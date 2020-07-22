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Новости Коронавирус и карантин
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У троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19

У троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19

Из 170 украинских рабочих, во вторник прибывших в Таллинн специальным рейсом, организованным Торгово-сельскохозяйственной палатой, как минимум трое были заражены коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, такую информацию в среду сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.

Она напомнила, что прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.
Еще один тест пока находится на стадии анализа.

Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней будут находиться в карантине.

Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят все расходы по тестированию.

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Автор: 

карантин (16729) украинцы (3873) Эстония (1450) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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вот бл остальные 167 будут рады..поработали

что еще раз доказывает - что в Украине мало случаев заражения по причине того что тесты не проводят.
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22.07.2020 16:04 Ответить
... задержаны короновирусом
Ну по Фрейду прям...
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22.07.2020 19:24 Ответить
Ну виявили. Аж у трьох із 170! І що виявили - антитіла? Новина настільки неінформативна, шо я просто не знахожу слів... Якщо ті троє - хворі і потребують лікування - це одне. Якщо просто карантин - це зовсім інше. Пересидять 14 днів і вперед - на працю заради власної вигоди і економічної вигоди Естонії. Не на місяць же вони туди поїхали?
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22.07.2020 22:29 Ответить
У нас в первую очередь тестируется на вирус. Тест на антитела, хотя и дешевле, признана недостаточно надежным и применяется исключительно в иследовательских целях. Все прилетевшие будут сидеть две недели в карантине, тех тройх зараженных просто изолируют от остальных. Потом на работу.
Кстати, такие чартерные рейсы с Украины будут организованы лишь в случае если работодатели готовы оплачивать рейс. Так что да, точно не на месяц
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23.07.2020 12:38 Ответить
 
 