Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Метою ухвалення акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики в стратегічних галузях", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час засідання Кабміну.
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+9 Привет
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А так, ррраз ! і ГРУ ГШ РФ, такоє :«Спасбо.»
Сейчас эти клоповники появляются чуть ли не каждые пол года!!!!
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Спустя 10 лет после Указа диктатора Януковича о ликвидации Минпромполитики, государство возвращает из небытия одно из ключевых Министерств. Это нужно было сделать сразу после свержения януковича и его банды преступников.
Теперь следующий шаг: ликвидировать ДК Укроборонпром и вернуть стратегические предприятия ОПК под контроль центрального органа исполнительной власти. Там говорят уже штатку утвердили в 200 человек по новому министерству.
Ещё при Кравчуке это гавно раздувалось под названием "крытычни галузи".....
Бабла прилично перемыли!