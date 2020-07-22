У троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19
Из 170 украинских рабочих, во вторник прибывших в Таллинн специальным рейсом, организованным Торгово-сельскохозяйственной палатой, как минимум трое были заражены коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, такую информацию в среду сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.
Она напомнила, что прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.
Еще один тест пока находится на стадии анализа.
Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней будут находиться в карантине.
Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят все расходы по тестированию.
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что еще раз доказывает - что в Украине мало случаев заражения по причине того что тесты не проводят.
Ну по Фрейду прям...
Кстати, такие чартерные рейсы с Украины будут организованы лишь в случае если работодатели готовы оплачивать рейс. Так что да, точно не на месяц