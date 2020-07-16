РУС
7 726 28

Рада назначила Пищанскую главой Антимонопольного комитета

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ольга Пищанская была назначена на должность первого замглавы АМКУ в сентябре 2019 года, на данный момент она выполняет обязанности главы АМКУ.

Рада назначила Пищанскую главой Антимонопольного комитета 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

Позже стало известно, что профильный комитет Рады рекомендует депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Терентьева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама"

3 июля Рада уволила Терентьева с должности. В этот же день Терентьев отменил отзыв заявления об отставке.

Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". В тот период Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пищанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%). Партнером Пищанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал".

 Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

+18
Це ніяке не кумівство!Друзі і сусіди - не куми!Всьо по чесноку!
16.07.2020 11:56 Ответить
+18
Дайош більше корабельних сосєн!
16.07.2020 12:55 Ответить
+16
о еще одна Сара Срулевна со своим корытом в очередь встала..кума не кума НО дала
16.07.2020 12:01 Ответить
Це ніяке не кумівство!Друзі і сусіди - не куми!Всьо по чесноку!
16.07.2020 11:56 Ответить
Дайош більше корабельних сосєн!
16.07.2020 12:55 Ответить
А звідки в жидів куми???
16.07.2020 18:38 Ответить
Отметим, что из открытых источников известно, что Ольга Пищанская несколько лет назад занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

16.07.2020 11:57 Ответить
о еще одна Сара Срулевна со своим корытом в очередь встала..кума не кума НО дала
16.07.2020 12:01 Ответить
Скоро в Кривом Рогу будут организованны ночной отлов местных жителей для работы в центральных органах власти, днем на улицу там уже никто не выходит.
16.07.2020 12:19 Ответить
скажите Шура, сколько вам нужно денег для счастья?
или с таким счастьем и на свободе!!!
16.07.2020 15:18 Ответить
Вони створюють властну політичну еліту в Україні. Буде бундівська партія.
16.07.2020 12:29 Ответить
А какой прок содержать за деньги налогоплательщиков абсолютно импотентный орган.
16.07.2020 12:32 Ответить
Та щас Пищанская обеспечит эрекцию.
16.07.2020 12:34 Ответить
ще одна корабельная сосна...
16.07.2020 12:33 Ответить
исправил зе-вавка "ошибку", подтянул кумовей к корыту, где со своим цирком харчуется.
16.07.2020 12:37 Ответить
А Ленка не против?
Вокруг бубачки уже целый сосновый бор.
16.07.2020 12:39 Ответить
Сестренка шалавы, являющейся директором фирмы на которую оформлено итальянское поместье ЗЕбуина!
16.07.2020 12:44 Ответить
" В декларации Пищанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
А не простая такая себе эта Пищанская!
16.07.2020 12:44 Ответить
сосни ідуть
16.07.2020 12:44 Ответить
следите за руками: родная сестра пещанской является бизнес партнером зеленского, именно на нее переоформлена вся недвижимость семьи зеленского в италии - об этом где-то было журналисткое расследование. а вы наивные лошье так и поверили, что олька пещанская совсем чужой человек для зеленского и ее поставили на пост главы антимонопольного комитета за професиональные качества. ага, кумовство в чистом виде. зебилы, глотайте!
16.07.2020 12:46 Ответить
+

сестра Ольги Пищанской - https://nv.ua/biz/economics/amku-novoy-i-o-glavy-antimonopolnogo-komiteta-stala-sestra-sosedki-zelenskogo-novosti-ukrainy-50098400.html Светлана Пищанская - управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии и является спонсором партии Слуга народа.
В частности, в https://www.youtube.com/watch?v=d7JXpChig5k&feature=emb_logo расследовании телеканала Прямой говорится, что Светлана Пищанская с июля 2019 года является директором итальянской компании Сан Томассо, на которую оформлена вилла Зеленского на курорте Форте-дей-Марми. Кроме того, Светлана Пищанская пожертвовала партии Слуга народа 145 тыс. грн. Сама Светлана Пищанская рассказывала журналистам, что знает Владимира Зеленского с детства и росла с ним в одном дворе.
16.07.2020 14:38 Ответить
Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 7334
показать весь комментарий
Моніка коло себе садить сосновий бор...
16.07.2020 13:00 Ответить
Голосов подкинула "ДОВІРА"
Чтоб знали кому не надо доверять:

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20974 Бабенко Микола Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20977 Бакунець Павло Андрійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20982 Білозір Лариса Миколаївна
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21006 Вацак Геннадій Анатолійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21007 Вельможний Сергій Анатолійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18075 Горват Роберт Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18090 Єфімов Максим Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15654 Іванчук Андрій Володимирович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18094 Кіт Андрій Богданович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21139 Ковальов Олександр Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15804 Кулініч Олег Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18112 Кучер Микола Іванович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15662 Лунченко Валерій Валерійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18117 Люшняк Микола Володимирович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11131 Петьовка Василь Васильович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21272 Поляк Владіслав Миколайович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21282 Приходько Борис Вікторович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21227 Сухов Олександр Сергійович
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20106 Шахов Сергій Володимирович
16.07.2020 13:11 Ответить
нЕчто Рада призначила Піщанську главою Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 7891
16.07.2020 13:59 Ответить
Ну все, держитесь монополисты! Девка с таким примитивным образованием но с титьками - вам всем покажет кузькину мать! Эти все образования, которые она контролирует, обрасли как бородавки на теле Криворожстали - стала успешным предпринимателем воруя при закупках будучи наемным работником на предприятии. Теперь эта **** в лабутенах будет воровать в масштабах страны.
16.07.2020 14:27 Ответить
Друзья! Ничему не удивляйтесь. Вы уже должны знать, что у этих ребят есть не только «корабельные сосны», но и настоящие дубы».
16.07.2020 14:53 Ответить
Такие они новые зеленые лица..... Одна верещит ,эта пищит ,а вместе серут!
16.07.2020 14:57 Ответить
А тема титек была полностью раскрыта при этом голосовании или доверились фотографиям?
16.07.2020 14:59 Ответить
США приняла Акт Шермана в 1890 г. И борьба в США с олигархами антимонопольная у них прошла больше 100 лет назад. А у нас только сейчас начинают делать что то и то там все коррумпировано олигархами у нас. У США такие же олигархи были - Джон Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джон Морган. Украина от США отстает на 100 лет.
16.07.2020 15:39 Ответить
Ещё раз, покойся с миром, Бывшая Украина.
16.07.2020 16:23 Ответить
 
 