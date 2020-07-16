Рада назначила Пищанскую главой Антимонопольного комитета

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Пищанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года, на данный момент она выполняет обязанности главы АМКУ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.