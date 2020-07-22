Кабмин разрешил онлайн-регистрацию места проживания детей до 14 лет

Кабмин одобрил изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение принято на заседании правительства 22 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, реализация документа позволит предотвратить:

- необходимость одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей (для ситуаций с их разным местом регистрации);

- необходимость оформления нотариальных разрешений, в случае невозможности одновременного визита двух родителей в ЦПАУ (для ситуаций с их разным местом регистрации);

- необходимости посещения ЦПАУ и опасности инфицирования различными инфекционными заболеваниями.

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Как отметил на заседании правительства первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, решение коснется родителей около 6 млн детей, которые могут зарегистрировать без посещения ЦПАУ.

Напомним, в апреле Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера плательщика налогов.