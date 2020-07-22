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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 серпня, - Шмигаль

Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 серпня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні продовжить адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня. Ми всі бачимо, що зараз такий формат і підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності в Україні", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд практикуватиме і продовжуватиме такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення піків або перевантаження системи охорони здоров'я.

"Сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину. Будемо сподіватися, що це дозволить зменшити навантаження на лікарні й на наших лікарів, які продовжують самовіддано працювати в мадзакладах, рятуючи життя українців", - наголосив прем'єр-міністр.

Також дивіться: Шмигаль представив колективу нову главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4632) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Шмыгаль, рептилоид хренов, сколько вы будете над людьми издеваться? Геть из власти! Придумали суки пандемию, которой нет и творят, что хотят. В Швеции и Беларуси не было карантина и живут нормально, никаких проблем, смертность не изменилась. В Украине смертность 0,003% от короны. Это ниже, чем от ОРВИ. Вы что людям мозги втираете? От онкозаболеваний умирают десятки тысяч, от инфарктов ,от инсультов, туберкулеза ,ДТП дает ужасную смертность. Но вы тут пас. Вам наплевать. А когда масоны мирового правительства сказали над людьми издеваться вы тут как тут. В тюрьму вас надо сажать, ублюдков. Мы избирали украинское правительство, а не мировое масонское. Валите из Украины!
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22.07.2020 13:57
+4
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4036
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22.07.2020 13:59
+3
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4795
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22.07.2020 13:56
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Та давайте уже до нового года хоть.
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22.07.2020 13:52 Відповісти
Шмыгаль, рептилоид хренов, сколько вы будете над людьми издеваться? Геть из власти! Придумали суки пандемию, которой нет и творят, что хотят. В Швеции и Беларуси не было карантина и живут нормально, никаких проблем, смертность не изменилась. В Украине смертность 0,003% от короны. Это ниже, чем от ОРВИ. Вы что людям мозги втираете? От онкозаболеваний умирают десятки тысяч, от инфарктов ,от инсультов, туберкулеза ,ДТП дает ужасную смертность. Но вы тут пас. Вам наплевать. А когда масоны мирового правительства сказали над людьми издеваться вы тут как тут. В тюрьму вас надо сажать, ублюдков. Мы избирали украинское правительство, а не мировое масонское. Валите из Украины!
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22.07.2020 13:57 Відповісти
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5212
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22.07.2020 14:01 Відповісти
так це означає , що діти в школу не підуть чи підуть? Чи ще буба відосик не зняв до 1 вересня?
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22.07.2020 13:53 Відповісти
Звикайте до нескінченного карантину.
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22.07.2020 13:54 Відповісти
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4795
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22.07.2020 13:56 Відповісти
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4036
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
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22.07.2020 14:32 Відповісти
Що це лайно буде говорити,коли його народ буде судити?
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22.07.2020 13:59 Відповісти
Шота я не понял. Бубачка неделю назад говорило, шо карантин надоел и пора заканчивать.
А Шмыгаль неслухняный опять продлевает.
Бубачка, позвони Баканову, нехай усмирит этого карантинного черта.
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22.07.2020 14:03 Відповісти
Придурки ви розумієте що люди вже 5 місяців не можуть забрати з судів жодного рішення, бо воно не набрало законної сили через карантин? Або змініть закон, або припиніть карантин. Психи гуляють по містах, їх не можливо примусово госпіталізувати бо рішення судів не діють.
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22.07.2020 14:09 Відповісти
Нельзя же из-за каждого кретина во власти майдан устраивать. Раз и назавжди поменять систему где власть нанимать и увольнять по договору и с самого низа до верху. Свой шериф свой судья,прокурор.
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22.07.2020 14:13 Відповісти
Или я чего-то не понимаю, или шо?
На сайте МОЗ есть информация о ситуации по странам.
Например, указано количество активных больных на 100 тыс населения по состоянию на 16 июля.
Армения (несколько месяцев жесткий карантин и режим ЧС) - 373 чел. на 100 тыс.
Беларусь (вообще нет ограничений) - 90 чел. на 100 тыс.
Украина (сначала режим ЧС, потом адаптивный карантин) - 62 чел. на 100 тыс.
Так в чем смысл карантина, если зараза не обращает внимания на постановы правительств и распространяется, как хочет?
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22.07.2020 15:09 Відповісти
Интересно к чему он адаптирован? Или точнее сказать к чьим интересам?
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22.07.2020 15:14 Відповісти
 
 