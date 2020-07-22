Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 серпня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні продовжить адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що зараз такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, уряд практикуватиме і продовжуватиме такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення піків або перевантаження системи охорони здоров'я.
"Сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину. Будемо сподіватися, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні й на наших лікарів, які продовжують самовіддано працювати в мадзакладах, рятуючи життя українців", - наголосив прем'єр-міністр.
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- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
А Шмыгаль неслухняный опять продлевает.
Бубачка, позвони Баканову, нехай усмирит этого карантинного черта.
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?