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Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет Министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях", - отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе заседания Кабмина.

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский

Автор: 

Кабмин (14033) Уруский Олег (116) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+9
Штат чинуш при зеленом стаде у власти растет как на дрожжах..
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22.07.2020 14:46
+6
Новые стада бездельников будут будут прожирать бюджет и ни хрена не делать.
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22.07.2020 14:50
+3
Прощай оборонка
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22.07.2020 14:47
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Штат чинуш при зеленом стаде у власти растет как на дрожжах..
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22.07.2020 14:46 Ответить
Прощай оборонка
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22.07.2020 14:47 Ответить
Уже давно, если не заметил.
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22.07.2020 14:54 Ответить
Ну база данних, критично важливих підприємств України.
Щоб не нишпорити по сайтаи, чи переплачувати агентам кидалам.
А так, ррраз ! і ГРУ ГШ РФ, такоє :«Спасбо.»
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22.07.2020 14:50 Ответить
Новые стада бездельников будут будут прожирать бюджет и ни хрена не делать.
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22.07.2020 14:50 Ответить
Отраслей уже нет (просрали), зато появилось министерство тунеядцев!
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22.07.2020 15:57 Ответить
а как там поживает Саакашваль со своими реформами- создал уже свой комитет? Набирал людей, устраивал конкурс и что?
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23.07.2020 00:04 Ответить
а можно создать министерство по делам Украинских индейцев? - я даже знаю кого можно министром сделать (это я так скромно молчу) - как то так))
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22.07.2020 14:50 Ответить
НАХРЕНА?!!!!!!!
Сейчас эти клоповники появляются чуть ли не каждые пол года!!!!
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22.07.2020 14:52 Ответить
Как же мы жили все эти годы?
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22.07.2020 14:53 Ответить
Да вот хрен его знает...
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22.07.2020 15:10 Ответить
Министерство утилизации стратегических отраслей промышленности. Всё как кукловод приказал.

Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности - Цензор.НЕТ 6899
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22.07.2020 14:55 Ответить


https://obmenka24.com.ua/
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22.07.2020 15:29 Ответить
Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности - Цензор.НЕТ 2813
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22.07.2020 14:58 Ответить
ОЧЕРЕДНЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ ОТ ВЛАСТИ ПЛОДЯТ КАК ГРИБЫ РАЗВИТИЯ НЕТ ЗАТО ЧИНУШ С КОСМИЧЕСКИМИ ЗАРПЛАТАМИ КАК ГРЯЗИ ОНИ СКОРО КАК КРЫСЫ ЗЕРНО СЪЕЛИ ТАК ОНИ ВСЕ ДЕНЬГИ ПО КАРМАНАМ РАСТАЩАТЬ ДЕЯТЕЛИ ХРЕНОВЫ
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22.07.2020 15:04 Ответить
Толпа бездельников-чинуш всё растёт и растёт... Создайте ещё министерство дождя и министерство ветра.
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22.07.2020 15:09 Ответить
Третьякова тоже хочет создать Министерство демографии "для изучения семей".
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23.07.2020 00:02 Ответить
Опыт есть у этого парня, как предприятия банкротить. Верим...
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22.07.2020 15:18 Ответить
а полустратегическое министерство отраслей будет?(слова можно переставлять как попало)
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22.07.2020 15:22 Ответить
Уруский сдавайся! Уруские не сдаются!
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22.07.2020 15:24 Ответить
https://obmenka24.com.ua/ МО-ЛОД-ЦЫ!
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22.07.2020 15:28 Ответить
Если есть целый Вице-премьер, то и должно быть что-то, чем бы этот Вице-Премьер руководил бы)).

Спустя 10 лет после Указа диктатора Януковича о ликвидации Минпромполитики, государство возвращает из небытия одно из ключевых Министерств. Это нужно было сделать сразу после свержения януковича и его банды преступников.
Теперь следующий шаг: ликвидировать ДК Укроборонпром и вернуть стратегические предприятия ОПК под контроль центрального органа исполнительной власти. Там говорят уже штатку утвердили в 200 человек по новому министерству.
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22.07.2020 15:30 Ответить
Погодите, я не понимаю: огромный дефицит в бюджете + еще каломойскому потихоньку отдают "должок" - Порошенко не крадёт из бюджета. Откуда деньги еще на толпу бездельников? Ой простите -- целое министерство?
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22.07.2020 15:34 Ответить
от станка
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23.07.2020 00:01 Ответить
Ничего нового, казлы, придумать не могут!
Ещё при Кравчуке это гавно раздувалось под названием "крытычни галузи".....
Бабла прилично перемыли!
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22.07.2020 16:46 Ответить
Какие на хер стратегические отрасли?? В стране всё отдано на откуп ворам -олигархам !! Кого вы дурите, зеленые твари!!??
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22.07.2020 17:59 Ответить
какая раЗЕница...
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22.07.2020 19:49 Ответить
также очень нужно создать Министерство по выявлению ненужных министерств. Туда тоже жирную ж...пу из 95 квартала можно пристроить....
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22.07.2020 20:43 Ответить
можно создать Министерство мозолистых рук и анала....есть уже министр и зам министра - Кива и Яременко (боров что вызывал проституток из Рады)
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22.07.2020 20:52 Ответить
Бедные отрасли!
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23.07.2020 00:27 Ответить
 
 