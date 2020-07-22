Кабмін дозволив онлайн-реєстрацію місця проживання дітей до 14 років
Кабмін схвалив зміни до правил реєстрації місця проживання дітей віком до 14 років. Зареєструвати дитину і зняти з реєстрації тепер можна в електронній формі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 22 липня.
Як наголошується в пояснювальній записці до постанови, реалізація документа дозволить запобігти:
- необхідності одночасного візиту до ЦНАПу обох батьків (для ситуацій з їхнім різним місцем реєстрації);
- необхідності оформлення нотаріальних дозволів, у випадку неможливості одночасного візиту двох батьків у ЦНАП (для ситуацій з їхнім різним місцем реєстрації);
- необхідності відвідування ЦНАП та наражати себе на небезпеку інфікування різноманітними інфекційними захворюваннями.
Як зазначив на засіданні уряду перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, рішення торкнеться батьків близько 6 млн дітей, які можуть зареєструвати без відвідування ЦНАПу.
Нагадаємо, в квітні Україна запровадила нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта і номера платника податків.
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