У трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19

Зі 170 українських працівників, які у вівторок прибули в Таллінн спеціальним рейсом, організованим Торгово-сільськогосподарською палатою, щонайменше троє були заражені коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, таку інформацію в середу повідомила виконувачка обов'язків генерального директора Департаменту здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма.

Вона нагадала, що українських працівників, які прилетіли чартерним рейсом, протестували на коронавірус прямо в Талліннському аеропорту. Результати тестів трьох із них виявилися позитивними.

Ще один тест поки перебуває на стадії аналізу.

Усі українські працівники, які прилетіли до Таллінна, протягом 14 днів перебуватимуть у карантині.

Повторний тест буде зроблено наприкінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили працівників, також вони оплатять усі витрати на тестування.

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