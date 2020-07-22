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Новини Коронавірус і карантин
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У трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19

У трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19

Зі 170 українських працівників, які у вівторок прибули в Таллінн спеціальним рейсом, організованим Торгово-сільськогосподарською палатою, щонайменше троє були заражені коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, таку інформацію в середу повідомила виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма.

Вона нагадала, що українських працівників, які прилетіли чартерним рейсом, протестували на коронавірус прямо в Талліннському аеропорту. Результати тестів трьох із них виявилися позитивними.

Ще один тест поки перебуває на стадії аналізу.

Усі українські працівники, які прилетіли до Таллінна, протягом 14 днів перебуватимуть у карантині.

Повторний тест буде зроблено наприкінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили працівників, також вони оплатять усі витрати на тестування.

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Автор: 

карантин (18172) українці (2547) Естонія (1642) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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вот бл остальные 167 будут рады..поработали

что еще раз доказывает - что в Украине мало случаев заражения по причине того что тесты не проводят.
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22.07.2020 16:04 Відповісти
... задержаны короновирусом
Ну по Фрейду прям...
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22.07.2020 19:24 Відповісти
Ну виявили. Аж у трьох із 170! І що виявили - антитіла? Новина настільки неінформативна, шо я просто не знахожу слів... Якщо ті троє - хворі і потребують лікування - це одне. Якщо просто карантин - це зовсім інше. Пересидять 14 днів і вперед - на працю заради власної вигоди і економічної вигоди Естонії. Не на місяць же вони туди поїхали?
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22.07.2020 22:29 Відповісти
У нас в первую очередь тестируется на вирус. Тест на антитела, хотя и дешевле, признана недостаточно надежным и применяется исключительно в иследовательских целях. Все прилетевшие будут сидеть две недели в карантине, тех тройх зараженных просто изолируют от остальных. Потом на работу.
Кстати, такие чартерные рейсы с Украины будут организованы лишь в случае если работодатели готовы оплачивать рейс. Так что да, точно не на месяц
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23.07.2020 12:38 Відповісти
 
 