Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Кабинет Министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях", - отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе заседания Кабмина.
Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" подлежит полной трансформации, - Уруский
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+9 Привет
показать весь комментарий22.07.2020 14:46 Ссылка
+6 Edgar Degas
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+3 Vapy Provk
показать весь комментарий22.07.2020 14:47 Ссылка
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А так, ррраз ! і ГРУ ГШ РФ, такоє :«Спасбо.»
Сейчас эти клоповники появляются чуть ли не каждые пол года!!!!
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Спустя 10 лет после Указа диктатора Януковича о ликвидации Минпромполитики, государство возвращает из небытия одно из ключевых Министерств. Это нужно было сделать сразу после свержения януковича и его банды преступников.
Теперь следующий шаг: ликвидировать ДК Укроборонпром и вернуть стратегические предприятия ОПК под контроль центрального органа исполнительной власти. Там говорят уже штатку утвердили в 200 человек по новому министерству.
Ещё при Кравчуке это гавно раздувалось под названием "крытычни галузи".....
Бабла прилично перемыли!