійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20106 Шахов Сергій Володимирович
16.07.2020 13:11
нЕчто Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 7891
16.07.2020 13:59
Ну все, держитесь монополисты! Девка с таким примитивным образованием но с титьками - вам всем покажет кузькину мать! Эти все образования, которые она контролирует, обрасли как бородавки на теле Криворожстали - стала успешным предпринимателем воруя при закупках будучи наемным работником на предприятии. Теперь эта **** в лабутенах будет воровать в масштабах страны.
16.07.2020 14:27
Друзья! Ничему не удивляйтесь. Вы уже должны знать, что у этих ребят есть не только «корабельные сосны», но и настоящие дубы».
16.07.2020 14:53
Такие они новые зеленые лица..... Одна верещит ,эта пищит ,а вместе серут!
16.07.2020 14:57
А тема титек была полностью раскрыта при этом голосовании или доверились фотографиям?
16.07.2020 14:59
США приняла Акт Шермана в 1890 г. И борьба в США с олигархами антимонопольная у них прошла больше 100 лет назад. А у нас только сейчас начинают делать что то и то там все коррумпировано олигархами у нас. У США такие же олигархи были - Джон Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джон Морган. Украина от США отстает на 100 лет.
16.07.2020 15:39
Ещё раз, покойся с миром, Бывшая Украина.
16.07.2020 16:23
 
 