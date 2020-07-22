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Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Метою ухвалення акта є утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування державної промислової політики в стратегічних галузях", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час засідання Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" підлягає повній трансформації, - Уруський

Автор: 

Кабмін (14134) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+9
Штат чинуш при зеленом стаде у власти растет как на дрожжах..
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22.07.2020 14:46
+6
Новые стада бездельников будут будут прожирать бюджет и ни хрена не делать.
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22.07.2020 14:50
+3
Прощай оборонка
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22.07.2020 14:47
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Штат чинуш при зеленом стаде у власти растет как на дрожжах..
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22.07.2020 14:46 Відповісти
Прощай оборонка
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22.07.2020 14:47 Відповісти
Уже давно, если не заметил.
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22.07.2020 14:54 Відповісти
Ну база данних, критично важливих підприємств України.
Щоб не нишпорити по сайтаи, чи переплачувати агентам кидалам.
А так, ррраз ! і ГРУ ГШ РФ, такоє :«Спасбо.»
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22.07.2020 14:50 Відповісти
Новые стада бездельников будут будут прожирать бюджет и ни хрена не делать.
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22.07.2020 14:50 Відповісти
Отраслей уже нет (просрали), зато появилось министерство тунеядцев!
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22.07.2020 15:57 Відповісти
а как там поживает Саакашваль со своими реформами- создал уже свой комитет? Набирал людей, устраивал конкурс и что?
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23.07.2020 00:04 Відповісти
а можно создать министерство по делам Украинских индейцев? - я даже знаю кого можно министром сделать (это я так скромно молчу) - как то так))
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22.07.2020 14:50 Відповісти
НАХРЕНА?!!!!!!!
Сейчас эти клоповники появляются чуть ли не каждые пол года!!!!
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22.07.2020 14:52 Відповісти
Как же мы жили все эти годы?
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22.07.2020 14:53 Відповісти
Да вот хрен его знает...
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22.07.2020 15:10 Відповісти
Министерство утилизации стратегических отраслей промышленности. Всё как кукловод приказал.

Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности - Цензор.НЕТ 6899
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22.07.2020 14:55 Відповісти


https://obmenka24.com.ua/
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22.07.2020 15:29 Відповісти
Создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности - Цензор.НЕТ 2813
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22.07.2020 14:58 Відповісти
ОЧЕРЕДНЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ ОТ ВЛАСТИ ПЛОДЯТ КАК ГРИБЫ РАЗВИТИЯ НЕТ ЗАТО ЧИНУШ С КОСМИЧЕСКИМИ ЗАРПЛАТАМИ КАК ГРЯЗИ ОНИ СКОРО КАК КРЫСЫ ЗЕРНО СЪЕЛИ ТАК ОНИ ВСЕ ДЕНЬГИ ПО КАРМАНАМ РАСТАЩАТЬ ДЕЯТЕЛИ ХРЕНОВЫ
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22.07.2020 15:04 Відповісти
Толпа бездельников-чинуш всё растёт и растёт... Создайте ещё министерство дождя и министерство ветра.
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22.07.2020 15:09 Відповісти
Третьякова тоже хочет создать Министерство демографии "для изучения семей".
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23.07.2020 00:02 Відповісти
Опыт есть у этого парня, как предприятия банкротить. Верим...
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22.07.2020 15:18 Відповісти
а полустратегическое министерство отраслей будет?(слова можно переставлять как попало)
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22.07.2020 15:22 Відповісти
Уруский сдавайся! Уруские не сдаются!
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22.07.2020 15:24 Відповісти
https://obmenka24.com.ua/ МО-ЛОД-ЦЫ!
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22.07.2020 15:28 Відповісти
Если есть целый Вице-премьер, то и должно быть что-то, чем бы этот Вице-Премьер руководил бы)).

Спустя 10 лет после Указа диктатора Януковича о ликвидации Минпромполитики, государство возвращает из небытия одно из ключевых Министерств. Это нужно было сделать сразу после свержения януковича и его банды преступников.
Теперь следующий шаг: ликвидировать ДК Укроборонпром и вернуть стратегические предприятия ОПК под контроль центрального органа исполнительной власти. Там говорят уже штатку утвердили в 200 человек по новому министерству.
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22.07.2020 15:30 Відповісти
Погодите, я не понимаю: огромный дефицит в бюджете + еще каломойскому потихоньку отдают "должок" - Порошенко не крадёт из бюджета. Откуда деньги еще на толпу бездельников? Ой простите -- целое министерство?
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22.07.2020 15:34 Відповісти
от станка
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23.07.2020 00:01 Відповісти
Ничего нового, казлы, придумать не могут!
Ещё при Кравчуке это гавно раздувалось под названием "крытычни галузи".....
Бабла прилично перемыли!
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22.07.2020 16:46 Відповісти
Какие на хер стратегические отрасли?? В стране всё отдано на откуп ворам -олигархам !! Кого вы дурите, зеленые твари!!??
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22.07.2020 17:59 Відповісти
какая раЗЕница...
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22.07.2020 19:49 Відповісти
также очень нужно создать Министерство по выявлению ненужных министерств. Туда тоже жирную ж...пу из 95 квартала можно пристроить....
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22.07.2020 20:43 Відповісти
можно создать Министерство мозолистых рук и анала....есть уже министр и зам министра - Кива и Яременко (боров что вызывал проституток из Рады)
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22.07.2020 20:52 Відповісти
Бедные отрасли!
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23.07.2020 00:27 Відповісти
 
 