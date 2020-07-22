Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Метою ухвалення акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики в стратегічних галузях", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час засідання Кабміну.

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