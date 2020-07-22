Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 серпня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні продовжить адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що зараз такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд практикуватиме і продовжуватиме такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення піків або перевантаження системи охорони здоров'я.

"Сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину. Будемо сподіватися, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні й на наших лікарів, які продовжують самовіддано працювати в мадзакладах, рятуючи життя українців", - наголосив прем'єр-міністр.

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