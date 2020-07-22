У трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19
Зі 170 українських працівників, які у вівторок прибули в Таллінн спеціальним рейсом, організованим Торгово-сільськогосподарською палатою, щонайменше троє були заражені коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, таку інформацію в середу повідомила виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма.
Вона нагадала, що українських працівників, які прилетіли чартерним рейсом, протестували на коронавірус прямо в Талліннському аеропорту. Результати тестів трьох із них виявилися позитивними.
Ще один тест поки перебуває на стадії аналізу.
Усі українські працівники, які прилетіли до Таллінна, протягом 14 днів перебуватимуть у карантині.
Повторний тест буде зроблено наприкінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили працівників, також вони оплатять усі витрати на тестування.
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что еще раз доказывает - что в Украине мало случаев заражения по причине того что тесты не проводят.
Ну по Фрейду прям...
Кстати, такие чартерные рейсы с Украины будут организованы лишь в случае если работодатели готовы оплачивать рейс. Так что да, точно не на месяц